深度神经网络(第八部分)。 提高袋封融合的分类品质

概述

在前两篇文章（1，2）中，我们创建了一组 ELM 神经网络分类器。 那时我们讨论了如何改进分类品质。 在许多可能的解决方案中，选择了两个：减少噪声样本的影响并选择最佳阈值，通过该阈值，将融合的神经网络的连续预测转换为类标签。 在本文中，我建议通过实验来测试分类品质如何受以下因素影响：

数据降噪方法,



阈值类型,



融合神经网络的超参数优化和后期处理。



之后比较两种方法的分类品质：通过平均获得的分类品质，以及由多个优化结果组成的超级融合的简单多数表决分类品质。 所有计算都在 R 3.4.4 环境中执行。

1. 准备初始数据



为了准备初始数据，我们将使用以前描述过的 脚本。



在 第一个 模块（Library）中，加载必要的函数和函数库。

在 第二个 模块 (prepare) 中, 使用终端传递过来的含时间戳的报价，计算指标值（在这种情况下，这些是数字滤波器）和基于 OHLC 的其它变量。 将此数据集合并到数据帧 dt 中。 然后在这些数据中定义异常值的参数并对其进行估算。 然后定义规范化参数并规范化数据。 我们得到了一组输入数据 DTcap.n。

在 第三个 模块 (Data X1) 中, 生成两个集合:

data1 — 包含带有 Data 时间戳和 Class 目标的全部 13 个指标;

— 包含带有 时间戳和 目标的全部 13 个指标; X1 — 同一组预测变量，但没有时间戳。 目标将转换为数值（0,1）。

在 第四个 模块 (Data X2) 中, 也生成两个集合:

data2 — 包含 7 个预测变量和一个时间戳 ( Data, CO, HO, LO, HL, dC, dH, dL );

— 包含 7 个预测变量和一个时间戳 ( ); Х2 — 相同的预测因子，但没有时间戳。

#-- 1 --Library------------- patch <- "C:/Users/Vladimir/Documents/Market/Statya_DARCH2/PartVIII/PartVIII/" source(file = paste0(patch, "importar.R" )) source(file = paste0(patch, "Library.R" )) source(file = paste0(patch, "FunPrepareData_VII.R" )) source(file = paste0(patch, "FUN_Stacking_VIII.R" )) import_fun(NoiseFiltersR, GE, noise) #-- 2 -prepare---- evalq({ dt <- PrepareData(Data, Open , High , Low , Close , Volume ) DT <- SplitData(dt$features, 4000 , 1000 , 500 , 250 , start = 1 ) pre.outl <- PreOutlier(DT$pretrain) DTcap <- CappingData(DT, impute = T, fill = T, dither = F, pre.outl = pre.outl) meth <- qc(expoTrans, range) # "spatialSign" "expoTrans" "range" "spatialSign" , preproc <- PreNorm(DTcap$pretrain, meth = meth, rang = c(- 0.95 , 0.95 )) DTcap.n <- NormData(DTcap, preproc = preproc) }, env) #-- 3 -Data X1------------- evalq({ subset <- qc(pretrain, train, test, test1) foreach(i = 1 :length(DTcap.n)) % do % { DTcap.n[[i]] ->.; dp$select(., Data, ftlm, stlm, rbci, pcci, fars, v.fatl, v.satl, v.rftl, v.rstl,v.ftlm, v.stlm, v.rbci, v.pcci, Class)} -> data1 names(data1) <- subset X1 <- vector(mode = "list" , 4 ) foreach(i = 1 :length(X1)) % do % { data1[[i]] %>% dp$select(-c(Data, Class)) %>% as .data.frame() -> x data1[[i]]$Class %>% as .numeric() %>% subtract( 1 ) -> y list(x = x, y = y)} -> X1 names(X1) <- subset }, env) #-- 4 -Data-X2------------- evalq({ foreach(i = 1 :length(DTcap.n)) % do % { DTcap.n[[i]] ->.; dp$select(., Data, CO, HO, LO, HL, dC, dH, dL)} -> data2 names(data2) <- subset X2 <- vector(mode = "list" , 4 ) foreach(i = 1 :length(X2)) % do % { data2[[i]] %>% dp$select(-Data) %>% as .data.frame() -> x DT[[i]]$dz -> y list(x = x, y = y)} -> X2 names(X2) <- subset rm(dt, DT, pre.outl, DTcap, meth, preproc) }, env)

路径指向的脚本文件位置由用户定义。

在 第五个 模块 (bestF) 中, 按重要性 (orderX1) 的升序对 Х1 预测值进行排序。 选择系数高于0.5（featureX1）的那些。 输出所选预测因子的系数和名称。

#-- 5 --bestF----------------------------------- #require(clusterSim) evalq({ orderF(x = X1$pretrain$x %>% as .matrix(), type = "metric" , s = 1 , 4 , distance = NULL , # "d1" - Manhattan, "d2" - Euclidean, # "d3" - Chebychev (max), "d4" - squared Euclidean, # "d5" - GDM1, "d6" - Canberra, "d7" - Bray-Curtis method = "kmeans" , # "kmeans" ( default ) , "single" , # "ward.D" , "ward.D2" , "complete" , "average" , "mcquitty" , # "median" , "centroid" , "pam" Index = "cRAND" ) -> rx1 rx1$stopri[ , 1 ] -> orderX1 featureX1 <- dp$filter(rx1$stopri %>% as .data.frame(), rx1$stopri[ , 2 ] > 0.5 ) %>% dp$select(V1) %>% unlist() %>% unname() }, env) print(env$rx1$stopri) [, 1 ] [, 2 ] [ 1 ,] 6 1.0423206 [ 2 ,] 12 1.0229287 [ 3 ,] 7 0.9614459 [ 4 ,] 10 0.9526798 [ 5 ,] 5 0.8884596 [ 6 ,] 1 0.8055126 [ 7 ,] 3 0.7959655 [ 8 ,] 11 0.7594309 [ 9 ,] 8 0.6960105 [ 10 ,] 2 0.6626440 [ 11 ,] 4 0.4905196 [ 12 ,] 9 0.3554887 [ 13 ,] 13 0.2269289 colnames(env$X1$pretrain$x)[env$featureX1] [ 1 ] "v.fatl" "v.rbci" "v.satl" "v.ftlm" "fars" "ftlm" "rbci" "v.stlm" "v.rftl" [ 10 ] "stlm"

对第二数据集合 Х2 进行相同的计算。 我们获得 orderX2 和 featureX2。

evalq({ orderF(x = X2$pretrain$x %>% as .matrix(), type = "metric" , s = 1 , 4 , distance = NULL , # "d1" - Manhattan, "d2" - Euclidean, # "d3" - Chebychev (max), "d4" - squared Euclidean, # "d5" - GDM1, "d6" - Canberra, "d7" - Bray-Curtis method = "kmeans" , # "kmeans" ( default ) , "single" , # "ward.D" , "ward.D2" , "complete" , "average" , "mcquitty" , # "median" , "centroid" , "pam" Index = "cRAND" ) -> rx2 rx2$stopri[ , 1 ] -> orderX2 featureX2 <- dp$filter(rx2$stopri %>% as .data.frame(), rx2$stopri[ , 2 ] > 0.5 ) %>% dp$select(V1) %>% unlist() %>% unname() }, env) print(env$rx2$stopri) [, 1 ] [, 2 ] [ 1 ,] 1 1.6650259 [ 2 ,] 5 1.6636689 [ 3 ,] 3 0.7751799 [ 4 ,] 2 0.7751351 [ 5 ,] 6 0.5692846 [ 6 ,] 7 0.5496889 [ 7 ,] 4 0.4970882 colnames(env$X2$pretrain$x)[env$featureX2] [ 1 ] "CO" "dC" "LO" "HO" "dH" "dL"

这样就完成了实验初始数据的准备。 我们已经准备好按重要性排序的两个数据集 X1/data1，X2/data2 和预测因子 orderX1，orderX2。 以上所有脚本都位于 Prepare_VIII.R 文件中。

2. 处理 pretrain 子集中的噪声样本

许多文章的作者，包括我自己，都为过滤噪声预测因子出版刊物。 在此，我建议探索另一个同样重要但功能较少的特性 — 识别并处理数据集合当中的噪声样本。 那么为什么数据集合中的一些样本会被认为是噪声，哪些方法可以用来处理它们呢？ 我会尝试解释。

因此，我们面临着分类的任务，同时我们有一套预测因子训练集合和目标。 该目标被认为与训练集合的内部结构很好地对应。 但实际上，预测因子集合的数据结构比目标的拟议结构复杂得多。 事实证明，该集合包含与目标相对应的样本，而有些则完全不对应，在训练时会极大地令模型扭曲。 结果就是，导致模型分类的品质降低。 识别和处理噪声样本的方法已有详尽 研讨。 在此，我们检查分类品质如何受三种处理方法的影响:

错误纠正标记的样本;

将它们从集合中移除;

将它们分配给一个单独的类。

使用 NoiseFiltersR::GE() 函数识别和处理噪声样本。 它查找噪声样本并修改其标签（纠正错误标签）。 不能重新标记的样本将被删除。 识别出的噪声样本也可以手动从集合中删除，或者移至单独的类中，为它们分配新的标签。 上面的所有计算都在 'pretrain' 子集上执行，因为它将用于训练融合。 查看函数的结果:

#--------------------------- import_fun(NoiseFiltersR, GE, noise) #----------------------- evalq({ out <- noise(x = data1[[ 1 ]] %>% dp$ select (-Data)) summary( out , explicit = TRUE) }, env) Filter GE applied to dataset Call: GE(x = data1[[1]] %>% dp$select(-Data)) Parameters: k: 5 kk: 3 Results: Number of removed instances: 0 (0 %) Number of repaired instances: 819 (20.46988 %) Explicit indexes for removed instances: .......

out 函数的输出结构:

> str(env$ out ) List of 7 $ cleanData : 'data.frame' : 4001 obs. of 14 variables: ..$ ftlm : num [ 1 : 4001 ] 0.293 0.492 0.47 0.518 0.395 ... ..$ stlm : num [ 1 : 4001 ] 0.204 0.185 0.161 0.153 0.142 ... ..$ rbci : num [ 1 : 4001 ] - 0.0434 0.1156 0.1501 0.25 0.248 ... ..$ pcci : num [ 1 : 4001 ] - 0.0196 - 0.0964 - 0.4455 0.2685 - 0.0349 ... ..$ fars : num [ 1 : 4001 ] 0.208 0.255 0.246 0.279 0.267 ... ..$ v.fatl: num [ 1 : 4001 ] 0.4963 0.4635 0.0842 0.3707 0.0542 ... ..$ v.satl: num [ 1 : 4001 ] - 0.0146 0.0248 - 0.0353 0.1797 0.1205 ... ..$ v.rftl: num [ 1 : 4001 ] - 0.2695 - 0.0809 0.1752 0.3637 0.5305 ... ..$ v.rstl: num [ 1 : 4001 ] 0.398 0.362 0.386 0.374 0.357 ... ..$ v.ftlm: num [ 1 : 4001 ] 0.5244 0.4039 - 0.0296 0.1088 - 0.2299 ... ..$ v.stlm: num [ 1 : 4001 ] - 0.275 - 0.226 - 0.285 - 0.11 - 0.148 ... ..$ v.rbci: num [ 1 : 4001 ] 0.5374 0.4811 0.0978 0.2992 - 0.0141 ... ..$ v.pcci: num [ 1 : 4001 ] - 0.8779 - 0.0706 - 0.3125 0.6311 - 0.2712 ... ..$ Class : Factor w/ 2 levels "-1" , "1" : 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ... $ remIdx : int ( 0 ) $ repIdx : int [ 1 : 819 ] 16 27 30 31 32 34 36 38 46 58 ... $ repLab : Factor w/ 2 levels "-1" , "1" : 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 ... $ parameters:List of 2 ..$ k : num 5 ..$ kk: num 3 $ call : language GE(x = data1[[ 1 ]] %>% dp$ select (-Data)) $ extraInf : NULL - attr(*, "class" )= chr "filter"

其中:

out$cleanData — 噪声样本标记经纠正后的数据集合，

— 噪声样本标记经纠正后的数据集合， out$remIdx — 已删除样本的索引（样本中没有）,

— 已删除样本的索引（样本中没有）, out$repIdx — 重新标记目标的样本索引,

— 重新标记目标的样本索引, out$repLab — 这些噪音样本的新标签。 因此，我们可以使用 out$repIdx 从集合中删除它们或为它们分配新标签。

一旦确定了噪声样本的索引，就可以准备用于训练融合的四个数据集合，合并到 denoiseX1pretrain 结构中。

denoiseX1pretrain$origin — 原始 pretraining 集合;

