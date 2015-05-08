Как правильно выбрать продукт в Маркете для покупки. Пошаговое руководство

Введение

Не секрет, что в MetaTrader Маркете имеется очень большой выбор всевозможных продуктов — от торговых советников и индикаторов до панелей и утилит для удобства торговли. Когда покупатель заходит в такой магазин, он сталкивается с проблемой выбора и поиска нужного ему продукта по различным параметрам: цена, функциональность, удобство использования, эффективность, способы применения. В этой статье мы попытаемся разобраться, как найти подходящий продукт, отсортировать ненужное, определить эффективность продукта и насколько он будет востребован вами.





Виды покупателей

В технологии продаж часто встречаются такие понятия покупателей, как "холодный" и "горячий".



"Холодный" покупатель — это человек, который зашел в магазин, но он изначально слабо заинтересован в продуктах, возможно, его привело любопытство. Такие покупатели пока не знают точно, что они хотят купить и хотят ли. Но у них есть некая еще не сформулированная потребность в продукте, иначе они бы не зашли именно в этот магазин. Задача магазина и продавца — помочь этому покупателю определиться с тем, что он хотел бы приобрести, выяснить его потребности по интересующему продукту и выбрать оптимальный вариант.

"Горячий" покупатель — это человек, который зашел в магазин, но в отличие от первого он четко знает, какой продукт ему нужен, например, трендовый индикатор. В этом случае задача магазина и продавца — предоставить тот тип продукта, который нужен, и помочь окончательно определиться с покупкой.

Более часто встречаются "холодные" покупатели, которых нужно "подогреть".

Важно! Ни в коем случае нельзя пытаться навязать покупателю продукт, или обманом заставить купить то, что ему не нужно. Следует понимать, что продав одному покупателю ненужный продукт, вы потеряете не только его, когда он поймет, что его обманули, но и всех из его окружения, которым он ярко и подробно расскажет, как тут продают. Аналогично, если покупатель получит то, что хотел, об этом узнает и его окружение, и тогда, возможно, в этом магазине появятся новые покупатели.





MetaTrader Маркет. Инструменты для поиска нужного продукта



MetaTrader Маркет — это уникальная площадка по продаже торговых роботов, технических индикаторов и других приложений для трейдинга, не имеющая аналогов. Давайте разберемся, какими инструментами мы обладаем для поиска нужного нам продукта.



Это разделы (рис.1) по категориям продуктов, виртуальные отделы, которые сразу помогают нам выбрать вид интересующего нас цифрового продукта, а также торговую платформу, для которой мы выбираем себе будущую покупку. Продукты разбиты на 2 категории:

Выбор на этом этапе прост — определяем, хотим ли мы приобрести специальную литературу в цифровом виде, либо определяем, для какого торгового терминала нам нужен цифровой продукт. Можно выбрать саму категорию, например, MetaTrader 5, и увидеть в ней все продукты подразделов, либо сразу выбрать подраздел категории.





Рис.1. Разделы и виды цифровых продуктов

Если зайти в одну из категорий, то нам сразу станут доступны новые, дополнительные инструменты для поиска (рис.2):

раздел/категория, в которой мы находимся;

полезные ссылки в помощь при пользовании Маркетом;

вкладки с видами продуктов этой категории (популярные, новые, бесплатные, платные);

навигация по страницам в выбранной категории;



фильтр продуктов на выбранной вкладке.

Это основные инструменты для выбора нужного продукта. Они позволяют нам на первом шаге сузить круг поиска. Например, на рис.2 видно, что мы находимся в разделе Торговые роботы и индикаторы для MetaTrader 5, чуть ниже приводится полезная информация именно для этого раздела в виде подсказок и ссылки на руководство "Как протестировать торгового робота". Во вкладке Популярные мы сможем увидеть продукты, которые пользуются наибольшим интересом среди пользователей.



