Структуры данных
В MQL5 существуют 12 предопределенных структур, предназначенные для хранения и передачи служебной информации:
- MqlDateTime предназначена для представления даты и времени;
- MqlParam позволяет передавать входные параметры при создании хэндла индикатора с помощью функции IndicatorCreate();
- MqlRates предоставляет информацию об исторических данных, содержащих цену, объем и спред;
- MqlBookInfo для получения информации, отображаемой в стакане цен (окно котировок);
- MqlTradeRequest для создания торгового запроса при проведении торговых операций;
- MqlTradeCheckResult позволяет проверить подготовленный торговый запрос перед его отправкой;
- MqlTradeResult содержит ответ торгового сервера на торговый запрос, отправленный функцией OrderSend();
- MqlTradeTransaction содержит описание торговой транзакции;
- MqlTick предназначена для быстрого получения наиболее востребованной информации о текущих ценах.
- Структуры Экономического календаря предназначены для получения информации о событиях Экономического календаря, которые поступают в платформу MetaTrader 5 в режиме реального времени. Функции Экономического календаря позволяют проводить анализ макроэкономических индикаторов сразу же после публикации новых отчетов, так как актуальные значения транслируются напрямую из источника без задержек.