— 原始 pretraining 集合; denoiseX1pretrain$repaired — 已矫正噪声样本的标签数据集合;

— 已矫正噪声样本的标签数据集合; denoiseX1pretrain$removed — 已删除噪声样本的数据集合;

— 已删除噪声样本的数据集合; denoiseX1pretrain$relabeled — 分配新标签噪声样本的数据集合（即，目标现在有三个类）。

#--2-Data Xrepair------------- #library(NoiseFiltersR) evalq({ out <- noise(x = data1$pretrain %>% dp$select(-Data)) Yrelab <- X1$pretrain$y Yrelab[out$repIdx] <- 2L X1rem <- data1$pretrain[-out$repIdx, ] %>% dp$select(-Data) denoiseX1pretrain <- list(origin = list(x = X1$pretrain$x, y = X1$pretrain$y), repaired = list(x = X1$pretrain$x, y = out$cleanData$Class %>% as.numeric() %>% subtract(1)), removed = list(x = X1rem %>% dp$select(-Class), y = X1rem$Class %>% as.numeric() %>% subtract(1)), relabeled = list(x = X1$pretrain$x, y = Yrelab)) rm(out, Yrelab, X1rem) }, env)

子集 denoiseX1pretrain$origin|modified|relabeled 具有相同的预测因子 х，但目标 y 在每个集合中都不同。 我们来看看它们的结构:

#------------------------- env$denoiseX1pretrain$repaired$x %>% str() 'data.frame': 4001 obs. of 13 variables: $ ftlm : num 0.293 0.492 0.47 0.518 0.395 ... $ stlm : num 0.204 0.185 0.161 0.153 0.142 ... $ rbci : num -0.0434 0.1156 0.1501 0.25 0.248 ... $ pcci : num -0.0196 -0.0964 -0.4455 0.2685 -0.0349 ... $ fars : num 0.208 0.255 0.246 0.279 0.267 ... $ v.fatl: num 0.4963 0.4635 0.0842 0.3707 0.0542 ... $ v.satl: num -0.0146 0.0248 -0.0353 0.1797 0.1205 ... $ v.rftl: num -0.2695 -0.0809 0.1752 0.3637 0.5305 ... $ v.rstl: num 0.398 0.362 0.386 0.374 0.357 ... $ v.ftlm: num 0.5244 0.4039 -0.0296 0.1088 -0.2299 ... $ v.stlm: num -0.275 -0.226 -0.285 -0.11 -0.148 ... $ v.rbci: num 0.5374 0.4811 0.0978 0.2992 -0.0141 ... $ v.pcci: num -0.8779 -0.0706 -0.3125 0.6311 -0.2712 ... env$denoiseX1pretrain$relabeled$x %>% str() 'data.frame': 4001 obs. of 13 variables: $ ftlm : num 0.293 0.492 0.47 0.518 0.395 ... $ stlm : num 0.204 0.185 0.161 0.153 0.142 ... $ rbci : num -0.0434 0.1156 0.1501 0.25 0.248 ... $ pcci : num -0.0196 -0.0964 -0.4455 0.2685 -0.0349 ... $ fars : num 0.208 0.255 0.246 0.279 0.267 ... $ v.fatl: num 0.4963 0.4635 0.0842 0.3707 0.0542 ... $ v.satl: num -0.0146 0.0248 -0.0353 0.1797 0.1205 ... $ v.rftl: num -0.2695 -0.0809 0.1752 0.3637 0.5305 ... $ v.rstl: num 0.398 0.362 0.386 0.374 0.357 ... $ v.ftlm: num 0.5244 0.4039 -0.0296 0.1088 -0.2299 ... $ v.stlm: num -0.275 -0.226 -0.285 -0.11 -0.148 ... $ v.rbci: num 0.5374 0.4811 0.0978 0.2992 -0.0141 ... $ v.pcci: num -0.8779 -0.0706 -0.3125 0.6311 -0.2712 ... env$denoiseX1pretrain$repaired$y %>% table() . 0 1 1888 2113 env$denoiseX1pretrain$removed$y %>% table() . 0 1 1509 1673 env$denoiseX1pretrain$relabeled$y %>% table() . 0 1 2 1509 1673 819

由于集合 denoiseX1pretrain$removed 中的样本数量已变化，我们来检查预测因子的重要性如何变化:

evalq({ orderF(x = denoiseX1pretrain$removed$x %>% as .matrix(), type = "metric" , s = 1 , 4 , distance = NULL , # "d1" - Manhattan, "d2" - Euclidean, # "d3" - Chebychev (max), "d4" - squared Euclidean, # "d5" - GDM1, "d6" - Canberra, "d7" - Bray-Curtis method = "kmeans" , # "kmeans" ( default ) , "single" , # "ward.D" , "ward.D2" , "complete" , "average" , "mcquitty" , # "median" , "centroid" , "pam" Index = "cRAND" ) -> rx1rem rx1rem$stopri[ , 1 ] -> orderX1rem featureX1rem <- dp$filter(rx1rem$stopri %>% as .data.frame(), rx1rem$stopri[ , 2 ] > 0.5 ) %>% dp$select(V1) %>% unlist() %>% unname() }, env) print(env$rx1rem$stopri) [, 1 ] [, 2 ] [ 1 ,] 6 1.0790642 [ 2 ,] 12 1.0320772 [ 3 ,] 7 0.9629750 [ 4 ,] 10 0.9515987 [ 5 ,] 5 0.8426669 [ 6 ,] 1 0.8138830 [ 7 ,] 3 0.7934568 [ 8 ,] 11 0.7682185 [ 9 ,] 8 0.6720211 [ 10 ,] 2 0.6355753 [ 11 ,] 4 0.5159589 [ 12 ,] 9 0.3670544 [ 13 ,] 13 0.2170575 colnames(env$X1$pretrain$x)[env$featureX1rem] [ 1 ] "v.fatl" "v.rbci" "v.satl" "v.ftlm" "fars" "ftlm" "rbci" "v.stlm" "v.rftl" [ 10 ] "stlm" "pcci"

最佳预测因子的顺序和组成发生了变化。 在训练融合时需要考虑到这一点。

因此，我们准备了 4 个子集：denoiseX1pretrain$origin，修复，删除，重新标记。 它们将用于训练 ELM 融合。 数据去噪脚本位于 Denoise.R文件中。 初始数据 Х1 和 denoiseX1pretrain 的结构如下所示:







图例 1. 初始数据的结构。

3. 针对去噪初始数据训练神经网络分类器的融合，并基于测试子集计算神经网络的连续预测



我们编写一个函数来训练融合并接收预测因子，稍后它们将作为堆叠融合中可训练组合器的输入数据。

此类计算已在 上一篇文章 中执行，因此，不会讨论它们的详细信息。 简而言之:

在模块1（输入）中，定义常量;



在模块 2（createEns）中，定义函数 CreateEns() ，它将创建含有常量参数和可再现初始化的单独神经网络分类器的融合;



，它将创建含有常量参数和可再现初始化的单独神经网络分类器的融合; 在模块 3（GetInputData）中，GetInputData() 函数使用融合 Ens 计算三个子集 Х1$train/test/test1 的预测因子。

#-- 1 --Input------------- evalq({ #type of activation function. Fact <- c( "sig" , #: sigmoid "sin" , #: sine "radbas" , #: radial basis "hardlim" , #: hard-limit "hardlims" , #: symmetric hard-limit "satlins" , #: satlins "tansig" , #: tan -sigmoid "tribas" , #: triangular basis "poslin" , #: positive linear "purelin" ) #: linear n <- 500 r = 7 L SEED <- 12345 #-- 2 -createENS---------------------- createEns <- function(r = 7 L, nh = 5 L, fact = 7 L, X, Y){ Xtrain <- X[ , featureX1] k <- 1 rng <- RNGseq(n, SEED) #---creste Ensemble--- Ens <- foreach(i = 1 :n, .packages = "elmNN" ) % do % { rngtools::setRNG(rng[[k]]) idx <- rminer::holdout(Y, ratio = r/ 10 , mode = "random" )$tr k <- k + 1 elmtrain(x = Xtrain[idx, ], y = Y[idx], nhid = nh, actfun = Fact[fact]) } return (Ens) } #-- 3 -GetInputData -FUN----------- GetInputData <- function(Ens, X, Y){ #---predict-InputPretrain-------------- Xtrain <- X[ ,featureX1] k <- 1 rng <- RNGseq(n, SEED) #---create Ensemble--- foreach(i = 1 :n, .packages = "elmNN" , .combine = "cbind" ) % do % { rngtools::setRNG(rng[[k]]) idx <- rminer::holdout(Y, ratio = r/ 10 , mode = "random" )$tr k <- k + 1 predict(Ens[[i]], newdata = Xtrain[-idx, ]) } %>% unname() -> InputPretrain #---predict-InputTrain-- Xtest <- X1$train$x[ , featureX1] foreach(i = 1 :n, .packages = "elmNN" , .combine = "cbind" ) % do % { predict(Ens[[i]], newdata = Xtest) } -> InputTrain #[ ,n] #---predict--InputTest---- Xtest1 <- X1$test$x[ , featureX1] foreach(i = 1 :n, .packages = "elmNN" , .combine = "cbind" ) % do % { predict(Ens[[i]], newdata = Xtest1) } -> InputTest #[ ,n] #---predict--InputTest1---- Xtest2 <- X1$test1$x[ , featureX1] foreach(i = 1 :n, .packages = "elmNN" , .combine = "cbind" ) % do % { predict(Ens[[i]], newdata = Xtest2) } -> InputTest1 #[ ,n] #---res------------------------- return (list(InputPretrain = InputPretrain, InputTrain = InputTrain, InputTest = InputTest, InputTest1 = InputTest1)) } }, env)

通过随机数发生器（RNG）的常量和相同的初始化来提供再现性。 脚本位于文件里

我们已有的 denoiseX1pretrain 集合含四组用于训练融合的数据：原始（origin），含校正标签（repaired），含移除（removed）和重新标记（relabeled）的噪声样本。 针对这些数据组中的每一组进行融合训练之后，我们获得了四个融合。 将这些融合与 GetInputData() 函数一起使用，我们在三个子集中获得四组预测因子： train，test 和 test1。 下面的脚本分别用于每个扩展形式的融合（仅用于调试和易于理解）。

#--- 4 --createEns--origin-------------- evalq({ Ens.origin <- vector(mode = "list" , n) res.origin <- vector( "list" , 4 ) x <- denoiseX1pretrain$origin$x %>% as .matrix() y <- denoiseX1pretrain$origin$y createEns(r = 7 L, nh = 5 L, fact = 7 L, X = x, Y = y) -> Ens.origin GetInputData(Ens = Ens.origin, X = x, Y = y) -> res.origin }, env) #--- 4 --createEns--repaired-------------- evalq({ Ens.repaired <- vector(mode = "list" , n) res.repaired <- vector( "list" , 4 ) x <- denoiseX1pretrain$repaired$x %>% as .matrix() y <- denoiseX1pretrain$repaired$y createEns(r = 7 L, nh = 5 L, fact = 7 L, X = x, Y = y) -> Ens.repaired GetInputData(Ens = Ens.repaired, X = x, Y = y) -> res.repaired }, env) #--- 4 --createEns--removed-------------- evalq({ Ens.removed <- vector(mode = "list" , n) res.removed <- vector( "list" , 4 ) x <- denoiseX1pretrain$removed$x %>% as .matrix() y <- denoiseX1pretrain$removed$y createEns(r = 7 L, nh = 5 L, fact = 7 L, X = x, Y = y) -> Ens.removed GetInputData(Ens = Ens.removed, X = x, Y = y) -> res.removed }, env) #--- 4 --createEns--relabeled-------------- evalq({ Ens.relab <- vector(mode = "list" , n) res.relab <- vector( "list" , 4 ) x <- denoiseX1pretrain$relabeled$x %>% as .matrix() y <- denoiseX1pretrain$relabeled$y createEns(r = 7 L, nh = 5 L, fact = 7 L, X = x, Y = y) -> Ens.relab GetInputData(Ens = Ens.relab, X = x, Y = y) -> res.relab }, env)

融合预测结果的结构如下所示:

> env$res.origin %>% str() List of 4 $ InputPretrain: num [ 1 : 1201 , 1 : 500 ] 0.747 0.774 0.733 0.642 0.28 ... $ InputTrain : num [ 1 : 1001 , 1 : 500 ] 0.742 0.727 0.731 0.66 0.642 ... $ InputTest : num [ 1 : 501 , 1 : 500 ] 0.466 0.446 0.493 0.594 0.501 ... $ InputTest1 : num [ 1 : 251 , 1 : 500 ] 0.093 0.101 0.391 0.547 0.416 ... > env$res.repaired %>% str() List of 4 $ InputPretrain: num [ 1 : 1201 , 1 : 500 ] 0.815 0.869 0.856 0.719 0.296 ... $ InputTrain : num [ 1 : 1001 , 1 : 500 ] 0.871 0.932 0.889 0.75 0.737 ... $ InputTest : num [ 1 : 501 , 1 : 500 ] 0.551 0.488 0.516 0.629 0.455 ... $ InputTest1 : num [ 1 : 251 , 1 : 500 ] - 0.00444 0.00877 0.35583 0.54344 0.40121 ... > env$res.removed %>% str() List of 4 $ InputPretrain: num [ 1 : 955 , 1 : 500 ] 0.68 0.424 0.846 0.153 0.242 ... $ InputTrain : num [ 1 : 1001 , 1 : 500 ] 0.864 0.981 0.784 0.624 0.713 ... $ InputTest : num [ 1 : 501 , 1 : 500 ] 0.755 0.514 0.439 0.515 0.156 ... $ InputTest1 : num [ 1 : 251 , 1 : 500 ] 0.105 0.108 0.511 0.622 0.339 ... > env$res.relab %>% str() List of 4 $ InputPretrain: num [ 1 : 1201 , 1 : 500 ] 1.11 1.148 1.12 1.07 0.551 ... $ InputTrain : num [ 1 : 1001 , 1 : 500 ] 1.043 0.954 1.088 1.117 1.094 ... $ InputTest : num [ 1 : 501 , 1 : 500 ] 0.76 0.744 0.809 0.933 0.891 ... $ InputTest1 : num [ 1 : 251 , 1 : 500 ] 0.176 0.19 0.615 0.851 0.66 ...

我们来看看这些输出/输入的分布情况如何。 查看 InputTrain[, 1:10] 集合的前 10 个输出:

#------Ris InputTrain------ par(mfrow = c( 2 , 2 ), mai = c( 0.3 , 0.3 , 0.4 , 0.2 )) boxplot(env$res.origin$InputTrain[ , 1 : 10 ], horizontal = T, main = "res.origin$InputTrain[ ,1:10]" ) abline(v = c( 0 , 0.5 , 1.0 ), col = 2 ) boxplot(env$res.repaired$InputTrain[ , 1 : 10 ], horizontal = T, main = "res.repaired$InputTrain[ ,1:10]" ) abline(v = c( 0 , 0.5 , 1.0 ), col = 2 ) boxplot(env$res.removed$InputTrain[ , 1 : 10 ], horizontal = T, main = "res.removed$InputTrain[ ,1:10]" ) abline(v = c( 0 , 0.5 , 1.0 ), col = 2 ) boxplot(env$res.relab$InputTrain[ , 1 : 10 ], horizontal = T, main = "res.relab$InputTrain[ ,1:10]" ) abline(v = c( 0 , 0.5 , 1.0 ), col = 2 ) par(mfrow = c( 1 , 1 ))





图例 2. 使用四个不同的融合，InputTrain 的输出预测分布。



查看 InputTest[ ,1:10] 集合的前 10 个输出:

#------Ris InputTest------ par(mfrow = c( 2 , 2 ), mai = c( 0.3 , 0.3 , 0.4 , 0.2 ), las = 1 ) boxplot(env$res.origin$InputTest[ , 1 : 10 ], horizontal = T, main = "res.origin$InputTest[ ,1:10]" ) abline(v = c( 0 , 0.5 , 1.0 ), col = 2 ) boxplot(env$res.repaired$InputTest[ , 1 : 10 ], horizontal = T, main = "res.repaired$InputTest[ ,1:10]" ) abline(v = c( 0 , 0.5 , 1.0 ), col = 2 ) boxplot(env$res.removed$InputTest[ , 1 : 10 ], horizontal = T, main = "res.removed$InputTest[ ,1:10]" ) abline(v = c( 0 , 0.5 , 1.0 ), col = 2 ) boxplot(env$res.relab$InputTest[ , 1 : 10 ], horizontal = T, main = "res.relab$InputTest[ ,1:10]" ) abline(v = c( 0 , 0.5 , 1.0 ), col = 2 ) par(mfrow = c( 1 , 1 ))





图例 3. 使用四个不同的融合，InputTest 的输出预测分布。

查看 InputTest1[ ,1:10] 集合的前 10 个输出:

#------Ris InputTest1------ par(mfrow = c( 2 , 2 ), mai = c( 0.3 , 0.3 , 0.4 , 0.2 )) boxplot(env$res.origin$InputTest1[ , 1 : 10 ], horizontal = T, main = "res.origin$InputTest1[ ,1:10]" ) abline(v = c( 0 , 0.5 , 1.0 ), col = 2 ) boxplot(env$res.repaired$InputTest1[ , 1 : 10 ], horizontal = T, main = "res.repaired$InputTest1[ ,1:10]" ) abline(v = c( 0 , 0.5 , 1.0 ), col = 2 ) boxplot(env$res.removed$InputTest1[ , 1 : 10 ], horizontal = T, main = "res.removed$InputTest1[ ,1:10]" ) abline(v = c( 0 , 0.5 , 1.0 ), col = 2 ) boxplot(env$res.relab$InputTest1[ , 1 : 10 ], horizontal = T, main = "res.relab$InputTest1[ ,1:10]" ) abline(v = c( 0 , 0.5 , 1.0 ), col = 2 ) par(mfrow = c( 1 , 1 ))





图例 4. 使用四个不同的融合，InputTest1 的输出预测分布。

所有预测的分布与通过先前实验中 SpatialSign 方法常规化的数据获得的预测大不相同。 您可以自行尝试不同的规范化方法。

在使用每个融合计算子集 X1$train/test/test1 的预测之后，我们获得四组数据 — res.origin，res.repaired，res.removed 和 res.relab，分布如图例 2 — 4 所示。

我们来判断每个融合的分类品质，将连续预测转换为类标签。

4. 确定所获的连续预测的阈值，将它们转换为类标签，并计算神经网络的度量



为了将连续数据转换为类标签，需用到一个或多个阈值来划分这些类。 从所有融合的第五个神经网络所获 InputTrain 集合的连续预测如下:







图例 5. 各种融合的第五神经网络的连续预测。

如您所见，origin, repaired, relabeled 模型的连续预测图形在形状上相似，但具有不同的范围。 removed 模型的预测线在形状上有很大差异。

为简化后续计算，请在一个结构 predX1 中收集所有模型及其预测。 为此，编写一个紧凑的函数，它将在循环中重复所有的计算。 此为脚本和 predX1 结构图片:

library("doFuture") #---predX1------------------ evalq({ group <- qc(origin, repaired, removed, relabeled) predX1 <- vector("list", 4) foreach(i = 1:4, .packages = "elmNN") %do% { x <- denoiseX1pretrain[[i]]$x %>% as.matrix() y <- denoiseX1pretrain[[i]]$y SEED = 12345 createEns(r = 7L, nh = 5L, fact = 7L, X = x, Y = y) -> ens GetInputData(Ens = ens, X = x, Y = y) -> pred return(list(ensemble = ens, pred = pred)) } -> predX1 names(predX1) <- group }, env)





图例 6. predX1 集合的结构

请记住，要获得融合预测品质的度量，需要执行两项操作：修剪和平均（或简单多数表决）。 对于修剪，有必要将融合的每个神经网络的所有输出从连续形式转换为类标签。 然后定义每个神经网络的度量，并选择具有最佳得分的特定编号的神经网络。 然后平均这些最佳神经网络的连续预测并获得融合的连续平均预测。 再次，定义阈值，将平均预测转换为类标签，并计算融合的分类品质的最终得分。

因此，有必要将连续预测转换为类标签两次。 这两个阶段的转换阈值可以相同也可以不同。 哪些阈值变体可以使用？

默认阈值。 在这种情况下，它等于 0.5。 阈值等于中位数。 我认为它更可靠。 但中位数只能依据验证集合判断，即只能在测试后续子集合时才能应用。 例如，我们在 InputTrain 子集上定义阈值，稍后将在 InputTest 和 InputTest1 子集上使用这些阈值。 针对各种标准优化阈值。 例如，它可以是最小分类误差，最大精度“1”或“0”等。 最佳阈值始终在 InputTrain 子集上确定，并在 InputTest 和 InputTest1 子集上使用。 在对最佳神经网络的输出求平均值时，可以使用校准。 一些作者写道，只有经过良好校准的输出才能被平均。 确认此陈述超出了本文的范围。



最佳阈值可使用 InformationValue::optimalCutoff() 函数确定。 它在软件包中有详细描述。

若要确定 点 1 和点 2的阈值，不需要进行额外的计算。 若要计算点 3 的最佳阈值，我们编写函数 GetThreshold()。

#--function------------------------- evalq({ import_fun( "InformationValue" , optimalCutoff, CutOff) import_fun( "InformationValue" , youdensIndex, th_youdens) GetThreshold <- function(X, Y, type){ switch (type, half = 0.5 , med = median(X), mce = CutOff(Y, X, "misclasserror" ), both = CutOff(Y, X, "Both" ), ones = CutOff(Y, X, "Ones" ), zeros = CutOff(Y, X, "Zeros" ) ) } }, env)

仅计算此函数中描述的前四种阈值（half，med，mce，both）。 前两个是 half 和 median 阈值。 mce 阈值提供最小分类误差，both 阈值 — 系数的最大值 youdensIndex = (sensitivity + specificity —1)。 计算顺序如下:

1. 在 predX1 集合中，依据 InputTrain 子集为融合的 500 个神经网络中的每一个计算四种类型的阈值，分别位于每组数据 (origin, repaired, removed 和 relabeled) 中。

2. 然后，使用这些阈值，将所有子集 (train|test|test1) 中的全部神经网络融合的连续预测转换为类，并确定平均值 F1。 我们获得四组度量，每组包含三个子集。 以下是 origin 组的分步脚本。



在 predX1$origin$pred$InputTrain 子集上定义 4 种类型的阈值:

#--threshold--train--origin-------- evalq({ Ytest = X1$train$y Ytest1 = X1$test$y Ytest2 = X1$test1$y testX1 <- vector( "list" , 4 ) names(testX1) <- group type <- qc(half, med, mce, both) registerDoFuture() cl <- makeCluster( 4 ) plan(cluster, workers = cl) foreach (i = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) %dopar% {# type foreach (j = 1 : 500 , .combine = "c" ) % do % { GetThreshold(predX1$origin$pred$InputTrain[ ,j], Ytest, type[i]) } } -> testX1$origin$Threshold stopCluster(cl) dimnames(testX1$origin$Threshold) <- list(NULL,type) }, env)

我们在每次计算中使用两个嵌套循环。 在外部循环中，选择阈值类型，创建集群，在 4 个核心上并行计算。 在内循环中，迭代融合的 500 个神经网络每一个的 InputTrain 预测。 为每一个定义 4 种类型的阈值。 所获数据的结构如下:



> env$testX1$origin$Threshold %>% str() num [ 1 : 500 , 1 : 4 ] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ... - attr(*, "dimnames" )=List of 2 ..$ : NULL ..$ : chr [ 1 : 4 ] "half" "med" "mce" "both" > env$testX1$origin$Threshold %>% head() half med mce both [ 1 ,] 0.5 0.5033552 0.3725180 0.5125180 [ 2 ,] 0.5 0.4918041 0.5118821 0.5118821 [ 3 ,] 0.5 0.5005034 0.5394191 0.5394191 [ 4 ,] 0.5 0.5138439 0.4764055 0.5164055 [ 5 ,] 0.5 0.5241393 0.5165478 0.5165478 [ 6 ,] 0.5 0.4673319 0.4508287 0.4608287

