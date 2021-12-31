Графика в библиотеке DoEasy (Часть 92): Класс памяти стандартных графических объектов. История изменения свойств объекта

Содержание

Концепция

Нами уже была протестирована запись в свойства графического объекта истории его переименований. По сути, созданный в прошлой статье функционал позволяет нам знать всю последовательность переименований графического объекта. Насколько полезна такая возможность не берусь прогнозировать, но, исходя из того, что при переименовании старый объект удаляется и создаётся новый объект с другим именем, то знать, какие объекты ранее были на графике иногда может быть полезно. А если учесть возможность хранения в объекте всей истории его изменений, то в любом графическом объекте у нас будут записаны все его состояния, включая и его прошлые имена. Таким образом, мы сможем из текущего объекта узнать любое из его прошлых имён и, сопоставив нужное имя и его сохранённые в памяти свойства, мы сможем просто восстановить этот объект на графике.



Где, и как это может пригодиться — тоже не берусь утверждать, но это будет дополнительным инструментом для проведения теханализа. Например, именем объекта мы можем отмечать день, неделю, месяц или ещё какой-то промежуток времени, на котором построен графический объект. При наступлении нового отрезка времени старый объект переименовывается так, чтобы его имя соответствовало новому временному отрезку, и объект перестраивается на графике. Соответственно, все его свойства будут сохраняться в его памяти (сегодня сделаем такой функционал), в том числе и история его переименований. Если мы каждый день что-либо отмечаем на графике при помощи графического объекта, и каждый день его перестраиваем, то можно и переименовывать его для соответствия новой дате. Затем, при прокрутке графика вручную, мы можем узнать время видимого бара и просто "вытащить" из памяти текущего графического объекта его состояние, соответствующее времени баров на прокручиваемом графике и применить его свойства к текущему объекту. Таким образом мы сможем создать некий smart-объект, который будет сам изменять своё состояние в зависимости от того, какое время имеют видимые бары на графике.

Иными словами, вышеописанный пример позволит нам спокойно в течении торговой недели ежедневно подстраивать свойства графического объекта под текущее состояние рынка, а затем, по окончании недели просто прокрутить вручную график назад и наш графический объект будет сам отображать каждый прошлый торговый день на видимой части графика — ведь этот объект имеет свою память, и каждый раз, при изменении свойств объекта, он сохранял все изменения в своей памяти. А если на графике при этом запущен советник, работающий под управлением библиотеки, и в котором прописано, что такой-то графический объект должен из своей истории взять "снимок" своего состояния, соответствующий видимому на графике дню, и применить эти параметры к самому себе, то прокрутка графика будет являться условием для изменения свойств графического объекта, и он сам будет нам отображать все, ранее произведённые с ним в течении торговой недели модификации.

Опять-таки, для чего это нужно? Ну, мне кажется это удобным для проведения анализа своей прошедшей торговой недели. Да и это всего лишь один пример, сразу пришедший мне в голову и показавшийся полезным.



Доработка классов библиотеки

В перечислении свойств стандартного графического объекта у нас есть свойство "Группа", и это свойство на данный момент у нас используется для указания группы, к которой принадлежит графический объект:





Но если вспомнить, что в других объектах библиотеки тоже есть свои группы, и эти группы используются для группировки объектов по неким их свойствам, то и в графических объектах мы приведём всё к такому же порядку. Текущее свойство "Группа" будет переименовано в свойство "Вид", а новое свойство "Группа" будем использовать для группировки объектов по некоторым их свойствам. Для тестирования создаваемого сегодня функционала мы как раз будем присваивать создаваемым на чарте графическим объектам группу №1, и все объекты этой группы будут записывать в свою память свои состояния при их модификации.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh изменим перечисление "Группа графического объекта" :



enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, }; enum ENUM_GRAPH_OBJ_GROUP { GRAPH_OBJ_GROUP_LINES, GRAPH_OBJ_GROUP_CHANNELS, GRAPH_OBJ_GROUP_GANN, GRAPH_OBJ_GROUP_FIBO, GRAPH_OBJ_GROUP_ELLIOTT, GRAPH_OBJ_GROUP_SHAPES, GRAPH_OBJ_GROUP_ARROWS, GRAPH_OBJ_GROUP_GRAPHICAL, };

на перечисление "Вид графического объекта":

enum ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES { GRAPH_OBJ_SPECIES_LINES, GRAPH_OBJ_SPECIES_CHANNELS, GRAPH_OBJ_SPECIES_GANN, GRAPH_OBJ_SPECIES_FIBO, GRAPH_OBJ_SPECIES_ELLIOTT, GRAPH_OBJ_SPECIES_SHAPES, GRAPH_OBJ_SPECIES_ARROWS, GRAPH_OBJ_SPECIES_GRAPHICAL, };

В перечислении целочисленных свойств стандартного графического объекта заменим свойство "Группа"

GRAPH_OBJ_PROP_ID = 0 , GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, GRAPH_OBJ_PROP_GROUP , GRAPH_OBJ_PROP_BELONG, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM, GRAPH_OBJ_PROP_NUM,

на свойство "Вид" и допишем два новых параметра — флаг хранения истории изменений и группа объектов:

enum ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER { GRAPH_OBJ_PROP_ID = 0 , GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES, GRAPH_OBJ_PROP_BELONG, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM, GRAPH_OBJ_PROP_NUM, GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY, GRAPH_OBJ_PROP_GROUP,

Все графические объекты по умолчанию не будут хранить историю изменений своих свойств. Поэтому было введено свойство, хранящее флаг, указывающий на то, записывает ли графический объект свою историю изменений или нет. Ну и, как и говорилось выше, мы переименовали свойство "Группа" в свойство "Вид" и создали новое свойство "Группа" для хранения номера группы объектов, сгруппированных по определённому свойству.



