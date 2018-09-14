MetaTrader 5 / Handel
Die Überwachung des Handelskontos ist ein unverzichtbares Werkzeug für den Händler.

Die Überwachung des Handelskontos bietet einen detaillierten Bericht über alle abgeschlossenen Geschäfte. Alle Handelsstatistiken werden automatisch gesammelt und Ihnen als leicht verständliche Diagramme und Grafiken zur Verfügung gestellt. Wachstumsdynamik, Transaktionshistorie, Verteilung der Handelsinstrumenten, Anteile der defizitären und profitablen Positionen, Statistik der Handelsaktivität und der Einlagenbelastung stellen nur eine kleine Anzahl von Kennziffern dar, die Sie nach Aktivierung der Handelskontoüberwachung verfolgen können.

Um die Arbeit mit diesem Dienst zu beginnen, erstellen Sie Ihr eigenes Signal auf MQL5.com. 

Сreate your personal signal

Füllen Sie das Formular zur Signalregistrierung gemäß dem untenstehenden Beispiel aus. Alle Informationen werden mit lateinischen Buchstaben eingegeben:

  1. Aktivieren Sie die Option "Dies ist mein eigenes Signal". In diesem Fall ist das Signal privat, so dass nur Sie alle Daten sehen können. Wenn Sie das Signal öffentlich machen möchten, deaktivieren Sie einfach diese Option.
  2. Geben Sie den Namen des Signals an.
  3. Wählen Sie Ihre Handelsplattform.
  4. Geben Sie Ihren Login für Ihr Handelskonto ein.
  5. Geben Sie das Passwort ein. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Investor-Passwort angeben.
  6. Geben Sie den Namen des Brokers an, um nach dem Handelsserver zu suchen.
  7. Wählen Sie die Kontoart aus.
  8. Lesen Sie die Vertragsbedingungen.
  9. Jetzt ist alles bereit! Sie haben die Überwachung Ihres Kontos aktiviert.

Fill out the signal registration

Wenige Minuten nach erfolgreichem Hinzufügen der Überwachung wird der gesamte Transaktionsverlauf von Ihrem Konto abgefragt und ein erweiterter Handelsbericht erstellt.

Trading account monitoring

Jetzt ist die Kontoüberwachung im Bereich Meine Signale verfügbar, mit der Sie Ihren Handel analysieren, Ihre Handelsstrategie anpassen und Ihre Performance verbessern können.


Aktivieren der Kontoüberwachung >>


Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (16)
26982304
26982304 | 12 Dez. 2022 in 02:49
Es handelt sich um ein Demokonto, aber es wartet zwangsläufig auf ein Update und ist ein ungültiges Konto.
fnkingkong
fnkingkong | 12 Dez. 2022 in 04:19

Entschuldigung, ich werde Ihnen erneut eine E-Mail schicken, denn ich glaube, ich hatte vorhin die falsche E-Mail-Adresse angegeben.

Ich warte auf ein Update.

Ich habe MT4 zuerst heruntergeladen und die Spezifikationen unterschieden sich ein wenig von denen, die alle anderen verwendeten.

Ich habe es einmal deinstalliert und die Spezifikationen, die alle anderen verwenden, erneut heruntergeladen.

Die Anmelde-ID und das Kennwort wurden geändert, aber dadurch habe ich später herausgefunden, dass ich zwei Konten angelegt habe.

Ist das der Grund, warum ich es nicht mehr benutzen kann?

MITOMT4
MITOMT4 | 23 Jan. 2023 in 02:58

Ich habe versehentlich MT5 angegeben.

Ich dachte, ich hätte MT4 angefordert ...

Ich möchte MT5 stornieren.

Was muss ich tun?

Selan0310
Selan0310 | 30 Apr. 2023 in 07:10
Ich habe MT4 heruntergeladen und ein Demokonto beantragt, aber es ist ein ungültiges Konto und kann nicht verwendet werden.
qwd237063
qwd237063 | 19 Feb. 2025 in 07:43
Ich kann den Code auf keinem meiner 2 Mobiltelefone abrufen