Вкладка Новые освещает все новинки, как платные, так и бесплатные. На двух последних вкладках отображаются популярные бесплатные и платные продукты. Навигация позволяет переходить на последующие страницы Маркета. Важное поле фильтрации поможет вам с помощью ключевых слов отобрать продукты по интересующим признакам, например, "трендовый индикатор", или по методам расчета: CCI, MACD, "Тройной экран Элдера", "Билл Уильямс".









Рис.2. Инструменты поиска в разделе категорий





Четыре шага к покупке индикатора



Шаг №1. Определяемся с категорией продукта

На первом этапе выбора индикатора нужно знать, каким торговым терминалом вы пользуетесь, чтобы избежать ошибки покупки торгового индикатора не под ту платформу. На рис.3 мы выбрали подраздел Индикаторы для MetaTrader 5. Дополнительным подтверждением нам будет служить заголовок выбранного нами раздела Технические индикаторы для MetaTrader 5.

Рис.3. Выбор подраздела Индикаторы в категории MetaTrader 5







Шаг №2. Выбираем ключевые слова и интересующую вас вкладку

На втором шаге нужно определиться с нужными ключевыми словами для поиска, например Трендовый индикатор и выбрать вкладку Популярные. Важно понимать, что выбирая интересующую вас вкладку и выполняя в ней поиск по ключевым словам, вы получите результат только для этой вкладки. На рис.4 мы видим результаты поиска популярного индикатора для MetaTrader 5 по ключевым словам "трендовый индикатор".



Итак, мы получили некоторый предварительный список продуктов, соответствующих нашим критериям запроса. Уже в этом списке видны дополнительные параметры последующего отбора: цена, рейтинг, краткое описание (с ним можно ознакомится, наведя курсор мыши на продукт). Дополнительным критерием может быть также и автор, который может быть вам известен своими предыдущими работами или иметь определенную репутацию.





Рис.4. Результат поиска по ключевым словам во вкладке Популярные





Шаг №3. Отборочный этап



На этом этапе нужно изучить каждый индикатор, обращая внимание на следующие характеристики и признаки:

Детальное, понятное описание продукта. Вы должны четко осознавать как работает то, что собираетесь приобрести.



Параметры и инструментарий выбираемого индикатора. Должно быть приведено их понятное описание, в том числе должно быть указано, как они влияют на работу индикатора.



Торговые рекомендации. Понимание, когда индикатор показывает сигнал, это не всё, потому что сигнал не всегда может означать открытие ордера на продажу или покупку. Поэтому, если в описании приведены советы автора продукта, это заметный плюс. Если нет — всегда можно уточнить интересующий вопрос на вкладке Обсуждение .



. Демонстрация работы в виде скриншотов или видеоролика. Информация о том, как автор применяет индикатор и в каких ситуациях на рынке, дает представление о соответствии продукта своему описанию.



Косвенными признаками является отзывы и комментарии. Какие вопросы задают разработчику, и как он на них отвечает. Тут можно почерпнуть полезные дополнения к описанию или нюансы работы продукта.

Ну и последний способ изучить продукт — это скачать демо-версию (это важное преимущество MetaTrader Маркета, ведь вы можете попробовать продукт в работе, не покупая его) и проверить ее работу в тестере терминала на интересующей вас истории, валютной паре, опробовать функциональные возможности!





Шаг №4. Стоимость продукта и оптимальный выбор



Изучив и определив окончательных кандидатов на покупку остается последний критерий — это цена. Здесь очень не рекомендуется исходить из тривиального выбора: "возьму самый дешевый из тех, что мне подходит".

Важно! Нужно сразу же избавиться от иллюзии найти "дешевый и замечательный" — в очень редких случаях можно найти высокое качество, отличный алгоритм работы и удобные функции. Следует понимать и принимать, что действительно качественный продукт, вами выбранный, проверенный в демо-версии, удобный в работе, стоит своих денег. Продукты, не соответствующие своей цене, должны отсеиваться на предыдущих шагах.