Так как мы добавили два новых свойства в перечисление целочисленных свойств графического объекта, то укажем их новое количество (вместо 52 теперь количество целочисленных свойств равно 54):

#define GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL ( 54 ) #define GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

В перечисление возможных критериев сортировки графических объектов добавим эти новые свойства:

#define FIRST_GRAPH_OBJ_DBL_PROP (GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL-GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_GRAPH_OBJ_STR_PROP (GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL-GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_SKIP+GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL-GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_GRAPH_OBJ_MODE { SORT_BY_GRAPH_OBJ_ID = 0 , SORT_BY_GRAPH_OBJ_TYPE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_SPECIES, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BELONG, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_ID, SORT_BY_GRAPH_OBJ_WND_NUM, SORT_BY_GRAPH_OBJ_NUM, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHANGE_HISTORY, SORT_BY_GRAPH_OBJ_GROUP, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CREATETIME, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TIMEFRAMES, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BACK, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ZORDER, SORT_BY_GRAPH_OBJ_HIDDEN, SORT_BY_GRAPH_OBJ_SELECTED, SORT_BY_GRAPH_OBJ_SELECTABLE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TIME, SORT_BY_GRAPH_OBJ_COLOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_STYLE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_WIDTH, SORT_BY_GRAPH_OBJ_FILL, SORT_BY_GRAPH_OBJ_READONLY, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELS, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELCOLOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELSTYLE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELWIDTH, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ALIGN, SORT_BY_GRAPH_OBJ_FONTSIZE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_RAY_LEFT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_RAY_RIGHT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_RAY, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ELLIPSE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ARROWCODE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ANCHOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_XDISTANCE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_YDISTANCE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_DIRECTION, SORT_BY_GRAPH_OBJ_DEGREE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_DRAWLINES, SORT_BY_GRAPH_OBJ_STATE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_OBJ_CHART_ID, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_PERIOD, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_DATE_SCALE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_PRICE_SCALE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_CHART_SCALE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_XSIZE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_YSIZE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_XOFFSET, SORT_BY_GRAPH_OBJ_YOFFSET, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BGCOLOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CORNER, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BORDER_TYPE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BORDER_COLOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_PRICE = FIRST_GRAPH_OBJ_DBL_PROP, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELVALUE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_SCALE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ANGLE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_DEVIATION, SORT_BY_GRAPH_OBJ_NAME = FIRST_GRAPH_OBJ_STR_PROP, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TEXT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TOOLTIP, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELTEXT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_FONT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BMPFILE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_SYMBOL, };





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений и поправим названия констант перечислений:



MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_CLASS_OBJ, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_STD_GRAPH_OBJ, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_NOT_FIND_SUBWINDOW, MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_SNAPSHOT, MSG_GRAPH_STD_OBJ_SUCCESS_CREATE_SNAPSHOT,

...

MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ID, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BELONG, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_MEMORY, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES,

...

MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_LINES, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_CHANNELS, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_GANN, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_FIBO, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_ELLIOTT, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_SHAPES, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_ARROWS, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_GRAPHICAL, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_GROUP, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_CLICK_COORD, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_TOP, MSG_GRAPH_OBJ_TEXT_ANCHOR_BOTTOM,

...

MSG_DATA_PROP_OBJ_OUT_OF_PROP_RANGE, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_NEW_HIST_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_OBJ_TO_HIST_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_HIST_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_INC_ARRAY_SIZE,

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Не удалось создать объект класса для графического объекта " , "Failed to create class object for graphic object" }, { "Не удалось создать графический объект " , "Failed to create graphic object " }, { "Не удалось найти подокно графика" , "Could not find chart subwindow" }, { "Не удалось создать снимок истории изменений графического объекта" , "Failed to create a snapshot of the change history of a graphic object" }, { "Создан снимок истории изменений графического объекта" , "A snapshot of the history of changes to a graphical object has been created" },

...

{ "Идентификатор объекта" , "Object ID" }, { "Тип объекта" , "Object type" }, { "Тип графического элемента" , "Graphic element type" }, { "Принадлежность объекта" , "Object belongs to" }, { "Идентификатор графика объекта" , "Object chart ID" }, { "Номер подокна графика" , "Chart subwindow number" }, { "История изменений" , "Change history" }, { "Время создания" , "Time of creation" }, { "Видимость объекта на таймфреймах" , "Visibility of an object at timeframes" },

...

{ "Вид графического объекта" , "Graphic object species" }, { "Линии" , "Lines" }, { "Каналы" , "Channels" }, { "Ганн" , "Gann" }, { "Фибоначчи" , "Fibonacci" }, { "Эллиотт" , "Elliott" }, { "Фигуры" , "Shapes" }, { "Стрелки" , "Arrows" }, { "Графические объекты" , "Graphical" }, { "Группа объектов" , "Object group" },

...

{ "Переданное свойство находится за пределами диапазона свойств объекта" , "The passed property is outside the range of the object's properties" }, { "Не удалось создать объект истории изменений графического объекта" , "Failed to create a graphical object change history object" }, { "Не удалось добавить объект истории изменений в список" , "Failed to add change history object to the list" }, { "Не удалось получить объект истории изменений" , "Failed to get change history object" }, { "Не удалось увеличить размер массива" , "Failed to increase array size" },





Во все объекты-наследники абстрактного стандартного графического объекта, находящиеся в папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\, нам нужно внести некоторые изменения (на примере файла GStdArrowBuyObj.mqh).

В конструкторе класса, в его списке инициализации подправим название константы перечисления, указывающей на вид графического объекта:



CGStdArrowBuyObj( const long chart_id, const string name) : CGStdGraphObj(OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_BUY,GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM, GRAPH_OBJ_SPECIES_ARROWS ,chart_id, 1 ,name) { CGStdGraphObj::SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR, 0 , ANCHOR_TOP ); }

В других файлах это будут другие виды графического объекта, но везде нужно заменить "_GROUP_" на "_SPECIES_".

А в методах, возвращающих флаг поддержания объектом целочисленных свойств, добавим свойство "Флаг записи истории изменений объекта":

bool CGStdArrowBuyObj::SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) { switch (( int )property) { case GRAPH_OBJ_PROP_ID : case GRAPH_OBJ_PROP_TYPE : case GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE : case GRAPH_OBJ_PROP_GROUP : case GRAPH_OBJ_PROP_BELONG : case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID : case GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM : case GRAPH_OBJ_PROP_NUM : case GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME : case GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY: case GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES : case GRAPH_OBJ_PROP_BACK : case GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER : case GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN : case GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED : case GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE : case GRAPH_OBJ_PROP_TIME : case GRAPH_OBJ_PROP_COLOR : case GRAPH_OBJ_PROP_STYLE : case GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH : case GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR : return true ; default : break ; } return false ; }

Все эти изменения уже сделаны во всех файлах в указанной выше папке, они идентичны рассмотренным, и описывать все эти изменения мы не будем — с ними можно ознакомиться в прикреплённых к статье файлах.

В файле базового графического объекта всех графических объектов библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh впишем переменные для хранения вида и групп графических объектов:

class CGBaseObj : public CObject { protected : CArrayObj m_list_events; ENUM_OBJECT m_type_graph_obj; ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE m_type_element; ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG m_belong; ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES m_species; string m_name_prefix; string m_name; long m_chart_id; long m_object_id; long m_zorder; int m_subwindow; int m_shift_y; int m_type; int m_timeframes_visible; int m_digits; int m_group; bool m_visible; bool m_back; bool m_selected; bool m_selectable; bool m_hidden; datetime m_create_time;

и методы для установки и возврата значений этих переменных:

public : void SetObjectID( const long value ) { this .m_object_id= value ; } void SetBelong( const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong){ this .m_belong=belong; } void SetTypeGraphObject( const ENUM_OBJECT obj) { this .m_type_graph_obj=obj; } void SetTypeElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { this .m_type_element=type; } void SetSpecies( const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species){ this .m_species=species; } void SetGroup( const int group ) { this .m_group= group ; } void SetName( const string name) { this .m_name=name; } void SetChartID( const long chart_id) { this .m_chart_id=chart_id; } void SetDigits( const int value ) { this .m_digits= value ; }

...

ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE TypeGraphElement( void ) const { return this .m_type_element; } ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG Belong( void ) const { return this .m_belong; } ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES Species( void ) const { return this .m_species; } ENUM_OBJECT TypeGraphObject( void ) const { return this .m_type_graph_obj; } datetime TimeCreate( void ) const { return this .m_create_time; } string Name( void ) const { return this .m_name; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } long ObjectID( void ) const { return this .m_object_id; } long Zorder( void ) const { return this .m_zorder; } int SubWindow( void ) const { return this .m_subwindow; } int ShiftY( void ) const { return this .m_shift_y; } int VisibleOnTimeframes( void ) const { return this .m_timeframes_visible; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } int Group( void ) const { return this .m_group; } bool IsBack( void ) const { return this .m_back; } bool IsSelected( void ) const { return this .m_selected; } bool IsSelectable( void ) const { return this .m_selectable; } bool IsHidden( void ) const { return this .m_hidden; } bool IsVisible( void ) const { return this .m_visible; }

Метод, ранее возвращавший описание группы графического объекта, переименуем в метод, возвращающий описание вида графического объекта:

string TypeGraphObjectDescription( void ); string TypeElementDescription( void ); string BelongDescription( void ); string SpeciesDescription( void );

и поправим его реализацию в соответствии с новыми названиями констант перечисления вида объекта:

string CGBaseObj::SpeciesDescription( void ) { return ( this .Species()==GRAPH_OBJ_SPECIES_LINES ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_LINES) : this .Species()==GRAPH_OBJ_SPECIES_CHANNELS ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_CHANNELS) : this .Species()==GRAPH_OBJ_SPECIES_GANN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_GANN) : this .Species()==GRAPH_OBJ_SPECIES_FIBO ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_FIBO) : this .Species()==GRAPH_OBJ_SPECIES_ELLIOTT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_ELLIOTT) : this .Species()==GRAPH_OBJ_SPECIES_SHAPES ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_SHAPES) : this .Species()==GRAPH_OBJ_SPECIES_ARROWS ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_ARROWS) : this .Species()==GRAPH_OBJ_SPECIES_GRAPHICAL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES_GRAPHICAL) : "Unknown" ); }

В конструкторе класса установим группу для объекта по умолчанию 0, что соответствует её отсутствию:

CGBaseObj::CGBaseObj() : m_shift_y( 0 ),m_visible( false ), m_name_prefix(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ),m_belong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM) { this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GBASE; this .m_type_graph_obj= WRONG_VALUE ; this .m_type_element= WRONG_VALUE ; this .m_belong= WRONG_VALUE ; this .m_group= 0 ; this .m_name_prefix= "" ; this .m_name= "" ; this .m_chart_id= 0 ; this .m_object_id= 0 ; this .m_zorder= 0 ; this .m_subwindow= 0 ; this .m_shift_y= 0 ; this .m_timeframes_visible= OBJ_ALL_PERIODS ; this .m_visible= true ; this .m_back= false ; this .m_selected= false ; this .m_selectable= false ; this .m_hidden= true ; this .m_create_time= 0 ; }





Класс памяти стандартных графических объектов

Класс памяти графических объектов будет представлять из себя список объектов, в которых будут записаны все свойства графического объекта — целочисленные, вещественные и строковые, на момент изменения любого из них. Почему не только изменённое свойство? Просто исходя из того, что нам нужно не только знать, какое именно свойство было изменено, но и иметь возможность установить все свойства объекту, тем самым получив его состояние, мы будем хранить полный снимок его свойств, и тогда мы сможем просто скопировать все эти свойства из памяти объекта в его реальные свойства, не прибегая к вычислению, какое свойство брать из памяти, а какое из его текущего состояния.



Для реализации класса-снимка изменённых свойств объекта воспользуемся классом свойств объекта CDataPropObj. Но так как нам нужно будет знать и учитывать некоторые дополнительные параметры (время изменения, символ и его Digits), то класс снимка изменённых свойств объекта у нас будет унаследован от класса объекта свойств графического объекта.

Класс памяти графического объекта у нас будет содержать список объектов-снимков изменённых свойств и предоставлять доступ к работе с этим списком и объектам, в нём содержащимся.

Оба эти класса разместим в уже имеющемся у нас файле класса свойств объекта \MQL5\Include\DoEasy\Services\Properties.mqh.

Подключим к нему файл сервисных функций библиотеки:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "DELib.mqh" #include "XDimArray.mqh"

В публичной секции класса свойств объекта впишем методы, возвращающие количество целочисленных, вещественных и строковых свойств объекта:

int TotalLong( void ) const { return this .m_total_int; } int TotalDouble( void ) const { return this .m_total_dbl; } int TotalString( void ) const { return this .m_total_str; }

Эти методы нам пригодятся для установки количества свойств объектам класса истории изменений.

