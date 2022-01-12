Tracciare linee di tendenza basate su frattali utilizzando MQL4 e MQL5

Sommario





Introduzione

Ultimamente, mi capita di pensare di utilizzare le linee di tendenza. C'è la questione della scelta di un metodo per determinare i punti per tracciare le linee e anche della precisione del tracciato. Ho deciso di usare i frattali come base.



Analizzo spesso i mercati nel mio lavoro principale, dove posso dedicare del tempo al trading. Inoltre, non puoi semplicemente tracciare le linee su un intervallo di tempo più ampio: la linea dovrebbe essere tracciata da punti estremi con una precisione fino a 15 minuti. La ragione di ciò è che il tempo frattale su un intervallo di tempo più ampio non sempre corrisponde al tempo dello stesso punto estremo su M15. E’ qui che l'automazione viene in aiuto. È successo che ho iniziato a scrivere il codice usando MQL5 e poi sono passato a MQL4, perché avevo bisogno di questo programma per MetaTrader 4.

In questo articolo ho presentato la mia soluzione al problema utilizzando MQL4 e MQL5. L'articolo fornisce una visione comparativa, ma sarebbe inappropriato confrontare qui l'efficienza di MQL4 e MQL5. Inoltre, capisco che probabilmente ci sono altre soluzioni, più efficaci della mia. L'articolo può essere utile ai principianti che scrivono script utilizzando MQL4 o MQL5, in particolare a coloro che intendono utilizzare frattali e linee di tendenza.





1. Parametri di input, funzione DeInit() e dichiarazione iniziale delle variabili

Ho usato le seguenti variabili come parametri di input:

input color Resistance_Color=Red; input ENUM_LINE_STYLE Resistance_Style; input int Resistance_Width= 1 ; input color Support_Color=Red; input ENUM_LINE_STYLE Support_Style; input int Support_Width= 1 ;

Questi parametri sono gli stessi per MQL4 e MQL5.

In MQL5 dobbiamo creare l'indicatore in anticipo:

int Fractal; int OnInit () { Fractal= iFractals ( Symbol (), PERIOD_D1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Poiché il programma disegnerà oggetti grafici, ha senso rimuoverli quando si rimuove l'Expert Advisor dal grafico:

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); }

Tracciare due linee (supporto e resistenza) richiede quattro punti. Per determinare il punto di passaggio della linea abbiamo bisogno di conoscere il tempo e il prezzo.

Le coordinate sono determinate in questo ordine: per prima cosa troviamo la barra estrema, conoscendo la barra estrema possiamo determinare il prezzo e il tempo del punto estremo.

Dichiarazione delle variabili nella funzione OnTick():

MQL4

int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2;

MQL5

int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2; double FractalDown[],FractalUp[]; double UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2;

Prima di tutto, ho dichiarato solo quelle variabili che memorizzano indici di barre con frattali formati.



In MQL4:

n - la variabile è necessaria per trovare il frattale noto più vicino utilizzando l'operatore for loop; UpperFractal_1, UpperFractal_2, LowerFractal_1, LowerFractal_2 - queste variabili memorizzeranno l'indice di una barra al primo e al secondo punto estremo più vicino con il prezzo più alto/più basso (in termini di determinazione dei frattali);



In MQL5 introduciamo variabili aggiuntive:

FractalDown[],FractalUp[]; - dichiarare array di valori double per memorizzare i valori del buffer dell'indicatore iFractals; Successivamente, le variabili di doppio tipo: UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2. Memorizzeranno i valori di prezzo dei punti estremi.



2. Ricerca dei frattali più vicini

Per trovare l'indice di una barra con un frattale formato usiamo l'operatore for loop.

Determiniamo gli indici delle prime due barre che corrispondono al primo e al secondo frattale superiore:

MQL4

for (n= 0 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_UPPER,n)!= NULL ) break ; UpperFractal_1=n+ 1 ; } for (n=UpperFractal_1+ 1 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_UPPER,n)!= NULL ) break ; UpperFractal_2=n+ 1 ; }

MQL5 CopyBuffer (Fractal, 0 , TimeCurrent (), Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ),FractalUp); CopyBuffer (Fractal, 1 , TimeCurrent (), Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ),FractalDown); ArraySetAsSeries (FractalUp, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown, true ); for (n= 0 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalUp[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpFractal_1=FractalUp[n]; UpperFractal_1=n; for (n=UpperFractal_1+ 1 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalUp[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpFractal_2=FractalUp[n]; UpperFractal_2=n;

Qui ho dimostrato chiaramente una delle differenze chiave tra MQL5 e MQL4: l'utilizzo delle funzioni per l'accesso alle serie temporali.

