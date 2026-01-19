Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Возмущённые модели пространства состояний для анализа рыночной динамики (Основные компоненты)"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Возмущённые модели пространства состояний для анализа рыночной динамики (Основные компоненты):
В данной статье представлен практический подход к адаптации современного фреймворка для анализа финансовых потоков средствами MQL5. Рассмотрены ключевые компоненты модели — Depth-Wise свёртки с остаточными связями, конусные Super Kernel Block и модуль глобальной агрегации движения (GMA).
Начиная работу над модулем Depth-Wise свёртки с остаточными связями, стоит вспомнить, что при адоптации фреймворка EDCFlow мы уже использовали данный тип свёрток. Однако тогда модуль CNeuronSpikeDepthWiseConv применялся в упрощённом виде — без остаточных связей. Сегодня мы восполним этот пробел. Остаточные связи позволят сохранить информацию о входном представлении, снизить риск деградации признаков и обеспечить стабильную передачу градиентов через глубину модели.
Для потоковых моделей, работающих в реальном времени, это особенно важно: модель должна быть глубокой, но при этом оставаться управляемой и устойчивой.
Автор: Dmitriy Gizlyk