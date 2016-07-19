Interfaces gráficas VII: Control "Tablas" (Capítulo 1)

Índice

Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de cada artículo de la serie se muestra la lista completa de los capítulos con los enlaces. Además, se puede descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

En este artículo vamos a considerar tres clases que permiten crear diferentes tipos de tablas para visualizar los arrays bidimensionales de datos, como parte de la interfaz gráfica de las aplicaciones MQL:

tabla a base de las etiquetas de texto;

tabla a base de los campos de edición;

tabla dibujada.

Cada una de estas tablas posee sus propias capacidades y ventajas únicas ante otros tipos. Más detalles a continuación.

En el siguiente artículo (capítulo 2 de la parte VII) vamos a considerar los siguientes controles:

pestañas;

pestañas con imágenes.

Control “Tabla a base de etiquetas de texto”

Una tabla es un control compuesto complejo de la interfaz gráfica porque incluye otros controles: las barra de desplazamiento vertical y horizontal. Puesto que puede haber mucho más datos que caben en el área determinada del control, aquí las barras de desplazamiento permiten desplazar los arrays de datos visualizados tanto por la vertical, como por la horizontal.

Vamos a nombrar todas las partes integrantes de este tipo de la tabla.

Fondo. Etiquetas de texto. Barra de desplazamiento vertical. Barra de desplazamiento horizontal.





Fig. 1. Partes integrantes del control “Tabla de las etiquetas de texto”

A continuación, vamos a ver cómo está organizada la clase de este control.

Desarrollo de la clase CLabelsTable

Creamos el archivo LabelsTable.mqh y lo incluimos en la librería (archivo WndContainer.mqh):

#include "LabelsTable.mqh"

En el archivo LabelsTable.mqh, hay que crear la clase CLabelsTable con los métodos estándar para todos los controles de la librería, así como con el método para guardar el puntero al formulario al que será adjuntado este control. Habrá que hacer lo mismo para todos los controles de este artículo.

class CLabelsTable : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CLabelsTable( void ); ~CLabelsTable( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=::GetPointer( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} }; CLabelsTable::CLabelsTable( void ) { } CLabelsTable::~CLabelsTable( void ) { }

Antes de crear la tabla, hay que disponer de la posibilidad de especificar algunas de sus propiedades. Son las siguientes:

Alto de la fila

Margen de la primera columna desde el borde izquierdo del control

Distancia entre las columnas

Color del fondo

Color del texto

Modo de fijación de la primera fila

Modo de fijación de la primera columna

Número total de columnas

Número total de filas

Número de columnas en la parte visible de la tabla

Número de filas en la parte visible de la tabla

En este tipo de la tabla, las coordenadas de las etiquetas de texto van a calcularse desde el punto de anclaje central (ANCHOR_CENTER). Por eso el margen desde el borde izquierdo del control para las etiquetas de texto de la primera columna y la distancia entre las etiquetas de texto de cada columna van a calcularse desde el centro de cada una de ellas.

En cuanto a los modos de fijación, puede surgir la necesidad que la primera fila y/o la primera columna de la tabla (donde el usuario puede poner el nombre para cada columna y/o fila de datos) siempre estén visibles, incluso cuando los deslizadores de la barra de desplazamiento vertical y/u horizontal han sido desplazados de la primera posición. Usted puede usar los modos de fijación de encabezados junto, o por separado.

class CLabelsTable : public CElement { private : int m_row_y_size; color m_area_color; color m_text_color; int m_x_offset; int m_column_x_offset; bool m_fix_first_row; bool m_fix_first_column; int m_zorder; int m_area_zorder; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } void RowYSize( const int y_size) { m_row_y_size=y_size; } void XOffset( const int x_offset) { m_x_offset=x_offset; } void ColumnXOffset( const int x_offset) { m_column_x_offset=x_offset; } bool FixFirstRow( void ) const { return (m_fix_first_row); } void FixFirstRow( const bool flag) { m_fix_first_row=flag; } bool FixFirstColumn( void ) const { return (m_fix_first_column); } void FixFirstColumn( const bool flag) { m_fix_first_column=flag; } };

Para establecer el número total y el número visible de las columnas y las filas de la tabla, escribiremos los métodos CLabelsTable::TableSize() y CLabelsTable::VisibleTableSize(). Además de eso, necesitaremos los arrays dinámicos bidimensionales en forma de las estructuras. Una estructura (LTLabels) estará destinada para crear el array de las etiquetas de texto para la parte visible de la tabla. La segunda estructura (LTOptions) es necesaria para almacenar todos los valores y propiedades para cada celda de la tabla. En esta implementación van a mostrarse los valores (filas) y el color del texto.

En los métodos CLabelsTable::TableSize() y CLabelsTable::VisibleTableSize() hay que pasar dos argumentos: el número de columnas y filas. En el inicio de estos métodos se realiza la corrección de valores pasados si ha sido pasado menos de una columna y menos de dos filas. Luego se establecen los tamaños para todos los arrays y se inicializan los arrays de propiedades.

Además de los métodos para establecer los tamaños de la tabla, vamos a crear los métodos para obtener sus tamaños totales y visibles para las columnas y filas.

class CLabelsTable : public CElement { private : struct LTLabels { CLabel m_rows[]; }; LTLabels m_columns[]; struct LTOptions { string m_vrows[]; color m_colors[]; }; LTOptions m_vcolumns[]; public : int RowsTotal( void ) const { return (m_rows_total); } int ColumnsTotal( void ) const { return (m_columns_total); } int VisibleRowsTotal( void ) const { return (m_visible_rows_total); } int VisibleColumnsTotal( void ) const { return (m_visible_columns_total); } void TableSize( const int columns_total, const int rows_total); void VisibleTableSize( const int visible_columns_total, const int visible_rows_total); }; void CLabelsTable::TableSize( const int columns_total, const int rows_total) { m_columns_total=(columns_total< 1 ) ? 1 : columns_total; m_rows_total=(rows_total< 2 ) ? 2 : rows_total; :: ArrayResize (m_vcolumns,m_columns_total); for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { :: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_vrows,m_rows_total); :: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_colors,m_rows_total); :: ArrayInitialize (m_vcolumns[i].m_colors,m_text_color); } } void CLabelsTable::VisibleTableSize( const int visible_columns_total, const int visible_rows_total) { m_visible_columns_total=(visible_columns_total< 1 ) ? 1 : visible_columns_total; m_visible_rows_total=(visible_rows_total< 2 ) ? 2 : visible_rows_total; :: ArrayResize (m_columns,m_visible_columns_total); for ( int i= 0 ; i<m_visible_columns_total; i++) :: ArrayResize (m_columns[i].m_rows,m_visible_rows_total); }

Todas las propiedades tienen que inicializarse con valores predefinidos hasta la creación del control, y es mejor hacerlo directamente en el constructor de la clase:

CLabelsTable::CLabelsTable( void ) : m_fix_first_row( false ), m_fix_first_column( false ), m_row_y_size( 18 ), m_x_offset( 30 ), m_column_x_offset( 60 ), m_area_color( clrWhiteSmoke ), m_text_color( clrBlack ), m_rows_total( 2 ), m_columns_total( 1 ), m_visible_rows_total( 2 ), m_visible_columns_total( 1 ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder = 0 ; m_area_zorder = 1 ; TableSize(m_columns_total,m_rows_total); VisibleTableSize(m_visible_columns_total,m_visible_rows_total); }

Para diseñar este control, vamos a crear cuatro métodos privados (private) y uno público (public) para la llamada externa. Para que el usuario pueda configurar las barras de desplazamiento de esta tabla, añadimos los métodos que devuelven sus punteros.

class CLabelsTable : public CElement { private : CRectLabel m_area; CScrollV m_scrollv; CScrollH m_scrollh; struct LTLabels { CLabel m_rows[]; }; LTLabels m_columns[]; public : CScrollV *GetScrollVPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_scrollv)); } CScrollH *GetScrollHPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_scrollh)); } bool CreateLabelsTable( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabels( void ); bool CreateScrollV( void ); bool CreateScrollH( void ); };

De los métodos para la creación de los objetos del control, aquí vamos a mencionar sólo CLabelsTable::CreateLabels(), que es necesario para la creación de las etiquetas de texto. Al formar el nombre del objeto, añadimos los índices de la columna y fila. Se puede conocer los demás métodos más detalladamente en los archivos adjuntos al artículo.

bool CLabelsTable::CreateLabels( void ) { int x =CElement::X(); int y = 0 ; int offset = 0 ; for ( int c= 0 ; c<m_visible_columns_total; c++) { offset=(c> 0 ) ? m_column_x_offset : m_x_offset; x=x+offset; for ( int r= 0 ; r<m_visible_rows_total; r++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_labelstable_label_" + ( string )c+ "_" +( string )r + "__" +( string )CElement::Id(); y=(r> 0 ) ? y+m_row_y_size- 1 : CElement::Y()+ 10 ; if (!m_columns[c].m_rows[r].Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_columns[c].m_rows[r].Description(m_vcolumns[c].m_vrows[r]); m_columns[c].m_rows[r].Font(FONT); m_columns[c].m_rows[r].FontSize(FONT_SIZE); m_columns[c].m_rows[r].Color(m_text_color); m_columns[c].m_rows[r].Corner(m_corner); m_columns[c].m_rows[r].Anchor( ANCHOR_CENTER ); m_columns[c].m_rows[r].Selectable( false ); m_columns[c].m_rows[r].Z_Order(m_zorder); m_columns[c].m_rows[r].Tooltip( "

" ); m_columns[c].m_rows[r].XGap(x-m_wnd.X()); m_columns[c].m_rows[r].YGap(y-m_wnd.Y()); m_columns[c].m_rows[r].X(x); m_columns[c].m_rows[r].Y(y); CElement::AddToArray(m_columns[c].m_rows[r]); } } return ( true ); }

Vamos a necesitar los métodos que permitan cambiar los valores y las propiedades en cualquier celda de la tabla y en cualquier momento, ya después de la creación de la tabla. Para modificar y obtener el valor de la celda, escribiremos los métodos CLabelsTable::SetValue() y CLabelsTable::GetValue(). Para ambos métodos, hay que pasar los índices de la columna y la fila, como sus dos primeros argumentos. En el método CLabelsTable::SetValue(), como su tercer argumento, es necesario pasar el valor que hay que introducir en el array según los índices especificados. En el inicio de estos métodos se realiza la comprobación obligatoria respecto a la superación del rango de los arrays.

class CLabelsTable : public CElement { public : void SetValue( const int column_index, const int row_index, const string value); string GetValue( const int column_index, const int row_index); }; void CLabelsTable::SetValue( const int column_index, const int row_index, const string value) { int csize=:: ArraySize (m_vcolumns); if (csize< 1 || column_index< 0 || column_index>=csize) return ; int rsize=:: ArraySize (m_vcolumns[column_index].m_vrows); if (rsize< 1 || row_index< 0 || row_index>=rsize) return ; m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index]=value; } string CLabelsTable::GetValue( const int column_index, const int row_index) { int csize=:: ArraySize (m_vcolumns); if (csize< 1 || column_index< 0 || column_index>=csize) return ( "" ); int rsize=:: ArraySize (m_vcolumns[column_index].m_vrows); if (rsize< 1 || row_index< 0 || row_index>=rsize) return ( "" ); return (m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index]); }

Aparte de modificar los valores en la tabla, el usuario puede necesitar cambiar el color del texto. Por ejemplo, se puede mostrar los valores positivos en verde, y los negativos en rojo. Para eso escribiremos el método CLabelsTable::TextColor(). Es parecido al método CLabelsTable::SetValue(), pero aquí hay que pasar el color como el tercer argumento.

class CLabelsTable : public CElement { public : void TextColor( const int column_index, const int row_index, const color clr); }; void CLabelsTable::TextColor( const int column_index, const int row_index, const color clr) { int csize=:: ArraySize (m_vcolumns); if (csize< 1 || column_index< 0 || column_index>=csize) return ; int rsize=:: ArraySize (m_vcolumns[column_index].m_vrows); if (rsize< 1 || row_index< 0 || row_index>=rsize) return ; m_vcolumns[column_index].m_colors[row_index]=clr; }

Los cambios introducidos serán visualizados sólo después de la actualización de la tabla. Para ese propósito crearemos un método universal que va a utilizarse también para el desplazamiento de datos respecto a la posición de los deslizadores de las barras de desplazamiento.

Este método va a llamarse CLabelsTable::UpdateTable(). Si el modo de encabezados fijos está activado, entonces para que la primera fila siempre se encuentre arriba y/o la columna izquierda se encuentre a la izquierda, hay que empezar a mover los datos a partir del segundo (1) índice de los arrays. En el inicio del método se declaran las variables t y l que reciben 1 o 0, dependiendo del modo que se usa ahora.

Para determinar desde qué índice hay que empezar a mover/actualizar los datos, hay que recibir las posiciones actuales de los deslizadores de las barras de desplazamiento. El desplazamiento de los encabezados en la columna izquierda y en la fila superior (si estos modos están activados) se realiza en ciclos separados.

Al final del método, se realiza el desplazamiento de los datos de la tabla, así como el color de las celdas, en el ciclo doble.

class CLabelsTable : public CElement { public : void UpdateTable( void ); }; void CLabelsTable::UpdateTable( void ) { int t=(m_fix_first_row) ? 1 : 0 ; int l=(m_fix_first_column) ? 1 : 0 ; int h=m_scrollh.CurrentPos()+l; int v=m_scrollv.CurrentPos()+t; if (m_fix_first_column) { m_columns[ 0 ].m_rows[ 0 ].Description(m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[ 0 ]); for ( int r=t; r<m_visible_rows_total; r++) { if (r>=t && r<m_rows_total) m_columns[ 0 ].m_rows[r].Description(m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[v]); v++; } } if (m_fix_first_row) { m_columns[ 0 ].m_rows[ 0 ].Description(m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[ 0 ]); for ( int c=l; c<m_visible_columns_total; c++) { if (h>=l && h<m_columns_total) m_columns[c].m_rows[ 0 ].Description(m_vcolumns[h].m_vrows[ 0 ]); h++; } } h=m_scrollh.CurrentPos()+l; for ( int c=l; c<m_visible_columns_total; c++) { v=m_scrollv.CurrentPos()+t; for ( int r=t; r<m_visible_rows_total; r++) { if (v>=t && v<m_rows_total && h>=l && h<m_columns_total) { m_columns[c].m_rows[r].Color(m_vcolumns[h].m_colors[v]); m_columns[c].m_rows[r].Description(m_vcolumns[h].m_vrows[v]); v++; } } h++; } }

Igual como ha sido hecho en los campos de edición y en las listas, implementaremos aquí el avance/retroceso rápido al apretar el botón izquierdo del ratón sobre los botones de las barras de desplazamiento. No vamos a mostrar aquí el código del método CLabelsTable::FastSwitching(), ya que parece mucho a los métodos homónimos que ya han sido considerados en los artículos anteriores en la clases CListView, CSpinEdit y CCheckBoxEdit.

Ahora podemos visualizar el código de los métodos de procesamiento de los eventos del control tal como se muestra a continuación:

void CLabelsTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); if (m_scrollv.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state) || m_scrollh.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state)) UpdateTable(); return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (m_scrollv.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollv.OnClickScrollDec(sparam) || m_scrollh.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollh.OnClickScrollDec(sparam)) UpdateTable(); return ; } } void CLabelsTable::OnEventTimer( void ) { if (CElement::IsDropdown()) FastSwitching(); else { if (!m_wnd.IsLocked()) FastSwitching(); } }

La tabla es un control complejo (compuesto) de la interfaz gráfica. Por eso, hay que asegurar la introducción de los punteros de otros controles suyos (en este caso, la barra de desplazamiento vertical y horizontal) en la base de los punteros. Vamos a crear el array personal de punteros para las tablas. Puede ver todos estos cambios en el archivo WndContainer.mqh en la clase CWndContainer. Lo que necesitamos hacer para ello ya ha sido mostrado en otros artículos de la serie, por eso no vamos a repetirlo y pasaremos directamente al testeo de nuestra tabla a base de las etiquetas de texto.

Prueba de la tabla a base de etiquetas de texto

Para la prueba vamos a usar el Asesor Experto del artículo anterior dejando ahí sólo el menú principal y la barra de estado. Para añadir la tabla de las etiquetas de texto a la interfaz gráfica, hay que declarar la instancia de la clase tipo CLabelsTable, así como el método y los márgenes desde el punto extremo del formulario (véase el código de abajo).

class CProgram : public CWndEvents { private : CLabelsTable m_labels_table; private : #define LABELS_TABLE1_GAP_X ( 1 ) #define LABELS_TABLE1_GAP_Y ( 42 ) bool CreateLabelsTable( void ); };

Ahora analizaremos más detalladamente el código del método CProgram::CreateLabelsTable(). Creamos la tabla con 21 columnas y 100 filas. Que tenga visibles 5 columnas y 10 filas. Protegemos (fijamos) la fila superior y la primera columna de la tabla contra el desplazamiento. Después de crear la tabla, la llenamos con valores aleatorios (de -1000 a 1000) y establecemos los colores. Los valores positivos tendrán el color verde, los negativos, el rojo. Después de eso, como recordamos, hay que actualizar la tabla para mostrar los últimos cambios.

bool CProgram::CreateLabelsTable( void ) { #define COLUMNS1_TOTAL ( 21 ) #define ROWS1_TOTAL ( 100 ) m_labels_table.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+LABELS_TABLE1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+LABELS_TABLE1_GAP_Y; int visible_columns_total = 5 ; int visible_rows_total = 10 ; m_labels_table.XSize( 400 ); m_labels_table.XOffset( 40 ); m_labels_table.ColumnXOffset( 75 ); m_labels_table.FixFirstRow( true ); m_labels_table.FixFirstColumn( true ); m_labels_table.TableSize(COLUMNS1_TOTAL,ROWS1_TOTAL); m_labels_table.VisibleTableSize(visible_columns_total,visible_rows_total); if (!m_labels_table.CreateLabelsTable(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_labels_table.SetValue( 0 , 0 , "-" ); for ( int c= 1 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { for ( int r= 0 ; r< 1 ; r++) m_labels_table.SetValue(c,r, "SYMBOL " + string (c)); } for ( int c= 0 ; c< 1 ; c++) { for ( int r= 1 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) m_labels_table.SetValue(c,r, "PARAMETER " + string (r)); } for ( int c= 1 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { for ( int r= 1 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) m_labels_table.SetValue(c,r, string (:: rand ()% 1000 -:: rand ()% 1000 )); } for ( int c= 1 ; c<m_labels_table.ColumnsTotal(); c++) for ( int r= 1 ; r<m_labels_table.RowsTotal(); r++) m_labels_table.TextColor(c,r,(( double )m_labels_table.GetValue(c,r)>= 0 ) ? clrGreen : clrRed ); m_labels_table.UpdateTable(); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_labels_table); return ( true ); }

Además, vamos a probar cómo se cambian los valores en la tabla durante la ejecución del programa en el gráfico del terminal. Para eso, en el temporizador de la clase de la aplicación MQL CProgram::OnTimerEvent() insertamos el código, tal como se muestra más abajo:

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { CWndEvents::OnTimerEvent(); static int count= 0 ; if (count< 500 ) { count+=TIMER_STEP_MSC; return ; } count= 0 ; m_status_bar.ValueToItem( 1 ,:: TimeToString (:: TimeLocal (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); for ( int c= 1 ; c<m_labels_table.ColumnsTotal(); c++) for ( int r= 1 ; r<m_labels_table.RowsTotal(); r++) m_labels_table.SetValue(c,r, string (:: rand ()% 1000 -:: rand ()% 1000 )); for ( int c= 1 ; c<m_labels_table.ColumnsTotal(); c++) for ( int r= 1 ; r<m_labels_table.RowsTotal(); r++) m_labels_table.TextColor(c,r,(( double )m_labels_table.GetValue(c,r)>= 0 ) ? clrGreen : clrRed ); m_labels_table.UpdateTable(); }

La llamada al método de la creación de la tabla de las etiquetas de texto debe realizarse en el método principal de la creación de la interfaz gráfica del programa CProgram::CreateExpertPanel(). Abajo se muestra la versión reducida de este método:

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateLabelsTable()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Ahora nos queda compilar el código y cargar el programa en el gráfico. En la captura de abajo se muestra el resultado que se debe obtener:

Fig. 2. Prueba del control “Tabla a base de etiquetas de texto”.

Todo funciona perfectamente. Ahora vamos a considerar la clase para la creación del segundo tipo de tablas.





Control “Tabla a base de campos de edición”

A diferencia de la tabla de las etiquetas de texto, la tabla a base de los campos de edición da más flexibilidad y más posibilidades. Aquí se puede no sólo cambiar el color del texto, sino también:

establecer el modo de alineación del texto dentro de la celda (a la izquierda/a la derecha/centrado);

cambiar el color del fondo y del marco de los campos de edición;

incluso modificar manualmente los valores dentro de los campos de edición, activando el modo correspondiente.

Todo eso permitirá formatear la tabla asignándole un aspecto más comprensible para el usuario final, y dará la posibilidad de usarla para la solución de un conjunto de tareas más amplio. Vamos a nombrar todas las partes integrantes de este tipo de la tabla.

Fondo Campos de edición Barra de desplazamiento vertical Barra de desplazamiento horizontal





Fig. 3. Partes integrantes del control “Tabla de los campos de edición”.





Vamos a ver en qué se diferencia esta tabla en cuanto a la clase del código de la que hemos hablado anteriormente.



Desarrollo de la clase CTable

Iremos directamente a la enumeración de las propiedades para este tipo de tablas, y de paso contaremos sobre las diferencias de la tabla de las etiquetas de texto. Primero, el array para los objetos de la parte visible de la tabla es de otro tipo, (CEdit). Es decir, en vez de las etiquetas de texto aquí se trata de los campos de edición (véase el código de abajo).

class CTable : public CElement { private : struct TEdits { CEdit m_rows[]; }; TEdits m_columns[]; };

Aquí hay más arrays de las propiedades únicas para cada celda. Es que en esta tabla, aparte del color del texto, se podrá establecer/modificar el modo de alineación del texto y el color del fondo de los campos.

class CTable : public CElement { private : struct TOptions { string m_vrows[]; ENUM_ALIGN_MODE m_text_align[]; color m_text_color[]; color m_cell_color[]; }; TOptions m_vcolumns[]; };

Vamos nombrar aquellos modos y las propiedades que no están presentes en la tabla de las etiquetas de texto.

Modo de la tabla editable

Modo del resalto de la línea al apuntarla con el cursor

Modo de la fila seleccionada

Alto de las filas

Color de la cuadrícula

Color del fondo de encabezados

Color del texto de encabezados

Color de celdas al situar el cursor sobre ellas

Color del texto en las celdas por defecto

Modo de alineación del texto en las celdas por defecto

Color del fondo de la línea seleccionada

Color del texto de la línea seleccionada

En este tipo de tablas también se puede fijar los encabezados en la primera columna y en la primera fila. Cuando los deslizadores de las barras de desplazamiento se mueven, ellos van a quedarse en su sitio, si estos modos están activados. El código de abajo contiene la lista completa de los campos y métodos para establecer las propiedades de la tabla:

class CTable : public CElement { private : int m_row_y_size; color m_area_color; color m_area_border_color; color m_grid_color; color m_headers_color; color m_headers_text_color; color m_cell_color; color m_cell_color_hover; color m_cell_text_color; color m_selected_row_color; color m_selected_row_text_color; bool m_read_only; bool m_lights_hover; bool m_selectable_row; bool m_fix_first_row; bool m_fix_first_column; ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void BorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } bool FixFirstRow( void ) const { return (m_fix_first_row); } void FixFirstRow( const bool flag) { m_fix_first_row=flag; } bool FixFirstColumn( void ) const { return (m_fix_first_column); } void FixFirstColumn( const bool flag) { m_fix_first_column=flag; } void HeadersColor( const color clr) { m_headers_color=clr; } void HeadersTextColor( const color clr) { m_headers_text_color=clr; } void GridColor( const color clr) { m_grid_color=clr; } void RowYSize( const int y_size) { m_row_y_size=y_size; } void CellColor( const color clr) { m_cell_color=clr; } void CellColorHover( const color clr) { m_cell_color_hover=clr; } void ReadOnly( const bool flag) { m_read_only=flag; } void LightsHover( const bool flag) { m_lights_hover=flag; } void SelectableRow( const bool flag) { m_selectable_row=flag; } void TextAlign( const ENUM_ALIGN_MODE align_mode) { m_align_mode=align_mode; } };

Abajo mostramos la funcionalidad de los métodos que se utilizan para establecer las propiedades y obtener los valores de la tabla según los índices de las columnas y filas.

Tamaño general de la tabla (número total de columnas y filas)

Tamaño visible de la tabla (número visible de columnas y filas)

Modo de alineación del texto dentro de la celda (a la izquierda/a la derecha/centrado);

Color del texto

Color del fondo

Establecer/modificar el valor

Obtener el valor

Aquí no vamos a mostrar el código de estos métodos, porque ya hemos considerado los métodos similares en el ejemplo de la tabla de etiquetas de texto. Después de establecer las propiedades, es obligatorio actualizar la tabla llamando al método CTable::UpdateTable(), para que los cambios realizados se reflejen en ella.

class CTable : public CElement { public : void TableSize( const int columns_total, const int rows_total); void VisibleTableSize( const int visible_columns_total, const int visible_rows_total); void TextAlign( const int column_index, const int row_index, const ENUM_ALIGN_MODE mode); void TextColor( const int column_index, const int row_index, const color clr); void CellColor( const int column_index, const int row_index, const color clr); void SetValue( const int column_index, const int row_index, const string value); string GetValue( const int column_index, const int row_index); void UpdateTable( void ); };

A continuación, hablaremos de los métodos para la gestión de la tabla. Todos los métodos de la clase serán privados (private) para el uso interno. Van a encargarse de las siguientes tareas:

Procesamiento del clic en la fila de la tabla.

Procesamiento de la introducción del valor en la celda de la tabla.

Obtención del identificador desde el nombre del objeto.

Extracción del índice de la columna desde el nombre del objeto.

Extracción del índice de la fila desde el nombre del objeto.

Resalto de la fila seleccionada.

Cambio del color de la fila al situar el cursor sobre ella.

Avance/retroceso rápido de datos de la tabla.

Empezamos con el método CTable::OnClickTableRow() para el procesamiento del clic en la fila de la tabla. Al principio del método hay que realizar una serie de comprobaciones. El programa sale del método en las siguientes situaciones:

está activado el modo de la tabla editable;

una de las barras de desplazamiento se encuentra en estado activo (el deslizador se desplaza);

el clic no ha sido hecho en la celda de la tabla. Eso se determina por la presencia del nombre del programa y del indicio de la pertenencia a la celda en el nombre del objeto;

Identificador del control no coincide. Para extraer el identificador desde el nombre del objeto, se utiliza el método CTable::IdFromObjectName() , que ya ha sido considerado antes en el ejemplo de otros controles.

Luego, tomando en cuenta el modo actual de encabezados fijos (de la primera fila) y la posición actual del deslizador de la barra vertical, repasamos todas las celdas buscando por el nombre la celda en la que hemos pulsado. Si la encontramos, guardamos el índice de la fila y el valor actual de la celda en los campos de la clase.

Si resulta que el clic ha sido hecho en los encabezados (la primera fila), el programa sale del método. De lo contrario, se genera el mensaje personalizado que contiene el (1) identificador del gráfico, el (2) identificador del evento (ON_CLICK_LIST_ITEM), el (3) identificado del control y el (4) índice seleccionado de la fila.

class CTable : public CElement { private : bool OnClickTableRow( const string clicked_object); int IdFromObjectName( const string object_name); }; bool CTable::OnClickTableRow( const string clicked_object) { if (!m_read_only) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_table_edit_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int row_index= 0 ; int t=(m_fix_first_row) ? 1 : 0 ; for ( int c= 0 ; c<m_visible_columns_total; c++) { int v=m_scrollv.CurrentPos()+t; for ( int r=t; r<m_visible_rows_total; r++) { if (m_columns[c].m_rows[r].Name()==clicked_object) { m_selected_item=row_index=v; m_selected_item_text=m_columns[c].m_rows[r].Description(); break ; } if (v>=t && v<m_rows_total) v++; } } if (m_fix_first_row && row_index< 1 ) return ( false ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElement::Id(),m_selected_item, "" ); return ( true ); }

Para el procesamiento de la introducción del valor en la celda de la tabla, cuando el modo editable de la tabla está activado, escribiremos el método CTable::OnEndEditCell(). En el inicio de este método, el programa debe pasar una serie de comprobaciones. El programa saldrá del método en las siguientes situaciones:

el modo de la tabla editable está desactivado;

el nombre del programa o el indicio de la pertenencia a la celda no coincide;

el identificador del control no coincide.

Si todas las comprobaciones han sido superadas con éxito, usamos los métodos auxiliares CTable::ColumnIndexFromObjectName() y CTable::RowIndexFromObjectName() para obtener los índices de la columna y fila de la celda en la parte visible de la tabla (índices de los arrays de objetos gráficos). Ahora, para obtener los índices del array de datos, hay que añadir las posiciones actuales de los deslizadores a los índices de los objetos. Luego, hay que corregir el índice de la fila, si el modo de encabezados fijos está activado y el índice del array de objetos es igual a cero. Luego, hay que comprobar si el valor en la celda ha sido cambiado. Si es así, entonces el valor nuevo se guarda en el array correspondiente de datos y se genera el mensaje con el (1) identificador del gráfico, (2) identificador del evento (ON_END_EDIT), (3) identificador del control y la (4) línea que se forma de los índices de la columna y la fila, y del valor actual en la ceda. Vamos a usar el guión bajo «_» como separador en esta línea.

class CTable : public CElement { private : bool OnEndEditCell( const string edited_object); int ColumnIndexFromObjectName( const string object_name); int RowIndexFromObjectName( const string object_name); }; bool CTable::OnEndEditCell( const string edited_object) { if (m_read_only) return ( false ); if (:: StringFind (edited_object,CElement::ProgramName()+ "_table_edit_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(edited_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int c =ColumnIndexFromObjectName(edited_object); int r = RowIndexFromObjectName(edited_object); int vc =c+m_scrollh.CurrentPos(); int vr =r+m_scrollv.CurrentPos(); if (m_fix_first_row && r== 0 ) vr= 0 ; string cell_text=m_columns[c].m_rows[r].Description(); if (cell_text!=m_vcolumns[vc].m_vrows[vr]) { SetValue(vc,vr,cell_text); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(), 0 , string (vc)+ "_" + string (vr)+ "_" +cell_text); } return ( true ); } int CTable::ColumnIndexFromObjectName( const string object_name) { ushort u_sep= 0 ; string result[]; int array_size= 0 ; u_sep=:: StringGetCharacter ( "_" , 0 ); :: StringSplit (object_name,u_sep,result); array_size=:: ArraySize (result)- 1 ; if (array_size- 3 < 0 ) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (( int )result[array_size- 3 ]); } int CTable::RowIndexFromObjectName( const string object_name) { ushort u_sep= 0 ; string result[]; int array_size= 0 ; u_sep=:: StringGetCharacter ( "_" , 0 ); :: StringSplit (object_name,u_sep,result); array_size=:: ArraySize (result)- 1 ; if (array_size- 2 < 0 ) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (( int )result[array_size- 2 ]); }

Cuando el modo correspondiente está activado, para la selección de la línea se usa el método CTable::HighlightSelectedItem(). La fila seleccionada va a tener el color del fondo y del texto diferente. Estas propiedades están disponibles para la modificación por el usuario y han sido consideradas anteriormente.

Al principio del método hay dos comprobaciones (véase el código de abajo). El programa sale si:

el modo de edición de las celdas está activado;

el modo de selección de la fila está desactivado.

Si las comprobaciones han sido superadas con éxito, para las columnas y filas se realiza el desplazamiento a un índice si el modo de encabezados fijos está activado. Luego, a través de dos contadores (para columnas y filas) y tomando en cuenta la posición actual de los deslizadores, buscamos en el ciclo doble la fila seleccionada y establecemos el color correspondiente para el fondo y el texto de todas sus celdas. Para los objetos de otras filas se establece el color desde los arrays.

class CTable : public CElement { private : void HighlightSelectedItem( void ); }; void CTable::HighlightSelectedItem( void ) { if (!m_read_only || !m_selectable_row) return ; int t=(m_fix_first_row) ? 1 : 0 ; int l=(m_fix_first_column) ? 1 : 0 ; int h=m_scrollh.CurrentPos()+l; for ( int c=l; c<m_visible_columns_total; c++) { int v=m_scrollv.CurrentPos()+t; for ( int r=t; r<m_visible_rows_total; r++) { if (v>=t && v<m_rows_total) { color back_color=(m_selected_item==v) ? m_selected_row_color : m_vcolumns[h].m_cell_color[v]; color text_color=(m_selected_item==v) ? m_selected_row_text_color : m_vcolumns[h].m_text_color[v]; m_columns[c].m_rows[r].Color(text_color); m_columns[c].m_rows[r].BackColor(back_color); v++; } } h++; } }

Otro modo útil puede ser el resalto de la fila al situar el cursor sobre ella. Para este caso se usa el método CTable::RowColorByHover(). Aquí también hay unas comprobación que provocan la salida del método en caso de no superarlas con éxito. El programa sale si:

el modo para resaltar la fila al situar el cursos encima está desactivado;

el modo de edición de la tabla está activado;

el formulario al que está adjuntado el control está bloqueado;

una de las barras de desplazamiento se encuentra en estado activo (el deslizador se desplaza).

Luego, si todas las pruebas han sido superadas, repasamos en el ciclo doble todas las celdas y cambiamos su color dependiendo de la celda sobre cuya fila se encuentra el cursor. La excepción sólo es la fila seleccionada. Al llegar a ella, el contador de las fijas será aumentado, pero el color de las celdas de esta fila no va a cambiarse.

class CTable : public CElement { private : void RowColorByHover( const int x, const int y); }; void CTable::RowColorByHover( const int x, const int y) { if (!m_lights_hover || !m_read_only || m_wnd.IsLocked()) return ; if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ; int t=(m_fix_first_row) ? 1 : 0 ; int l=(m_fix_first_column) ? 1 : 0 ; int h=m_scrollh.CurrentPos()+l; for ( int c=l; c<m_visible_columns_total; c++) { int v=m_scrollv.CurrentPos()+t; for ( int r=t; r<m_visible_rows_total; r++) { if (v>=t && v<m_rows_total) { if (m_selected_item==v && m_read_only && m_selectable_row) { v++; continue ; } if (x>m_columns[ 0 ].m_rows[r].X() && x<m_columns[m_visible_columns_total- 1 ].m_rows[r].X2() && y>m_columns[c].m_rows[r].Y() && y<m_columns[c].m_rows[r].Y2()) { m_columns[c].m_rows[r].BackColor(m_cell_color_hover); } else { if (v>=t && v<m_rows_total) m_columns[c].m_rows[r].BackColor(m_vcolumns[h].m_cell_color[v]); } v++; } } h++; } }

Hemos analizado todos los métodos para gestionar la tabla. Más abajo se puede ver el código del manejador de eventos del control CTable::OnEvent() con más detalles. Preste atención en que el método CTable::HighlightSelectedItem() se utiliza también después del procesamiento del desplazamiento del deslizador de la barra vertical.

void CTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); if (m_scrollv.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state) || m_scrollh.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state)) UpdateTable(); HighlightSelectedItem(); RowColorByHover(x,y); return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickTableRow(sparam)) { HighlightSelectedItem(); return ; } if (m_scrollv.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollv.OnClickScrollDec(sparam) || m_scrollh.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollh.OnClickScrollDec(sparam)) { UpdateTable(); HighlightSelectedItem(); return ; } return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { OnEndEditCell(sparam); ResetColors(); return ; } }

Prueba de la tabla a base de campos de edición

Todo está listo para probar la tabla de los campos de edición. Hacemos la copia del Asesor Experto anterior y eliminamos de ahí todo lo que está relacionado con la tabla de las etiquetas de texto. Luego creamos la instancia de la clase tipo CTable en la clase personalizada CProgram, declaramos el método para la creación de la tabla y determinamos los márgenes desde el punto extremo del formulario:

class CProgram : public CWndEvents { private : CTable m_table; private : #define TABLE1_GAP_X ( 1 ) #define TABLE1_GAP_Y ( 42 ) bool CreateTable( void ); };

Creamos la tabla compuesta de 100 columnas y 1000 filas. 6 columnas y 15 filas serán visibles. Vamos a fijar los encabezados de la tabla (la primera columna y la primera fila) para que no se muevan cuando vamos a mover los deslizadores de las barras de desplazamiento. Activamos los modos para la selección de la fila y el resalto de las filas al situar el cursor sobre ellas.

Después de crear el control, llenamos los arrays de la tabla con los datos y la fomateamos. Por ejemplo, al texto en las celdas de la primera columna le aplicaremos el modo de alineación ALIGN_RIGHT (por la derecha). Formateamos el color del fondo de las filas en el estilo “cebra”, y que el color del texto de las columnas se alterne con dos colores: rojo y azul. No olvidamos actualizar la tabla para visualizar los cambios.

bool CProgram::CreateTable( void ) { #define COLUMNS1_TOTAL ( 100 ) #define ROWS1_TOTAL ( 1000 ) m_table.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+TABLE1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+TABLE1_GAP_Y; int visible_columns_total = 6 ; int visible_rows_total = 15 ; m_table.XSize( 600 ); m_table.RowYSize( 20 ); m_table.FixFirstRow( true ); m_table.FixFirstColumn( true ); m_table.LightsHover( true ); m_table.SelectableRow( true ); m_table.TextAlign( ALIGN_CENTER ); m_table.HeadersColor( C'255,244,213' ); m_table.HeadersTextColor( clrBlack ); m_table.GridColor( clrLightGray ); m_table.CellColorHover( clrGold ); m_table.TableSize(COLUMNS1_TOTAL,ROWS1_TOTAL); m_table.VisibleTableSize(visible_columns_total,visible_rows_total); if (!m_table.CreateTable(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_table.SetValue( 0 , 0 , "-" ); for ( int c= 1 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { for ( int r= 0 ; r< 1 ; r++) m_table.SetValue(c,r, "SYMBOL " + string (c)); } for ( int c= 0 ; c< 1 ; c++) { for ( int r= 1 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) { m_table.SetValue(c,r, "PARAMETER " + string (r)); m_table.TextAlign(c,r, ALIGN_RIGHT ); } } for ( int c= 1 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { for ( int r= 1 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) { m_table.SetValue(c,r, string (c)+ ":" + string (r)); m_table.TextColor(c,r,(c% 2 == 0 )? clrRed : clrRoyalBlue ); m_table.CellColor(c,r,(r% 2 == 0 )? clrWhiteSmoke : clrWhite ); } } m_table.UpdateTable(); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_table); return ( true ); }

La llamada al método CProgram::CreateTable() debe realizarse en el método principal de la creación de la interfaz gráfica (véase la versión reducida más abajo):

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateTable()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Compile el programa y cárguelo en el gráfico. Si ha hecho todo bien, verá el resultado como en la captura de abajo:

Fig. 4. Prueba del control “Tabla a base de campos de edición”.

Todo funciona perfectamente. Pero si le surge la necesidad de introducir el texto más de 63 caracteres en una celda, verá que el texto va a mostrarse de forma incompleta. Hay una limitación de 63 caracteres en todos los objetos gráficos del terminal donde se puede mostrar el texto. Para prescindir de esta limitación, hay que usar la clase CCanvas para el dibujo. En esta clase hay métodos para visualizar el texto, y no hay limitaciones algunas. Ya hemos utilizado esta clase para dibujar algunos controles (“línea separadora” y “descripción emergente”) en los siguientes artículos:

Puesto que 63 caracteres pueden ser insuficientes para mostrar los datos, el tercer tipo de las tablas lo vamos a dibujar usando la clase CCanvas.

Control “Tabla dibujada”

Aparte de que la tabla dibujada no vaya a tener las limitaciones para el número de los caracteres en cada celda, aparece una posibilidad más: el ajuste del ancho de cada columna sin cambiar el ancho visible de la tabla. En otros tipos de las tablas era bastante problemático realizar eso. Pues, ya se puede nombrar algunas ventajas de la tabla dibujada respecto a otros tipos de este control:

no hay limitación para el número de caracteres en cada celda;

se puede ajustar el ancho para cada columna individualmente;

para la creación de la tabla, en vez de varios objetos como las etiquetas de texto (OBJ_LABEL) o campos de edición (OBJ_EDIT), se utiliza sólo uno, la imagen (OBJ_BITMAP_LABEL).

Vamos a nombrar todas las partes integrantes de este tipo de la tabla.

Fondo Imagen con la tabla tibujada Barra de desplazamiento vertical Barra de desplazamiento horizontal





Fig. 5. Partes integrantes del control “Tabla dibujada”.

Vamos a ver con más detalles la organización del código para la creación de este tipo de la tabla.

Desarrollo de la clase CCanvasTable

Para almacenar los valores y las propiedades de las celdas de la tabla, vamos a crear la estructura CTOptions:

class CCanvasTable : public CElement { private : struct CTOptions { string m_vrows[]; int m_width; ENUM_ALIGN_MODE m_text_align; }; CTOptions m_vcolumns[]; };

La inicialización de los campos de la estructura CTOptions con valores predefinidos se realiza cuando se establece el tamaño principal de la tabla (número total de columnas y filas). Que el ancho de todas las columnas sea de 100 píxeles, y el modo de alineación del texto dentro de las celdas sea ALIGN_CENTER (centrado).

class CCanvasTable : public CElement { public : void TableSize( const int columns_total, const int rows_total); }; void CCanvasTable::TableSize( const int columns_total, const int rows_total) { m_columns_total=(columns_total< 1 ) ? 1 : columns_total; m_rows_total=(rows_total< 2 ) ? 2 : rows_total; :: ArrayResize (m_vcolumns,m_columns_total); for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { :: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_vrows,m_rows_total); m_vcolumns[i].m_width = 100 ; m_vcolumns[i].m_text_align = ALIGN_CENTER ; } }

Vamos a crear los métodos que permitirán cambiar el ancho o el modo de alineación del texto de algunas columnas (si surge esta necesidad) después de establecer los tamaños de la tabla. Para eso el usuario tendrá que inicializar su array y simplemente rehacerlo en el método correspondiente. Luego mostraremos el ejemplo.

class CCanvasTable : public CElement { public : void TextAlign( const ENUM_ALIGN_MODE &array[]); void ColumnsWidth( const int &array[]); }; void CCanvasTable::TextAlign( const ENUM_ALIGN_MODE &array[]) { int total= 0 ; int array_size=:: ArraySize (array); if (array_size< 1 ) return ; total=(array_size<m_columns_total)? array_size : m_columns_total; for ( int c= 0 ; c<total; c++) m_vcolumns[c].m_text_align=array[c]; } void CCanvasTable::ColumnsWidth( const int &array[]) { int total= 0 ; int array_size=:: ArraySize (array); if (array_size< 1 ) return ; total=(array_size<m_columns_total)? array_size : m_columns_total; for ( int c= 0 ; c<total; c++) m_vcolumns[c].m_width=array[c]; }

Para la creación de la tabla es necesario calcular sus tamaños totales, así como los tamaños de su parte visible, en relación a los parámetros establecidos (ancho de todas las columnas, alto de todas las filas y la presencia de las barras de desplazamiento). Para esta tarea escribiremos el método CCanvasTable::CalculateTableSize() cuyo código se muestra a continuación:

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_table_x_size; int m_table_y_size; int m_table_visible_x_size; int m_table_visible_y_size; private : void CalculateTableSize( void ); }; void CCanvasTable::CalculateTableSize( void ) { m_table_x_size= 0 ; for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) m_table_x_size=m_table_x_size+m_vcolumns[c].m_width; int x_size=(m_rows_total>m_visible_rows_total) ? m_x_size-m_scrollh.ScrollWidth() : m_x_size- 2 ; if (m_table_x_size<m_x_size) m_table_x_size=x_size; m_table_y_size=m_cell_y_size*m_rows_total-(m_rows_total- 1 ); m_table_visible_x_size=x_size; m_table_visible_y_size=m_cell_y_size*m_visible_rows_total-(m_visible_rows_total- 1 ); int y_size=m_cell_y_size*m_visible_rows_total+ 2 -(m_visible_rows_total- 1 ); m_y_size=(m_table_x_size>m_table_visible_x_size) ? y_size+m_scrollh.ScrollWidth()- 1 : y_size; }

Después de calcular los tamaños de la tabla y crear el lienzo para dibujar, necesitaremos los métodos mediante los cuales se puede dibujar la cuadrícula (marco) y el texto en las celdas. Para dibujar la cuadrícula, escribiremos el método CCanvasTable::DrawGrid(). Aquí, en el primer ciclo se dibujan las líneas horizontales de la cuadrícula, y en el segundo ciclo, las verticales.

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_grid_color; int m_cell_y_size; public : void GridColor( const color clr) { m_grid_color=clr; } private : void DrawGrid( void ); }; void CCanvasTable::DrawGrid( void ) { uint clr=:: ColorToARGB (m_grid_color, 255 ); int x_size =m_canvas.XSize()- 1 ; int y_size =m_canvas.YSize()- 1 ; int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2= 0 ; x1= 0 ; y1= 0 ; x2=x_size; y2= 0 ; for ( int i= 0 ; i<=m_rows_total; i++) { m_canvas.Line(x1,y1,x2,y2,clr); y2=y1+=m_cell_y_size- 1 ; } x1= 0 ; y1= 0 ; x2= 0 ; y2=y_size; for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { m_canvas.Line(x1,y1,x2,y2,clr); x2=x1+=m_vcolumns[i].m_width; } x1=x_size; y1= 0 ; x2=x_size; y2=y_size; m_canvas.Line(x1,y1,x2,y2,clr); }

El método CCanvasTable::DrawText() para dibujar el texto es más complicado que el método para dibujar la cuadrícula. Aquí hay que tomar en cuenta no sólo el modo de alineación del texto de la columna actual, sino también de la columna anterior, para calcular correctamente los márgenes. Vamos a establecer el margen en 10 píxeles desde el borde de la celda para los modos de alineación por la izquierda y por la derecha. El margen desde el borde superior de la celda será de 3 píxeles. Abajo se muestran más detalles sobre el código de este método:

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_cell_text_color; public : void TextColor( const color clr) { m_cell_text_color=clr; } private : void DrawText( void ); }; void CCanvasTable::DrawText( void ) { int x = 0 ; int y = 0 ; uint text_align = 0 ; int column_offset = 0 ; int cell_x_offset = 10 ; int cell_y_offset = 3 ; uint clr=:: ColorToARGB (m_cell_text_color, 255 ); m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_NORMAL ); for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (c== 0 ) { switch (m_vcolumns[ 0 ].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : column_offset=column_offset+m_vcolumns[ 0 ].m_width/ 2 ; x=column_offset; break ; case ALIGN_RIGHT : column_offset=column_offset+m_vcolumns[ 0 ].m_width; x=column_offset- cell_x_offset ; break ; case ALIGN_LEFT : x=column_offset+ cell_x_offset ; break ; } } else { switch (m_vcolumns[c].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : switch (m_vcolumns[c- 1 ].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : column_offset=column_offset+(m_vcolumns[c- 1 ].m_width/ 2 )+(m_vcolumns[c].m_width/ 2 ); break ; case ALIGN_RIGHT : column_offset=column_offset+(m_vcolumns[c].m_width/ 2 ); break ; case ALIGN_LEFT : column_offset=column_offset+m_vcolumns[c- 1 ].m_width+(m_vcolumns[c].m_width/ 2 ); break ; } x=column_offset; break ; case ALIGN_RIGHT : switch (m_vcolumns[c- 1 ].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : column_offset=column_offset+(m_vcolumns[c- 1 ].m_width/ 2 )+m_vcolumns[c].m_width; x=column_offset- cell_x_offset ; break ; case ALIGN_RIGHT : column_offset=column_offset+m_vcolumns[c].m_width; x=column_offset- cell_x_offset ; break ; case ALIGN_LEFT : column_offset=column_offset+m_vcolumns[c- 1 ].m_width+m_vcolumns[c].m_width; x=column_offset- cell_x_offset ; break ; } break ; case ALIGN_LEFT : switch (m_vcolumns[c- 1 ].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : column_offset=column_offset+(m_vcolumns[c- 1 ].m_width/ 2 ); x=column_offset+ cell_x_offset ; break ; case ALIGN_RIGHT : x=column_offset+ cell_x_offset ; break ; case ALIGN_LEFT : column_offset=column_offset+m_vcolumns[c- 1 ].m_width; x=column_offset+ cell_x_offset ; break ; } break ; } } for ( int r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { y+=(r> 0 ) ? m_cell_y_size- 1 : cell_y_offset ; switch (m_vcolumns[c].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : text_align= TA_CENTER | TA_TOP ; break ; case ALIGN_RIGHT : text_align= TA_RIGHT | TA_TOP ; break ; case ALIGN_LEFT : text_align= TA_LEFT | TA_TOP ; break ; } m_canvas. TextOut (x,y,m_vcolumns[c].m_vrows[r],clr,text_align); } 0. } }

En dos primeros tipos de las tablas, el desplazamiento de datos mediante las barras de desplazamiento se realizaba usando el método del cambio de valores en los objetos (etiquetas de texto y campos de edición) de la parte visible de la tabla. Aquí vamos a usar el método de desplazamiento del área rectangular de la visibilidad de la imagen. Es decir, las dimensiones de la tabla (que en este caso es la imagen) son iguales a la suma del ancho de todas las columnas y el alto de todas las filas. Son tamaños de la imagen inicial, dentro de la cual se puede mover el área de visibilidad. Las dimensiones del área de visibilidad pueden ser cambiados en cualquier momento, pero aquí serán establecidas inmediatamente después de la creación del control en el método CCanvasTable::CreateCells().

Usted puede establecer el área de visibilidad usando las propiedades OBJPROP_XSIZE y OBJPROP_YSIZE, y realizar el desplazamiento de esta área (dentro de los márgenes de la imagen original) usando las propiedades OBJPROP_XOFFSET y OBJPROP_YOFFSET (véase el código de abajo):

:: ObjectSetInteger (m_chart_id,name, OBJPROP_XSIZE ,m_table_visible_x_size); :: ObjectSetInteger (m_chart_id,name, OBJPROP_YSIZE ,m_table_visible_y_size); :: ObjectSetInteger (m_chart_id,name, OBJPROP_XOFFSET , 0 ); :: ObjectSetInteger (m_chart_id,name, OBJPROP_YOFFSET , 0 );

Para mover el área de visibilidad respecto a la posición actual de los deslizadores, escribiremos un simple método CCanvasTable::ShiftTable(). El desplazamiento por la vertical va a realizarse con el paso igual al alto de la fila, por la horizontal, por los píxeles (véase el código de abajo):

class CCanvasTable : public CElement { public : void ShiftTable( void ); }; void CCanvasTable::ShiftTable( void ) { int h=m_scrollh.CurrentPos(); int v=m_scrollv.CurrentPos(); long c=h; long r=v*(m_cell_y_size- 1 ); :: ObjectSetInteger (m_chart_id,m_canvas.Name(), OBJPROP_XOFFSET ,c); :: ObjectSetInteger (m_chart_id,m_canvas.Name(), OBJPROP_YOFFSET ,r); }

Entonces, el código del método CCanvasTable::DrawTable() para el dibujo de la tabla será como se muestra a continuación:

class CCanvasTable : public CElement { public : void DrawTable( void ); }; void CCanvasTable::DrawTable( void ) { m_canvas.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); DrawGrid(); DrawText(); m_canvas.Update(); ShiftTable(); }

Todo está listo para probar este tipo de la tabla.

Prueba de la tabla dibujada

Hacemos la copia del Asesor Experto anterior para nuestra prueba y eliminamos de ahí todo lo que está relacionado con la tabla tipo CTable. Creamos la instancia de la clase tipo CCanvasTable en la clase personalizada CProgram, declaramos el (1) método CProgram::CreateCanvasTable() para la creación de la tabla y (2) determinamos los márgenes desde el punto extremo del formulario, tal como se muestra a continuación:

class CProgram : public CWndEvents { private : CCanvasTable m_canvas_table; private : #define TABLE1_GAP_X ( 1 ) #define TABLE1_GAP_Y ( 42 ) bool CreateCanvasTable( void ); };

Creamos la tabla con 15 columnas y 1000 filas. El número de filas visibles va a ser 16. No es necesario indicar el número de columnas visibles en esta versión porque el desplazamiento por la horizontal va a realizarse por píxeles. Tenemos que indicar el ancho del área visible de forma explícita, en este caso será de 601 píxeles.

De ejemplo, hagamos el ancho de todas las columnas (salvo dos primeras) igual a 70 píxeles. Establecemos el ancho para la primera y la segunda columna igual a 100 y 90 píxeles, respectivamente. El modo de alineación del texto será por el centro en todas las columnas, salvo la primera (por la derecha), la segunda (por la izquierda) y la tercera (por la derecha). Abajo se muestra el código completo del método CProgram::CreateCanvasTable():

bool CProgram::CreateCanvasTable( void ) { #define COLUMNS1_TOTAL 15 #define ROWS1_TOTAL 1000 m_canvas_table.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+TABLE1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+TABLE1_GAP_Y; int visible_rows_total= 16 ; int width[COLUMNS1_TOTAL]; :: ArrayInitialize (width, 70 ); width[ 0 ]= 100 ; width[ 1 ]= 90 ; ENUM_ALIGN_MODE align[COLUMNS1_TOTAL]; :: ArrayInitialize (align, ALIGN_CENTER ); align[ 0 ]= ALIGN_RIGHT ; align[ 1 ]= ALIGN_LEFT ; align[ 2 ]= ALIGN_RIGHT ; m_canvas_table.XSize( 601 ); m_canvas_table.TableSize(COLUMNS1_TOTAL,ROWS1_TOTAL); m_canvas_table.VisibleTableSize( 0 ,visible_rows_total); m_canvas_table.TextAlign(align); m_canvas_table.ColumnsWidth(width); m_canvas_table.GridColor( clrLightGray ); for ( int c= 0 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) for ( int r= 0 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) m_canvas_table.SetValue(c,r, string (c)+ ":" + string (r)); if (!m_canvas_table.CreateTable(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_canvas_table); return ( true ); }

La llamada se realiza en el método de la creación de la interfaz gráfica:

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateCanvasTable()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Ahora hay que compilar el programa e iniciarlo en el gráfico. El resultado se muestra en la captura de pantalla de abajo:

Fig. 6. Prueba del control “Tabla dibujada” en el EA.

En el quinto capítulo de la primera parte de la serie hemos probado la colocación del formulario en los scripts. Se puede utilizar las tablas sin las barras de desplazamiento en este tipo de aplicaciones MQL. Como ejemplo, añadimos la tabla dibujada al formulario en el script, y vamos a actualizar los datos en ella cada 250 milisegundos. Por favor, añada el código para la creación de la tabla a la clase personalizada, tal como ha sido mostrado anteriormente. Además, al manejador de eventos del script CProgram::OnEvent() hay que añadirle el código, tal como se muestra más abajo. Ahora, los datos en la segunda columna van a cambiarse según el intervalo especificado.

void CProgram::OnEvent( const int milliseconds) { static int count = 0 ; string str = "" ; switch (count) { case 0 : str= "SCRIPT PANEL" ; break ; case 1 : str= "SCRIPT PANEL ." ; break ; case 2 : str= "SCRIPT PANEL .." ; break ; case 3 : str= "SCRIPT PANEL ..." ; break ; } m_window.CaptionText(str); for ( int r= 0 ; r< 13 ; r++) m_canvas_table.SetValue( 1 ,r, string (:: rand ())); m_canvas_table.DrawTable(); m_chart.Redraw(); count++; if (count> 3 ) count= 0 ; :: Sleep (milliseconds); }

Por favor, compile el programa e inícielo en el gráfico. El resultado tiene que ser el siguiente:

Fig. 7. Prueba del control “Tabla dibujada” en el script.

Hemos terminado el desarrollo de la clase CCanvasTable para la creación de la tabla dibujada. Ahora se puede hacer un resumen intermedio.

Conclusión

En este artículo han sido demostradas tres clases para la creación de los controles de la interfaz tan importantes como las “Tablas”. Cada una de estas clases tiene sus posibilidades únicas, cada una de las cuales conviene para la mejor solución de determinadas tareas. Por ejemplo, la clase CTable permite crear una tabla con los campos que se puede editar, pudiendo formatear la tabla dándole un aspecto más amigable y más comprensible para el usuario final. Usando la clase CCanvasTable para crear la tabla, Usted no se enfrentará con el problema de limitación del número de caracteres en las celdas, y la tecnología del desplazamiento de la tabla en el área de visibilidad de la imagen permite establecer el ancho diferente para las columnas. No son versiones definitivas de las tablas. Se puede y se debe seguir desarrollándolas.

En el segundo artículo demostraremos las descripciones detalladas de dos clases para la creación de los controles “Pestañas” que también serán útiles con mucha frecuencia durante el diseño de las interfaces gráficas.

Más abajo puede descargar el material de la séptima parte de la serie para poder probar cómo funciona todo eso. Si le surgen algunas preguntas sobre el uso del material de estos archivos, puede dirigirse a la descripción detallada del proceso de desarrollo de la librería en uno de los artículos listados más abajo, o bien hacer su pregunta en los comentarios para el artículo.

Lista de artículos (capítulos) de la séptima parte:



