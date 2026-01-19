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Нейросети в трейдинге: Возмущённые модели пространства состояний для анализа рыночной динамики (Основные компоненты)

Нейросети в трейдинге: Возмущённые модели пространства состояний для анализа рыночной динамики (Основные компоненты)

MetaTrader 5Торговые системы |
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Dmitriy Gizlyk
Dmitriy Gizlyk

Введение

Финансовый рынок — это не последовательность ценовых точек и не таблица котировок. Это непрерывный поток изменений, в котором каждое событие оставляет след. Расширение спреда, всплеск объёма, ускорение цены, резкий разворот или затяжная пауза — эти изменения редко бывают симметричными и почти никогда не укладываются в аккуратную сетку временных баров. Именно поэтому рынок так плохо поддаётся анализу классическими методами временных рядов, какими бы современными они ни были.

Большинство моделей по-прежнему смотрит на рынок как на набор наблюдений и пытается угадать следующее значение. Но в реальной торговле решающим фактором является не точка, а состояние рынка. Трендовый ли он, напряжён ли поток ордеров, истощена ли ликвидность, ускоряется ли движение, или рынок собирается перейти в боковую фазу. Эти состояния не наблюдаются напрямую, их приходится восстанавливать и удерживать во времени, фильтруя шум и одновременно сохраняя чувствительность к важным изменениям.

Именно на этой идее построен фреймворк, предложенный в работе "Perturbed State Space Feature Encoders for Optical Flow with Event Cameras". Его архитектура основана на модели пространства состояний. В ней рынок рассматривается как динамическая система, а входной поток данных — последовательность воздействий на неё. Модель не просто реагирует на новые тики или бары, а обновляет скрытое состояние, которое аккумулирует информацию о прошлом движении и текущем режиме рынка. Это приближает алгоритм к тому, как рынок воспринимает опытный трейдер: не через отдельные сделки, а через общее ощущение фазы и направления.

Ключевым элементом архитектуры является механизм возмущений (perturbations). В классических моделях такие отклонения принято считать шумом и устранять фильтрацией. В рассматриваемом подходе всё наоборот — возмущение становится носителем информации. Каждый микросдвиг цены, каждое ускорение или задержка интерпретируются как воздействие на систему, изменяющее её внутреннее состояние. Благодаря этому модель остаётся чувствительной к рыночным импульсам, не теряя при этом устойчивости на спокойных участках.

Обновление состояния происходит рекуррентно и линейно по времени, что принципиально важно для торговли в режиме реального времени. Модель не требует накопления длинных окон истории и не пересчитывает прошлое при каждом новом тике. Она живёт в рынке, обновляя своё представление о нём шаг за шагом. При этом параметры динамики состояния обучаемы и адаптируются к характеру входного потока, что позволяет системе подстраиваться под смену режимов — от тренда к флэту, от спокойствия к высокой волатильности.

Такой подход формирует редкое для нейросетевых моделей сочетание свойств: потоковая работа, устойчивость к шуму, чувствительность к микроимпульсам и долгоживущая память о состоянии рынка. Именно эти качества делают архитектуру особенно ценной для практического трейдинга, где важно не столько предсказать следующий бар, сколько вовремя понять, в каком рынке мы находимся прямо сейчас.

Авторская визуализация фреймворка представлена ниже.

E-TROF E-MOP

В этой статье мы продолжаем адаптацию фреймворка к условиям финансовых рынков средствами MQL5, сосредоточившись на практических аспектах работы модели. В предыдущих статьях был реализован модуль P-SSE, который фактически заложил фундамент всей архитектуры. Именно на этом этапе модель получила способность формировать устойчивое представление состояния анализируемой среды.

Напомним, что в нашей интерпретации P-SSE возвращает стек из заданного количества эмбеддингов состояния рынка. Каждый такой эмбеддинг отражает локальный контекст и динамику. Авторы оригинального фреймворка предлагают использовать тройки последовательных состояний, это позволяет модели анализировать не только текущее состояние, но и направление его изменения.

Следуя архитектуре, предложенной в оригинальной работе, на основе результатов работы P-SSE формируются корреляционные объёмы и контекстные представления. Далее они, вместе с входным потоком, передаются в модуль GMA-SK Motion Encoder. Стоит отметить, что авторы фреймворка не приводят детального описания его внутренней реализации, ограничиваясь ссылкой на работу "SKFlow: Learning Optical Flow with Super Kernels". Именно подходы, предложенные в этом первоисточнике, мы используем в своей работе при построении GMA-SK Motion Encoder модуля.

Здесь красной линией через всю архитектуру проходит использование Depth-Wise свёрток с остаточными связями. Это решение обеспечивает стабильность обучения, сохранение информации и высокую вычислительную эффективность — качества, критически важные при работе в потоковом режиме. С этого механизма мы и начнём работу.



Depth-Wise модуль с остаточными связями

Начиная работу над модулем Depth-Wise свёртки с остаточными связями, стоит вспомнить, что при адоптации фреймворка EDCFlow мы уже использовали данный тип свёрток. Однако тогда модуль CNeuronSpikeDepthWiseConv применялся в упрощённом виде — без остаточных связей. Сегодня мы восполним этот пробел. Остаточные связи позволят сохранить информацию о входном представлении, снизить риск деградации признаков и обеспечить стабильную передачу градиентов через глубину модели.

Для потоковых моделей, работающих в реальном времени, это особенно важно: модель должна быть глубокой, но при этом оставаться управляемой и устойчивой.

Класс CNeuronSpikeDepthWiseResidual наследуется от CNeuronSpikeDepthWiseConv, а значит полностью сохраняет поведение базовой Depth-Wise свёртки, дополняя её дополнительным вычислительным путём.

class CNeuronSpikeDepthWiseResidual :  public CNeuronSpikeDepthWiseConv
  {
protected:
   CNeuronSpikeConvBlock         cResidual;
   //---
   virtual bool      feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;
   virtual bool      updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;
   virtual bool      calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;

public:
                     CNeuronSpikeDepthWiseResidual(void) {};
                    ~CNeuronSpikeDepthWiseResidual(void) {};
   //---
   virtual bool      Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl,
                          uint chanels_in, uint chanels_out,
                          uint depth_window, uint depth_step,
                          uint units, uint variables,
                          ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch);
   //---
   virtual int       Type(void) override const  {  return defNeuronSpikeDepthWiseResidual;   }
   //--- methods for working with files
   virtual bool      Save(int const file_handle) override;
   virtual bool      Load(int const file_handle) override;
   //---
   virtual bool      WeightsUpdate(CNeuronBaseOCL *source, float tau) override;
   //---
   virtual void      SetOpenCL(COpenCLMy *obj)   override;
   virtual void      TrainMode(bool flag) override;
  };

В структуре класса объявлен объект cResidual. Это и есть остаточная ветвь, по которой входной сигнал проходит параллельно основной Depth-Wise свёртке. Такая архитектура позволяет модели одновременно анализировать преобразованные признаки и сохранять прямую связь с исходным представлением, что особенно важно при работе с шумными финансовыми потоками, ведь потеря информации на ранних слоях быстро приводит к деградации состояния.

Метод Init обеспечивает полную инициализацию объекта, задавая все параметры для основной Depth-Wise свёртки и остаточной ветви. Он является отправной точкой: без корректной инициализации дальнейшая работа модуля невозможна.

bool CNeuronSpikeDepthWiseResidual::Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl,
                                         uint chanels_in, uint chanels_out, uint depth_window,
                                         uint depth_step, uint units, uint variables,
                                         ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch)
  {
   if(!CNeuronSpikeDepthWiseConv::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, chanels_in,
                                       chanels_out, depth_window, depth_step,
                                       units, variables, optimization_type, batch))
      ReturnFalse;

Вначале вызывается инициализация родительского класса, где происходит настройка основной Depth-Wise свёртки. Если базовый модуль не инициализировался корректно, метод сразу возвращает false, предотвращая дальнейшую работу с некорректным объектом.

Следующий блок отвечает за инициализацию остаточной ветви.

   if(!cResidual.Init(0, 0, OpenCL, chanels_in * depth_window, chanels_in * depth_step,
                      chanels_out, units, variables, optimization, iBatch))
      ReturnFalse;
   if(!cResidual.SetGradient(Gradient, true))
      ReturnFalse;
//---
   return true;
  }

Здесь создаётся параллельная свёртка, которая сохраняет исходный сигнал и обеспечивает устойчивость обучения. Обратите внимание на масштабирование входных каналов: chanels_in * depth_window и chanels_in * depth_step. Это гарантирует, что остаточная ветвь видит тот же контекст, что и основная свёртка. Такой приём критичен для финансовых потоков — даже при резких изменениях рынка информация о предыдущем состоянии не теряется.

Далее устанавливается связь буферов градиентов между основной и остаточной ветвями. Это позволяет корректно распределять ошибки обучения с минимальным количеством операций копирования данных и обеспечивает, чтобы обе ветви адаптировались согласованно. В практическом смысле это снижает риск деградации признаков и стабилизирует обучение на нестабильных финансовых данных.

Если все этапы прошли успешно, метод возвращает true. Это означает, что объект полностью готов к работе.

Метод feedForward отвечает за прямой проход данных через модуль. Он объединяет работу основной Depth-Wise свёртки и остаточной ветви, формируя окончательное представление признаков для последующих этапов модели.

bool CNeuronSpikeDepthWiseResidual::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL)
  {
   if(!CNeuronSpikeDepthWiseConv::feedForward(NeuronOCL))
      ReturnFalse;

Первая строка вызывает прямой проход родительского класса. На этом этапе входной поток обрабатывается основной Depth-Wise свёрткой. Для финансовых данных это значит, что все признаки — движение цены, объём, спред — проходят через фильтры, которые аккумулируют локальные зависимости и создают первичное представление состояния рынка.

Далее вызывается прямой проход остаточной ветви.

   if(!cResidual.FeedForward(NeuronOCL))
      ReturnFalse;

Здесь входной сигнал обрабатывается параллельно, сохраняя исходные признаки. Это важно для потоковых данных: резкие импульсы, микро-волатильность и редкие события сохраняются и не теряются при основной свёртке. В финансовом контексте остаточная ветвь работает как память о рынке, позволяя модели видеть не только преобразованные признаки, но и прямой сигнал из исходного потока.

Затем происходит объединение результатов основной и остаточной ветвей с нормализацией.

   if(!SumAndNormilize(Output, cResidual.getOutput(), Output, GetFilters(), true, 0, 0, 0, 1))
      ReturnFalse;
//---
   return true;
  }

Функция SumAndNormalize аккуратно складывает выходы обеих ветвей и нормализует результат. Благодаря этому формируется финальное представление состояния, где каждый признак несёт как информацию о преобразованной динамике, так и исходный контекст. Для рынка это критично: модель остаётся чувствительной к микроимпульсам, сохраняя стабильность при изменении режимов.

И наконец, если все операции прошли успешно, метод возвращает true — прямой проход выполнен корректно, а буфер результатов содержит полное, нормализованное представление состояния рынка, готовое к дальнейшей обработке или передаче следующему модулю фреймворка.


Super-Kernel блок

Следует отметить, что модуль Depth-Wise свёртки с остаточными связями — это лишь один кирпичик в более крупной конструкции. Он формирует фундамент Super Kernel Block, который в свою очередь лежит в основе всех модулей, предложенных в работе "SKFlow: Learning Optical Flow with Super Kernels".

Именно Super Kernel Block обеспечивает устойчивую и эффективную обработку потоковых данных, позволяя сети одновременно сохранять исходное представление и аккумулировать локальные зависимости через свёртки. Для финансовых рынков это особенно важно: даже при резких колебаниях цены, всплесках объёма или внезапных изменениях ликвидности фундаментальный блок сохраняет ключевую информацию, обеспечивая корректное формирование состояния рынка для последующих модулей.

В авторской работе приведено описание трёх типов SK-блоков. Каждый из них имеет свои особенности обработки потока и распределения признаков. Однако на практике, как показали эксперименты авторов, наибольшую эффективность демонстрирует конусноподобная архитектура.

Именно её мы и реализуем в нашем проекте. Ключевая особенность этой архитектуры — узкий вход, который расширяется к более широкой основной свёртке. Такой подход позволяет сначала аккумулировать локальные признаки — микроимпульсы, изменения спреда и объёма, краткосрочные отклонения цены — а затем расширять поле восприятия, захватывая более глобальные зависимости между рыночными сигналами.

Для финансовых потоков это особенно важно. Рынок редко подчиняется линейной структуре. Локальные всплески могут быть связаны с более широкими режимами, а микроимпульсы часто сигнализируют о начале глобальных движений. Конусная форма SK-блока позволяет модели одновременно реагировать на локальные события и удерживать контекст глобального состояния рынка, что делает её устойчивой и адаптивной при потоковой обработке данных.

Класс CNeuronSpikeSuperKernelBlock реализует конусноподобную архитектуру Super Kernel Block.

class CNeuronSpikeSuperKernelBlock  :  public CNeuronMSRes
  {
protected:
   CLayer            cSKFlow;
   //---
   virtual bool      feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;
   virtual bool      updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;
   virtual bool      calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;

public:
                     CNeuronSpikeSuperKernelBlock(void) {};
                    ~CNeuronSpikeSuperKernelBlock(void) {};
   //---
   virtual bool      Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl,
                          uint chanels_in, uint chanels_out,
                          uint &depth_window[], uint &depth_step[],
                          uint units, uint variables,
                          ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch);
   //---
   virtual int       Type(void) override const  {  return defNeuronSpikeDepthWiseResidual;   }
   //--- methods for working with files
   virtual bool      Save(int const file_handle) override;
   virtual bool      Load(int const file_handle) override;
   //---
   virtual bool      WeightsUpdate(CNeuronBaseOCL *source, float tau) override;
   //---
   virtual void      SetOpenCL(COpenCLMy *obj)   override;
   virtual void      TrainMode(bool flag) override;
  };

В теле класса объявлен объект cSKFlow. Это центральный компонент блока, содержащий последовательность Depth-Wise свёрток с остаточными связями, организованных в конусную структуру.

Метод инициализации отвечает за построение внутренней архитектуры Super Kernel Block. Он создаёт последовательность Depth-Wise свёрток с остаточными связями, формируя структуру блока.

bool CNeuronSpikeSuperKernelBlock::Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl,
                                        uint chanels_in, uint chanels_out, uint &depth_window[],
                                        uint &depth_step[], uint units, uint variables,
                                        ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch)
  {
   if(!CNeuronMSRes::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, chanels_out, chanels_out,
                          variables, optimization_type, batch))
      ReturnFalse;

Сначала вызывается инициализация родительского класса, что обеспечивает корректное подключение OpenCL-контекста, выделение памяти под унаследованные объекты и настройку параметров обучения. Если базовая инициализация не удалась, метод сразу завершает работу с ошибкой.

Далее определяется количество слоёв внутренней структуры.

   uint layers = depth_window.Size();
   if(layers == 0 || layers != depth_step.Size())
      ReturnFalse;

Проверка гарантирует, что массивы окон глубинной свёртки (depth_window) их шагов (depth_step) совпадают по размеру, а значит каждый слой блока получит корректные параметры.

Следующий блок вычисляет количество элементов последовательности для каждого слоя.

   uint units_dw[];
   if(ArrayResize(units_dw, layers) < (int)layers)
      ReturnFalse;
   units_dw[layers - 1] = units * depth_step[layers - 1];
   for(int i = (int)layers - 2; i > 0; i--)
      units_dw[i] = units_dw[i + 1] * depth_step[i];

Здесь происходит распределение вычислительных ресурсов по слоям. На нижних уровнях конуса количество элементов последовательности увеличивается, чтобы более широкий слой мог аккумулировать больше признаков и захватывать глобальные зависимости. Это соответствует принципу конусной структуры: узкий вход расширяется к широкой основной свёртке, обеспечивая глубокий контекст и устойчивое восприятие рынка.

Далее задаются входные каналы для первого слоя и инициализируется контейнер cSKFlow, который будет хранить все Depth-Wise свёртки с остаточными связями, обеспечивая последовательную обработку потока данных.

   uint chanels_dw_in = chanels_in;
   CNeuronSpikeDepthWiseResidual* conv = NULL;
   cSKFlow.Clear();
   cSKFlow.SetOpenCL(OpenCL);
   for(uint i = 0; i < layers; i++)
     {
      conv = new CNeuronSpikeDepthWiseResidual();
      if(!conv ||
         !conv.Init(0, i, OpenCL, chanels_dw_in, chanels_out, depth_window[i], depth_step[i],
                    units_dw[i], variables, optimization, iBatch) ||
         !cSKFlow.Add(conv))
         DeleteObjAndFalse(conv);
      chanels_dw_in = chanels_out;
     }
//---
   return true;
  }

Цикл создаёт слои блока. На каждом шаге:

  1. создаётся новый объект Depth-Wise свёртки с остаточной ветвью (CNeuronSpikeDepthWiseResidual);
  2. выполняется инициализация слоя с заданными параметрами окна, шагов и количества элементов в последовательности;
  3. объект добавляется в контейнер cSKFlow;
  4. входные каналы для следующего слоя обновляются, чтобы они соответствовали выходным каналам предыдущего.

Таким образом формируется полная цепочка Depth-Wise свёрток, которая сохраняет локальные признаки на нижних уровнях и постепенно расширяет поле восприятия, обеспечивая глобальный контекст. Для финансовых потоков это критично: блок одновременно реагирует на микроимпульсы, аккумулирует глобальные закономерности и поддерживает стабильное состояние модели даже при резких изменениях рынка.

В завершении метод возвращает true, что означает успешное создание всех внутренних объектов и готовность блока к работе.

Метод feedForward отвечает за прямой проход данных через Super Kernel Block, аккумулируя локальные и глобальные признаки рынка на каждом уровне Depth-Wise свёрток.

bool CNeuronSpikeSuperKernelBlock::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL)
  {
   CNeuronBaseOCL* prev = NeuronOCL;
   CNeuronBaseOCL* curr = NULL;
   for(int i = 0; i < cSKFlow.Total(); i++)
     {
      curr = cSKFlow[i];
      if(!curr ||
         !curr.FeedForward(prev))
         ReturnFalse;
      prev = curr;
     }

На старте создаются указатели на текущий и предыдущий слой. Входной поток данных присваивается переменной prev, а curr используется для поочередного обхода слоёв блока.

Цикл по всем слоям cSKFlow последовательно прогоняет поток через каждый слой Depth-Wise свёртки с остаточной ветвью. На каждом этапе текущий слой принимает на вход результаты предыдущего, обрабатывает их через свой прямой проход и передаёт дальше. Таким образом узкий вход постепенно расширяется, формируя конусную структуру обработки. Эта архитектура особенно эффективна для финансовых данных. Локальные микроимпульсы и краткосрочные колебания аккумулируются на нижних уровнях, а по мере прохождения через слои, блок захватывает всё более глобальные зависимости между признаками состояния рынка.

После того как поток прошёл через все слои SK-блока, вызывается одноименный метод родительского класса, который объединяет результаты конусной цепочки в итоговое представление состояния блока. Это обеспечивает корректную агрегацию всех признаков и готовность выхода к передаче следующему модулю фреймворка.

   if(!CNeuronMSRes::feedForward(prev))
      ReturnFalse;
//---
   return true;
  }

В завершение, если все операции прошли успешно, метод возвращает true, сигнализируя, что прямой проход блока выполнен корректно. И выходной сигнал содержит полное, нормализованное представление состояния рынка, сочетая локальные детали и глобальный контекст.

Таким образом, CNeuronSpikeSuperKernelBlock является ключевым строительным блоком всей архитектуры, объединяющим Depth-Wise свёртки с остаточными связями в конусной форме. Это обеспечивает одновременное сохранение локальных признаков, расширение поля восприятия и устойчивую работу модели при потоковой обработке рыночных данных.



Модуль GMA

Следующим модулем, на котором мы сосредоточимся, является модуль Глобальной Агрегации Движения (Global Motion AggregationGMA). В оригинальной работе авторы предлагают использовать особую вариацию механизма Self-Attention, адаптированного для потоковой обработки признаков. Ключевая особенность этого подхода заключается в том, что запросы и ключи формируются на основе признаков контекста, тогда как агрегируемые значения берутся непосредственно из признаков потока. Такая схема позволяет модели реагировать на локальные изменения и оценивать, как каждый отдельный элемент потока соотносится с общей динамикой среды.

В финансовом контексте это приобретает особое значение. Потоки рыночных данных крайне динамичны: микроимпульсы, изменения объёмов и колебания цен происходят одновременно на разных масштабах. Модуль GMA позволяет связывать эти события между собой, выявляя скрытые зависимости и формируя целостное представление движения рынка. Другими словами, вместо того чтобы обрабатывать каждое событие изолированно, модель оценивает их взаимосвязь и общую направленность, что обеспечивает более точное прогнозирование и устойчивость при потоковой обработке.

Прежде чем приступить к работе над модулем GMA, стоит обратить внимание на одну важную деталь. Для корректной работы этого механизма требуются две группы исходных данных: признаки потока и признаки контекста. На первый взгляд может показаться, что речь идёт о разных источниках. Однако наш опыт показывает, что в реальности они формируются одинаковыми энкодерами из одних и тех же исходных данных. Ранее мы организовывали их параллельное кодирование в рамках единого конкатенированного тензора, что позволяло эффективно объединять локальные и контекстные признаки при минимальной избыточности вычислений.

С учётом такого представления данных мы создаём новый объект — CNeuronSpikeGMA, который реализует модуль глобальной агрегации движения. Класс наследуется от CNeuronBaseOCL, что обеспечивает совместимость с остальными компонентами фреймворка и поддерживает вычисления на GPU через OpenCL.

class CNeuronSpikeGMA   :  public CNeuronBaseOCL
  {
protected:
   uint              iChanels;
   uint              iUnits;
   uint              iVariables;
   //---
   CLayer            cQKV;
   CNeuronBaseOCL    cQ;
   CNeuronBaseOCL    cK;
   CNeuronTransposeVRCOCL  cKT;
   CNeuronBaseOCL    cV;
   CLayer            cScore;
   //---
   virtual bool      feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;
   virtual bool      updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;
   virtual bool      calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;

public:
                     CNeuronSpikeGMA(void);
                    ~CNeuronSpikeGMA(void);
   //---
   virtual bool      Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl,
                          uint chanels, uint units, uint variables,
                          ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch);
   //---
   virtual int       Type(void) override const  {  return defNeuronSpikeGMA;   }
   //--- methods for working with files
   virtual bool      Save(int const file_handle) override;
   virtual bool      Load(int const file_handle) override;
   //---
   virtual bool      WeightsUpdate(CNeuronBaseOCL *source, float tau) override;
   //---
   virtual void      SetOpenCL(COpenCLMy *obj)   override;
   virtual void      TrainMode(bool flag) override;
   virtual void      SetActivationFunction(ENUM_ACTIVATION value) override { };
  };

В теле класса объявлены ключевые параметры: количество каналов, размер последовательности и число переменных, а также блоки для формирования запросов, ключей и значений (cQ, cK, cV) и соответствующий блок для вычисления матрицы коэффициентов зависимости (cScore). Дополнительно используется блок cQKT для параллельного формирования всех трех сущностей из единого тензора конкатенированного представления потока и контекста.

Метод инициализации отвечает за формирование ключевых параметров и архитектуры GMA-блока, определяя, как признаки потока и контекста будут обрабатываться и агрегироваться.

bool CNeuronSpikeGMA::Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl,
                           uint chanels, uint units, uint variables,
                           ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch)
  {
   if(chanels < 2)
      ReturnFalse;
   if(!CNeuronBaseOCL::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, chanels * units * variables, optimization_type, batch))
      ReturnFalse;
   activation = None;

Сначала проверяется, что количество каналов достаточно для корректной работы модуля.

Далее вызывается инициализация родительского класса, которая выделяет память под унаследованные интерфейсы и настраивает параметры оптимизации. На этом этапе блок получает базовую структуру, позволяющую работать с OpenCL для ускоренных вычислений.

После этого сохраняются внутренние параметры: количество каналов, единиц и переменных, которые определяют размерность потоковых признаков и контекста.

   iChanels = chanels;
   iUnits = units;
   iVariables = variables;

Контейнер cQKV очищается и подключается к OpenCL, после чего формируется последовательность слоёв для кодирования запросов, ключей и значений.

   cQKV.Clear();
   cQKV.SetOpenCL(OpenCL);
   CNeuronSpikeActivation* act = NULL;
   CNeuronMultiWindowsConvOCL* conv = NULL;
   CNeuronBatchNormOCL* norm = NULL;
   uint index = 0;

На первом шаге создаётся слой спайковой активации, который обрабатывает конкатенированные признаки потока и контекста, обеспечивая нелинейное преобразование.

   act = new CNeuronSpikeActivation();
   if(!act ||
      !act.Init(0, index, OpenCL, 2 * chanels * units * variables, optimization, iBatch) ||
      !cQKV.Add(act))
      DeleteObjAndFalse(act);

Затем формируется многооконный свёрточный слой, способный параллельно работать с разными окнами. Это позволяет независимо формировать запросы и ключи из контекста, а значения — из признаков потока.

   index++;
   uint windows[] = {chanels, chanels};
   conv = new CNeuronMultiWindowsConvOCL();
   if(!conv ||
      !conv.Init(0, index, OpenCL, windows, chanels, units, variables, optimization, iBatch) ||
      !cQKV.Add(conv))
      DeleteObjAndFalse(conv);
   conv.SetActivationFunction(None);

После свёртки применяется слой пакетной нормализации, который стабилизирует распределение признаков и облегчает последующее обучение.

   index++;
   norm = CNeuronBatchNormOCL();
   if(!norm ||
      !norm.Init(0, index, OpenCL, conv.Neurons(), iBatch, optimization) ||
      !cQKV.Add(norm))
      DeleteObjAndFalse(norm);
   norm.SetActivationFunction(None);

Следующий этап — инициализация отдельных компонентов механизма внимания. cQ и cK получают запросы и ключи на основе контекстных признаков, а cKT обеспечивает транспонирование ключей для удобного вычисления матрицы внимания.

   index++;
   if(!cQ.Init(0, index, OpenCL, (chanels + 1) / 2 * units * variables, optimization, iBatch))
      ReturnFalse;
   cQ.SetActivationFunction(None);
   cQ.Clear();
   index++;
   if(!cK.Init(0, index, OpenCL, (chanels + 1) / 2 * units * variables, optimization, iBatch))
      ReturnFalse;
   cK.SetActivationFunction(None);
   index++;
   if(!cKT.Init(0, index, OpenCL, variables, units, (chanels + 1) / 2, optimization, iBatch))
      ReturnFalse;
   cKT.SetActivationFunction(None);
   index++;
   if(!cV.Init(0, index, OpenCL, chanels * units * variables, optimization, iBatch))
      ReturnFalse;
   cV.SetActivationFunction(None);

cV агрегирует значения из признаков потока, обеспечивая интеграцию локальной информации в глобальный контекст.

Наконец, формируется контейнер cScore, который вычисляет скоры внимания и нормализует их с помощью CNeuronSoftMaxOCL.

   cScore.Clear();
   cScore.SetOpenCL(OpenCL);
   CNeuronBaseOCL* neuron = NULL;
   CNeuronSoftMaxOCL* softmax = NULL;
//---
   index++;
   neuron = new CNeuronBaseOCL();
   if(!neuron ||
      !neuron.Init(0, index, OpenCL, units * units * variables, optimization, iBatch) ||
      !cScore.Add(neuron))
      DeleteObjAndFalse(neuron);
   neuron.SetActivationFunction(None);
   index++;
   softmax = new CNeuronSoftMaxOCL();
   if(!softmax ||
      !softmax.Init(0, index, OpenCL, neuron.Neurons(), optimization, iBatch) ||
      !cScore.Add(softmax))
      DeleteObjAndFalse(softmax);
   softmax.SetHeads(units * variables);
//---
   return true;
  }

В результате каждый элемент потока получает корректно взвешенные значения, отражающие как локальные изменения, так и глобальное движение рынка.

Всё это вместе обеспечивает GMA-блоку способность связывать признаки потока и контекста, выявлять скрытые зависимости и формировать единое, согласованное представление движения рынка.

Метод feedForward реализует прямой проход данных через GMA-блок, обеспечивая согласованную интеграцию признаков потока и контекста.

bool CNeuronSpikeGMA::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL)
  {
   CNeuronBaseOCL* prev = NeuronOCL;
   CNeuronBaseOCL* curr = NULL;
   for(int i = 0; i < cQKV.Total(); i++)
     {
      curr = cQKV[i];
      if(!curr ||
         !curr.FeedForward(prev))
         ReturnFalse;
      prev = curr;
     }

На старте поток данных передаётся в локальную переменную prev, а curr используется для последовательного обхода всех слоёв блока cQKV. Каждый слой обрабатывает входной сигнал предыдущего слоя, выполняя активацию, свёртку и нормализацию. После чего передаёт результаты дальше. Таким образом формируется первичная обработка признаков, вычисление запросов, ключей и значений. При этом сохраняются локальные микроимпульсы и глобальные зависимости между признаками рынка.

После прохождения всех слоёв выполняется разделение конкатенированного тензора с помощью функции DeConcat. Поток признаков разбивается на три компонента: значения V для агрегации, ключи K и запросы Q.

   if(!DeConcat(cV.getOutput(), cQ.getOutput(), cK.getOutput(), prev.getOutput(),
                iChanels, iChanels / 2, iChanels / 2, iUnits * iVariables))
      ReturnFalse;

Затем ключи транспонируются через cKT, чтобы корректно вычислить матрицу внимания.

   if(!cKT.FeedForward(cK.AsObject()))
      ReturnFalse;
   prev = cScore[0];
   if(!MatMul(cQ.getOutput(), cKT.getOutput(), prev.getOutput(), iUnits, iChanels / 2, iUnits, iVariables, true))
      ReturnFalse;

На следующем этапе осуществляется матричное умножение MatMul между запросами и транспонированными ключами, создавая скоры внимания, которые отражают, насколько каждый элемент потока соотносится с контекстом рынка. Эти скоры последовательно проходят через слои cScore, где они нормализуются и преобразуются в окончательные веса внимания.

   for(int i = 1; i < cScore.Total(); i++)
     {
      curr = cScore[i];
      if(!curr ||
         !curr.FeedForward(prev))
         ReturnFalse;
      prev = curr;
     }

После того как внимание рассчитано и значения агрегированы, стоит подчеркнуть, что на входе мы имеем конкатенированный тензор признаков движения и контекста. А на выходе нам нужны только уточнённые признаки движения. Чтобы корректно обработать данные, сначала выполняется деконкатенация, которая выделяет из исходного тензора признаки движения, сохраняя их соответствие по каналам и элементам последовательности.

   if(!DeConcat(PrevOutput, Output, NeuronOCL.getOutput(), iChanels, iChanels, iUnits * iVariables))
      ReturnFalse;

Затем вычисляются уточнённые значения на основе матрицы внимания и тензора значений V, формируя взвешенные признаки движения, которые учитывают глобальные зависимости и локальные импульсы рынка.

   if(!MatMul(prev.getOutput(), cV.getOutput(), Output, iUnits, iUnits, iChanels, iVariables, true))
      ReturnFalse;

На финальном этапе новые уточнённые признаки суммируются с исходными значениями потока и проходят нормализацию.

   if(!SumAndNormilize(PrevOutput, Output, Output, iChanels, true, 0, 0, 0, 1))
      ReturnFalse;
//---
   return true;
  }

Этот шаг обеспечивает плавное уточнение информации, интегрируя свежие вычисленные зависимости с уже существующими признаками движения. Благодаря такой процедуре модель получает устойчивое и согласованное представление динамики рынка, способное одновременно фиксировать микроимпульсы и глобальные тенденции.

Разветвленнвя структура потока данных внутри GMA-модуля требует особого подхода к распространению градиентов в рамках обратного прохода. Этот алгоритм мы встраиваем в метод calcInputGradients. В отличие от линейных блоков, здесь необходимо учитывать, что поток данных многократно разветвляется на запросы, ключи и значения, а затем агрегируется в матрицу внимания, поэтому градиенты тоже должны аккуратно распределяться по всем ветвям.

bool CNeuronSpikeGMA::calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL)
  {
   if(!NeuronOCL)
      ReturnFalse;
//---
   CNeuronBaseOCL* next = cScore[-1];
   CNeuronBaseOCL* curr = NULL;
   if(!next ||
      !MatMulGrad(next.getOutput(), next.getGradient(), cV.getOutput(), cV.getGradient(),
                  Gradient, iUnits, iUnits, iChanels, iVariables, true))
      ReturnFalse;

Обратный поток градиентов начинается с последних слоёв вычисления скоринговой матрицы cScore. Итоговые градиенты проходят через матричное умножение, чтобы скорректировать веса значений V в соответствии с влиянием на конечный результат.

Далее выполняется последовательная обработка всех слоёв cScore в обратном порядке, что позволяет корректно учесть вклад каждого слоя в формирование внимания и уточнённых признаков движения.

   for(int i = cScore.Total() - 2; i >= 0; i--)
     {
      curr = cScore[i];
      if(!curr ||
         !curr.CalcHiddenGradients(next))
         ReturnFalse;
      next = curr;
     }

После этого градиенты распространяются на запросы и ключи. Вычисляется влияние матрицы внимания на Q и транспонированные K, при этом корректируется поток сигналов через транспонированные ключи.

   if(!MatMulGrad(cQ.getOutput(), cQ.getGradient(), cKT.getOutput(), cKT.getGradient(),
                  next.getGradient(), iUnits, iChanels / 2, iUnits, iVariables, true))
      ReturnFalse;
   if(!cK.CalcHiddenGradients(cKT.AsObject()))
      ReturnFalse;

Затем возвращаемся к ветви cQKV, где градиенты конкатенируются из трёх составляющих (V, Q и K) и передаются обратно по последовательным слоям энкодеров.

   next = cQKV[-1];
   if(!next ||
      !Concat(cV.getGradient(), cQ.getGradient(), cK.getGradient(), next.getGradient(),
              iChanels, iChanels / 2, iChanels / 2, iUnits * iVariables))
      ReturnFalse;
   for(int i = cQKV.Total() - 1; i >= 0; i--)
     {
      curr = cQKV[i];
      if(!curr ||
         !curr.CalcHiddenGradients(next))
         ReturnFalse;
      next = curr;
     }

Каждый слой получает свой вклад, корректирует скрытые градиенты и передаёт их дальше, обеспечивая аккуратное распространение сигналов через весь конкатенированный тензор.

На заключительном этапе градиенты передаются на уровень исходных данных.

   if(!NeuronOCL.CalcHiddenGradients(next))
      ReturnFalse;

Далее следует обратить внимание, что алгоритм выше передал лишь градиенты ошибки по основной магистрали. И теперь нам необходимо учесть влияние остаточных связей. Но здесь у нас проблема, ведь в остаточных связях участвуют только признаки потока, а исходные данные содержат еще и контекст. Мы не можем суммировать матрицы разного размера. Нам нужно привести их в соответствие, заполнив недостающие элементы нулевыми значениями. Для этого мы создаем вначале тензор нулевых градиентов для признаков контекста.

   if(!PrevOutput.Fill(0) ||
      !Concat(PrevOutput, Gradient, next.getPrevOutput(), iChanels,
                                    iChanels, iUnits * iVariables))
      ReturnFalse;

После чего конкатенируем его с градиентами остаточных связей. При необходимости корректируем полученный тензор на производную функции активации слоя исходных данных.

   if(NeuronOCL.Activation() != None)
      if(!DeActivation(NeuronOCL.getOutput(), next.getPrevOutput(), 
                       next.getPrevOutput(), NeuronOCL.Activation()))
         ReturnFalse;

И теперь, когда мы подготовили тензор соответствующего размера, осуществляем суммирование данных двух информационных потоков.

   if(!SumAndNormilize(next.getPrevOutput(), NeuronOCL.getGradient(), 
                       NeuronOCL.getGradient(), iChanels, false, 0, 0, 0, 1))
      ReturnFalse;
//---
   return true;
  }

Таким образом, calcInputGradients обеспечивает точное и согласованное распространение градиентов по сложной архитектуре GMA, позволяя модели одновременно учитывать локальные микроимпульсы рынка и глобальные зависимости, что критично для качественной обработки финансовых потоков. А CNeuronSpikeGMA становится логическим продолжением информационного потока фреймворка, аккумулируя и согласовывая признаки потока и контекста, чтобы модель могла формировать целостное представление движения рынка, выявляя скрытые зависимости и глобальные тенденции.



Заключение

В этой статье мы продолжили адаптацию фреймворка, предложенного в работе "Perturbed State Space Feature Encoders for Optical Flow with Event Cameras", к специфике финансовых потоков, сосредоточившись на реализации ключевых компонентов средствами MQL5. Начав с углублённого рассмотрения Depth-Wise свёрток с остаточными связями, мы показали, как конструкторские решения позволяют аккумулировать локальные признаки и одновременно удерживать глобальный контекст, формируя устойчивое и информативное представление состояния рынка.

Далее мы подробно рассмотрели Super Kernel Block, демонстрируя, как последовательное расширение поля восприятия позволяет модели фиксировать микроимпульсы, объёмы и краткосрочные отклонения, а затем интегрировать их в более широкие зависимости рыночного потока.

Модуль Global Motion Aggregation (GMA) был представлен как логическое продолжение архитектуры.

В совокупности все рассмотренные решения образуют единый поток обработки, где локальные микроимпульсы, глобальные рыночные зависимости и контекстные признаки интегрируются в согласованное и адаптивное представление рынка. Такая архитектура позволяет модели реагировать на краткосрочные события и удерживать долгосрочную устойчивость, что существенно повышает качество прогнозирования и эффективность торговых стратегий.


Ссылки


Программы, используемые в статье

# Имя Тип Описание
1 Study.mq5 Советник Советник офлайн обучения моделей
2 StudyOnline.mq5 Советник Советник онлайн обучения моделей
3 Test.mq5 Советник Советник для тестирования модели
4 Trajectory.mqh Библиотека класса Структура описания состояния системы и архитектуры моделей
5 NeuroNet.mqh Библиотека класса Библиотека классов для создания нейронной сети
6 NeuroNet.cl Библиотека Библиотека кода OpenCL-программы
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Dmitriy Gizlyk
Dmitriy Gizlyk
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