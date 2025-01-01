Структуры Экономического календаря предназначены для получения информации о событиях Экономического календаря, которые поступают в платформу MetaTrader 5 в режиме реального времени. Функции Экономического календаря позволяют

проводить анализ макроэкономических индикаторов сразу же после публикации новых отчетов, так как актуальные значения транслируются напрямую из источника без задержек.