使用所获阈值，将子集 train, test 和 test1 的 origin 组的连续预测转换为类标签并计算度量 (mean(F1))。

#--train-------------------- evalq({ foreach (i = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % {# type foreach (j = 1 : 500 , .combine = "c" ) % do % { ifelse(predX1$origin$pred$InputTrain[ ,j] > testX1$origin$Threshold[j, i], 1 , 0 ) ->.; Evaluate(actual = Ytest, predicted = .)$Metrics$F1 %>% mean() } } -> testX1$origin$InputTrainScore dimnames(testX1$origin$InputTrainScore)[[ 2 ]] <- type }, env) #--test----------------------------- evalq({ foreach (i = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % {# type foreach (j = 1 : 500 , .combine = "c" ) % do % { ifelse(predX1$origin$pred$InputTest[ ,j] > testX1$origin$Threshold[j, i], 1 , 0 ) ->.; Evaluate(actual = Ytest1, predicted = .)$Metrics$F1 %>% mean() } } -> testX1$origin$InputTestScore dimnames(testX1$origin$InputTestScore)[[ 2 ]] <- type }, env) #--test1----------------------------- evalq({ foreach (i = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { foreach (j = 1 : 500 , .combine = "c" ) % do % { ifelse(predX1$origin$pred$InputTest1[ ,j] > testX1$origin$Threshold[j, i], 1 , 0 ) ->.; Evaluate(actual = Ytest2, predicted = .)$Metrics$F1 %>% mean() } } -> testX1$origin$InputTest1Score dimnames(testX1$origin$InputTest1Score)[[ 2 ]] <- type }, env)

请参阅 origin 组及其三个子集的度量分布。 以下是 origin 组的脚本:

k <- 1 L #origin # k <- 2 L #repaired # k <- 3 L #removed # k <- 4 L #relabeling par(mfrow = c( 1 , 4 ), mai = c( 0.3 , 0.3 , 0.4 , 0.2 )) boxplot(env$testX1[[k]]$Threshold, horizontal = F, main = paste0(env$group[k], "$$Threshold" ), col = c( 2 , 4 , 5 , 6 )) abline(h = c( 0 , 0.5 , 0.7 ), col = 2 ) boxplot(env$testX1[[k]]$InputTrainScore, horizontal = F, main = paste0(env$group[k], "$$InputTrainScore" ), col = c( 2 , 4 , 5 , 6 )) abline(h = c( 0 , 0.5 , 0.7 ), col = 2 ) boxplot(env$testX1[[k]]$InputTestScore, horizontal = F, main = paste0(env$group[k], "$$InputTestScore" ), col = c( 2 , 4 , 5 , 6 )) abline(h = c( 0 , 0.5 , 0.7 ), col = 2 ) boxplot(env$testX1[[k]]$InputTest1Score, horizontal = F, main = paste0(env$group[k], "$$InputTest1Score" ), col = c( 2 , 4 , 5 , 6 )) abline(h = c( 0 , 0.5 , 0.7 ), col = 2 ) par(mfrow = c( 1 , 1 ))





图例 7. 在 origin 组中阈值和度量的分布





直观显示，与“half”阈值相比，使用“med”作为 origin 数据组的阈值并未明显改善品质。

计算所有组中的所有 4 种类型的阈值（做好准备，它要花费大量的时间和内存）。



library ( "doFuture" ) #--threshold--train--------- evalq({ k <- 1 L #origin #k <- 2 L #repaired #k <- 3 L #removed #k <- 4 L #relabeling type <- qc(half, med, mce, both) Ytest = X1$train$y Ytest1 = X1$test$y Ytest2 = X1$test1$y registerDoFuture() cl <- makeCluster( 4 ) plan(cluster, workers = cl) while (k <= 4 ) { # group foreach(i = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) %dopar% { # type foreach(j = 1 : 500 , .combine = "c" ) % do % { GetThreshold(predX1[[k]]$pred$InputTrain[ ,j], Ytest, type[i]) } } -> testX1[[k]]$Threshold dimnames(testX1[[k]]$Threshold) <- list( NULL ,type) k <- k + 1 } stopCluster(cl) }, env)

使用所获阈值，计算所有组和子集中的度量:

#--train-------------------- evalq({ k <- 1 L #origin #k <- 2 L #repaired #k <- 3 L #removed #k <- 4 L #relabeling while (k <= 4 ) { foreach(i = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { foreach(j = 1 : 500 , .combine = "c" ) % do % { ifelse(predX1[[k]]$pred$InputTrain[ ,j] > testX1[[k]]$Threshold[j, i], 1 , 0 ) ->.; Evaluate(actual = Ytest, predicted = .)$Metrics$F1 %>% mean() } } -> testX1[[k]]$InputTrainScore dimnames(testX1[[k]]$InputTrainScore)[[ 2 ]] <- type k <- k + 1 } }, env) #--test----------------------------- evalq({ k <- 1 L #origin #k <- 2 L #repaired #k <- 3 L #removed #k <- 4 L #relabeling while (k <= 4 ) { foreach(i = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { foreach(j = 1 : 500 , .combine = "c" ) % do % { ifelse(predX1[[k]]$pred$InputTest[ ,j] > testX1[[k]]$Threshold[j, i], 1 , 0 ) ->.; Evaluate(actual = Ytest1, predicted = .)$Metrics$F1 %>% mean() } } -> testX1[[k]]$InputTestScore dimnames(testX1[[k]]$InputTestScore)[[ 2 ]] <- type k <- k + 1 } }, env) #--test1----------------------------- evalq({ k <- 1 L #origin #k <- 2 L #repaired #k <- 3 L #removed #k <- 4 L #relabeling while (k <= 4 ) { foreach(i = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { foreach(j = 1 : 500 , .combine = "c" ) % do % { ifelse(predX1[[k]]$pred$InputTest1[ ,j] > testX1[[k]]$Threshold[j, i], 1 , 0 ) ->.; Evaluate(actual = Ytest2, predicted = .)$Metrics$F1 %>% mean() } } -> testX1[[k]]$InputTest1Score dimnames(testX1[[k]]$InputTest1Score)[[ 2 ]] <- type k <- k + 1 } }, env)

对于每组数据，我们添加了融合 500 个神经网络每一个依据三个子集上的四个不同阈值的度量。

我们来看看每个组和子集中度量是如何分布的。 该脚本是为 repaired 子集提供的。 它与其它组类似，只有组编号发生变化。 为清楚起见，所有组的图形将归拢到一幅图里显示。



# k <- 1 L #origin k <- 2 L #repaired # k <- 3 L #removed # k <- 4 L #relabeling par(mfrow = c( 1 , 4 ), mai = c( 0.3 , 0.3 , 0.4 , 0.2 )) boxplot(env$testX1[[k]]$Threshold, horizontal = F, main = paste0(env$group[k], "$$Threshold" ), col = c( 2 , 4 , 5 , 6 )) abline(h = c( 0 , 0.5 , 0.7 ), col = 2 ) boxplot(env$testX1[[k]]$InputTrainScore, horizontal = F, main = paste0(env$group[k], "$$InputTrainScore" ), col = c( 2 , 4 , 5 , 6 )) abline(h = c( 0 , 0.5 , 0.7 ), col = 2 ) boxplot(env$testX1[[k]]$InputTestScore, horizontal = F, main = paste0(env$group[k], "$$InputTestScore" ), col = c( 2 , 4 , 5 , 6 )) abline(h = c( 0 , 0.5 , 0.7 ), col = 2 ) boxplot(env$testX1[[k]]$InputTest1Score, horizontal = F, main = paste0(env$group[k], "$$InputTest1Score" ), col = c( 2 , 4 , 5 , 6 )) abline(h = c( 0 , 0.5 , 0.7 ), col = 2 ) par(mfrow = c( 1 , 1 ))





图例 8. 三个子集和四个不同阈值的三组数据中，融合的每个神经网络的预测度量分布图。

所有组都很通用:



测试子集的度量（ InputTestScore ）比验证子集的度量（ InputTrainScore ）要好得多;

）比验证子集的度量（ ）要好得多; 第二个测试子集的度量（ InputTest1Score ）明显比第一个测试子集的度量更差;

）明显比第一个测试子集的度量更差; 类型“half”的阈值显示除了重新标记之外，所有子集上的结果都不比其它子集差。

5. 测试融合

本节中用到的所有脚本都可在文件中找到.

5.1. 在 InputTrain 子集中确定每个融合和每组数据中具有最佳度量的 7 个神经网络



进行修剪。 在 testX1 子集的每组数据中，有必要选择具有最大平均值 F1 的 7 个 InputTrainScore 值。 它们的索引将是融合中最佳的神经网络的索引。 该脚本如下所示，也可以在 Test.R 文件中找到。

#--bestNN---------------------------------------- evalq({ nb <- 3 L k <- 1 L while (k <= 4 ) { foreach(j = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { testX1[[k]]$InputTrainScore[ ,j] %>% order(decreasing = TRUE ) %>% head( 2 *nb + 1 ) } -> testX1[[k]]$bestNN dimnames(testX1[[k]]$bestNN) <- list( NULL , type) k <- k + 1 } }, env)

我们获得了四组数据中的最佳得分的神经网络的索引 (origin, repaired, removed, relabeled)。 我们来深入研究它们，并根据数据组和阈值类型比较这些最佳神经网络的区别如何。

> env$testX1$origin$bestNN half med mce both [ 1 ,] 415 75 415 415 [ 2 ,] 191 190 220 220 [ 3 ,] 469 220 191 191 [ 4 ,] 220 469 469 469 [ 5 ,] 265 287 57 444 [ 6 ,] 393 227 393 57 [ 7 ,] 75 322 444 393 > env$testX1$repaired$bestNN half med mce both [ 1 ,] 393 393 154 154 [ 2 ,] 415 92 205 205 [ 3 ,] 205 154 220 220 [ 4 ,] 462 190 393 393 [ 5 ,] 435 392 287 287 [ 6 ,] 392 220 90 90 [ 7 ,] 265 287 415 415 > env$testX1$removed$bestNN half med mce both [ 1 ,] 283 130 283 283 [ 2 ,] 207 110 300 300 [ 3 ,] 308 308 110 110 [ 4 ,] 159 134 192 130 [ 5 ,] 382 207 207 192 [ 6 ,] 192 283 130 308 [ 7 ,] 130 114 134 207 env$testX1$relabeled$bestNN half med mce both [ 1 ,] 234 205 205 205 [ 2 ,] 69 287 469 469 [ 3 ,] 137 191 287 287 [ 4 ,] 269 57 191 191 [ 5 ,] 344 469 415 415 [ 6 ,] 164 75 444 444 [ 7 ,] 184 220 57 57

您可以看到具有“mce”和“both”阈值类型的神经网络的索引经常重合。

5.2. 这 7 个最佳神经网络的平均连续预测。

在选择 7 个最佳神经网络之后，在每组数据中，在子集 InputTrain，InputTest，InputTest1 和每个阈值类型中对它们进行平均。 用于处理 4 组中 InputTrain 子集的脚本:

#--Averaging--train------------------------ evalq({ k <- 1 L while (k <= 4 ) { # group foreach(j = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { # type bestNN <- testX1[[k]]$bestNN[ ,j] predX1[[k]]$pred$InputTrain[ ,bestNN] %>% apply( 1 , function(x) sum(x)) %>% divide_by(( 2 *nb + 1 )) } -> testX1[[k]]$TrainYpred dimnames(testX1[[k]]$TrainYpred) <- list( NULL , paste0( "Y.aver_" , type)) k <- k + 1 } }, env)

我们看一下在 repaired 数据组中所获的平均连续预测的结构和统计得分：

> env$testX1$repaired$TrainYpred %>% str() num [ 1 : 1001 , 1 : 4 ] 0.849 0.978 0.918 0.785 0.814 ... - attr(*, "dimnames" )=List of 2 ..$ : NULL ..$ : chr [ 1 : 4 ] "Y.aver_half" "Y.aver_med" "Y.aver_mce" "Y.aver_both" > env$testX1$repaired$TrainYpred %>% summary() Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both Min. :- 0.2202 Min. :- 0.4021 Min. :- 0.4106 Min. :- 0.4106 1 st Qu.: 0.3348 1 st Qu.: 0.3530 1 st Qu.: 0.3512 1 st Qu.: 0.3512 Median : 0.5323 Median : 0.5462 Median : 0.5462 Median : 0.5462 Mean : 0.5172 Mean : 0.5010 Mean : 0.5012 Mean : 0.5012 3 rd Qu.: 0.7227 3 rd Qu.: 0.7153 3 rd Qu.: 0.7111 3 rd Qu.: 0.7111 Max. : 1.1874 Max. : 1.0813 Max. : 1.1039 Max. : 1.1039

最后两种阈值类型的统计数据也是相同的。 以下是其余两个子集 InputTest，InputTest1 的脚本:



#--Averaging--test------------------------ evalq({ k <- 1 L while (k <= 4 ) { # group foreach(j = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { # type bestNN <- testX1[[k]]$bestNN[ ,j] predX1[[k]]$pred$InputTest[ ,bestNN] %>% apply( 1 , function(x) sum(x)) %>% divide_by(( 2 *nb + 1 )) } -> testX1[[k]]$TestYpred dimnames(testX1[[k]]$TestYpred) <- list( NULL , paste0( "Y.aver_" , type)) k <- k + 1 } }, env) #--Averaging--test1------------------------ evalq({ k <- 1 L while (k <= 4 ) { # group foreach(j = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { # type bestNN <- testX1[[k]]$bestNN[ ,j] predX1[[k]]$pred$InputTest1[ ,bestNN] %>% apply( 1 , function(x) sum(x)) %>% divide_by(( 2 *nb + 1 )) } -> testX1[[k]]$Test1Ypred dimnames(testX1[[k]]$Test1Ypred) <- list( NULL , paste0( "Y.aver_" , type)) k <- k + 1 } }, env)

我们看一下 repaired 数据组的 InputTest 子集的统计信息:

> env$testX1$repaired$TestYpred %>% summary() Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both Min. :- 0.1524 Min. :- 0.5055 Min. :- 0.5044 Min. :- 0.5044 1 st Qu.: 0.2888 1 st Qu.: 0.3276 1 st Qu.: 0.3122 1 st Qu.: 0.3122 Median : 0.5177 Median : 0.5231 Median : 0.5134 Median : 0.5134 Mean : 0.5114 Mean : 0.4976 Mean : 0.4946 Mean : 0.4946 3 rd Qu.: 0.7466 3 rd Qu.: 0.7116 3 rd Qu.: 0.7149 3 rd Qu.: 0.7149 Max. : 1.1978 Max. : 1.0428 Max. : 1.0722 Max. : 1.0722

最后两种阈值类型的统计数据也是相同的。

5.3. 定义平均连续预测的阈值

现在我们对每个融合进行了平均预测。 需要将它们转换为类标签，以及所有数据组和阈值类型的最终品质度量。 为此，与之前的计算类似，仅使用 InputTrain 子集确定最佳阈值。 下面提供的脚本计算每个组和每个子集中的阈值:

#-th_aver------------------------------ evalq({ k <- 1 L #origin #k <- 2 L #repaired #k <- 3 L #removed #k <- 4 L #relabeling type <- qc(half, med, mce, both) Ytest = X1$train$y Ytest1 = X1$test$y Ytest2 = X1$test1$y while (k <= 4 ) { # group foreach(j = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { # type subset foreach(i = 1 : 4 , .combine = "c" ) % do % { # type threshold GetThreshold(testX1[[k]]$TrainYpred[ ,j], Ytest, type[i]) } } -> testX1[[k]]$th_aver dimnames(testX1[[k]]$th_aver) <- list(type, colnames(testX1[[k]]$TrainYpred)) k <- k + 1 } }, env)

5.4. 将融合的平均连续预测转换为类标签，并计算所有数据组 InputTrain，InputTest 和 InputTest1 子集上的融合度量。

使用上面计算的 th_aver 阈值，确定度量:

#---Metrics--train------------------------------------- evalq({ k <- 1 L #origin #k <- 2 L #repaired #k <- 3 L #removed #k <- 4 L #relabeling type <- qc(half, med, mce, both) while (k <= 4 ) { # group foreach(j = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { # type subset foreach(i = 1 : 4 , .combine = "c" ) % do % { # type threshold ifelse(testX1[[k]]$TrainYpred[ ,j] > testX1[[k]]$th_aver[i,j], 1 , 0 ) -> clAver Evaluate(actual = Ytest, predicted = clAver)$Metrics$F1 %>% mean() %>% round ( 3 ) } } -> testX1[[k]]$TrainScore dimnames(testX1[[k]]$TrainScore) <- list(type, colnames(testX1[[k]]$TrainYpred)) k <- k + 1 } }, env) #---Metrics--test------------------------------------- evalq({ k <- 1 L #origin #k <- 2 L #repaired #k <- 3 L #removed #k <- 4 L #relabeling type <- qc(half, med, mce, both) while (k <= 4 ) { # group foreach(j = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { # type subset foreach(i = 1 : 4 , .combine = "c" ) % do % { # type threshold ifelse(testX1[[k]]$TestYpred[ ,j] > testX1[[k]]$th_aver[i,j], 1 , 0 ) -> clAver Evaluate(actual = Ytest1, predicted = clAver)$Metrics$F1 %>% mean() %>% round ( 3 ) } } -> testX1[[k]]$TestScore dimnames(testX1[[k]]$TestScore) <- list(type, colnames(testX1[[k]]$TestYpred)) k <- k + 1 } }, env) #---Metrics--test1------------------------------------- evalq({ k <- 1 L #origin #k <- 2 L #repaired #k <- 3 L #removed #k <- 4 L #relabeling type <- qc(half, med, mce, both) while (k <= 4 ) { # group foreach(j = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { # type subset foreach(i = 1 : 4 , .combine = "c" ) % do % { # type threshold ifelse(testX1[[k]]$Test1Ypred[ ,j] > testX1[[k]]$th_aver[i,j], 1 , 0 ) -> clAver Evaluate(actual = Ytest2, predicted = clAver)$Metrics$F1 %>% mean() %>% round ( 3 ) } } -> testX1[[k]]$Test1Score dimnames(testX1[[k]]$Test1Score) <- list(type, colnames(testX1[[k]]$Test1Ypred)) k <- k + 1 } }, env)

创建汇总表格并分析所获度量。 我们从 origin 组开始（它的噪声样本未用任何方式处理）。 我们正在寻找 TestScore 和 Test1Score 的得分。 TestTrain 子集的得分是指示性的，需要将它们与测试得分进行比较:

> env$testX1$origin$TrainScore Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both half 0.711 0.708 0.712 0.712 med 0.711 0.713 0.707 0.707 mce 0.712 0.704 0.717 0.717 both 0.711 0.706 0.717 0.717 > env$testX1$origin$TestScore Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both half 0.750 0.738 0.745 0.745 med 0.748 0.742 0.746 0.746 mce 0.742 0.720 0.747 0.747 both 0.748 0.730 0.747 0.747 > env$testX1$origin$Test1Score Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both half 0.735 0.732 0.716 0.716 med 0.733 0.753 0.745 0.745 mce 0.735 0.717 0.716 0.716 both 0.733 0.750 0.716 0.716

拟议的表格示意出什么？

在两种变换中（修剪和平均），在 TestScore 中“half”阈值的变体展示出最佳结果 0.750。 然而，Test1Score 子集中的品质下降到 0.735。

当修剪和平均时，两个子集中阈值变体（med，mce，both） 展示更稳定的结果 ~0.745。

查看下一组数据 — repaired（含有已矫正噪声样本标签）:



> env$testX1$repaired$TrainScore Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both half 0.713 0.711 0.717 0.717 med 0.709 0.709 0.713 0.713 mce 0.728 0.714 0.709 0.709 both 0.728 0.711 0.717 0.717 > env$testX1$repaired$TestScore Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both half 0.759 0.761 0.756 0.756 med 0.754 0.748 0.747 0.747 mce 0.758 0.755 0.743 0.743 both 0.758 0.732 0.754 0.754 > env$testX1$repaired$Test1Score Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both half 0.719 0.744 0.724 0.724 med 0.738 0.748 0.744 0.744 mce 0.697 0.720 0.677 0.677 both 0.697 0.743 0.731 0.731

表中显示的最佳结果是 half/half 组合中的 0.759。 当修剪时，两个子集中阈值变体（half，mce，both） 展示更稳定的结果 ~0.750，当平均时为 med。

请参阅下一个数据组 — removed (将噪声样本从集合中移除):

> env$testX1$removed$TrainScore Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both half 0.713 0.720 0.724 0.718 med 0.715 0.717 0.715 0.717 mce 0.721 0.722 0.725 0.723 both 0.721 0.720 0.725 0.723 > env$testX1$removed$TestScore Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both half 0.761 0.769 0.761 0.751 med 0.752 0.749 0.760 0.752 mce 0.749 0.755 0.753 0.737 both 0.749 0.736 0.753 0.760 > env$testX1$removed$Test1Score Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both half 0.712 0.732 0.716 0.720 med 0.729 0.748 0.740 0.736 mce 0.685 0.724 0.721 0.685 both 0.685 0.755 0.721 0.733

分析表格。 在 TestScore 中 med/half 阈值变体展示出最佳结果 0.769。 不过，Test1Score 子集的品质下降到 0.732。 对于 TestScore 子集，当修剪时（half，med，mce，both）的最佳组合，以及当平均时阈值的一半产生所有组的最佳得分。

查看最后一个数据组 — relabeled (将噪声样本隔离到一个单独的类中):

> env$testX1$relabeled$TrainScore Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both half 0.672 0.559 0.529 0.529 med 0.715 0.715 0.711 0.711 mce 0.712 0.715 0.717 0.717 both 0.710 0.718 0.720 0.720 > env$testX1$relabeled$TestScore Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both half 0.719 0.572 0.555 0.555 med 0.736 0.748 0.746 0.746 mce 0.739 0.747 0.745 0.745 both 0.710 0.756 0.754 0.754 > env$testX1$relabeled$Test1Score Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both half 0.664 0.498 0.466 0.466 med 0.721 0.748 0.740 0.740 mce 0.739 0.732 0.716 0.716 both 0.734 0.737 0.735 0.735

该组的最佳结果是通过以下阈值组合产生的：当修剪时，（med，mce，both），当平均时，both or med。

请记住，您可能得到与我不同的数值。



下图显示上述所有计算后 testX1 的数据结构:





图例 9. testX1 的数据结构。

6. 优化神经网络分类器融合的超参数



所有先前的计算都是基于个人经验设置，并在具有相同神经网络超参数的融合上进行的。 您可能知道，与其它模型一样，神经网络的超参数需要针对特定数据集合进行优化，以便获得更好的结果。 对于训练，我们将去噪数据分为 4 组 (origin, repaired, removed 和 relabeled)。 因此，有必要为这些融合的神经网络获取精确的最优超参数。 有关贝叶斯优化的所有问题已在 前一篇文章 中进行了详细讨论，因此这里不再赘述。

将优化神经网络得 4 个超参数:

预测因子的数量 — numFeature = c(3L, 13L) 范围从 3 至 13;

训练中使用的样本百分比 — r = c(1L, 10L) 范围从 10 % 至 100%;

隐藏层中的神经元数量 — nh = c(1L, 51L) 范围从 1 至 51;

激活函数的类型 — fact = c(1L, 10L) 激活函数列表中的索引 Fact.

