Die Überwachung des Handelskontos ist ein unverzichtbares Werkzeug für den Händler.

Die Überwachung des Handelskontos bietet einen detaillierten Bericht über alle abgeschlossenen Geschäfte. Alle Handelsstatistiken werden automatisch gesammelt und Ihnen als leicht verständliche Diagramme und Grafiken zur Verfügung gestellt. Wachstumsdynamik, Transaktionshistorie, Verteilung der Handelsinstrumenten, Anteile der defizitären und profitablen Positionen, Statistik der Handelsaktivität und der Einlagenbelastung stellen nur eine kleine Anzahl von Kennziffern dar, die Sie nach Aktivierung der Handelskontoüberwachung verfolgen können.

Um die Arbeit mit diesem Dienst zu beginnen, erstellen Sie Ihr eigenes Signal auf MQL5.com.







Füllen Sie das Formular zur Signalregistrierung gemäß dem untenstehenden Beispiel aus. Alle Informationen werden mit lateinischen Buchstaben eingegeben:

Aktivieren Sie die Option "Dies ist mein eigenes Signal". In diesem Fall ist das Signal privat, so dass nur Sie alle Daten sehen können. Wenn Sie das Signal öffentlich machen möchten, deaktivieren Sie einfach diese Option.

Geben Sie den Namen des Signals an. Wählen Sie Ihre Handelsplattform. Geben Sie Ihren Login für Ihr Handelskonto ein. Geben Sie das Passwort ein. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Investor-Passwort angeben.

Geben Sie den Namen des Brokers an, um nach dem Handelsserver zu suchen.

Wählen Sie die Kontoart aus.

Lesen Sie die Vertragsbedingungen. Jetzt ist alles bereit! Sie haben die Überwachung Ihres Kontos aktiviert.







Wenige Minuten nach erfolgreichem Hinzufügen der Überwachung wird der gesamte Transaktionsverlauf von Ihrem Konto abgefragt und ein erweiterter Handelsbericht erstellt.





Jetzt ist die Kontoüberwachung im Bereich Meine Signale verfügbar, mit der Sie Ihren Handel analysieren, Ihre Handelsstrategie anpassen und Ihre Performance verbessern können.







