MQL4 ve MQL5 kullanarak fraktallara dayalı trend çizgileri çizme

Giriş

Son zamanlarda trend çizgilerini kullanmayı düşünüyorum. Çizgileri çizerken noktaları belirleme yöntemi seçme ve ayrıca çizim doğruluğu hakkında soru işareti vardı. Fraktalları bir temel olarak kullanmaya karar verdim.



Alım satım işlemlerine biraz zaman ayırabildiğim asıl işimde piyasaları sıklıkla analiz ederim. Ayrıca çizgileri yalnızca daha geniş bir zaman diliminde çizemezsiniz - çizgi, 15 dakikaya kadar olan doğrulukla uç noktalar ile çizilmelidir. Bunun nedeni, daha büyük bir zaman dilimindeki fraktal zamanın M15'teki aynı uç noktanın zamanı ile her zaman eşleşmemesidir. Kısacası, otomasyonun yardımcı olduğu yer burasıdır. MQL5 kullanarak kodu yazmaya başladım ve ardından MQL4'e geçtim çünkü MetaTrader 4 için bu programa ihtiyacım vardı.

Bu makalede, MQL4 ve MQL5 kullanarak problem çözme yöntemimi sundum. Makale karşılaştırmalı bir görünüm sağlar, ancak burada MQL4 ve MQL5'in verimliliğini karşılaştırmak uygun olmaz. Ayrıca muhtemelen benimkinden daha etkili başka çözümler olabilmesini de anlayabilirim. Makale, MQL4 veya MQL5 kullanarak script yazmaya yeni başlayanlar, özellikle fraktallar ve trend çizgilerini kullanmayı planlayanlar için yararlı olabilir.





1. Girdi parametreleri, DeInit() işlevi ve değişkenlerin ilk bildirimi

Aşağıdaki değişkenleri girdi parametreleri olarak kullandım:

input color Resistance_Color=Red; input ENUM_LINE_STYLE Resistance_Style; input int Resistance_Width= 1 ; input color Support_Color=Red; input ENUM_LINE_STYLE Support_Style; input int Support_Width= 1 ;

Bu parametreler MQL4 ve MQL5 için aynıdır.

MQL5'teki göstergeyi önceden oluşturmamız gereklidir:

int Fractal; int OnInit () { Fractal= iFractals ( Symbol (), PERIOD_D1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Program grafik nesneler çizeceği için, bunları Expert Advisor grafikten çıkarılırken kaldırmak mantıklıdır:

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); }

İki çizgi (destek ve direnç) çizmek için dört nokta gerekir. Çizgi geçiş noktasını belirlemek için zamanı ve fiyatı bilmemiz gerekir.

Koordinatlar şu sırayla belirlenir: ilk önce uç çubuğu buluruz, uç çubuğu bulursak, uç noktanın fiyatını ve zamanını belirleyebiliriz.

OnTick() işlevindeki değişkenleri bildirme:

MQL4

int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2;

MQL5

int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2; double FractalDown[],FractalUp[]; double UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2;

İlk önce, çubuk endekslerini yalnızca biçimlendirilmiş fraktallarla saklayan değişkenleri bildirdim.



MQL4'te:

döngü operatörü kullanılarak bilinen en yakın fraktalı bulmak için n - değişkeni gerekmektedir; UpperFractal_1, UpperFractal_2, LowerFractal_1, LowerFractal_2 - bu değişkenler çubuğun endeksini en yüksek/en düşük fiyatla, (fraktalları belirleme açısından) birinci ve ikinci en yakın uç noktada saklayacaktır;



MQL5'te ek değişkenler sunarız:

FractalDown[],FractalUp[]; - iFractals gösterge arabelleği değerlerini depolamak için çift değerli diziler bildirme; Ardından, çift tür değişkenler: UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2. Bunlar uç noktaların fiyat değerlerini depolayacaklar.



2. En yakın fraktalları arama

Biçimli bir fraktal içeren çubuğun endeksini bulmak için döngü operatörünü kullanırız.

Birinci ve ikinci üst fraktala karşılık gelen ilk iki çubuğun endekslerini belirleyelim:

MQL4

for (n= 0 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_UPPER,n)!= NULL ) break ; UpperFractal_1=n+ 1 ; } for (n=UpperFractal_1+ 1 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_UPPER,n)!= NULL ) break ; UpperFractal_2=n+ 1 ; }

MQL5 CopyBuffer (Fractal, 0 , TimeCurrent (), Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ),FractalUp); CopyBuffer (Fractal, 1 , TimeCurrent (), Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ),FractalDown); ArraySetAsSeries (FractalUp, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown, true ); for (n= 0 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalUp[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpFractal_1=FractalUp[n]; UpperFractal_1=n; for (n=UpperFractal_1+ 1 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalUp[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpFractal_2=FractalUp[n]; UpperFractal_2=n;

Burada MQL5 ve MQL4 arasındaki temel farklardan biri olan - zaman serilerine erişim işlevlerini kullanmayı, açıkça gösterdim.

MQL4'te oluşturulmuş bir fraktal ile çubuğun endeksini hemen bulmaya başladım ancak MQL5'te CopyBuffer() işlevine sahip iFractals göstergesine erişerek üst ve alt fraktalların fiyat değerlerini depolamak için FractalUp[] ve FractalDown[] dizilerini belirledim. Daha sonra bu dizilerin endekslenmesini, ArraySetAsSeries() işlevini kullanarak zaman serilerindeki gibi ayarladım.

MQL4'te yalnızca bilinen fraktallara sahip çubuk endekslerini aldım ancak MQL5'teki çubuk endekslerini ve fraktalların fiyat değerlerini almak için CopyBuffer() işlevini kullandım.



Benzer şekilde, ilk iki alt fraktal buluruz:

MQL4

for (n= 0 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_LOWER,n)!= NULL ) break ; LowerFractal_1=n+ 1 ; } for (n=LowerFractal_1+ 1 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_LOWER,n)!= NULL ) break ; LowerFractal_2=n+ 1 ; }

MQL5 for (n= 0 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalDown[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowFractal_1=FractalDown[n]; LowerFractal_1=n; for (n=LowerFractal_1+ 1 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalDown[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowFractal_2=FractalDown[n]; LowerFractal_2=n;

Gördüğünüz gibi, MQL4 ve MQL5'teki koda çok benzer. Sözdiziminde küçük bir fark vardır.





3. Fraktalların fiyat ve zaman değerlerinin belirlenmesi

Çizgi çizmek için fraktalın zamanını ve fiyatını belirlememiz gerekilidir. Tabii ki, MQL4'teki Yüksek[] ve Düşük[] önceden tanımlanmış zaman serilerini ve iTime() işlevini kullanabilirdik ancak aynı zamanda trend çizgisinin doğru çizmek için daha kesin zaman koordinatları almamız gereklidir.

Şekil 1-2, H4 ve M15 zaman dilimlerindeki uç noktaların zaman değerleri arasındaki farkı göstermektedir.

Şek.1. H4'teki uç nokta zaman değeri



Şek.2. M15'teki uç nokta zaman değeri



15 dakikalık uç nokta doğruluğunun amaçlarım için oldukça yeterli olduğu sonucuna vardım.

Genel olarak, uç nokta açıklama prensibi hem MQL4 hem de MQL5 için hemen hemen aynıdır, ancak ayrıntılarda belirli farklılıklar vardır:

MQL4 MQL5 Daha geniş bir zaman diliminde uç nokta zaman değeri belirleyin; Bulunan zaman değerini kullanarak, iBarShift() işleviyle daha küçük bir zaman dilimindeki uç çubuğun endeksini belirleyin; 24 saat, 15 dakikalık 96 çubuk dizisi olarak temsil edilebildiği için, iHigh(), iLow(), iTime(), ArrayMaximum() ve ArrayMinimum() işlevlerini kullanarak bu 96 öğe arasında bir uç nokta (en yüksek/en düşük değer) ararız. Daha geniş bir zaman diliminde uç nokta zaman değeri belirleyin; Bulunan zaman değerini kullanarak, bir sonraki gün çubuğunun üretim zamanını belirleyin. CopyHigh(), CopyLow() ve CopyTime() işlevlerinde kullanmak için bu değere ihtiyacımız vardır; 15 dakikalık zaman dilimindekii fiyat ve zaman değerlerini depolamak için dizileri tanımlayın ve doldurun; ArrayMaximum() ve ArrayMinimum() işlevlerini kullanarak, en düşük ve en yüksek fiyat değerlerini ve netleştirilmiş uç noktaların zaman değerlerini bulun.

Her adım kodu aşağıda gösterilmiştir:

MQL4 datetime UpFractalTime_1=iTime( NULL , 1440 ,UpperFractal_1); datetime UpFractalTime_2=iTime( NULL , 1440 ,UpperFractal_2); datetime LowFractalTime_1=iTime( NULL , 1440 ,LowerFractal_1); datetime LowFractalTime_2=iTime( NULL , 1440 ,LowerFractal_2); int UpperFractal_1_m15=iBarShift( NULL , 15 , UpFractalTime_1, true ); int UpperFractal_2_m15=iBarShift( NULL , 15 , UpFractalTime_2, true ); int LowerFractal_1_m15=iBarShift( NULL , 15 , LowFractalTime_1, true ); int LowerFractal_2_m15=iBarShift( NULL , 15 , LowFractalTime_2, true ); int i; int Lower_1_m15[ 96 ]; double LowerPrice_1_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Lower_1_m15[i]=LowerFractal_1_m15-i; LowerPrice_1_m15[i]=iLow( NULL , 15 ,LowerFractal_1_m15-i); } int LowestPrice_1_m15= ArrayMinimum (LowerPrice_1_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int LowestBar_1_m15=Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]; datetime LowestBarTime_1_m15=iTime( NULL , 15 ,Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]); int Lower_2_m15[ 96 ]; double LowerPrice_2_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Lower_2_m15[i]=LowerFractal_2_m15-i; LowerPrice_2_m15[i]=iLow( NULL , 15 ,LowerFractal_2_m15-i); } int LowestPrice_2_m15= ArrayMinimum (LowerPrice_2_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int LowestBar_2_m15=Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]; datetime LowestBarTime_2_m15=iTime( NULL , 15 ,Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]); int Upper_1_m15[ 96 ]; double UpperPrice_1_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Upper_1_m15[i]=UpperFractal_1_m15-i; UpperPrice_1_m15[i]=iHigh( NULL , 15 ,UpperFractal_1_m15-i); } int HighestPrice_1_m15= ArrayMaximum (UpperPrice_1_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int HighestBar_1_m15=Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]; datetime HighestBarTime_1_m15=iTime( NULL , 15 ,Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]); int Upper_2_m15[ 96 ]; double UpperPrice_2_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Upper_2_m15[i]=UpperFractal_2_m15-i; UpperPrice_2_m15[i]=iHigh( NULL , 15 ,UpperFractal_2_m15-i); }

MQL5 datetime UpFractalTime_1[],LowFractalTime_1[],UpFractalTime_2[],LowFractalTime_2[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,UpperFractal_1, 1 ,UpFractalTime_1); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,LowerFractal_1, 1 ,LowFractalTime_1); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,UpperFractal_2, 1 ,UpFractalTime_2); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,LowerFractal_2, 1 ,LowFractalTime_2); datetime UpFractalTime_1_15=UpFractalTime_1[ 0 ]+ 86400 ; datetime UpFractalTime_2_15=UpFractalTime_2[ 0 ]+ 86400 ; datetime LowFractalTime_1_15=LowFractalTime_1[ 0 ]+ 86400 ; datetime LowFractalTime_2_15=LowFractalTime_2[ 0 ]+ 86400 ; double High_1_15[],Low_1_15[],High_2_15[],Low_2_15[]; CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15,High_1_15); CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15,High_2_15); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15,Low_1_15); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15,Low_2_15); datetime High_1_15_time[],High_2_15_time[],Low_1_15_time[],Low_2_15_time[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15,High_1_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15,High_2_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15,Low_1_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15,Low_2_15_time); int Max_M15_1= ArrayMaximum (High_1_15, 0 , 96 ); int Max_M15_2= ArrayMaximum (High_2_15, 0 , 96 ); int Min_M15_1= ArrayMinimum (Low_1_15, 0 , 96 ); int Min_M15_2= ArrayMinimum (Low_2_15, 0 , 96 );

Aşağıda en sonda, trend çizgisi koordinatlarını belirttik:

1. Destek çizgisi için:

MQL4 MQL5 İlk zaman koordinatı - LowestBarTime_2_m15; İlk fiyat koordinatı - LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15]; İkinci zaman koordinatı - LowestBarTime_1_m15; İkinci fiyat koordinatı - LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]. İlk zaman koordinatı - Low_2_15_time[Min_M15_2]; İlk fiyat koordinatı - Low_2_15[Min_M15_2]; İkinci zaman koordinatı - Low_1_15_time[Min_M15_1]; İkinci fiyat koordinatı - Low_1_15[Min_M15_1].

2. Direnç çizgisi için:

MQL4 MQL5 İlk zaman koordinatı - HighestBarTime_2_m15; İlk fiyat koordinatı - UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15]; İkinci zaman koordinatı - HighestBarTime_1_m15; İkinci fiyat koordinatı - UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]. İlk zaman koordinatı - High_2_15_time[Max_M15_2]; İlk fiyat koordinatı - High_2_15[Max_M15_2]; İkinci zaman koordinatı - High_1_15_time[Max_M15_1]; İkinci fiyat koordinatı - High_1_15[Max_M15_1].





4. Nesneleri oluşturma ve özelliklerini düzenleme. Çizgileri yeniden çizme

Şimdi çizgi koordinatlarını bildiğimize göre, sadece grafik nesneleri oluşturmamız gereklidir:

MQL4

ObjectCreate ( 0 , "TL_Support" , OBJ_TREND , 0 ,LowestBarTime_2_m15,LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15], LowestBarTime_1_m15,LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_COLOR ,Support_Color); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_STYLE ,Support_Style); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_WIDTH ,Support_Width); ObjectCreate ( 0 , "TL_Resistance" , OBJ_TREND , 0 ,HighestBarTime_2_m15,UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15], HighestBarTime_1_m15,UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_COLOR ,Resistance_Color); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_STYLE ,Resistance_Style); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_WIDTH ,Resistance_Width);

MQL5

ObjectCreate ( 0 , "TL_Support" , OBJ_TREND , 0 ,Low_2_15_time[Min_M15_2],Low_2_15[Min_M15_2],Low_1_15_time[Min_M15_1],Low_1_15[Min_M15_1]); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_COLOR ,Support_Color); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_STYLE ,Support_Style); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_WIDTH ,Support_Width); ObjectCreate ( 0 , "TL_Resistance" , OBJ_TREND , 0 ,High_2_15_time[Max_M15_2],High_2_15[Max_M15_2],High_1_15_time[Max_M15_1],High_1_15[Max_M15_1]); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_COLOR ,Resistance_Color); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_STYLE ,Resistance_Style); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_WIDTH ,Resistance_Width);

Bu yüzden gerekli satırları oluşturdum ve giriş parametrelerine göre parametrelerini belirledim.

Şimdi trend çizgilerinin yeniden çizilmesini uygulamamız gerekiyor.



Piyasa durumu değiştiğinde, örneğin yeni bir uç nokta göründüğünde, mevcut çizgiyi kaldırabiliriz:

MQL4

datetime TL_TimeLow2= ObjectGet ( "TL_Support" ,OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeLow1= ObjectGet ( "TL_Support" ,OBJPROP_TIME1); if (TL_TimeLow2!=LowestBarTime_1_m15 && TL_TimeLow1!=LowestBarTime_2_m15) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); } datetime TL_TimeUp2= ObjectGet ( "TL_Resistance" ,OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeUp1= ObjectGet ( "TL_Resistance" ,OBJPROP_TIME1); if (TL_TimeUp2!=HighestBarTime_1_m15 && TL_TimeUp1!=HighestBarTime_2_m15) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); }

MQL5

datetime TL_TimeLow2=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_TIME , 0 ); datetime TL_TimeLow1=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (TL_TimeLow2!=Low_2_15_time[Min_M15_2] && TL_TimeLow1!=Low_1_15_time[Min_M15_1]) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); } datetime TL_TimeUp2=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_TIME , 0 ); datetime TL_TimeUp1=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (TL_TimeUp2!=High_2_15_time[Max_M15_2] && TL_TimeUp1!=High_1_15_time[Max_M15_1]) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); }





5. Çubuk geçmişi yüklenmesini kontrol etme

Test sırasında, çizgilerin her zaman doğru şekilde çizilmediğini fark ettim.

İlk başta, kodda bir bag olduğunu veya çözümümün hiç işe yaramadığını düşündüm ancak daha sonra sorunun, benim durumumda M15 olan daha küçük bir zaman diliminde çubuk geçmişinin yetersiz yüklenmesinden kaynaklandığını fark ettim. Kullanıcıyı bu konularda uyarmak için ayrıca, M15'te bir çubuk olup olmadığını progroma kontrol ettirmeye karar verdim.

Bu amaçla MQL4'teki, orijinal olarak "Fraktalların fiyat ve zaman değerlerinin belirlenmesi" bölümünde kullandığım iBarShift() işlev imkanlarını kullandım.

Çubuk bulunamazsa, iBarShift() işlevi -1 değerini dönüştürür. Bu nedenle, şu uyarıyı verebiliriz:

MQL4

if (UpperFractal_1_m15==- 1 || UpperFractal_2_m15==- 1 || LowerFractal_1_m15==- 1 || LowerFractal_2_m15==- 1 ) { Alert ( "The loaded history is insufficient for the correct work!" ); }

MQL5'teki zaman serisi verileri terminalde oluşturulmamışsa boş değeri dönüştüren Bars() işlevini kullanırım:

int High_M15_1= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15); int High_M15_2= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15); int Low_M15_1= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15); int Low_M15_2= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15); if (High_M15_1== 0 || High_M15_2== 0 || Low_M15_1== 0 || Low_M15_2== 0 ) { Alert ( "The loaded history is insufficient for the correct work!" ); }





6. Trend çizgileri fiyat rekorları sinyalleri, anlık bildirimler

Resmi tamamlamak için trend çizgisi fiyat rekoru sinyali uygulamaya karar verdim. Trend çizgisi, gün zaman dilimin uç noktaları boyunca çizilir ancak fiyat rekorunu daha erken belirlemek için çubuk, H4'teki trend çizgisinin altında veya üstünde kapatılmalıdır.

Genel olarak, süreci üç adıma ayırabiliriz:

Çubuk kapanış fiyatını ve trend çizgisi fiyatını belirleyin; Fiyatın trend çizgisini geçtiği koşulları belirleyin; Fiyat rekoru hakkında anlık bildirim gönderin.

MQL4

double Price_Close_H4= iClose ( NULL , 240 , 1 ); datetime Time_Close_H4= iTime ( NULL , 240 , 1 ); int Bar_Close_H4= iBarShift ( NULL , 240 ,Time_Close_H4); double Price_Resistance_H4= ObjectGetValueByShift ( "TL_Resistance" ,Bar_Close_H4); double Price_Support_H4= ObjectGetValueByShift ( "TL_Support" ,Bar_Close_H4); bool breakdown=(Price_Close_H4<Price_Support_H4); bool breakup=(Price_Close_H4>Price_Resistance_H4); if (breakdown== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime= TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "The price has broken through the support line" ); } } if (breakup== true ) { SleepMinutes= 240 ; LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime= TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "The price has broken through the resistance line" ); } }

MQL5

double Close[]; CopyClose ( Symbol (), PERIOD_H4 , TimeCurrent (), 10 ,Close); ArraySetAsSeries (Close, true ); datetime Close_time[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_H4 , TimeCurrent (), 10 ,Close_time); ArraySetAsSeries (Close_time, true ); double Price_Support_H4= ObjectGetValueByTime ( 0 , "TL_Support" ,Close_time[ 1 ]); double Price_Resistance_H4= ObjectGetValueByTime ( 0 , "TL_Resistance" ,Close_time[ 1 ]); bool breakdown=(Close[ 1 ]<Price_Support_H4); bool breakup=(Close[ 1 ]>Price_Resistance_H4); if (breakdown== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime=( int ) TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "The price has broken through the support line" ); } } if (breakup== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime=( int ) TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "The price has broken through the resistance line" ); } }

Fiyat rekorunu belirlemek için MQL4'te ObjectGetValueByShift() işlevini ve MQL5'te ObjectGetValueByTime() işlevini kullandım.

Belki ObjectGetValueByShift() için parametre olarak Bar_Close_H4 yerine 1 ayarlayabilirdim, ancak önce H4'teki endeksi belirlemeye karar verdim. Çözümü, bu forum başlığında yayınlanan gönderilen mesajların sayısını sınırlamak için kullandım ve yazara çok teşekkür etmek istiyorum.





7. Trend çizgilerinin alım satım işlemlerinde pratik kullanımı

En basit yol: bir fiyat rekoru belirleyin, geri çekilip bekleyin ve ondan sonra piyasaya girin.

İdeal olarak, şöyle bir şey almalısınız:





Şek. 3. Trend çizgisi fiyat rekoru



Daha sonra hayal gücünüzü kullanabilir ve biçimleri, yani üçgen gibi teknik analiz formasyonlarını belirlemeye çalışabilirsiniz:





Şek.4. Üçgen formasyonu



Yukarıdaki resimlerde, çizgiler daha küçük bir zaman dilimi ile netleştirilmemiştir.







Sonuç

Bu cümleyle makaleyi sonlandırıyoruz, umarım faydalı bulursunuz. Makale programlamaya yeni başlayanlar, benim gibi amatörler için tasarlandı.

Bu yazıyı yazarken çok şey öğrendim: öncelikle daha anlamlı kod yorumları yapmaya başladım; ikincisi, başlangıçta uç noktaların netleştirilmesi için daha külfetli ve karmaşık bir çözüm yöntemim vardı ancak daha sonra burada göstermiş olduğum daha basit çözümü buldum.

Okuduğunuz için teşekkür ederim, herhangi bir geri bildirim beni çok memnun eder.