设置常量:

##===OPTIM=============================== evalq({ #type of activation function. Fact <- c( "sig" , #: sigmoid "sin" , #: sine "radbas" , #: radial basis "hardlim" , #: hard-limit "hardlims" , #: symmetric hard-limit "satlins" , #: satlins "tansig" , #: tan -sigmoid "tribas" , #: triangular basis "poslin" , #: positive linear "purelin" ) #: linear bonds <- list( numFeature = c( 3 L, 13 L), r = c( 1 L, 10 L), nh = c( 1 L, 51 L), fact = c( 1 L, 10 L) ) }, env)

编写一个 fitness 函数，它将返回品质指标 Score = mean(F1) 和融合预测的类标签。 将使用相同的 threshold = 0.5，针对修剪（在融合中选择最佳神经网络）和平均进行连续预测。 事实证明它是一个非常好的选择 — 至少对于第一次逼近。 脚本如下:



#---Fitnes -FUN----------- evalq({ n <- 500 numEns <- 3 # SEED <- c( 12345 , 1235809 ) fitnes <- function(numFeature, r, nh, fact){ bestF <- orderX %>% head(numFeature) k <- 1 rng <- RNGseq(n, SEED) #---train--- Ens <- foreach(i = 1 :n, .packages = "elmNN" ) % do % { rngtools::setRNG(rng[[k]]) idx <- rminer::holdout(Ytrain, ratio = r/ 10 , mode = "random" )$tr k <- k + 1 elmtrain(x = Xtrain[idx, bestF], y = Ytrain[idx], nhid = nh, actfun = Fact[fact]) } #---predict--- foreach(i = 1 :n, .packages = "elmNN" , .combine = "cbind" ) % do % { predict(Ens[[i]], newdata = Xtest[ , bestF]) } -> y.pr #[ ,n] #---best--- foreach(i = 1 :n, .combine = "c" ) % do % { ifelse(y.pr[ ,i] > 0.5 , 1 , 0 ) -> Ypred Evaluate(actual = Ytest, predicted = Ypred)$Metrics$F1 %>% mean() } -> Score Score %>% order(decreasing = TRUE ) %>% head((numEns* 2 + 1 )) -> bestNN #---test-aver-------- foreach(i = 1 :n, .packages = "elmNN" , .combine = "+" ) %:% when(i %in% bestNN) % do % { predict(Ens[[i]], newdata = Xtest1[ , bestF])} %>% divide_by(length(bestNN)) -> ensPred ifelse(ensPred > 0.5 , 1 , 0 ) -> ensPred Evaluate(actual = Ytest1, predicted = ensPred)$Metrics$F1 %>% mean() %>% round ( 3 ) -> Score return (list(Score = Score, Pred = ensPred)) } }, env)

已注释 SEED 变量有两个数值。 必须检查此参数对结果实验的影响。 我已用相同的初始数据和参数执行了优化，但使用了两个不同的 SEED 值。 SEED = 1235809 展示出最好的结果。 该值将在下面的脚本中使用。 但会为 SEED 的两个值提供所获得的超参数和分类品质得分。 您可以尝试其它数值。

我们检查 fitness 函数是否工作，一次计算要经历多长时间并查看结果:

evalq({ Ytrain <- X1$pretrain$y Ytest <- X1$train$y Ytest1 <- X1$test$y Xtrain <- X1$pretrain$x Xtest <- X1$train$x Xtest1 <- X1$test$x orderX <- orderX1 SEED <- 1235809 system.time( res <- fitnes(numFeature = 10 , r = 7 , nh = 5 , fact = 2 ) ) }, env) user system elapsed 5.89 0.00 5.99 env$res$Score [ 1 ] 0.741

以下脚本针对去噪数据的每一组连续优化神经网络超参数。 使用起始随机初始化 20 个点，及 20 次后续迭代。

#---Optim Ensemble----- library (rBayesianOptimization) evalq({ Ytest <- X1$train$y Ytest1 <- X1$test$y Xtest <- X1$train$x Xtest1 <- X1$test$x orderX <- orderX1 SEED <- 1235809 OPT_Res <- vector( "list" , 4 ) foreach(i = 1 : 4 ) % do % { Xtrain <- denoiseX1pretrain[[i]]$x Ytrain <- denoiseX1pretrain[[i]]$y BayesianOptimization(fitnes, bounds = bonds, init_grid_dt = NULL , init_points = 20 , n_iter = 20 , acq = "ucb" , kappa = 2.576 , eps = 0.0 , verbose = TRUE , maxit = 100 , control = c( 100 , 50 , 8 )) } -> OPT_Res1 group <- qc(origin, repaired, removed, relabeled) names(OPT_Res1) <- group }, env)

一旦您开始执行脚本，请耐心等待大约半小时（这取决于您的硬件）。 按降序对获得的得分值进行排序，并选择三个最佳得分。 这些得分会分配给变量 best.res（对于 SEED = 12345），和 best.res1（对于 SEED = 1235809）。

#---OptPar------ evalq({ foreach (i = 1 : 4 ) % do % { OPT_Res[[i]] %$% History %>% dp$arrange(desc(Value)) %>% head( 3 ) } -> best.res names(best.res) <- group }, env) evalq({ foreach (i = 1 : 4 ) % do % { OPT_Res1[[i]] %$% History %>% dp$arrange(desc(Value)) %>% head( 3 ) } -> best.res1 names(best.res1) <- group }, env)

查看 best.res 分数:

env$best.res # $origin # Round numFeature r nh fact Value # 1 39 10 7 20 2 0.769 # 2 12 6 4 38 2 0.766 # 3 38 4 3 15 2 0.766 # # $repaired # Round numFeature r nh fact Value # 1 5 10 5 20 7 0.767 # 2 7 5 2 36 9 0.766 # 3 28 5 10 6 8 0.766 # # $removed # Round numFeature r nh fact Value # 1 1 11 6 44 9 0.764 # 2 8 8 6 26 7 0.764 # 3 19 12 1 40 5 0.763 # # $relabeled # Round numFeature r nh fact Value # 1 24 9 10 1 10 0.746 # 2 7 9 9 2 8 0.745 # 3 32 4 1 1 10 0.738

对于 best.res1 分数相同:

> env$best.res1 $origin Round numFeature r nh fact Value 1 19 8 3 41 2 0.777 2 32 8 1 33 2 0.777 3 23 6 1 35 1 0.770 $repaired Round numFeature r nh fact Value 1 26 9 4 17 3 0.772 2 33 11 9 30 9 0.771 3 38 5 4 17 2 0.770 $removed Round numFeature r nh fact Value 1 30 5 4 17 2 0.770 2 8 8 2 13 6 0.769 3 32 5 3 22 7 0.766 $relabeled Round numFeature r nh fact Value 1 34 12 5 8 9 0.777 2 33 9 5 4 9 0.763 3 36 12 7 4 9 0.760

如您所见，这些结果看起来更好。 相比之下，您不光能输出前三个结果，而是十个：差异将更加明显。

每次优化运行都会生成不同的超参数值和结果。 可以使用不同的初始 RNG 设置，以及特定的启动初始化来优化超参数。

我们为 4 个数据组收集融合得神经网络的最佳超参数。 稍后将需要它们来创建具有最佳超参数的融合。

#---best.param------------------- evalq({ foreach (i = 1 : 4 , .combine = "rbind" ) % do % { OPT_Res1[[i]]$Best_Par %>% unname() } -> best.par1 dimnames(best.par1) <- list( group , qc(numFeature, r, nh, fact)) }, env)

超参数:

> env$best.par1 numFeature r nh fact origin 8 3 41 2 repaired 9 4 17 3 removed 5 4 17 2 relabeled 12 5 8 9

此脚本中的所有脚本都可在 Optim_VIII.R 文件中找到。

7. 优化后期处理超参数（修剪和平均的阈值）



神经网络超参数的优化提供了分类品质的小幅提升。 如前所述，修剪和平均时阈值类型的组合对分类品质的影响更大。

我们已经使用阈值的一半/一半的恒定组合优化了超参数。 也许这种组合不是最佳的。 我们用两个额外的优化参数重复优化 th1 = c(1L, 2L)) — 修剪融合时的阈值类型（选择最佳神经网络） — 和 th2 = c(1L, 4L) — 将融合的平均预测转换为类标签时的阈值类型。 定义要优化的超参数的常量和取值范围。

##===OPTIM=============================== evalq({ #type of activation function. Fact <- c( "sig" , #: sigmoid "sin" , #: sine "radbas" , #: radial basis "hardlim" , #: hard-limit "hardlims" , #: symmetric hard-limit "satlins" , #: satlins "tansig" , #: tan -sigmoid "tribas" , #: triangular basis "poslin" , #: positive linear "purelin" ) #: linear bonds_m <- list( numFeature = c( 3 L, 13 L), r = c( 1 L, 10 L), nh = c( 1 L, 51 L), fact = c( 1 L, 10 L), th1 = c( 1 L, 2 L), th2 = c( 1 L, 4 L) ) }, env)

关于 fitness 函数。 稍作修改：添加了两个形式参数 th1，th2。 在函数实体和 'best' 模块中，根据 th1 计算阈值。 在 'test-average' 模块中，根据阈值类型 th2 使用 GetThreshold() 函数确定阈值。

#---Fitnes -FUN----------- evalq({ n <- 500 L numEns <- 3 L # SEED <- c( 12345 , 1235809 ) fitnes_m <- function(numFeature, r, nh, fact, th1, th2){ bestF <- orderX %>% head(numFeature) k <- 1 L rng <- RNGseq(n, SEED) #---train--- Ens <- foreach(i = 1 :n, .packages = "elmNN" ) % do % { rngtools::setRNG(rng[[k]]) idx <- rminer::holdout(Ytrain, ratio = r/ 10 , mode = "random" )$tr k <- k + 1 elmtrain(x = Xtrain[idx, bestF], y = Ytrain[idx], nhid = nh, actfun = Fact[fact]) } #---predict--- foreach(i = 1 :n, .packages = "elmNN" , .combine = "cbind" ) % do % { predict(Ens[[i]], newdata = Xtest[ , bestF]) } -> y.pr #[ ,n] #---best--- ifelse(th1 == 1 L, 0.5 , median(y.pr)) -> th foreach(i = 1 :n, .combine = "c" ) % do % { ifelse(y.pr[ ,i] > th, 1 , 0 ) -> Ypred Evaluate(actual = Ytest, predicted = Ypred)$Metrics$F1 %>% mean() } -> Score Score %>% order(decreasing = TRUE ) %>% head((numEns* 2 + 1 )) -> bestNN #---test-aver-------- foreach(i = 1 :n, .packages = "elmNN" , .combine = "+" ) %:% when(i %in% bestNN) % do % { predict(Ens[[i]], newdata = Xtest1[ , bestF])} %>% divide_by(length(bestNN)) -> ensPred th <- GetThreshold(ensPred, Yts$Ytest1, type[th2]) ifelse(ensPred > th, 1 , 0 ) -> ensPred Evaluate(actual = Ytest1, predicted = ensPred)$Metrics$F1 %>% mean() %>% round ( 3 ) -> Score return (list(Score = Score, Pred = ensPred)) } }, env)

检查此函数迭代一次需要多长时间以及它是否工作:



#---res fitnes------- evalq({ Ytrain <- X1$pretrain$y Ytest <- X1$train$y Ytest1 <- X1$test$y Xtrain <- X1$pretrain$x Xtest <- X1$train$x Xtest1 <- X1$test$x orderX <- orderX1 SEED <- 1235809 th1 <- 1 th2 <- 4 system.time( res_m <- fitnes_m(numFeature = 10 , r = 7 , nh = 5 , fact = 2 , th1, th2) ) }, env) user system elapsed 6.13 0.04 6.32 > env$res_m$Score [ 1 ] 0.748

函数的执行时间变化不大。 之后，运行优化并等待结果:



#---Optim Ensemble----- library (rBayesianOptimization) evalq({ Ytest <- X1$train$y Ytest1 <- X1$test$y Xtest <- X1$train$x Xtest1 <- X1$test$x orderX <- orderX1 SEED <- 1235809 OPT_Res1 <- vector( "list" , 4 ) foreach(i = 1 : 4 ) % do % { Xtrain <- denoiseX1pretrain[[i]]$x Ytrain <- denoiseX1pretrain[[i]]$y BayesianOptimization(fitnes_m, bounds = bonds_m, init_grid_dt = NULL , init_points = 20 , n_iter = 20 , acq = "ucb" , kappa = 2.576 , eps = 0.0 , verbose = TRUE , maxit = 100 ) #, control = c( 100 , 50 , 8 )) } -> OPT_Res_m group <- qc(origin, repaired, removed, relabeled) names(OPT_Res_m) <- group }, env)

为每组数据选择 10 个获取的最佳超参数:

#---OptPar------ evalq({ foreach (i = 1 : 4 ) % do % { OPT_Res_m[[i]] %$% History %>% dp$arrange(desc(Value)) %>% head( 10 ) } -> best.res_m names(best.res_m) <- group }, env) $origin Round numFeature r nh fact th1 th2 Value 1 19 8 3 41 2 2 4 0.778 2 25 6 8 51 8 2 4 0.778 3 39 9 1 22 1 2 4 0.777 4 32 8 1 21 2 2 4 0.772 5 10 6 5 32 3 1 3 0.769 6 22 7 2 30 9 1 4 0.769 7 28 6 10 25 5 1 4 0.769 8 30 7 9 33 2 2 4 0.768 9 40 9 2 48 10 2 4 0.768 10 23 9 1 2 10 2 4 0.767 $repaired Round numFeature r nh fact th1 th2 Value 1 39 7 8 39 8 1 4 0.782 2 2 5 8 50 3 2 3 0.775 3 3 12 6 7 8 1 1 0.769 4 24 5 10 45 5 2 3 0.769 5 10 7 8 40 2 1 4 0.768 6 13 5 8 40 2 2 4 0.768 7 9 6 9 13 2 2 3 0.766 8 19 5 7 46 6 2 1 0.765 9 40 9 8 50 6 1 4 0.764 10 20 9 3 28 9 1 3 0.763 $removed Round numFeature r nh fact th1 th2 Value 1 40 7 2 39 8 1 3 0.786 2 13 5 3 48 3 2 3 0.776 3 8 5 6 18 1 1 1 0.772 4 5 5 10 24 3 1 3 0.771 5 29 13 7 1 1 1 4 0.771 6 9 7 3 25 7 1 4 0.770 7 17 9 2 17 1 1 4 0.770 8 19 7 7 25 2 1 3 0.768 9 4 10 6 19 7 1 3 0.765 10 2 4 4 47 7 2 3 0.764 $relabeled Round numFeature r nh fact th1 th2 Value 1 7 8 1 13 1 2 4 0.778 2 26 8 1 19 6 2 4 0.768 3 3 6 3 45 4 2 2 0.766 4 20 6 2 40 10 2 2 0.766 5 13 4 3 18 2 2 3 0.762 6 10 10 6 4 8 1 3 0.761 7 31 11 10 16 1 2 4 0.760 8 15 13 7 7 1 2 3 0.759 9 5 7 3 20 2 1 4 0.758 10 9 9 3 22 8 2 3 0.758