Сразу же за классом свойств объекта напишем класс снимка изменённых свойств объекта:

class CChangedProps : public CDataPropObj { private : long m_time_change; string m_symbol; int m_digits; public : void SetTimeChanged( const long time) { this .m_time_change=time; } void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=symbol; } void SetDigits( const int digits) { this .m_digits=digits; } long TimeChanged( void ) const { return this .m_time_change; } string TimeChangedToString( void ) const { return TimeMSCtoString( this .m_time_change);} string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } CChangedProps ( const int prop_total_integer, const int prop_total_double, const int prop_total_string, const long time_changed) : CDataPropObj(prop_total_integer,prop_total_double,prop_total_string) { this .m_time_change=time_changed;} ~CChangedProps ( void ){;} };

Как видим, класс является наследником класса объекта-свойств графического объекта. Таким образом, он имеет все свойства своего родителя, плюс дополнительные свойства, прописанные в этом классе. А здесь у нас лишь время модификации объекта в миллисекундах, символ графика, на котором был изменён графический объект и значение Digits символа — для правильного вывода количества знаков после запятой в свойстве цены объекта.

В конструктор класса передаём количество целочисленных, вещественных и строковых свойств и время их изменения в миллисекундах.

Таким образом мы всегда можем создать копию параметров графического объекта и разместить её в список объекта класса истории изменения параметров. Этот класс мы напишем в этом же файле — сразу ниже класса снимка изменённых свойств объекта:

class CChangeHistory { private : CArrayObj m_list_changes; public : CChangedProps *GetChangedPropsObj( const string source, const int index) { CChangedProps *props= this .m_list_changes.At(index< 0 ? 0 : index); if (props== NULL ) CMessage::ToLog(source,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_HIST_OBJ); return props; } int TotalChanges( void ) { return this .m_list_changes.Total(); } bool CreateNewElement(CDataPropObj *element, const long time_change) { CChangedProps *obj= new CChangedProps(element.TotalLong(),element.TotalDouble(),element.TotalString(),time_change); if (obj== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_NEW_HIST_OBJ); return false ; } if (! this .m_list_changes.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_OBJ_TO_HIST_LIST); delete obj; return false ; } long chart_id=element.GetLong(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ); obj.SetSymbol(:: ChartSymbol (chart_id)); obj.SetDigits(( int ):: SymbolInfoInteger (obj. Symbol (), SYMBOL_DIGITS )); for ( int i= 0 ;i<element.TotalLong();i++) { int total=element.Long().Size(i); if (obj.SetSizeRange(i,total)) { for ( int r= 0 ;r<total;r++) obj.Long().Set(i,r,element.Long().Get(i,r)); } else CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_INC_ARRAY_SIZE); } for ( int i= 0 ;i<element.TotalDouble();i++) { int total=element.Double().Size(i); if (obj.Double().SetSizeRange(i,total)) { for ( int r= 0 ;r<total;r++) obj.Double().Set(i,r,element.Double().Get(i,r)); } else CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_INC_ARRAY_SIZE); } for ( int i= 0 ;i<element.TotalString();i++) { int total=element.String().Size(i); if (obj.String().SetSizeRange(i,total)) { for ( int r= 0 ;r<total;r++) obj.String().Set(i,r,element.String().Get(i,r)); } else CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_INC_ARRAY_SIZE); } return true ; } long GetLong( const int time_index, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop, const int index) { CChangedProps *properties= this .GetChangedPropsObj(DFUN,time_index); if (properties== NULL ) return 0 ; return properties.GetLong(prop,index); } double GetDouble( const int time_index, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop, const int index) { CChangedProps *properties= this .GetChangedPropsObj(DFUN,time_index); if (properties== NULL ) return 0 ; return properties.GetDouble(prop,index); } string GetString( const int time_index, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop, const int index) { CChangedProps *properties= this .GetChangedPropsObj(DFUN,time_index); if (properties== NULL ) return "" ; return properties.GetString(prop,index); } CChangeHistory( void ){;} ~CChangeHistory( void ){;} };

Класс тоже простой. В нём имеется список, в который будут заноситься все изменения графического объекта, представленные объектами класса снимка изменённых свойств графического объекта.

В метод создания нового снимка изменённых свойств передаются текущие свойства графического объекта (уже изменённые) и время изменения в миллисекундах, создаётся новый объект-снимок свойств и добавляется в список. Далее объекту устанавливаются дополнительные параметры, а затем в трёх циклах копируются в созданный объект все свойства переданного в метод объекта свойств изменённого графического объекта.

Таким образом, при каждом изменении графического объекта, создаётся копия его свойств и заносится в список. Далее из этого списка мы можем получить указатель на любой сохранённый объект свойств и использовать их в нуждах программы.

Все методы класса идентичны друг другу, их логика достаточно прозрачна: получаем нужный объект свойств из списка и возвращаем из него запрошенное свойство.

Все вопросы по работе этих методов можно задать в обсуждении статьи — здесь их описывать, думаю, не имеет смысла, так как логика подобных методов была неоднократно рассмотрена в предыдущих статьях, и мы не будем повторяться, чтобы не занимать место их описанием.



Теперь в класс данных текущих и прошлых свойств в этом же файле добавим указатель на объект истории изменений, метод, возвращающий количество изменений графического объекта, в конструкторе класса создадим новый объект истории изменений, а в деструкторе — удалим его:

class CProperties : public CObject { private : CArrayObj m_list; public : CDataPropObj *Curr; CDataPropObj *Prev; CChangeHistory *History; bool SetSizeRange( const int range, const int size) { return ( this .Curr.SetSizeRange(range,size) && this .Prev.SetSizeRange(range,size) ? true : false ); } int CurrSize( const int range) const { return Curr.Size(range); } int PrevSize( const int range) const { return Prev.Size(range); } void CurrentToPrevious( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .Curr.Long().Total();i++) for ( int r= 0 ;r< this .Curr.Long().Size(i);r++) this .Prev.Long().Set(i,r, this .Curr.Long().Get(i,r)); for ( int i= 0 ;i< this .Curr.Double().Total();i++) for ( int r= 0 ;r< this .Curr.Double().Size(i);r++) this .Prev.Double().Set(i,r, this .Curr.Double().Get(i,r)); for ( int i= 0 ;i< this .Curr.String().Total();i++) for ( int r= 0 ;r< this .Curr.String().Size(i);r++) this .Prev.String().Set(i,r, this .Curr.String().Get(i,r)); } int TotalChanges( void ) { return this .History.TotalChanges(); } CProperties( const int prop_int_total, const int prop_double_total, const int prop_string_total) { this .Curr= new CDataPropObj(prop_int_total,prop_double_total,prop_string_total); this .Prev= new CDataPropObj(prop_int_total,prop_double_total,prop_string_total); this .m_list.Add( this .Curr); this .m_list.Add( this .Prev); this .History= new CChangeHistory(); } ~CProperties() { this .m_list.Clear(); this .m_list.Shutdown(); if ( this .History!= NULL ) delete this .History; } };

Теперь у каждого графического объекта в его свойствах будет храниться список изменений этих свойств.

Чтобы мы могли взаимодействовать с историей изменения графического объекта, нам нужно в классе абстрактнго стандартного графического объекта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh добавить метод, возвращающий указатель на список истории изменений, находящийся в свойствах объекта:

public : void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index, long value ) { this .Prop.Curr.SetLong(property,index, value ); } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index, double value ) { this .Prop.Curr.SetDouble(property,index, value ); } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index, string value ) { this .Prop.Curr.SetString(property,index, value ); } long GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index) const { return this .Prop.Curr.GetLong(property,index); } double GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index) const { return this .Prop.Curr.GetDouble(property,index); } string GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index) const { return this .Prop.Curr.GetString(property,index); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index, long value ) { this .Prop.Prev.SetLong(property,index, value ); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index, double value ){ this .Prop.Prev.SetDouble(property,index, value ); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index, string value ){ this .Prop.Prev.SetString(property,index, value ); } long GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index) const { return this .Prop.Prev.GetLong(property,index); } double GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index) const { return this .Prop.Prev.GetDouble(property,index); } string GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index) const { return this .Prop.Prev.GetString(property,index); } CGStdGraphObj *GetObject( void ) { return & this ; } CProperties *Properties( void ) { return this .Prop; } CChangeHistory *History( void ) { return this .Prop.History;}

В конструкторе по умолчанию класса изменим указание группы объекта на указание его вида, и в закрытый параметрический конструктор тоже будем передавать вид объекта, а не группу, как было ранее:



CGStdGraphObj(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ; this .m_species= WRONG_VALUE ; } ~CGStdGraphObj() { if ( this .Prop!= NULL ) delete this .Prop; } protected : CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species , const long chart_id, const int pivots, const string name);

В блоке методов упрощённого доступа и установки свойств графического объекта напишем методы для установки и возврата флага хранения объектом истории изменений и группы графических объектов:

public : int Number( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM, 0 ); } void SetNumber( const int number) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM, 0 ,number); } bool AllowChangeHistory( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY, 0 ); } void SetAllowChangeMemory( const bool flag){ this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY, 0 ,flag); } long ObjectID( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ); } void SetObjectID( const long obj_id) { CGBaseObj::SetObjectID(obj_id); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ,obj_id); this .SetPropertyPrev(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ,obj_id); } ENUM_OBJECT GraphObjectType( void ) const { return (ENUM_OBJECT) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, 0 ); } void SetGraphObjectType( const ENUM_OBJECT obj_type) { CGBaseObj::SetTypeGraphObject(obj_type); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, 0 ,obj_type); } ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE GraphElementType( void ) const { return (ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, 0 );} void SetGraphElementType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE elm_type) { CGBaseObj::SetTypeElement(elm_type); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, 0 ,elm_type); } ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG Belong( void ) const { return (ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BELONG, 0 ); } void SetBelong( const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong) { CGBaseObj::SetBelong(belong); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BELONG, 0 ,belong); } int Group( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_GROUP, 0 ); } void SetGroup( const int group ) { CGBaseObj::SetGroup( group ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_GROUP, 0 , group ); }

Каждый графический объект на графике по умолчанию не будет записывать историю своих изменений. Для того, чтобы он начал это делать, служит метод установки флага разрешения записи истории изменений. Ну а группа графических объектов — это разные графические объекты на графике, которые мы объединили в одну общую группу, по которой сможем их выбирать и делать с ними нужные нам манипуляции.



Впишем методы для работы с историей изменений объекта:

void PropertiesRefresh( void ); void PropertiesCheckChanged( void ); void PropertiesCopyToPrevData( void ); int HistoryChangesTotal( void ) { return this .History().TotalChanges(); } CChangedProps *GetHistoryChangedProps( const string source, const int index) { return this .History().GetChangedPropsObj(source,index); } CChangedProps *GetHistoryChangedPropsLast( const string source) { return this .History().GetChangedPropsObj(source, this .HistoryChangesTotal()- 1 ); } CChangedProps *GetHistoryChangedPropsFirst( const string source) { return this .History().GetChangedPropsObj(source, 0 ); } long HistoryChangedObjGetLong( const int time_index, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop, const int prop_index) { CChangedProps *obj= this .GetHistoryChangedProps(DFUN,time_index); return (obj!= NULL ? obj.GetLong(prop,prop_index) : 0 ); } double HistoryChangedObjGetDouble( const int time_index, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop, const int prop_index) { CChangedProps *obj= this .GetHistoryChangedProps(DFUN,time_index); return (obj!= NULL ? obj.GetDouble(prop,prop_index) : 0 ); } string HistoryChangedObjGetString( const int time_index, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop, const int prop_index) { CChangedProps *obj= this .GetHistoryChangedProps(DFUN,time_index); return (obj!= NULL ? obj.GetString(prop,prop_index) : "ERROR" ); } string HistoryChangedObjSymbol( const int time_index) { CChangedProps *obj= this .GetHistoryChangedProps(DFUN,time_index); return (obj!= NULL ? obj. Symbol () : "ERROR" ); } int HistoryChangedObjDigits( const int time_index) { CChangedProps *obj= this .GetHistoryChangedProps(DFUN,time_index); return (obj!= NULL ? obj. Digits () : 0 ); } long HistoryChangedObjTimeChanged( const int time_index) { CChangedProps *obj= this .GetHistoryChangedProps(DFUN,time_index); return (obj!= NULL ? obj.TimeChanged() : 0 ); } string HistoryChangedObjTimeChangedToString( const int time_index) { CChangedProps *obj= this .GetHistoryChangedProps(DFUN,time_index); return (obj!= NULL ? obj.TimeChangedToString() : "ERROR" ); } bool SetPropertiesFromHistory( const int time_index) { CChangedProps *obj= this .GetHistoryChangedProps(DFUN,time_index); if (obj== NULL ) return false ; int begin= 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; for ( int j= 0 ;j< this .Prop.CurrSize(prop);j++) if ( this .GetProperty(prop,j)!=obj.GetLong(prop,j)) this .SetHistoryINT(prop,obj.GetLong(prop,j),j); } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; for ( int j= 0 ;j< this .Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!=obj.GetDouble(prop,j)) this .SetHistoryDBL(prop,obj.GetDouble(prop,j),j); } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; for ( int j= 0 ;j< this .Prop.CurrSize(prop);j++) if ( this .GetProperty(prop,j)!=obj.GetString(prop,j)) this .SetHistorySTR(prop,obj.GetString(prop,j),j); } return true ; }

Практически все методы возвращают результат вызова одноимённых методов класса истории изменений графического объекта.

Метод, устанавливающий графическому объекту свойства из указанного снимка истории получает этот объект по индексу, а затем в трёх циклах устанавливает все свойства из объекта-снимка истории в графический объект при помощи методов SetHistoryINT(), SetHistoryDBL() и SetHistorySTR(), которые рассмотрим чуть ниже.



И добавим методы в приватную секцию класса:

private : void GetAndSaveINT( void ); void GetAndSaveDBL( void ); void GetAndSaveSTR( void ); bool CreateNewChangeHistoryObj( const bool first) { bool res= true ; if (first) res &= this .History().CreateNewElement( this .Prop.Prev, this .GetMarketWatchTime()); res &= this .History().CreateNewElement( this .Prop.Curr, this .GetMarketWatchTime()); if (!res) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_SNAPSHOT); return res; } void SetHistoryINT( const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop, const long value, const int modifier); void SetHistoryDBL( const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop, const double value, const int modifier); void SetHistorySTR( const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop, const string value, const int modifier); long GetSymbolTime( const string symbol) { MqlTick tick; return (:: SymbolInfoTick (symbol,tick) ? tick.time_msc : 0 ); } long GetMarketWatchTime( void ) { long res= 0 ; for ( int i=:: SymbolsTotal ( true )- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { const long time= this .GetSymbolTime(:: SymbolName (i, true )); if (time>res) res=time; } return res; } };

В метод, создающий новый объект истории изменений графического объекта, передаётся флаг самого первого изменения графического объекта.

Если флаг установлен, то это первое изменение, и нам сначала нужно сохранить в истории прошлое состояние графического объекта (которое было до внесения изменений в свойства). А далее уже записываем в историю текущее состояние объекта. Если же флаг не установлен, то мы сразу сохраняем текущее состояние объекта в истории его изменений:



bool CreateNewChangeHistoryObj( const bool first ) { bool res= true ; if (first) res &= this .History().CreateNewElement( this .Prop.Prev , this .GetMarketWatchTime()); res &= this .History().CreateNewElement( this .Prop.Curr , this .GetMarketWatchTime()); if (!res) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_SNAPSHOT); return res; }

Результат работы вызываемых методов добавляется к значению результирующей переменной res, и будет иметь значение false только в случае, если любой из вызываемых методов вернул false. В итоге — возвращаем значение этой переменной.



Метод, возвращающий время последнего тика Обзора рынка перебирает все символы в окне Обзор рынка, считывает их текущее время в миллисекундах и путём сравнения времени каждого символа возвращает самое последнее время:

long GetMarketWatchTime( void ) { long res= 0 ; for ( int i=:: SymbolsTotal ( true )- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { const long time= this .GetSymbolTime(:: SymbolName (i, true )); if (time>res) res=time; } return res; }

В защищённый параметрический конструктор передаём вид графического объекта (ранее передавали группу) и устанавливаем объекту все новые свойства:

CGStdGraphObj::CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species , const long chart_id, const int pivots, const string name) { this .Prop= new CProperties(GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL); this .m_pivots=pivots; int levels=( int ):: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_LEVELS ); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, this .m_pivots); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, this .m_pivots); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE, 2 ); this .m_type=obj_type; this .SetName(name); CGBaseObj::SetChartID(chart_id); CGBaseObj::SetTypeGraphObject(CGBaseObj::GraphObjectType(obj_type)); CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD); CGBaseObj::SetBelong(belong); CGBaseObj::SetSpecies(species); CGBaseObj::SetSubwindow(chart_id,name); CGBaseObj::SetDigits(( int ):: SymbolInfoInteger (:: ChartSymbol (chart_id), SYMBOL_DIGITS )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM, 0 ,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, 0 ,CGBaseObj::TypeGraphObject()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, 0 ,CGBaseObj::TypeGraphElement()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BELONG, 0 ,CGBaseObj::Belong()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES, 0 ,CGBaseObj::Species()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_GROUP, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY, 0 , false ); this .PropertiesRefresh(); this .m_create_time=( datetime ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME, 0 ); this .m_back=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK, 0 ); this .m_selected=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED, 0 ); this .m_selectable=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE, 0 ); this .m_hidden=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN, 0 ); this .PropertiesCopyToPrevData(); }





В метод, возвращающий описание целочисленного свойства объекта, добавим описание новых свойств объекта:

string CGStdGraphObj::GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) { return ( property==GRAPH_OBJ_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TypeDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +CGBaseObj::TypeElementDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +CGBaseObj::SpeciesDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_GROUP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_GROUP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +(CGBaseObj::Group()> 0 ? ( string ) this .GetProperty(property, 0 ) : CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BELONG ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BELONG)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +CGBaseObj::BelongDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_MEMORY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property, 0 ), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .VisibleOnTimeframeDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BACK ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BACK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IsBack() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IsHidden() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IsSelected() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IsSelectable() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_NUM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_NUM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + "

" + this .TimesDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_COLOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_COLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property, 0 ), true ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_STYLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_STYLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +LineStyleDescription(( ENUM_LINE_STYLE ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_FILL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_FILL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_READONLY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_READONLY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ":

" + this .LevelsColorDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ":

" + this .LevelsStyleDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ":

" + this .LevelsWidthDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +AlignModeDescription(( ENUM_ALIGN_MODE ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_RAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_RAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .AnchorDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +GannDirectDescription(( ENUM_GANN_DIRECTION ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +ElliotWaveDegreeDescription(( ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_STATE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_STATE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUTTON_STATE_PRESSED) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUTTON_STATE_DEPRESSED)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_ID ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property, 0 ), true ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CORNER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CORNER)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +BaseCornerDescription(( ENUM_BASE_CORNER ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +BorderTypeDescription(( ENUM_BORDER_TYPE ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property, 0 ), true ) ) : "" ); }

В методе, проверяющем изменения свойств объекта, впишем блок кода, создающий новый объект истории изменений графического объекта при условии, что установлен флаг разрешения записи истории изменений:

void CGStdGraphObj::PropertiesCheckChanged( void ) { CGBaseObj::ClearEventsList(); bool changed= false ; int begin= 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j)) { changed= true ; this .CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, this . ChartID (),prop, this .Name()); } } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j)) { changed= true ; this .CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, this . ChartID (),prop, this .Name()); } } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j) && prop!=GRAPH_OBJ_PROP_NAME) { changed= true ; this .CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, this . ChartID (),prop, this .Name()); } } } if (changed) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_events.Total();i++) { CGBaseEvent *event= this .m_list_events.At(i); if (event== NULL ) continue ; :: EventChartCustom (:: ChartID (),event.ID(),event.Lparam(),event.Dparam(),event.Sparam()); } if ( this .AllowChangeHistory()) { int total=HistoryChangesTotal(); if ( this .CreateNewChangeHistoryObj( total< 1 )) :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_SUCCESS_CREATE_SNAPSHOT), " #" ,( total== 0 ? "0-1" : ( string )total), ": " , this .HistoryChangedObjTimeChangedToString(total- 1 ) ); } this .PropertiesCopyToPrevData(); } }

Здесь: получаем количество изменений графического объекта и передаём их в метод создания нового объекта-снимка свойств объекта в виде bool-флага (если total меньше 1, то передаваемое значение будет true, что означает, что это первое изменение графического объекта). Если объект создать и добавить в список изменений удалось, то об этом выводится сообщение в журнал с указанием номера изменения. Если это первое изменение, то в сообщении указывается "0-1", что означает, что созданы сразу два объекта (0 — состояние графического объекта до изменения его свойств, 1 — его текущее состояние).



Методы, устанавливающие графическому объекту целочисленные, вещественные и строковые значения свойств из истории изменений:

void CGStdGraphObj::SetHistoryINT( const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop, const long value , const int modifier) { switch (prop) { case GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES : this .SetVisibleOnTimeframes(( int ) value , false ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_BACK : this .SetFlagBack( value , false ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER : this .SetZorder( value , false ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN : this .SetFlagHidden( value , false ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED : this .SetFlagSelected( value , false ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE : this .SetFlagSelectable( value , false ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_TIME : this .SetTime( value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_COLOR : this .SetColor((color) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_STYLE : this .SetStyle((ENUM_LINE_STYLE) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH : this .SetWidth(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_FILL : this .SetFlagFill( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_READONLY : this .SetFlagReadOnly( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS : this .SetLevels(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR : this .SetLevelColor((color) value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE : this .SetLevelStyle((ENUM_LINE_STYLE) value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH : this .SetLevelWidth(( int ) value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN : this .SetAlign((ENUM_ALIGN_MODE) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE : this .SetFontSize(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT : this .SetFlagRayLeft( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT : this .SetFlagRayRight( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_RAY : this .SetFlagRay( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE : this .SetFlagEllipse( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE : this .SetArrowCode((uchar) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR : this .SetAnchor(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE : this .SetXDistance(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE : this .SetYDistance(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION : this .SetDirection((ENUM_GANN_DIRECTION) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE : this .SetDegree((ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES : this .SetFlagDrawLines( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_STATE : this .SetFlagState( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_ID : this .SetChartObjChartID( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD : this .SetChartObjPeriod((ENUM_TIMEFRAMES) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE : this .SetChartObjChartScale(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE : this .SetFlagChartObjPriceScale( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE : this .SetFlagChartObjDateScale( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE : this .SetXSize(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE : this .SetYSize(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET : this .SetXOffset(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET : this .SetYOffset(( int ) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR : this .SetBGColor((color) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CORNER : this .SetCorner((ENUM_BASE_CORNER) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE : this .SetBorderType((ENUM_BORDER_TYPE) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR : this .SetBorderColor((color) value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ID : case GRAPH_OBJ_PROP_TYPE : case GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE : case GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES : case GRAPH_OBJ_PROP_GROUP : case GRAPH_OBJ_PROP_BELONG : case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID : case GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM : case GRAPH_OBJ_PROP_NUM : case GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY : case GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME : default : break ; } } void CGStdGraphObj::SetHistoryDBL( const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop, const double value , const int modifier) { switch (prop) { case GRAPH_OBJ_PROP_PRICE : this .SetPrice( value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE : this .SetLevelValue( value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_SCALE : this .SetScale( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_ANGLE : this .SetAngle( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_DEVIATION : this .SetDeviation( value ); break ; default : break ; } } void CGStdGraphObj::SetHistorySTR( const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop, const string value , const int modifier) { switch (prop) { case GRAPH_OBJ_PROP_TEXT : this .SetText( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP : this .SetTooltip( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT : this .SetLevelText( value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_FONT : this .SetFont( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE : this .SetBMPFile( value ,modifier); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL : this .SetChartObjSymbol( value ); break ; case GRAPH_OBJ_PROP_NAME : default : break ; } }

Здесь: в зависимости от переданного в метод свойства, в операторе-переключателе switch выбирается соответствующий метод, устанавливающий значение этому свойству объекта как в объект-класса, так и в графический объект. Те свойства, которые устанавливать не нужно для объекта истории изменения свойств, не имеют своего обработчика case, поэтому выполнение кода доходит до метки default, где и завершается оператором break.



В класс-коллекцию графических элементов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh впишем метод, возвращающий список объектов по идентификатору графика и группе:

CGStdGraphObj *GetLastDeletedGraphObj( void ) const { return this .m_list_deleted_obj.At( this .m_list_deleted_obj.Total()- 1 ); } int GetSizeProperty( const string name, const long chart_id, const int prop) { CGStdGraphObj *obj= this .GetStdGraphObject(name,chart_id); return (obj!=NULL ? obj.Properties().CurrSize(prop) : 0 ); } CArrayObj *GetListStdGraphObjByGroup( const long chart_id, const int group ) { CArrayObj *list=GetList(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,chart_id,EQUAL); return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_GROUP, 0 , group ,EQUAL); }

Метод получает список всех графических объектов по идентификатору графика, и из полученного списка возвращает список объектов с указанным значение группы.

При помощи этого метода мы в своих программах сможем получить список графических объектов, которым назначена одна группа, чтобы далее производить с этими объектами необходимые действия.

Для получения всех данных истории изменения графических объектов в программах, работающих под управлением библиотеки, нам нужно внести изменения в главный объект библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.

Впишем метод, возвращающий список существующих графических объектов, и метод, возвращающий указатель на класс объекта стандартного графического объекта по имени и идентификатору графика:

CGraphElementsCollection *GetGraphicObjCollection( void ) { return & this .m_graph_objects; } CArrayObj *GetListStdGraphObj( void ) { return this .m_graph_objects.GetListGraphObj(); } CArrayObj *GetListDeletedObj( void ) { return this .m_graph_objects.GetListDeletedObj(); } int TotalDeletedGraphObjects( void ) { return this .GetListDeletedObj().Total(); } int GraphGetSizeProperty( const string name, const long chart_id, const int prop) { return this .m_graph_objects.GetSizeProperty(name,chart_id,prop); } CGStdGraphObj *GraphGetStdGraphObject( const string name, const long chart_id) { return this .m_graph_objects.GetStdGraphObject(name,chart_id); }

Методы возвращают результат вызова одноимённых методов класса-коллекции графических элементов.



Это все изменения и доработки классов библиотеки, необходимые для тестирования работы с историей изменения графических объектов.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part92\ под новым именем TestDoEasyPart92.mq5.

Как будем тестировать? Каждому вновь создаваемому графическому объекту на графике установим флаг разрешения сохранения истории его изменений и зададим группу с номером 1. Таким образом все графические объекты, которые мы будем добавлять на график, будут попадать в одну группу и им будет разрешено записывать историю своих изменений. Затем каждый графический объект изменим — все изменения будут записаны в его память.

Для управления просмотром истории изменений, зададим клавиши на клавиатуре.

Клавиша ">" ("." без Shift) будет передвигать индекс в списке изменений объекта на 1 в сторону его увеличения,

Клавиша "<" ("," без Shift) будет передвигать индекс в списке изменений объекта на 1 в сторону его уменьшения,

Клавиша "/" будет передвигать индекс в списке изменений объекта в самое начало — там будет храниться объект свойств графического объекта с его изначальными значениями, которые были до его первого изменения.

Нажимая эти клавиши, мы будем видеть, как графические объекты получают все свойства, которые были у него при каждом его изменении.

Зададим для указанных кнопок макроподстановки:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #define FORMS_TOTAL ( 4 ) #define START_X ( 4 ) #define START_Y ( 4 ) #define KEY_LEFT ( 188 ) #define KEY_RIGHT ( 190 ) #define KEY_ORIGIN ( 191 ) sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseColorBG = INPUT_YES; sinput color InpColorForm3 = clrCadetBlue ; CEngine engine; CArrayObj list_forms; color array_clr[];

В обработчик событий добавим блок кода, обрабатывающий нажатия клавиш на клавиатуре, а в блоке обработки события создания графического объекта добавим установку флага, разрешающего сохранение истории изменений, и группу №1:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { static int index= 0 ; CArrayObj *list=engine.GetListStdGraphObj(); list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_GROUP, 0 , 1 ,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; if (lparam==KEY_ORIGIN) { index= 0 ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.SetPropertiesFromHistory(index); } } if (lparam==KEY_RIGHT) { int change_max= 0 , changes_total= 0 ; index++; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; changes_total=obj.HistoryChangesTotal(); if (changes_total>change_max) change_max=changes_total; obj.SetPropertiesFromHistory(index>obj.HistoryChangesTotal()- 1 ? obj.HistoryChangesTotal()- 1 : index); } if (index>change_max- 1 ) index=change_max- 1 ; } if (lparam==KEY_LEFT) { index--; if (index< 0 ) index= 0 ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.SetPropertiesFromHistory(index); } } ChartRedraw (); } if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { if (!IsCtrlKeyPressed()) return ; datetime time= 0 ; double price= 0 ; int sw= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,sw,time,price)) { long array[]; engine.GraphGetArrayChartsID(array); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (array);i++) engine.CreateLineVertical(array[i], "LineVertical" , 0 ,time); } } engine.GetGraphicObjCollection(). OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); CGStdGraphObj *obj= NULL ; if (idx>GRAPH_OBJ_EVENT_NO_EVENT && idx<GRAPH_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE) { CChartObjectsControl *chart_ctrl= NULL ; int end= 0 ; string evn= "" ; switch (idx) { case GRAPH_OBJ_EVENT_CREATE : Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CREATE), ":" ); obj=engine.GraphGetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) { obj.PrintShort(); obj.SetAllowChangeMemory( true ); obj.SetGroup( 1 ); } break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE : Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CHANGE), ":" ); obj=engine.GetGraphicObjCollection().GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) { obj.PrintShort(); if (dparam<GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL) evn=obj.GetPropertyDescription((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)dparam); else if (dparam<GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL+GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL) evn=obj.GetPropertyDescription((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)dparam); else evn=obj.GetPropertyDescription((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)dparam); Print (DFUN,evn); } break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME : Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_RENAME)); obj=engine.GetGraphicObjCollection().GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) { Print (DFUN,obj.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME,obj.Properties().CurrSize(GRAPH_OBJ_PROP_NAME)- 1 ), " >>> " ,obj.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, 0 )); obj.PrintRenameHistory(); } break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_DELETE : Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DELETE), ":" ); obj=engine.GetGraphicObjCollection().GetStdDelGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) { obj.PrintShort(); } break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_DEL_CHART: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DEL_CHART), ": #" ,lparam, ", " ,sparam, ":" ); end=engine.TotalDeletedGraphObjects()-( int )dparam; if (end< 0 ) end= 0 ; for ( int i=engine.TotalDeletedGraphObjects()- 1 ;i>=end;i--) { obj=engine.GetListDeletedObj().At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.PrintShort(); } break ; default : break ; } } }

Вся логика обработки нажатия клавиш расписана в комментариях к коду.

Скомпилируем советник и запустим его на графике. Добавим графические объекты, модифицируем их свойства, а затем нажмём клавишу "/" — объекты примут значения, которые были до их первой модификации. Затем понажимаем клавиши "." и "," — объекты будут принимать свойства и вид, соответствующие списку истории изменения свойств:









Что дальше

В следующей статье начнём разработку составных графических объектов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