Отличной привычкой будет осознание того, что среди выбранных вами кандидатов есть более сложные, с большим количеством настроек, более удобные в использовании, но продающиеся дороже, чем более простые индикаторы. Поэтому на последнем этапе перед покупкой ваша задача состоит в том, чтобы сопоставить цены продуктов с их функциональными возможностями. Иными словами, определить ваше личное соотношение цена/качество. Последний немаловажный фактор — это насколько часто вы будете использовать продукт в торговле, будет ли он важной, востребованной частью вашей торговой системы или инструментом, который используется лишь периодически.



Пройдя четыре простых шага, вы будете уверены в том, что:

выбрали нужный раздел под ваш торговый терминал;

по ключевым словам и вкладкам сузили круг поиска продуктов;



изучили продукты, обратили внимание на важные и интересующие вас подробности;

правильно выбрали конечный продукт для покупки, который будет вами максимально востребован.





Четыре шага к покупке торгового советника



Шаг №1. Определяемся с категорией продукта

Шаг абсолютно такой же, как и при выборе торгового индикатора. Поэтому выбираем, для какого торгового терминала мы будем подбирать советника. В нашем случае выберем в меню слева подраздел Эксперты (рис.5), подтверждением будет заголовок страницы Торговые советники для MetaTrader 5.

Рис.5. Результат выбора подраздела Торговые советники





Шаг №2. Выбираем интересующую нас вкладку и в поле фильтра вводим ключевые слова

Поиск на этом этапе также схож, отличие в том, что при поиске по ключевым словам следует знать, какой тип советника вы ищете, и какой вам подходит. Давайте разберем некоторые из них.

Трендовые советники.

Это те советники, которые в своей торговой системе используют алгоритмы поиска тренда и его использования в торговле. Чаще всего принципы его работы заключаются во входе во время тренда, наращивании позиции и постепенном частичном закрытии при признаках, свидетельствующих об окончании тренда. Плюсом таких систем является существенная прибыльность при затяжных трендах, минусом же — сложность работы при отсутствии какого-либо сигнала (флэта). Скальперы и пипсовщики. Как правило, такие советники торгуют внутри дня, на младших таймфреймах, заключая большое количество сделок с минимальными целями для прибыли. Чаще всего они эффективно работают на спокойных рынках, есть даже такие разновидности, как "ночные скальперы". Риск повышается при использовании их на активных, динамичных рынках с частыми реквотами. Крайне не рекомендуется использовать такие системы во время выхода новостей. Советники по принципу Мартингейла. Усредняющие советники. В общем понятии принцип Мартингейла основывается на увеличении лота при проигрыше до тех пор, пока открытая позиция не закроется с прибылью, тем самым покрывая все предыдущие убыточные сделки. Достаточно рискованная стратегия, но тем не менее, при закрытии в прибыль имеющая приличный доход. Очевидным требованием для таких торговых систем является наличие достаточно большого депозита, чтобы выдерживать длинную серию увеличения лота при проигрыше. Мультивалютные советники. Системы, использующие в своих алгоритмах отслеживание и торговлю сразу по нескольким валютным парам. Такие советники имеют одно важное преимущество — это диверсификация рисков. Что это означает? При торговле по одному торговому инструменту вся прибыль или убытки распространяются только на него, а система, использующая несколько инструментов, может покрывать просадку/убыток одного прибылью другого и даже выходить в плюс. Поэтому риски при применении мультивалютных советников существенно ниже. Комбинированные советники. Советники, использующие в своей работе несколько торговых стратегий. Риски, прибыльность или убыточность таких систем в большей степени зависит от самих выбранных стратегий.

Итак, определяемся, какую систему мы ищем, выбираем кандидатов для последующего изучения.





Шаг №3. Анализ, тестирование и последующий отбор

Для анализа и сравнения торговых советников, являющихся кандидатами, на этом шаге нужно определиться с критериями и признаками самого сравнения. Чтобы это сделать, выработайте для себя четкие требования по следующим факторам:

Риски, на которые вы можете пойти при торговле с помощью автоматической системы. Часто характеризуются допустимой величиной просадки депозита.

Торговые инструменты, сессия, время, таймфрейм, на которых вы собираетесь использовать советника. Не каждая система сможет подходить сразу по всем показателям.



Ожидаемая прибыль. Помните, что чем выше ожидание, тем выше могут быть затраты, как психологические, так и финансовые.

Депозит, который вы планируете использовать для торговли советником.

Брокер и условия торговых счетов.

Пример.

Риск: 2% от депозита в каждой сделке. Максимально допустимая просадка: 20% депозита. Валютная пара: EURUSD, европейская сессия, таймфрейм H1. Ориентировочная прибыль: 10-15% в месяц. Депозит: 300 USD. Стандартный долларовый счет. Пятизначный. Спред плавающий от 0,3. Максимальное плечо 1:500.



Будьте внимательны, изучая описание, условия торговли и требования к начальному или рекомендуемому депозиту, а также условия для торговых счетов, чтобы избежать приобретения торговой системы, не подходящей вам по условиям.

Изучаем у всех советников, отобранных на шаге №2, описание и характеристики на предмет удовлетворения факторам, описанным чуть выше. Дополнительную информацию можно узнать из предоставляемых видео или скриншотах к продукту. Очень полезно изучение показателей тестирования на истории, а также проверка этих показателей в своем тестере стратегий, пользуясь триал-версией предлагаемого продукта. Более подробно это можно узнать в статье Как протестировать торгового робота перед покупкой.



Всё чаще стало встречаться применение сервиса Торговых сигналов для демонстрации работы на реальных счетах в качестве мониторинга. Ценным является сравнение показаний работы на истории и на реальном мониторинге, это позволяет сделать вывод, как себя ведет система при постоянно меняющихся условиях, насколько она устойчива. Как правило, после определения факторов, изучения работы системы на тестах и мониторинга отсеивается значительная часть неподходящих по условиям продуктов.





Шаг №4. Выбираем оптимальный по стоимости вариант

В MetaTrader Маркете предлагается очень гибкий подход к выбору формата покупки. Давайте рассмотрим его преимущества. На рис.6 в качестве примера представлен формат и варианты приобретения торгового советника. Кнопка Купить позволяет приобрести данный продукт в количестве 10 бессрочных активаций. Также предоставляется возможность аренды — она позволяет приобрести полноценную копию советника, но с ограничением по времени. Аренда — очень удобный вариант, который позволяет вам протестировать интересный продукт за месяц или приобретать советники со среднесрочной торговой системой на полгода или год.



Рис.6. Варианты приобретения торгового советника

Определившись с последим критерием, а именно — цена/качество, выбирайте нужный вариант. Статья Платежная система MQL5.community поможет вам с выбором способа пополнения счета для покупки. Системный подход при выборе торгового советника имеет ряд преимуществ, позволяющих выбирать не по красивым картинкам, названиям или на волне эмоций, а предполагает более взвешенный, грамотный, логический обоснованный выбор, который приведет к конечной цели:

Вы правильно выберете тип советника, который вам подходит.

Определите критерии и факторы, которым он должен удовлетворять.

Проведете грамотный анализ всех кандидатов на покупку.

Выберите удобный для вас формат покупки.

Будете уверены в том, что выбрали именно то, что вам нужно.





Заключение

В этой статье были рассмотрены основные принципы, которыми следует руководствоваться при поиске, изучении, оценке продуктов. Предложены способы для принятия более грамотного и обоснованного решения при приобретении цифрового товара. Потому что для любого серьезного и успешного виртуального магазина, коим является MetaTrader Маркет, важно, чтобы их покупатель всегда находил то, что ему нужно, и был доволен своей цифровой покупкой.