品质略有改善。 每组数据的最佳超参数与先前优化期间不考虑阈值不同组合所获得的超参数有很大不同。 数据组通过重新标记 (repaired) 和删除 (removed) 噪声样本来证明最佳品质得分。

#---best.param------------------- evalq({ foreach(i = 1 : 4 , .combine = "rbind" ) % do % { OPT_Res_m[[i]]$Best_Par %>% unname() } -> best.par_m dimnames(best.par_m) <- list(group, qc(numFeature, r, nh, fact, th1, th2)) }, env) # > env$best.par_m------------------------ # numFeature r nh fact th1 th2 # origin 8 3 41 2 2 4 # repaired 7 8 39 8 1 4 # removed 7 2 39 8 1 3 # relabeled 8 1 13 1 2 4

本节中使用的脚本位于 Optim_mVIII.R 文件中。

8. 将若干最佳融合组合成一个超级融合，还有它们的输出



将若干最好的融合组合成一个超级融合，它们的输出通过简单多数表决级联。



首先，将优化过程中获得的若干最佳融合的结果组合到一起。 在优化之后，该函数不仅返回最佳超参数，还返回所有迭代中类标签中的预测历史。 由每组数据中的 5 个最佳融合生成超级集合，并使用简单多数表决来检查该变体中的分类品质得分是否有所改善。

计算按以下顺序进行:

在一次循环中顺序迭代 4 组数据;

确定每组数据中 5 个最佳预测的索引;

将索引指向得预测结合到一个数据帧中;

在所有预测中将类标签从“0”更改为“-1”;

将这些预测一行一行地加以汇总;

根据条件将这些汇总数值转换为类标签（-1,0,1）: 如果该值大于 3，则 class = 1; 如果小于 -3，则class = -1; 否则 class = 0

此为执行这些计算的脚本:



#--Index-best------------------- evalq({ prVot <- vector( "list" , 4 ) foreach (i = 1 : 4 ) % do % { # group best.res_m[[i]]$Round %>% head( 5 ) -> ind OPT_Res_m[[i]]$Pred %>% dp$ select (ind) ->.; apply(., 2 , function(.) ifelse(. == 0 , - 1 , 1 )) ->.; apply(., 1 , function(x) sum(x)) ->.; ifelse(. > 3 , 1 , ifelse(. < - 3 , - 1 , 0 )) } -> prVot names(prVot) <- group }, env)

我们还有一个额外的第三类“0”。 如果为“-1”，则为“卖出”，“1”为“买入”，“0”为“不确定”。 智能交易系统如何对此信号作出反应则取决于用户。 它可以远离市场，也可以在市场上无所事事，等待新的信号发挥作用。 在测试智能系统时，应该构建并检查行为模型。

若要获得度量，则必须:

在一次循环中顺序迭代每组数据;

在目标 Ytest1 的实际值中，将“0”类标签替换为标签“-1”;

将实际和上面获得的预测目标 prVot 组合成数据帧;

从数据帧中将值为 prVot = 0 的行删除;

计算度量。

计算并查看结果。



evalq({ foreach(i = 1:4) %do% { #group Ytest1 ->.; ifelse(. == 0, -1, 1) ->.; cbind(actual = ., pred = prVot[[i]]) %>% as.data.frame() ->.; dp$filter(., pred != 0) -> tabl Eval(tabl$actual, tabl$pred) } -> Score names(Score) <- group }, env) env$Score $origin $origin$metrics Accuracy Precision Recall F1 -1 0.806 0.809 0.762 0.785 1 0.806 0.804 0.845 0.824 $origin$confMatr Confusion Matrix and Statistics predicted actual -1 1 -1 157 49 1 37 201 Accuracy : 0.8063 95% CI : (0.7664, 0.842) No Information Rate : 0.5631 P-Value [Acc > NIR] : <2e-16 Kappa : 0.6091 Mcnemar's Test P-Value : 0.2356 Sensitivity : 0.8093 Specificity : 0.8040 Pos Pred Value : 0.7621 Neg Pred Value : 0.8445 Prevalence : 0.4369 Detection Rate : 0.3536 Detection Prevalence : 0.4640 Balanced Accuracy : 0.8066 'Positive' Class : -1 $repaired $repaired$metrics Accuracy Precision Recall F1 -1 0.82 0.826 0.770 0.797 1 0.82 0.816 0.863 0.839 $repaired$confMatr Confusion Matrix and Statistics predicted actual -1 1 -1 147 44 1 31 195 Accuracy : 0.8201 95% CI : (0.7798, 0.8558) No Information Rate : 0.5731 P-Value [Acc > NIR] : <2e-16 Kappa : 0.6358 Mcnemar's Test P-Value : 0.1659 Sensitivity : 0.8258 Specificity : 0.8159 Pos Pred Value : 0.7696 Neg Pred Value : 0.8628 Prevalence : 0.4269 Detection Rate : 0.3525 Detection Prevalence : 0.4580 Balanced Accuracy : 0.8209 'Positive' Class : -1 $removed $removed$metrics Accuracy Precision Recall F1 -1 0.819 0.843 0.740 0.788 1 0.819 0.802 0.885 0.841 $removed$confMatr Confusion Matrix and Statistics predicted actual -1 1 -1 145 51 1 27 207 Accuracy : 0.8186 95% CI : (0.7789, 0.8539) No Information Rate : 0.6 P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16 Kappa : 0.6307 Mcnemar's Test P-Value : 0.009208 Sensitivity : 0.8430 Specificity : 0.8023 Pos Pred Value : 0.7398 Neg Pred Value : 0.8846 Prevalence : 0.4000 Detection Rate : 0.3372 Detection Prevalence : 0.4558 Balanced Accuracy : 0.8227 'Positive' Class : -1 $relabeled $relabeled$metrics Accuracy Precision Recall F1 -1 0.815 0.809 0.801 0.805 1 0.815 0.820 0.828 0.824 $relabeled$confMatr Confusion Matrix and Statistics predicted actual -1 1 -1 157 39 1 37 178 Accuracy : 0.8151 95% CI : (0.7741, 0.8515) No Information Rate : 0.528 P-Value [Acc > NIR] : <2e-16 Kappa : 0.6292 Mcnemar's Test P-Value : 0.9087 Sensitivity : 0.8093 Specificity : 0.8203 Pos Pred Value : 0.8010 Neg Pred Value : 0.8279 Prevalence : 0.4720 Detection Rate : 0.3820 Detection Prevalence : 0.4769 Balanced Accuracy : 0.8148 'Positive' Class : -1 #---------------------------------------

所有组的品质都有显著提高。 已经在 removed (0.8227) 和 repaired (0.8209) 组中获得了 'Balanced Accuracy' 的最佳得分。

我们还使用简单多数表决组合组预测。 执行组合级联:

在一次循环中迭代所有数据组;

确定最佳结果的轮试索引;

选择这些最佳轮试的预测;

在每列中，将标签“0”替换为标签“-1”;

逐行汇总组中的预测。



查看获得的结果:

#--Index-best------------------- evalq({ foreach (i = 1 : 4 , .combine = "+" ) % do % { # group best.res_m[[i]]$Round %>% head( 5 ) -> ind OPT_Res_m[[i]]$Pred %>% dp$ select (ind) ->.; apply(., 2 , function(x) ifelse(x == 0 , - 1 , 1 )) ->.; apply(., 1 , function(x) sum(x)) } -> prVotSum }, env) > env$prVotSum %>% table() . - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 166 12 4 6 7 6 5 3 6 1 4 4 5 6 5 10 7 3 8 24 209

仅保留最大的表决值并计算度量:

evalq({ pred <- {prVotSum ->.; ifelse(. > 18, 1, ifelse(. < -18, -1, 0))} Ytest1 ->.; ifelse(. == 0, -1, 1) ->.; cbind(actual = ., pred = pred) %>% as.data.frame() ->.; dp$filter(., pred != 0) -> tabl Eval(tabl$actual, tabl$pred) -> ScoreSum }, env) env$ScoreSum > env$ScoreSum $metrics Accuracy Precision Recall F1 -1 0.835 0.849 0.792 0.820 1 0.835 0.823 0.873 0.847 $confMatr Confusion Matrix and Statistics predicted actual -1 1 -1 141 37 1 25 172 Accuracy : 0.8347 95% CI : (0.7931, 0.8708) No Information Rate : 0.5573 P-Value [Acc > NIR] : <2e-16 Kappa : 0.6674 Mcnemar's Test P-Value : 0.1624 Sensitivity : 0.8494 Specificity : 0.8230 Pos Pred Value : 0.7921 Neg Pred Value : 0.8731 Prevalence : 0.4427 Detection Rate : 0.3760 Detection Prevalence : 0.4747 Balanced Accuracy : 0.8362 'Positive' Class : -1

这产生了非常好的 Balanced Accuracy = 0.8362。

本节中描述的脚本位于 Voting.R 文件中。

但我们不能忘记一个细微差别。 在优化超参数时，我们使用了 InputTest 测试集合。 这意味着我们可以开始使用下一个测试集合 InputTest1。 在不优化超参数的情况下，在级联的融合组合中最有可能产生相同的正面效果。 在先前获得的平均结果上查验它。

结合 5.2 节中所获融合的平均输出。

重现 5.4 节中描述的计算，只需更改一处。 当连续平均预测转换为类标签时, 这些标签将是 [-1, 0, 1]。 在每个子集 train/test/test1 中的计算顺序:

在一次循环中顺序迭代 4 组数据;

通过 4 种类型的修剪阈值;

通过 4 种类型的平均阈值;

将融合的连续平均预测转换为类标签 [-1,1];

将它们与 4 种平均阈值相加;

总和重新标记为新标签 [-1,0,1];



将获得的结果添加到 VotAver 结构中。



#---train------------------------------------- evalq({ k <- 1 L #origin type <- qc(half, med, mce, both) VotAver <- vector( "list" , 4 ) names(VotAver) <- group while (k <= 4 ) { # group foreach(j = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { # type aver foreach(i = 1 : 4 , .combine = "+" ) % do % { # type threshold ifelse(testX1[[k]]$TrainYpred[ ,j] > testX1[[k]]$th_aver[i,j], 1 , - 1 ) } ->.; ifelse(. > 2 , 1 , ifelse(. < - 2 , - 1 , 0 )) } -> VotAver[[k]]$Train.clVoting dimnames(VotAver[[k]]$Train.clVoting) <- list( NULL , type) k <- k + 1 } }, env) #---test------------------------------ evalq({ k <- 1 L #origin type <- qc(half, med, mce, both) while (k <= 4 ) { # group foreach(j = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { # type aver foreach(i = 1 : 4 , .combine = "+" ) % do % { # type threshold ifelse(testX1[[k]]$TestYpred[ ,j] > testX1[[k]]$th_aver[i,j], 1 , - 1 ) } ->.; ifelse(. > 2 , 1 , ifelse(. < - 2 , - 1 , 0 )) } -> VotAver[[k]]$Test.clVoting dimnames(VotAver[[k]]$Test.clVoting) <- list( NULL , type) k <- k + 1 } }, env) #---test1------------------------------- evalq({ k <- 1 L #origin type <- qc(half, med, mce, both) while (k <= 4 ) { # group foreach(j = 1 : 4 , .combine = "cbind" ) % do % { # type aver foreach(i = 1 : 4 , .combine = "+" ) % do % { # type threshold ifelse(testX1[[k]]$Test1Ypred[ ,j] > testX1[[k]]$th_aver[i,j], 1 , - 1 ) } ->.; ifelse(. > 2 , 1 , ifelse(. < - 2 , - 1 , 0 )) } -> VotAver[[k]]$Test1.clVoting dimnames(VotAver[[k]]$Test1.clVoting) <- list( NULL , type) k <- k + 1 } }, env)

一旦确定子集和数据组中重新标记的平均预测后，计算它们的度量。 计算顺序:

在一次循环中迭代数据组;

迭代平均阈值的 4 种类型;

在实际预测中将类标签从“0”更改为“-1”;

将实际和重标记预测组合成数据帧;

从数据帧中删除预测值等于 0 的行;

计算度量并将其添加到 VotAver 结构中。



#---Metrics--train------------------------------------- evalq({ k <- 1 L #origin type <- qc(half, med, mce, both) while (k <= 4 ) { # group foreach(i = 1 : 4 ) % do % { # type threshold Ytest ->.; ifelse(. == 0 , - 1 , 1 ) ->.; cbind(actual = ., pred = VotAver[[k]]$Train.clVoting[ ,i]) %>% as .data.frame() ->.; dp$filter(., pred != 0 ) -> tbl Evaluate(actual = tbl$actual, predicted = tbl$pred)$Metrics$F1 %>% mean() %>% round ( 3 ) #Eval(tbl$actual,tbl$pred) } -> VotAver[[k]]$TrainScoreVot names(VotAver[[k]]$TrainScoreVot) <- type k <- k + 1 } }, env) #---Metrics--test------------------------------------- evalq({ k <- 1 L #origin type <- qc(half, med, mce, both) while (k <= 4 ) { # group foreach(i = 1 : 4 ) % do % { # type threshold Ytest1 ->.; ifelse(. == 0 , - 1 , 1 ) ->.; cbind(actual = ., pred = VotAver[[k]]$Test.clVoting[ ,i]) %>% as .data.frame() ->.; dp$filter(., pred != 0 ) -> tbl Evaluate(actual = tbl$actual, predicted = tbl$pred)$Metrics$F1 %>% mean() %>% round ( 3 ) #Eval(tbl$actual,tbl$pred) } -> VotAver[[k]]$TestScoreVot names(VotAver[[k]]$TestScoreVot) <- type k <- k + 1 } }, env) #---Metrics--test1------------------------------------- evalq({ k <- 1 L #origin type <- qc(half, med, mce, both) while (k <= 4 ) { # group foreach(i = 1 : 4 ) % do % { # type threshold Ytest2 ->.; ifelse(. == 0 , - 1 , 1 ) ->.; cbind(actual = ., pred = VotAver[[k]]$Test1.clVoting[ ,i]) %>% as .data.frame() ->.; dp$filter(., pred != 0 ) -> tbl Evaluate(actual = tbl$actual, predicted = tbl$pred)$Metrics$F1 %>% mean() %>% round ( 3 ) #Eval(tbl$actual,tbl$pred) } -> VotAver[[k]]$Test1ScoreVot names(VotAver[[k]]$Test1ScoreVot) <- type k <- k + 1 } }, env)

以可读的形式收集数据并查看它们:

#----TrainScoreVot------------------- evalq({ foreach (k = 1 : 4 , .combine = "rbind" ) % do % { # group VotAver[[k]]$TrainScoreVot %>% unlist() %>% unname() } -> TrainScoreVot dimnames(TrainScoreVot) <- list( group , type) }, env) > env$TrainScoreVot half med mce both origin 0.738 0.750 0.742 0.752 repaired 0.741 0.743 0.741 0.741 removed 0.748 0.755 0.755 0.755 relabeled 0.717 0.741 0.740 0.758 #-----TestScoreVot---------------------------- evalq({ foreach (k = 1 : 4 , .combine = "rbind" ) % do % { # group VotAver[[k]]$TestScoreVot %>% unlist() %>% unname() } -> TestScoreVot dimnames(TestScoreVot) <- list( group , type) }, env) > env$TestScoreVot half med mce both origin 0.774 0.789 0.797 0.804 repaired 0.777 0.788 0.778 0.778 removed 0.801 0.808 0.809 0.809 relabeled 0.773 0.789 0.802 0.816 #----Test1ScoreVot-------------------------- evalq({ foreach (k = 1 : 4 , .combine = "rbind" ) % do % { # group VotAver[[k]]$Test1ScoreVot %>% unlist() %>% unname() } -> Test1ScoreVot dimnames(Test1ScoreVot) <- list( group , type) }, env) > env$Test1ScoreVot half med mce both origin 0.737 0.757 0.757 0.755 repaired 0.756 0.743 0.754 0.754 removed 0.759 0.757 0.745 0.745 relabeled 0.734 0.705 0.697 0.713

最佳结果显示在 'removed' 数据组中的测试子集上，并处理了噪声样本。

再次，按照平均类型将每个数据组的每个子集中结果组合。

#==Variant- 2 ========================================== #--TrainScoreVotSum------------------------------- evalq({ k <- 1 L while (k <= 4 ){ # group VotAver[[k]]$Train.clVoting ->.; apply(., 1 , function(x) sum(x)) ->.; ifelse(. > 3 , 1 , ifelse(. < - 3 , - 1 , 0 )) -> VotAver[[k]]$Train.clVotingSum ifelse(Ytest == 0 , - 1 , 1 ) ->.; cbind(actual = ., pred = VotAver[[k]]$Train.clVotingSum) ->.; as .data.frame(.) ->.; dp$filter(., pred != 0 ) ->.; Evaluate(actual = .$actual, predicted = .$pred)$Metrics$F1 ->.; mean(.) %>% round ( 3 ) -> VotAver[[k]]$TrainScoreVotSum #Eval(tbl$actual,tbl$pred) k <- k + 1 } }, env) #--TestScoreVotSum------------------------------- evalq({ k <- 1 L while (k <= 4 ){ # group VotAver[[k]]$Test.clVoting ->.; apply(., 1 , function(x) sum(x))->.; ifelse(. > 3 , 1 , ifelse(. < - 3 , - 1 , 0 )) -> VotAver[[k]]$Test.clVotingSum ifelse(Ytest1 == 0 , - 1 , 1 ) ->.; cbind(actual = ., pred = VotAver[[k]]$Test.clVotingSum) ->.; as .data.frame(.) ->.; dp$filter(., pred != 0 ) ->.; Evaluate(actual = .$actual, predicted = .$pred)$Metrics$F1 ->.; mean(.) %>% round ( 3 ) -> VotAver[[k]]$TestScoreVotSum #Eval(tbl$actual,tbl$pred) k <- k + 1 } }, env) #--Test1ScoreVotSum------------------------------- evalq({ k <- 1 L while (k <= 4 ){ # group VotAver[[k]]$Test1.clVoting ->.; apply(., 1 , function(x) sum(x))->.; ifelse(. > 3 , 1 , ifelse(. < - 3 , - 1 , 0 )) -> VotAver[[k]]$Test1.clVotingSum ifelse(Ytest2 == 0 , - 1 , 1 ) ->.; cbind(actual = ., pred = VotAver[[k]]$Test1.clVotingSum) ->.; as .data.frame(.) ->.; dp$filter(., pred != 0 ) ->.; Evaluate(actual = .$actual, predicted = .$pred)$Metrics$F1 ->.; mean(.) %>% round ( 3 ) -> VotAver[[k]]$Test1ScoreVotSum #Eval(tbl$actual,tbl$pred) k <- k + 1 } }, env)

以可读的形式收集结果。

evalq({ foreach (k = 1 : 4 , .combine = "c" ) % do % { # group VotAver[[k]]$TrainScoreVotSum %>% unlist() %>% unname() } -> TrainScoreVotSum foreach (k = 1 : 4 , .combine = "c" ) % do % { # group VotAver[[k]]$TestScoreVotSum %>% unlist() %>% unname() } -> TestScoreVotSum foreach (k = 1 : 4 , .combine = "c" ) % do % { # group VotAver[[k]]$Test1ScoreVotSum %>% unlist() %>% unname() } -> Test1ScoreVotSum ScoreVotSum <- cbind(TrainScoreVotSum, TestScoreVotSum, Test1ScoreVotSum) dimnames(ScoreVotSum ) <- list( group , qc(TrainScoreVotSum, TestScoreVotSum, Test1ScoreVotSum)) }, env) > env$ScoreVotSum TrainScoreVotSum TestScoreVotSum Test1ScoreVotSum origin 0.763 0.807 0.762 repaired 0.752 0.802 0.748 removed 0.761 0.810 0.765 relabeled 0.766 0.825 (!!) 0.711

考查测试集合的结果。 令人惊讶的是，relabeled 方法具有最好的结果。 所有组的结果都比 5.4 节中的结果好得多。 通过简单多数表决按级联将融合输出组合的方法令分类品质（Accuracy）从 5％ 提高到 7％。

此部分的脚本位于 Voting_aver.R 文件中。 获得的数据结构如下图所示:





图例 10. VotAver 的数据结构。







下图提供了所有计算的简化方案：它展示出阶段，用到的脚本和数据结构。







图例 11. 文章中主要计算的结构和顺序。

8. 分析实验结果



我们运用了三种方式处理 pretrain 子集 (!) 中初始数据集合里的噪声样本:



重新分配 "erroneously" 标记的数据，而无需更改类 (repaired) 的数量;

从子集 (removed) 中删除了 "noise" 样本;

将 "noise" 样本隔离在一个单独的类别中 (relabeled)。



已在 denoiseX1pretrain 结构中获取了四组数据 (origin, repaired, removed, relabeled)。 使用它们来训练由 500 个 ELM 神经网络分类器组成的融合。 获得四个融合。 使用这 4 个融合计算三个子集 Х1$train/test/test1 的连续预测，并将它们收集到 predX1 结构中。

然后基于 InputTrain 子集 (!) 计算每个融合里 500 个神经网络中每一个的连续预测 4 种类型阈值。 使用这些阈值，将连续预测转换为类标签（0,1）。 计算融合的每个神经网络的度量 (mean(F1))，并在结构 testX1$$(InputTrainScore|InputTestScore|InputTest1Score) 中收集它们。 4 个数据组和 3 个子集中的度量分布可视化:

首先，第一个测试子集的度量高于所有组中的 InputTrainS;

其次，repaired 和 removed 组中的度量在直观上高于其它两个。

现在选择每个融合中具有最大 mean(F1) 的 7 个最佳神经网络，并平均它们的连续预测。 将它们的值添加到结构中 testX1$$(TrainYpred|TestYpred|Test1Ypred)。 基于子集 TrainYpred 计算阈值 th_aver，确定所有平均连续预测的度量，并将它们添加到结构 testX1$$(TrainScore|TestScore|Test1Score) 中。 现在可以分析它们了。

不同数据组中修剪和平均阈值的不同组合，令我们获得了 0.75-0.77 范围内的度量。 在去除了 "noise" 样本的 removed 组中获得了最佳结果。

优化神经网络的超参数可以在所有组中稳定地增加 0.77+ 的度量。

优化神经网络的超参数和后期处理（修剪和平均）阈值，为所有已处理的 "noise" 样本数据组稳定地提供了约 0.78+ 的更佳结果。

使用最佳超参数从几个融合中创建一个超级融合，取这些融合的预测，并通过每个数据组的简单多数表决将它们组合在一起。 结果就是，得到 0.82+ 范围内 repaired 和 removed 组中的度量。 通过简单多数表决组合这些超级融合的预测，获得最终度量值 0.836。 所以，通过简单多数表决将预测级联组合起来可令品质提升 6-7％。

在早期收到的融合的平均预测上验证此陈述。 在数据组中重复计算和转换后，在 Test 子集的 removed 组中收到 0.8+ 的度量。 继续以级联方式组合，在所有数据组的 Test 子集中接收值为 0.8+ 的度量。

可以得出结论，通过简单投票表决将预测级联组合起来确实提高了分类品质。

结束语

在本文中，我们研究了三种提高袋封融合品质的方法，以及优化融合神经网络和后期处理超参数。 根据实验结果，可得出以下结论：

使用 repaired 和 removed 方法处理噪声样本显著提高了融合的分类品质;

和 方法处理噪声样本显著提高了融合的分类品质; 选择修剪和平均阈值类型，以及它们的组合显著影响分类品质;

将若干融合组合成一个超级融合，通过简单多数表决将它们的预测级联组合起来，令分类品质得到最大程度的提高;

优化融合神经网络的超参数和后期处理略微提高了分类品质得分。 建议对新数据执行初次优化，并在品质下降时定期重复。 周期性是通过实验确定的。

附件

GitHub/PartVIII 包括以下文件: