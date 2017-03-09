Готовые советники из Мастера MQL5 работают в MetaTrader 4

Клиентские терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 предоставляют своим пользователям возможность легко создавать прототипы программ на языке MQL с помощью встроенного Мастера (MQL Wizard). Мастера обоих версий терминалов очень похожи, но все же имеют одно важное отличие. В Мастере MetaTrader 5 есть пункт генерации готовых советников, а в MetaTrader 4 его нет. Дело в том, что такие советники работают на основе классов стандартной библиотеки MQL, т.е. набора заголовочных файлов, поставляемых вместе с терминалом. В MetaTrader 4 такая библиотека тоже есть, но в ней нет торговых классов из MQL5. В частности, там отсутствуют классы, ответственные за подготовку и отправку торговых приказов, вычисление сигналов на основе показаний индикаторов или структуры цен, трейлинга, управления деньгами, а все это — необходимая база для построения автоматически генерируемых советников.‌

Такая ситуация сложилась исторически в результате поэтапного развития MQL5. Новый язык появился изначально в MetaTrader 5, и именно для этого терминала была разработана стандартная библиотека классов. Только некоторое время спустя MQL5 был интегрирован и в MetaTrader 4, но поскольку торговые функции в API двух версий терминалов сильно разнятся, стандартная библиотека была перенесена в более ранний продукт не полностью — без торговых классов. В результате в Мастере MetaTrader 4 нет опции генерации готовых советников.

Вместе с тем, MetaTrader 4 до сих пор популярен, и возможность генерации готовых советников для него очень пригодилась бы. Поскольку новые функции в MetaTrader 4 больше не добавляются, а лишь вносятся исправления ошибок, мы вряд ли уже увидим усовершенствования в его Мастере. Однако нам никто не мешает использовать Мастер MetaTrader 5, а затем переносить полученный код в MetaTrader 4. Чтобы этот код заработал и там, нужна лишь малость — набор торговых классов стандартной библиотеки, адаптированных для прежнего MQL API MetaTrader 4. Иными словами, нужно скопировать из стандартной библиотеки MetaTrader 5 те классы, которых недостает в MetaTrader 4, и реализовать для них эмуляцию торгового окружения пятой версии.

Для понимания приведенного далее материала необходимо знать принципы торговых операций в MetaTrader 5, суть работы ордеров (приказов), сделок и позиций. Если Вы не знакомы с этой версией терминала, настоятельно рекомендуется прочитать статью " Ордера, позиции и сделки в MetaTrader 5 ".

Планирование

Любую работу лучше выполнять, придерживаясь заранее составленного плана. Пример такого подхода, который применяется при разработке программ, — так называемая модель водопада. Она хорошо подходит для нашего случая, когда разработка не только выполняется как таковая, но еще и описывается в статье вроде этой. Однако на практике портировать код MQL5 в MQL4 (или обратно) эффективнее с применением одного из гибких подходов, таких как экстремальное программирование. Его девиз: меньше планов — больше дела. Буквально это значит, что можно взять исходный код, попытаться откомпилировать его и затем последовательно править все возникающие ошибки. План, который я предлагаю в этой статье, родился не сразу, а постепенно, как раз на основе "подсказок" недовольного компилятора.‌

При сравнении библиотек двух терминалов легко заметить, что в версии 4 не хватает папок Trade, Expert, и Models. Значит, основная работа будет заключаться в портировании всех имеющихся в этих папках классов под "четверку". Помимо них, нам, очевидно, потребуется подправить что-то и в папке Indicators. Она есть в библиотеке версии 4, но принципы работы с индикаторами в двух терминалах отличаются. Однако в любом случае, следует придерживаться принципа наименьших правок файлов библиотеки, ведь периодически она обновляется, и тогда нужно будет синхронизировать, подгонять наши правки под официальные.



Все скопированные файлы в той или иной степени ссылаются на торговые MQL API пятой версии. Поэтому нам придется разработать более или менее полный набор определений и функций, которые, сохранив тот же программный интерфейс, будут преобразовывать все обращения к унаследованным MQL API четвертой версии. Рассмотрим подробнее, что именно должно войти в эмулируемое торговое окружение. Начнем с типов, так как это кирпичики, на которых будет затем строиться здание, т.е. алгоритм и программа целиком.‌

Самые простые типы — перечисления. Они используются в большинстве функций напрямую или опосредованно, через структуры. Поэтому порядок адаптации будет такой: перечисления, структуры, константы, функции.

Перечисления

Часть необходимых перечислений уже перенесена в MetaTrader 4. Это, например, свойства ордеров: ENUM_ORDER_TYPE, ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER, ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE, ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING. С одной стороны, это вроде бы удобно, но с другой, не все из этих перечислений определены точно так же, как в MetaTrader 5, и это создает сложности.

Например, ENUM_ORDER_TYPE в MetaTrader 5 содержит больше типов ордеров, чем в MetaTrader 4. Если оставить ENUM_ORDER_TYPE как есть, мы получим ошибки компиляции, поскольку скопированный код ссылается на отсутствующие элементы. Переопределить или доопределить перечисление невозможно. Поэтому наиболее простой вариант — макроопределение для препроцессора, вроде такого:

#define ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT (( ENUM_ORDER_TYPE ) 6 ) #define ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT (( ENUM_ORDER_TYPE ) 7 ) #define ORDER_TYPE_CLOSE_BY (( ENUM_ORDER_TYPE ) 8 )

Другие перечисления, которых нет в MetaTrader 4, мы можем смело определить по аналогии с "пятеркой", например:

enum ENUM_ORDER_TYPE_FILLING { ORDER_FILLING_FOK , ORDER_FILLING_IOC , ORDER_FILLING_RETURN };

Таким образом, нам следует определить (или дополнить константами) указанные ниже перечисления. Их, на первый взгляд много, но работа тривиальная — достаточно скопировать их из документации (ссылки на соответствующие разделы приведены ниже; звездочкой помечены существующие перечисления, требующие "шлифовки").

MetaTrader 4 уже содержит определения перечислений, описывающих символы, такие как ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE, ENUM_SYMBOL_INFO_STRING. Некоторые элементы в них лишь зарезервированы, но не работают (что отражено в документации). Это ограничения платформы MetaTrader 4 по сравнению с MetaTrader 5, и мы должны это принять как есть. Для нас лишь важно, что данные перечисления не нужно определять в самом проекте.‌

Структуры‌

Помимо перечислений, в торговых функциях MetaTrader 5 используются структуры. Их определения тоже можно взять в документации (ссылки на соответствующие разделы приведены ниже).

Макроопределения‌

В дополнение к перечисленным выше типам, исходные коды "пятерки" используют множество констант, которые в этом проекте проще всего определить с помощью директивы #define препроцессора.

Коды возврата торгового сервера

TRADE_RETCODE_...

Информация об инструментах

Набор флагов экспирации — SYMBOL_EXPIRATION_...



Набор флагов исполнения приказов — SYMBOL_FILLING_...



Набор флагов типов ордеров — SYMBOL_ORDER_...

Торговые функции‌

Последний и самый важный пункт нашего плана — непосредственно торговые функции. Мы сможем приступить к их реализации только после того, как будут определены все вышеперечисленные типы и константы.

Список торговых функций довольно внушительный. Их можно разбить на 4 группы:

Ордера

Позиции

История ордеров

История сделок

Наконец, нам пригодятся такие простые подстановки как:

#define MQL5InfoInteger MQLInfoInteger #define MQL5InfoString MQLInfoString

Это, по сути, одни и те же функции ядра терминала, но их имена слегка отличаются в MQL5 и MQL4.

Прежде чем приступить непосредственно к реализации, мы должны придумать, каким образом отображать торговую модель MetaTrader 5 на торговую модель MetaTrader 4.

Отображение

Попробуем провести параллель между сущностями MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Начать легче с "четверки". Там есть одно универсальное понятие "ордер", и оно используется практически для всего — для рыночных ордеров, отложенных ордеров, истории торговых операций. Во всех этих случаях ордер находится в разных состояниях. В "пятерке" рыночные ордера — это позиции, отложенные ордера — просто ордера, а история операций записывается с помощью сделок.‌

В простейшем случае MetaTrader 5 работает примерно так. Для формирования позиции на торговый сервер отправляется приказ о входе в рынок. Для закрытия позиции поступает другой приказ, о выходе из рынка. Исполнение каждого из приказов происходит в рамках соответствующей сделки, которая попадает в историю торговли. Таким образом, один рыночный ордер "четверки" должен отображаться в эмулируемом "пятерочном" торговом окружении как:

ордер входа

сделка входа

позиция

ордер выхода

сделка выхода

Сразу же напомним, что MetaTrader 5 изначально был строго неттинговой платформой, то есть одновременно по одному символу могла существовать только одна позиция. Все приказы по одному символу увеличивали, уменьшали или целиком удаляли совокупный объем по символу, а также меняли для него общие уровни стопов и тейков. Такой режим отсутствует в MetaTrader 4, и нам пришлось бы довольно тяжело с воплощением данного проекта, если бы в MetaTrader 5 однажды не появилась поддержка хеджирования. Это тот самый режим, который исповедует MetaTrader 4: исполнение каждого приказа формирует отдельную "позицию" (в терминах MetaTrader 5), так что даже по одному и тому же символу может существовать несколько открытых ордеров, в том числе и разнонаправленных.

Внимание! Если Вы захотите сравнить работу сгенерированных экспертов в MetaTrader 5 и MetaTrader 4, не забудьте, что в MetaTrader 5 должен быть активирован тип счета с хеджированием. Желательно для сравнения использовать сервера одного и того же брокера.

Реализация

Эмуляция торгового окружения MetaTrader 5

Всё эмулируемое окружение, включая типы, константы и функции, мы разместим для простоты в одном-единственном заголовочном файле MT5Bridge.mqh. Хороший стиль программирования, вероятно, потребовал бы их разнесения по отдельным файлам. Такое структурирование особенно важно для больших проектов и проектов, над которыми работает группа людей. Однако с точки зрения распространения и установки один файл удобнее.

Итак, согласно плану, определим все перечисления, константы и структуры. Это рутинная работа копирования, без каких-либо сложностей. Вряд ли стоит её пояснять более подробно, чем те замечания, что уже были приведены при планировании. Затем заглянем вновь на страницу документации о Торговых функциях и приступим к более интеллектуальной части — написанию кода всех этих функций.‌

Начнем с текущих операций, включающих обработку рыночных и отложенных ордеров, а также позиций.

Для этого нужна суперуниверсальная "пятерочная" функция OrderSend.

bool OrderSend ( MqlTradeRequest &request, MqlTradeResult &result) {

В ней, в зависимости от типа запроса, необходимо использовать один из типов ордеров MetaTrader 4.

int cmd; result.retcode = 0 ; switch (request.type) { case ORDER_TYPE_BUY : cmd = OP_BUY ; break ; case ORDER_TYPE_SELL : cmd = OP_SELL ; break ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : cmd = OP_BUYLIMIT ; break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : cmd = OP_SELLLIMIT ; break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : cmd = OP_BUYSTOP ; break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : cmd = OP_SELLSTOP ; break ; default : Print ( "Unsupported request type:" , request.type); return false ; }

Переданный код операции в поле action позволяет по-разному обрабатывать установку, удаление и модификацию ордеров. Например, открытие рыночного или создание отложенного ордера может быть реализовано следующим образом.

ResetLastError (); if (request.action == TRADE_ACTION_DEAL || request.action == TRADE_ACTION_PENDING ) { if (request.price == 0 ) { if (cmd == OP_BUY ) { request.price = MarketInfo (request.symbol, MODE_ASK ); } else if (cmd == OP_SELL ) { request.price = MarketInfo (request.symbol, MODE_BID ); } } if (request.position > 0 ) { if (! OrderClose (( int )request.position, request.volume, request.price, ( int )request.deviation)) { result.retcode = GetLastError (); } else { result.retcode = TRADE_RETCODE_DONE ; result.deal = request.position | 0x8000000000000000 ; result.order = request.position | 0x8000000000000000 ; result.volume = request.volume; result.price = request.price; } } else { int ticket = OrderSend (request.symbol, cmd, request.volume, request.price, ( int )request.deviation, request.sl, request.tp, request.comment, ( int )request.magic, request.expiration); if (ticket == - 1 ) { result.retcode = GetLastError (); } else { result.retcode = TRADE_RETCODE_DONE ; result.deal = ticket; result.order = ticket; result.request_id = ticket; if ( OrderSelect (ticket, SELECT_BY_TICKET )) { result.volume = OrderLots (); result.price = OrderOpenPrice () > 0 ? OrderOpenPrice () : request.price; result.comment = OrderComment (); result.ask = MarketInfo ( OrderSymbol (), MODE_ASK ); result.bid = MarketInfo ( OrderSymbol (), MODE_BID ); } else { result.volume = request.volume; result.price = request.price; result.comment = "" ; } } } }

Основную работу выполняет привычная для MetaTrader 4 функция OrderSend с множеством параметров. После её вызова результаты работы соответствующим образом записываются в выходную структуру.

Особо отметим, что в MetaTrader 5 закрытие имеющегося рыночного ордера происходит путем открытия другого ордера противоположного направления, а в поле position передается идентификатор закрываемой позиции. В этом случае, т.е. когда поле position не пустое, приведенный выше код пытается закрыть ордер с помощью функции OrderClose. При этом в качестве идентификатора позиции используется тикет самого ордера. Это логично, так как в "четверке" каждый ордер создает свою собственную позицию. Сделка получает тот же самый тикет.

Что же касается виртуального ордера закрытия позиции (его тут на самом деле нет), то в качестве его тикета искусственным образом используется исходный номер, дополненный установленным в 1 старшим битом. Это будет применяться в дальнейшем при перечислении ордеров и сделок.

Теперь посмотрим, как можно реализовать изменение уровней в открытой позиции.

else if (request.action == TRADE_ACTION_SLTP ) { if ( OrderSelect (( int )request.position, SELECT_BY_TICKET )) { if (! OrderModify (( int )request.position, OrderOpenPrice (), request.sl, request.tp, 0 )) { result.retcode = GetLastError (); } else { result.retcode = TRADE_RETCODE_DONE ; result.deal = OrderTicket (); result.order = OrderTicket (); result.request_id = OrderTicket (); result.volume = OrderLots (); result.comment = OrderComment (); } } else { result.retcode = TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED ; } }

Вполне очевидно, что для этого используется OrderModify.

Эта же функция используется и для изменения отложенного ордера.‌

else if (request.action == TRADE_ACTION_MODIFY ) { if ( OrderSelect (( int )request.order, SELECT_BY_TICKET )) { if (! OrderModify (( int )request.order, request.price, request.sl, request.tp, request.expiration)) { result.retcode = GetLastError (); } else { result.retcode = TRADE_RETCODE_DONE ; result.deal = OrderTicket (); result.order = OrderTicket (); result.request_id = OrderTicket (); result.price = request.price; result.volume = OrderLots (); result.comment = OrderComment (); } } else { result.retcode = TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER ; } }

Удаление отложенного ордера выполняет стандартная функция OrderDelete.

else if (request.action == TRADE_ACTION_REMOVE ) { if (! OrderDelete (( int )request.order)) { result.retcode = GetLastError (); } else { result.retcode = TRADE_RETCODE_DONE ; } }

Наконец, закрытие одной позиции с помощью другой (встречной) эквивалентно в контексте MetaTrader 4 закрытию встречных ордеров.

else if (request.action == TRADE_ACTION_CLOSE_BY ) { if (! OrderCloseBy (( int )request.position, ( int )request.position_by)) { result.retcode = GetLastError (); } else { result.retcode = TRADE_RETCODE_DONE ; } } return true ; }

Помимо OrderSend, MetaTrader 5 предоставляет асинхронную функцию OrderSendAsync. Мы её реализовывать не будем, а все случаи применения асинхронного режима в библиотеке отключим, т.е. фактически заменим на синхронный вариант.

Установка рабочих ордеров часто сопровождается вызовами 3 других функций: OrderCalcMargin, OrderCalcProfit, OrderCheck.‌

Вот один из вариантов, как их можно реализовать с помощью средств, доступных в MetaTrader 4.

int EnumOrderType2Code( int action) { return (action % 2 == 0) ? OP_BUY : OP_SELL; } bool OrderCalcMargin( ENUM_ORDER_TYPE action, string symbol, double volume, double price, double &margin ) { int cmd = EnumOrderType2Code(action); double m = AccountFreeMarginCheck(symbol, cmd, volume); if(m <= 0 || GetLastError() == ERR_NOT_ENOUGH_MONEY) { return false; } margin = AccountFreeMargin() - m; return true; } bool OrderCalcProfit( ENUM_ORDER_TYPE action, string symbol, double volume, double price_open, double price_close, double &profit ) { int cmd = EnumOrderType2Code(action); if(cmd > -1) { int points = (int)((price_close - price_open) / MarketInfo(symbol, MODE_POINT)); if(cmd == OP_SELL) points = -points; profit = points * volume * MarketInfo(symbol, MODE_TICKVALUE) / (MarketInfo(symbol, MODE_TICKSIZE) / MarketInfo(symbol, MODE_POINT)); return true; } return false; } bool OrderCheck(const MqlTradeRequest &request, MqlTradeCheckResult &result) { if(request.volume > MarketInfo(request.symbol, MODE_MAXLOT) || request.volume < MarketInfo(request.symbol, MODE_MINLOT) || request.volume != MathFloor(request.volume / MarketInfo(request.symbol, MODE_LOTSTEP)) * MarketInfo(request.symbol, MODE_LOTSTEP)) { result.retcode = TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME; return false; } double margin; if(!OrderCalcMargin(request.type, request.symbol, request.volume, request.price, margin)) { result.retcode = TRADE_RETCODE_NO_MONEY; return false; } if((request.action == TRADE_ACTION_DEAL || request.action == TRADE_ACTION_PENDING) && SymbolInfoInteger(request.symbol, SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET && (request.sl != 0 || request.tp != 0)) { result.retcode = TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS; return false; } result.balance = AccountBalance(); result.equity = AccountEquity(); result.profit = AccountEquity() - AccountBalance(); result.margin = margin; result.margin_free = AccountFreeMargin(); result.margin_level = 0; result.comment = ""; return true; }

Здесь активно используются встроенные функции AccountEquity, AccountFreeMargin, AccountFreeMarginCheck, а также стоимость пункта инструмента и прочие его настройки, получаемые с помощью вызовов MarketInfo.

Для получения общего числа позиций достаточно вернуть количество открытых рыночных ордеров.

int PositionsTotal () { int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < :: OrdersTotal (); i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) { if ( OrderType () <= OP_SELL ) { count++; } } } return count; }

Для получения символа позиции по её номеру необходимо перебрать в цикле все ордера, подсчитывая лишь рыночные.

string PositionGetSymbol ( int index) { int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < :: OrdersTotal (); i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) { if ( OrderType () <= OP_SELL ) { if (index == count) { return OrderSymbol (); } count++; } } } return "" ; }

Аналогичным образом строится функция для получения тикета позиции по её номеру.

ulong PositionGetTicket ( int index) { int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < :: OrdersTotal (); i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) { if ( OrderType () <= OP_SELL ) { if (index == count) { return OrderTicket (); } count++; } } } return 0 ; }

Для выбора позиции по названию символа также пройдемся в цикле по рыночным ордерам и остановимся на первом, совпадающем по символу.

bool PositionSelect ( string symbol) { for ( int i = 0 ; i < :: OrdersTotal (); i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) { if ( OrderSymbol () == symbol && ( OrderType () <= OP_SELL )) { return true ; } } } return false ; }

Реализация выбора позиции по тикету не требует цикла.

bool PositionSelectByTicket ( ulong ticket) { if ( OrderSelect (( int )ticket, SELECT_BY_TICKET )) { if ( OrderType () <= OP_SELL ) { return true ; } } return false ; }

Свойства выбранной позиции должна возвращать тройка функций, привычных для MetaTrader 5 — _GetDouble, _GetInteger, _GetString. Приведем здесь их реализацию для позиций, а для ордеров и сделок они будут выглядеть очень похоже, и потому останутся за рамками статьи. Желающие могут ознакомиться с их кодом в прилагаемом файле.

ENUM_POSITION_TYPE Order2Position( int type) { return type == OP_BUY ? POSITION_TYPE_BUY : POSITION_TYPE_SELL ; } bool PositionGetInteger ( ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER property_id, long &long_var) { switch (property_id) { case POSITION_TICKET : case POSITION_IDENTIFIER : long_var = OrderTicket (); return true ; case POSITION_TIME : case POSITION_TIME_UPDATE : long_var = OrderOpenTime (); return true ; case POSITION_TIME_MSC : case POSITION_TIME_UPDATE_MSC : long_var = OrderOpenTime () * 1000 ; return true ; case POSITION_TYPE : long_var = Order2Position( OrderType ()); return true ; case POSITION_MAGIC : long_var = OrderMagicNumber (); return true ; } return false ; } bool PositionGetDouble ( ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE property_id, double &double_var) { switch (property_id) { case POSITION_VOLUME : double_var = OrderLots (); return true ; case POSITION_PRICE_OPEN : double_var = OrderOpenPrice (); return true ; case POSITION_SL : double_var = OrderStopLoss (); return true ; case POSITION_TP : double_var = OrderTakeProfit (); return true ; case POSITION_PRICE_CURRENT : double_var = MarketInfo ( OrderSymbol (), OrderType () == OP_BUY ? MODE_BID : MODE_ASK ); return true ; case POSITION_COMMISSION : double_var = OrderCommission (); return true ; case POSITION_SWAP : double_var = OrderSwap (); return true ; case POSITION_PROFIT : double_var = OrderProfit (); return true ; } return false ; } bool PositionGetString ( ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING property_id, string &string_var) { switch (property_id) { case POSITION_SYMBOL : string_var = OrderSymbol (); return true ; case POSITION_COMMENT : string_var = OrderComment (); return true ; } return false ; }

Аналогично позициям, которые являются рыночными ордерами, следует реализовать и набор функций для обработки отложенных ордеров. Однако тут есть одна сложность. Мы не можем реализовать функцию OrdersTotal и прочие OrderGet_, поскольку они уже определены в ядре, а переопределять встроенные функции нельзя. Компилятор выдает ошибку вида:

'OrderGetString' - override system function MT5Bridge.mqh

Поэтому мы вынуждены дать другие имена всем функциям с именами, начинающимися с префикса Order_. Логично начинать их названия с PendingOrder_, поскольку они обрабатывают исключительно отложенные ордера. Например:

int PendingOrdersTotal() { int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < :: OrdersTotal (); i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) { if ( OrderType () > OP_SELL ) { count++; } } } return count; }

Затем в коде стандартной библиотеки нужно будет заменить все вызовы на наши новые функции из MT5Bridge.mqh.

Функция OrderGetTicket, возвращающая тикет ордера по номеру, отсутствует в MetaTrader 4, поэтому оставим её имя как есть, т.е. в соответствии с API MetaTrader 5.‌

ulong OrderGetTicket ( int index) { int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < :: OrdersTotal (); i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) { if ( OrderType () > OP_SELL ) { if (index == count) { return OrderTicket (); } count++; } } } return 0 ; }

Функция OrderSelect существует в MetaTrader 4 с расширенным списком параметров по сравнению с MetaTrader 5, поэтому оставим её вызовы, дополнив их необходимым параметром SELECT_BY_TICKET.

Полную реализацию функций чтения свойств отложенных ордеров можно найти в прилагаемом заголовочном файле.‌

Теперь обратимся к функциям для работы с историей ордеров и сделок. Их реализация потребует некоторой изобретательности. Приведенный далее вариант — лишь один из многих возможных — выбран из-за простоты.

Каждый рыночный ордер MetaTrader 4 отображается в истории двумя ордерами а-ля MetaTrader 5: входным и выходным. Кроме того, в истории должна быть и соответствующая пара сделок. Отложенные ордера отображаются как есть. Храниться история будет в двух массивах с тикетами.

int historyDeals[], historyOrders[];

Заполнять их будет функция HistorySelect из MQL5 API.

bool HistorySelect ( datetime from_date, datetime to_date) { int deals = 0 , orders = 0 ; ArrayResize (historyDeals, 0 ); ArrayResize (historyOrders, 0 ); for ( int i = 0 ; i < OrdersHistoryTotal (); i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )) { if ( OrderOpenTime () >= from_date || OrderCloseTime () <= to_date) { if ( OrderType () <= OP_SELL ) { ArrayResize (historyDeals, deals + 1 ); historyDeals[deals] = OrderTicket (); deals++; } ArrayResize (historyOrders, orders + 1 ); historyOrders[orders] = OrderTicket (); orders++; } } } return true ; }

После того, как массивы заполнены, можно получить размер истории.

int HistoryDealsTotal () { return ArraySize (historyDeals) * 2 ; } int HistoryOrdersTotal () { return ArraySize (historyOrders) * 2 ; }

Размеры массивов умножаются на 2, поскольку каждый ордер MetaTrader 4 — это два ордера или две сделки MetaTrader 5. Для отложенных ордеров это не так, но для сохранения общности подхода мы все равно резервируем 2 тикета, только один из них не будет использоваться (см. ниже функцию HistoryOrderGetTicket). Сделка входа в рынок будет получать тот же самый тикет, что у порождающего её ордера МетаТрейдера 4. А для сделки выхода будем этот тикет дополнять единичным старшим битом.

ulong HistoryDealGetTicket ( int index) { if ( OrderSelect (historyDeals[index / 2 ], SELECT_BY_TICKET , MODE_HISTORY )) { return (index % 2 == 0 ) ? OrderTicket () : ( OrderTicket () | 0x8000000000000000 ); } return 0 ; }

Четные номера в истории всегда содержат тикеты на вход (реальные), нечетные — на выход (виртуальные).

Для ордеров все немного сложнее, поскольку среди них могут быть отложенные, которые отображаются один в один. В этом случае, четный номер вернет правильный тикет отложенного ордера, а следующий нечетный — 0.‌

ulong HistoryOrderGetTicket ( int index) { if ( OrderSelect (historyOrders[index / 2 ], SELECT_BY_TICKET , MODE_HISTORY )) { if ( OrderType () <= OP_SELL ) { return (index % 2 == 0 ) ? OrderTicket () : ( OrderTicket () | 0x8000000000000000 ); } else if (index % 2 == 0 ) { return OrderTicket (); } else { Print ( "History order " , OrderType (), " ticket[" , index, "]=" , OrderTicket (), " -> 0" ); } } return 0 ; }

Выбор сделки по тикету реализуются с учетом этой особенности с установкой старшего бита — здесь его нужно сбрасывать.

bool HistoryDealSelect ( ulong ticket) { ticket &= ~ 0x8000000000000000 ; return OrderSelect (( int )ticket, SELECT_BY_TICKET , MODE_HISTORY ); }

Для ордера все полностью аналогично.

#define HistoryOrderSelect HistoryDealSelect

Имея сделку, выбранную с помощью HistoryDealSelect или HistoryDealGetTicket, можно написать реализацию функций доступа к свойствам сделки.

#define REVERSE(type) ((type + 1 ) % 2 ) ENUM_DEAL_TYPE OrderType2DealType( const int type) { static ENUM_DEAL_TYPE types[] = { DEAL_TYPE_BUY , DEAL_TYPE_SELL , - 1 , - 1 , - 1 , - 1 , DEAL_TYPE_BALANCE }; return types[type]; } bool HistoryDealGetInteger ( ulong ticket_number, ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER property_id, long &long_var) { bool exit = ((ticket_number & 0x8000000000000000 ) != 0 ); ticket_number &= ~ 0x8000000000000000 ; if ( OrderSelect (( int )ticket_number, SELECT_BY_TICKET , MODE_HISTORY )) { switch (property_id) { case DEAL_TICKET : case DEAL_ORDER : case DEAL_POSITION_ID : long_var = OrderTicket (); return true ; case DEAL_TIME : long_var = exit ? OrderCloseTime () : OrderOpenTime (); return true ; case DEAL_TIME_MSC : long_var = (exit ? OrderCloseTime () : OrderOpenTime ()) * 1000 ; return true ; case DEAL_TYPE : long_var = OrderType2DealType(exit ? REVERSE( OrderType ()) : OrderType ()); return true ; case DEAL_ENTRY : long_var = exit ? DEAL_ENTRY_OUT : DEAL_ENTRY_IN ; return true ; case DEAL_MAGIC : long_var = OrderMagicNumber (); return true ; } } return false ; } bool HistoryDealGetDouble ( ulong ticket_number, ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE property_id, double &double_var) { bool exit = ((ticket_number & 0x8000000000000000 ) != 0 ); ticket_number &= ~ 0x8000000000000000 ; switch (property_id) { case DEAL_VOLUME : double_var = OrderLots (); return true ; case DEAL_PRICE : double_var = exit ? OrderClosePrice () : OrderOpenPrice (); return true ; case DEAL_COMMISSION : double_var = exit? 0 : OrderCommission (); return true ; case DEAL_SWAP : double_var = exit ? OrderSwap () : 0 ; return true ; case DEAL_PROFIT : double_var = exit ? OrderProfit () : 0 ; return true ; } return false ; } bool HistoryDealGetString ( ulong ticket_number, ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING property_id, string &string_var) { switch (property_id) { case DEAL_SYMBOL : string_var = OrderSymbol (); return true ; case DEAL_COMMENT : string_var = OrderComment (); return true ; } return false ; }

Надеюсь, идея понятна. Точно так же реализуется и группа функций для работы с ордерами в истории.

Изменения в файлах стандартной библиотеки‌

Некоторые необходимые правки библиотеки уже обсуждались при реализации функций. Вы можете самостоятельно сравнить файлы из поставки MetaTrader 5 и те, что получились в этом проекте, чтобы получить полный список изменений. Далее рассматриваются только наиболее важные моменты, а комментарии по мелким правкам опущены. Во многие файлы вставлена новая директива #include для подключения MT5Bridge.mqh.

Таблица основных изменений в файлах стандартной библиотеки

Файл/Метод Изменения Trade.mqh SetAsyncMode удалена строка, применяющая асинхронный режим, поскольку он не поддерживается SetMarginMode явно прописан режим ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING OrderOpen явно прописана комбинация флагов, задающих режим экспирации, как SYMBOL_EXPIRATION_GTC | SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED OrderTypeCheck исключены случаи обработки несуществующих типов ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT OrderSend удален вызов отсутствующей асинхронной функции OrderSendAsync OrderInfo.mqh все вызовы функций OrderGetInteger, OrderGetDouble, OrderGetString заменены на одноименные функции с префиксом PendingOrder все вызовы OrderSelect(m_ticket) заменены на OrderSelect((int)m_ticket, SELECT_BY_TICKET) PositionInfo.mqh FormatPosition

SelectByIndex установлен режим маржи ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING SymbolInfo.mqh Refresh удалены многие проверки, не поддерживаемые в MetaTrader 4 AccountInfo.mqh MarginMode возвращает константу ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING Expert.mqh TimeframeAdd

TimeframesFlags удалены неподдерживаемые таймфреймы ExpertBase.mqh добавлен #include <Indicators\IndicatorsExt.mqh> SetMarginMode установлен безусловно в ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING

Файл IndicatorsExt.mqh необходим для исправления мелких ошибок в стандартном файле Indicators.mqh. Кроме того, он включает другой необходимый для индикаторов заголовочный файл TimeSeriesExt.mqh.‌

Файл TimeSeriesExt.mqh содержит определение классов, которые нужны для торговли а-ля MetaTrader 5, но отсутствуют в стандартном файле TimeSeries.mqh, поставляемом с MetaTrader 4.

В частности, это классы: CTickVolumeBuffer, CSpreadBuffer, CiSpread, CiTickVolume, CRealVolumeBuffer, CiRealVolume. Многие из них — всего лишь заглушки, которые ничего не делают (и не могут делать в связи с недоступностью соответствующего функционала в MetaTrader 4).

Тестирование

Установив адаптированные торговые классы стандартной библиотеки в каталог Include MetaTrader 4 (с сохранением иерархии подкаталогов), а также скопировав MT5Bridge.mqh в папку Include/Trade, мы можем компилировать и запускать эксперты, сгенерированные Мастером MetaTrader 5, непосредственно в MetaTrader 4.

MetaTrader 5 поставляется с несколькими примерами сгенерированных экспертов (в папке Experts/Advisors). Возьмем один из них — ExpertMACD.mq5. Скопируем его в папку MQL4/Experts и переименуем в ExpertMACD.mq4. Компиляция в редакторе должна дать примерно такой результат:

Эксперт из Мастера MetaTrader 5 компилируется в MetaTrader 4

Видно, что библиотечные файлы подключены и обрабатываются без ошибок и предупреждений. Конечно, отсутствие ошибок компиляции не гарантирует отсутствие проблем в логике программы, но это уже предмет для дальнейших проверок на практике.

Запустим скомпилированный эксперт с настройками по умолчанию в тестере MetaTrader 4.

Отчет тестирования MetaTrader 4 для эксперта, сгенерированного в MetaTrader 5

При желании можно убедиться, что в журнале отсутствуют явные ошибки обработки приказов.‌

На графике EURUSD M15 торговля данного эксперта выглядит нормально, включая, в частности, установку уровней стоп-лосса и тейк-профита.

Окно с графиком, иллюстрирующим работу эксперта из Мастера MetaTrader 5 в MetaTrader 4

Сравним с результатами тестера MetaTrader 5.

Отчет тестирования MetaTrader 5 для сгенерированного эксперта

Очевидно, что различия есть. Они могут объясняться расхождениями как в самих котировках (например, MetaTrader 5 использует плавающий спред), так и в алгоритмах тестера. В целом, тесты похожи: примерно совпадает количество трейдов и общий характер кривой баланса.

Разумеется, пользователь может сгенерировать в Мастере собственный эксперт с совершенно произвольным набором модулей, и он должен также просто переноситься в MetaTrader 4. В ходе тестирования проекта были проверены, в частности, эксперты с трейлингом и переменным размером лота.

Заключение

Итак, мы рассмотрели один из возможных способов переноса советников, генерируемых Мастером MetaTrader 5, на платформу MetaTrader 4. Основной его плюс — относительная простота реализации, основанная на максимально полном использовании имеющегося кода торговых классов из стандартной библиотеки MetaTrader 5. Основной недостаток — необходимость иметь на компьютере оба терминала: один — для генерации советников, а второй — для их использования.

Ниже приложены 2 файла:

архив с модифицированными файлами стандартной библиотеки, который нужно развернуть, с сохранением иерархии подкаталогов, в каталоге Include MetaTrader 4. В архиве находятся только файлы, которых нет в поставке терминала, поэтому нет опасности перезаписи существующих файлов;

MetaTrader 4. В архиве находятся только файлы, которых нет в поставке терминала, поэтому нет опасности перезаписи существующих файлов; файл MT5Bridge.mqh, который следует скопировать в папку Include/Trade.

Данная версия библиотеки была взята из 1545-й сборки MetaTrader 5. Будущие сборки могут содержать изменения в стандартной библиотеке, которые могут оказаться полезными (что потребует повторно выполнить слияние с правками эмулятора). В идеале было бы здорово когда-нибудь увидеть версию стандартной библиотеки от MetaQuotes, в которой с самого начала с помощью директив условной компиляции совмещены два варианта реализации торговых классов — для MetaTrader 5 и для MetaTrader 4.

Следует отметить, что реализовать полную эмуляцию торгового окружения MetaTrader 5 в MetaTrader 4 не удастся. Новый терминал предоставляет новые возможности, отсутствующие в старом на уровне ядра. Поэтому потенциально возможны ситуации, когда те или иные модули, используемые в генерируемых советниках, откажутся работать.

Также не стоит забывать и о том, что предоставленная реализация эмулятора распространяется в статусе бета-версии и может содержать скрытые ошибки. Лишь долгое и разностороннее тестирование позволит получить окончательный программный продукт, пригодный для реальной торговли. Наличие исходных кодов позволяет делать это сообща.