In MQL4 ho iniziato subito a trovare l'indice della barra con un frattale formato, ma in MQL5 ho specificato gli array FractalUp[] e FractalDown[] per memorizzare i valori di prezzo dei frattali superiore e inferiore accedendo all'indicatore iFractal con la funzione CopyBuffer(). Successivamente, ho impostato l'indicizzazione di questi array come nelle serie temporali utilizzando la funzione ArraySetAsSeries().

In MQL4 ho ottenuto solo gli indici delle barre con frattali noti, ma in MQL5 ho usato la funzione CopyBuffer() per ottenere gli indici delle barre e i valori dei prezzi dei frattali.



Allo stesso modo, troviamo i primi due frattali inferiori:

MQL4

for (n= 0 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_LOWER,n)!= NULL ) break ; LowerFractal_1=n+ 1 ; } for (n=LowerFractal_1+ 1 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_LOWER,n)!= NULL ) break ; LowerFractal_2=n+ 1 ; }

MQL5 for (n= 0 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalDown[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowFractal_1=FractalDown[n]; LowerFractal_1=n; for (n=LowerFractal_1+ 1 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalDown[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowFractal_2=FractalDown[n]; LowerFractal_2=n;

Come vedi, il codice è molto simile in MQL4 e MQL5. C'è una leggera differenza nella sintassi.





3. Determinazione del prezzo e dei valori temporali dei frattali

Per tracciare la linea dobbiamo determinare il tempo e il prezzo di un frattale. Naturalmente, in MQL4 potremmo semplicemente utilizzare le serie temporali predefinite High[] e Low[] e la funzione iTime(), tuttavia abbiamo anche bisogno di ottenere coordinate temporali più precise per garantire il corretto tracciamento della linea di tendenza.

La Fig. 1-2 mostra la differenza tra i valori temporali dei punti estremi sui timeframe H4 e M15.

Fig.1. Il valore temporale del punto estremo su H4



Fig.2. Il valore temporale del punto estremo su M15



Sono giunto alla conclusione che l'estrema precisione del punto di 15 minuti è abbastanza sufficiente per i miei scopi.

In generale, il principio del chiarimento del punto estremo è quasi lo stesso sia per MQL4 che per MQL5, ma ci sono alcune differenze nei dettagli:

MQL4 MQL5 Determinare il valore del punto temporale estremo su un intervallo di tempo più ampio; Utilizzando il valore di tempo trovato, determinare l'indice della barra estrema su un intervallo di tempo più piccolo con la funzione iBarShift(); Poiché 24 ore possono essere rappresentate come un array di 96 barre da 15 minuti, cerchiamo un punto estremo (il valore più alto/più basso) tra questi 96 elementi utilizzando le funzioni iHigh(), iLow(), iTime(), ArrayMaximum() and ArrayMinimum(). Determinare il valore del punto temporale estremo su un intervallo di tempo più ampio; Utilizzando il valore dell'ora trovato, determinare l'ora di generazione della barra del giorno successivo. Abbiamo bisogno di questo valore per l'utilizzo nelle funzioni CopyHigh(), CopyLow() e CopyTime(); Dichiarare e compilare gli array per memorizzare i valori di prezzo e tempo per l'intervallo di 15 minuti; Utilizzando le funzioni ArrayMaximum() e ArrayMinimum(), trovare i valori di prezzo più basso e più alto e i valori temporali dei punti estremi chiariti.

Il codice per ogni passaggio è mostrato di seguito:

MQL4 datetime UpFractalTime_1=iTime( NULL , 1440 ,UpperFractal_1); datetime UpFractalTime_2=iTime( NULL , 1440 ,UpperFractal_2); datetime LowFractalTime_1=iTime( NULL , 1440 ,LowerFractal_1); datetime LowFractalTime_2=iTime( NULL , 1440 ,LowerFractal_2); int UpperFractal_1_m15=iBarShift( NULL , 15 , UpFractalTime_1, true ); int UpperFractal_2_m15=iBarShift( NULL , 15 , UpFractalTime_2, true ); int LowerFractal_1_m15=iBarShift( NULL , 15 , LowFractalTime_1, true ); int LowerFractal_2_m15=iBarShift( NULL , 15 , LowFractalTime_2, true ); int i; int Lower_1_m15[ 96 ]; double LowerPrice_1_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Lower_1_m15[i]=LowerFractal_1_m15-i; LowerPrice_1_m15[i]=iLow( NULL , 15 ,LowerFractal_1_m15-i); } int LowestPrice_1_m15= ArrayMinimum (LowerPrice_1_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int LowestBar_1_m15=Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]; datetime LowestBarTime_1_m15=iTime( NULL , 15 ,Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]); int Lower_2_m15[ 96 ]; double LowerPrice_2_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Lower_2_m15[i]=LowerFractal_2_m15-i; LowerPrice_2_m15[i]=iLow( NULL , 15 ,LowerFractal_2_m15-i); } int LowestPrice_2_m15= ArrayMinimum (LowerPrice_2_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int LowestBar_2_m15=Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]; datetime LowestBarTime_2_m15=iTime( NULL , 15 ,Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]); int Upper_1_m15[ 96 ]; double UpperPrice_1_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Upper_1_m15[i]=UpperFractal_1_m15-i; UpperPrice_1_m15[i]=iHigh( NULL , 15 ,UpperFractal_1_m15-i); } int HighestPrice_1_m15= ArrayMaximum (UpperPrice_1_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int HighestBar_1_m15=Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]; datetime HighestBarTime_1_m15=iTime( NULL , 15 ,Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]); int Upper_2_m15[ 96 ]; double UpperPrice_2_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Upper_2_m15[i]=UpperFractal_2_m15-i; UpperPrice_2_m15[i]=iHigh( NULL , 15 ,UpperFractal_2_m15-i); }

MQL5 datetime UpFractalTime_1[],LowFractalTime_1[],UpFractalTime_2[],LowFractalTime_2[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,UpperFractal_1, 1 ,UpFractalTime_1); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,LowerFractal_1, 1 ,LowFractalTime_1); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,UpperFractal_2, 1 ,UpFractalTime_2); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,LowerFractal_2, 1 ,LowFractalTime_2); datetime UpFractalTime_1_15=UpFractalTime_1[ 0 ]+ 86400 ; datetime UpFractalTime_2_15=UpFractalTime_2[ 0 ]+ 86400 ; datetime LowFractalTime_1_15=LowFractalTime_1[ 0 ]+ 86400 ; datetime LowFractalTime_2_15=LowFractalTime_2[ 0 ]+ 86400 ; double High_1_15[],Low_1_15[],High_2_15[],Low_2_15[]; CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15,High_1_15); CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15,High_2_15); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15,Low_1_15); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15,Low_2_15); datetime High_1_15_time[],High_2_15_time[],Low_1_15_time[],Low_2_15_time[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15,High_1_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15,High_2_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15,Low_1_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15,Low_2_15_time); int Max_M15_1= ArrayMaximum (High_1_15, 0 , 96 ); int Max_M15_2= ArrayMaximum (High_2_15, 0 , 96 ); int Min_M15_1= ArrayMinimum (Low_1_15, 0 , 96 ); int Min_M15_2= ArrayMinimum (Low_2_15, 0 , 96 );

Alla fine, abbiamo determinato le seguenti coordinate della linea di tendenza:

1. Per la linea di supporto:

MQL4 MQL5 Coordinata prima volta - LowestBarTime_2_m15; Prima coordinata del prezzo - LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15]; Coordinata del secondo orario - LowestBarTime_1_m15; Seconda coordinata del prezzo - LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]. Coordinata del primo tempo - Low_2_15_time[Min_M15_2]; Prima coordinata del prezzo - Low_2_15[Min_M15_2]; Seconda coordinata temporale - Low_1_15_time[Min_M15_1]; Seconda coordinata del prezzo - Basso_1_15[Min_M15_1].

2. Per la linea di resistenza:

MQL4 MQL5 Coordinata prima volta - HighestBarTime_2_m15; Prima coordinata del prezzo - UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15]; Seconda coordinata temporale - HighestBarTime_1_m15; Seconda coordinata del prezzo - UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]. Coordinata del primo tempo - High_2_15_time[Max_M15_2]; Prima coordinata del prezzo - High_2_15[Max_M15_2]; Seconda coordinata temporale - High_1_15_time[Max_M15_1]; Seconda coordinata del prezzo - High_1_15[Max_M15_1].





4. Creazione di oggetti e modifica delle loro proprietà. Ridisegnare le linee

Ora, quando conosciamo le coordinate della linea, dobbiamo solo creare gli oggetti grafici:

MQL4

ObjectCreate ( 0 , "TL_Support" , OBJ_TREND , 0 ,LowestBarTime_2_m15,LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15], LowestBarTime_1_m15,LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_COLOR ,Support_Color); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_STYLE ,Support_Style); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_WIDTH ,Support_Width); ObjectCreate ( 0 , "TL_Resistance" , OBJ_TREND , 0 ,HighestBarTime_2_m15,UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15], HighestBarTime_1_m15,UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_COLOR ,Resistance_Color); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_STYLE ,Resistance_Style); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_WIDTH ,Resistance_Width);

MQL5

ObjectCreate ( 0 , "TL_Support" , OBJ_TREND , 0 ,Low_2_15_time[Min_M15_2],Low_2_15[Min_M15_2],Low_1_15_time[Min_M15_1],Low_1_15[Min_M15_1]); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_COLOR ,Support_Color); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_STYLE ,Support_Style); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_WIDTH ,Support_Width); ObjectCreate ( 0 , "TL_Resistance" , OBJ_TREND , 0 ,High_2_15_time[Max_M15_2],High_2_15[Max_M15_2],High_1_15_time[Max_M15_1],High_1_15[Max_M15_1]); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_COLOR ,Resistance_Color); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_STYLE ,Resistance_Style); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_WIDTH ,Resistance_Width);

Quindi ho creato le linee necessarie e ho specificato i loro parametri in base ai parametri di input.

Ora dobbiamo implementare il ridisegno delle linee di tendenza.



Quando la situazione del mercato cambia, ad esempio, quando appare un nuovo punto estremo, possiamo semplicemente rimuovere la linea esistente:

MQL4

datetime TL_TimeLow2= ObjectGet ( "TL_Support" ,OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeLow1= ObjectGet ( "TL_Support" ,OBJPROP_TIME1); if (TL_TimeLow2!=LowestBarTime_1_m15 && TL_TimeLow1!=LowestBarTime_2_m15) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); } datetime TL_TimeUp2= ObjectGet ( "TL_Resistance" ,OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeUp1= ObjectGet ( "TL_Resistance" ,OBJPROP_TIME1); if (TL_TimeUp2!=HighestBarTime_1_m15 && TL_TimeUp1!=HighestBarTime_2_m15) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); }

MQL5

datetime TL_TimeLow2=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_TIME , 0 ); datetime TL_TimeLow1=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (TL_TimeLow2!=Low_2_15_time[Min_M15_2] && TL_TimeLow1!=Low_1_15_time[Min_M15_1]) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); } datetime TL_TimeUp2=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_TIME , 0 ); datetime TL_TimeUp1=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (TL_TimeUp2!=High_2_15_time[Max_M15_2] && TL_TimeUp1!=High_1_15_time[Max_M15_1]) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); }





5. Controllo del caricamento della cronologia delle barre

Durante il test, mi sono reso conto che le linee non venivano sempre disegnate correttamente.

All'inizio pensavo che ci fosse un bug nel codice o che la mia soluzione non funzionasse affatto, ma poi mi sono reso conto che il problema era causato da un caricamento insufficiente della cronologia della barra su un intervallo di tempo più breve, M15 nel mio caso. Per avvertire l'utente di questi problemi, ho deciso di fare in modo che il programma controlli ulteriormente se esiste una barra su M15.

A questo scopo, in MQL4 ho utilizzato le funzionalità della funzione iBarShift() che originariamente utilizzavo nella sezione "Determinazione dei valori di prezzo e tempo dei frattali".

Se non viene trovata una barra, la funzione iBarShift() restituisce -1. Pertanto, possiamo emettere questo avviso:

MQL4

if (UpperFractal_1_m15==- 1 || UpperFractal_2_m15==- 1 || LowerFractal_1_m15==- 1 || LowerFractal_2_m15==- 1 ) { Alert ( "The loaded history is insufficient for the correct work!" ); }

In MQL5 ho utilizzato la funzione Bars() che restituisce un valore vuoto, se i dati delle serie temporali non sono stati generati nel terminale:

int High_M15_1= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15); int High_M15_2= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15); int Low_M15_1= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15); int Low_M15_2= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15); if (High_M15_1== 0 || High_M15_2== 0 || Low_M15_1== 0 || Low_M15_2== 0 ) { Alert ( "The loaded history is insufficient for the correct work!" ); }





6. Segnali di breakthroughs delle linee di tendenza, notifiche push

Per completare il quadro, ho deciso di implementare un segnale di svolta della linea di tendenza. La linea di tendenza viene tracciata attraverso i punti estremi dell'intervallo di tempo del giorno, ma per identificare prima l'apertura, la barra deve essere chiusa al di sotto o al di sopra della linea di tendenza su H4.

In generale, possiamo suddividere il processo in tre fasi:

Determinare il prezzo di chiusura della barra e il prezzo della linea di tendenza; Determinare le condizioni in cui il prezzo sfonda la linea di tendenza; Invia la notifica push sulla svolta.

MQL4

double Price_Close_H4= iClose ( NULL , 240 , 1 ); datetime Time_Close_H4= iTime ( NULL , 240 , 1 ); int Bar_Close_H4= iBarShift ( NULL , 240 ,Time_Close_H4); double Price_Resistance_H4= ObjectGetValueByShift ( "TL_Resistance" ,Bar_Close_H4); double Price_Support_H4= ObjectGetValueByShift ( "TL_Support" ,Bar_Close_H4); bool breakdown=(Price_Close_H4<Price_Support_H4); bool breakup=(Price_Close_H4>Price_Resistance_H4); if (breakdown== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime= TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "The price has broken through the support line" ); } } if (breakup== true ) { SleepMinutes= 240 ; LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime= TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "The price has broken through the resistance line" ); } }

MQL5

double Close[]; CopyClose ( Symbol (), PERIOD_H4 , TimeCurrent (), 10 ,Close); ArraySetAsSeries (Close, true ); datetime Close_time[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_H4 , TimeCurrent (), 10 ,Close_time); ArraySetAsSeries (Close_time, true ); double Price_Support_H4= ObjectGetValueByTime ( 0 , "TL_Support" ,Close_time[ 1 ]); double Price_Resistance_H4= ObjectGetValueByTime ( 0 , "TL_Resistance" ,Close_time[ 1 ]); bool breakdown=(Close[ 1 ]<Price_Support_H4); bool breakup=(Close[ 1 ]>Price_Resistance_H4); if (breakdown== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime=( int ) TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "The price has broken through the support line" ); } } if (breakup== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime=( int ) TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "The price has broken through the resistance line" ); } }

Per identificare una svolta, ho utilizzato la funzione ObjectGetValueByShift() in MQL4 e la funzione ObjectGetValueByTime() in MQL5.

Forse, potrei semplicemente impostare 1 invece di Bar_Close_H4 come parametro per ObjectGetValueByShift(), ma ho deciso di determinare prima l'indice su H4. Ho utilizzato la soluzione per limitare il numero di messaggi inviati pubblicati su questo thread del forum e vorrei ringraziare molto l'autore.





7. Uso pratico delle linee di tendenza nel trading

Il modo più semplice: identificare una svolta, attendere un pullback ed entrare nel mercato dopo di esso.

Idealmente, dovresti ottenere qualcosa del genere:





Fig. 3. Svolta della linea di tendenza



Puoi quindi usare la tua immaginazione e provare a identificare le formazioni, cioè i modelli di analisi tecnica, ad esempio un triangolo:





Fig.4. Motivo a triangolo



Le linee non sono state chiarite da un lasso di tempo più piccolo sulle immagini sopra.







Conclusione

Questo conclude l'articolo, spero che lo troverete utile. L'articolo era pensato per i principianti nella programmazione, per i dilettanti come me.

Ho imparato molto scrivendo questo articolo: in primo luogo, ho iniziato a fare commenti sul codice più significativi; in secondo luogo, all'inizio avevo una soluzione più ingombrante e complessa per chiarire i punti estremi, ma poi sono arrivato a una soluzione più semplice che ho dimostrato qui.

Grazie per la lettura, qualsiasi feedback è apprezzato.



