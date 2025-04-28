Создание самооптимизирующихся советников на языках MQL5 и Python (Часть II): Настройка глубоких нейронных сетей

Введение

Участники нашего сообщества стремятся интегрировать ИИ в свои торговые стратегии, что требует настройки ИИ-моделей для конкретных рынков. Каждая ИИ-модель имеет настраиваемые параметры, существенно влияющие на ее производительность; настройки, оптимальные для одного рынка, могут не подходить для другого. В этой статье будет показано, как настроить ИИ-модели таким образом, чтобы они превосходили настройки по умолчанию, используя алгоритмы оптимизации, в частности алгоритм Нелдера-Мида. Применим этот алгоритм для тонкой настройки глубокой нейросети с помощью данных из терминала MetaTrader5, а затем экспортируем оптимизированную модель в формате ONNX для использования в советнике. Для не знакомых с этими концепциями дадим подробные объяснения на протяжении всей статьи.





Алгоритм оптимизации Нелдера-Мида



Алгоритм Нелдера-Мида — популярный вариант для решения шумных, недифференцируемых и нелинейных многомодальных задач оптимизации. Названный в честь его создателей, Джона Нелдера и Роджера Мида, этот алгоритм был представлен в их статье 1965 года, под названием: «Симплексный метода минимизации функций». Его можно использовать как для одномерных, так и для многомерных задач оптимизации.



Алгоритм Нелдера-Мида не опирается на производную информацию; напротив, он представляет собой алгоритм оптимизации поиска шаблонов. Он требует от пользователя указать начальную точку. В зависимости от выбранной начальной точки алгоритм может застрять в обманчивом локальном оптимуме. Поэтому полезно было бы выполнить оптимизацию несколько раз с различными начальными точками для повышения шансов обнаружения глобального оптимума.



Алгоритм работает с использованием геометрической фигуры, которую называют симплексом. Симплекс содержит одну вершину для каждой входной переменной плюс одну дополнительную. Точки (вершины) симплекса получают численную оценку, а для перемещения точек на основе их оценок используют простые правила. Алгоритм содержит определенные условия остановки, например достижение максимального числа итераций или минимального изменения значений оценки. Если отсутствуют улучшения или превышено допустимое количество итераций, процедура оптимизации останавливается.







Рис. 1. Джон Нелдер







Рис. 2. Роджер Мид







Приступим



Начнем с извлечения необходимых данных из терминала MetaTrader 5. Сначала откроем терминал MetaTrader 5 и выберем в контекстном меню иконку «Символ». Там выберем столбцы и ищем символ, который вы хотите использовать. После запроса данных просто нажмите на «Экспорт», и данные будут доступны в формате CSV.





Рис. 3. Поиск нужных данных



Поскольку данные готовы, мы можем начать с импорта необходимых библиотек.

#import libraries we need import pandas as pd import numpy as np from numpy.random import randn, rand import seaborn as sns

Затем прочитаем подготовленные нами данные.

#Read in our market data brent = pd.read_csv( "/home/volatily/market_data/Market Data UK Brent Oil.csv" , sep="\t")

Нужно маркировать наши данные.

#Preparing to label the data look_ahead = 20 #Defining the target brent[ "Target" ] = brent[ "Close" ].shift(-look_ahead) #Drop missing values brent.dropna(inplace=True)

Импортируем библиотеки, необходимые для оптимизации.

#In this article we will cover some techniques for hyper-parameter tuning from scipy.optimize import minimize from sklearn.neural_network import MLPRegressor from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit from sklearn.metrics import root_mean_squared_error import time

Теперь создадим объект перекрестной проверки временных рядов.

#Define the time series split parameters splits = 5 gap = look_ahead #Create the time series split object tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=splits,gap=gap) #Create a dataframe to store our accuracy current_error_rate = pd.DataFrame(index = np.arange( 0 ,splits),columns=[ "Current Error" ])

Определим предикторы и цели для нашей модели.

#Define the predictors and the target predictors = [ "Open" , "High" , "Low" , "Close" ] target = "Target"

Теперь определим функцию, которую хотим минимизировать: ошибка перекрестной проверки модели. Обратите внимание, что это делается только в демонстрационных целях. В идеале мы разделили бы набор данных пополам, выполнив оптимизацию на одной половине и измерив точность на другой. Однако для данной демонстрации мы оптимизируем модель и измеряем ее точность, используя один и тот же набор данных.

#Define the objective function def objective(x): #The parameter x represents a new value for our neural network's settings #In order to find optimal settings, we will perform 10 fold cross validation using the new setting #And return the average RMSE from all 10 tests #We will first turn the model's Alpha parameter, which controls the amount of L2 regularization model = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=( 5 , 2 ),alpha=x[ 0 ],early_stopping=True,shuffle=False,learning_rate_init=x[ 1 ],tol=x[ 2 ]) #Now we will cross validate the model for i,(train,test) in enumerate(tscv.split(brent)): #The data X_train = brent.loc[train[ 0 ]:train[- 1 ],predictors] y_train = brent.loc[train[ 0 ]:train[- 1 ],target] X_test = brent.loc[test[ 0 ]:test[- 1 ],predictors] y_test = brent.loc[test[ 0 ]:test[- 1 ],target] #Train the model model.fit(X_train,y_train) #Measure the RMSE current_error_rate.iloc[i, 0 ] = root_mean_squared_error(y_test,model.predict(X_test)) #Return the Mean CV RMSE return (current_error_rate.iloc[:, 0 ].mean())

Напомним, что алгоритм Нелдера-Мида требует начальной точки отсчета. Чтобы найти подходящую начальную точку, выполним линейный поиск по интересующим нас параметрам. Используем цикл for для измерения точности с параметрами, установленными на 0.1, затем на 0.01 и т. д. Это поможет нам определить потенциально удачную начальную точку для алгоритма.

#Let us measure how much time this takes. start = time.time() #Create a dataframe to measure the error rates starting_point_error = pd.DataFrame(index=np.arange( 0 , 21 ),columns=[ "Average CV RMSE" ]) starting_point_error[ "Iteration" ] = np.arange( 0 , 21 ) #Let us first find a good starting point for our optimization algorithm for i in np.arange( 0 , 21 ): #Set a new starting point new_starting_point = ( 10.0 ** -i) #Store error rates starting_point_error.iloc[i, 0 ] = objective([new_starting_point,new_starting_point,new_starting_point]) #Record the time stamp at the end stop = time.time() #Report the amount of time taken print(f "Completed in {stop - start} seconds" )

Выполнено за 312.29402351379395 секунды

Рассмотрим теперь уровни ошибок.

Средний коэффициент вариации среднеквадратического отклонения (CV RMSE)

Итерация

0.91546

0

0.267167

1

14.846035

2

15.763264 3

56.820397 4

75.202923 5

72.562681

6

64.33746

7

88.980977

8

83.791834

9

82.871215

10

88.031151

11

65.532539

12

78.177191

13

85.063947

14

88.631589

15

74.369735

16

86.133656

17

90.482654

18

102.803612

19

74.636781

20



Как видим, мы прошли оптимальную область между итерациями 0 и 2. С тех пор наша ошибка продолжала увеличиваться. Ту же информацию мы можем наблюдать визуально.

sns.lineplot(data=starting_point_error,x= "Iteration" ,y= "Average CV RMSE" )

Рис. 4. Визуализация результатов линейного поиска

Поскольку мы получили представление о том, каким может быть удачная начальная точка, определим функцию, которая даст нам случайные точки в диапазоне, где, по нашему мнению, могут находиться оптимумы.

pt = abs((( 10 ** - 1 ) + rand ( 3 ) * (( 10 ** 0 ) - ( 10 ** - 1 )))) pt

array([0.75747551, 0.34066536, 0.26214705])

Обратите внимание, что мы извлекаем массив из 3 случайных значений, поскольку оптимизируем 3 разных параметра в нашей нейросети. Выполним настройку гиперпараметра.

start = time.time() result = minimize(objective,pt,method= "nelder-mead" ) stop = time.time() print(f "Task completed in {stop - start} seconds" )

Задача выполнена за 1332.9911317825317 секунды

Интерпретируем результат оптимизации



результат

сообщение: Превышено максимальное количество оценок функции.

success: False

status: 1

fun: 0.12022686955703668

x: [ 7.575e-01 3.577e-01 2.621e-01]

nit: 225

nfev: 600

final_simplex: (array([[ 7.575e-01, 3.577e-01, 2.621e-01],

[ 7.575e-01, 3.577e-01, 2.621e-01],

[ 7.575e-01, 3.577e-01, 2.621e-01],

[ 7.575e-01, 3.577e-01, 2.621e-01]]), array([ 1.202e-01, 2.393e-01, 2.625e-01, 8.978e-01])

Сначала обратим внимание на понятное пользователю сообщение, отображаемое наверху. Сообщение указывает, что алгоритм превысил максимальное количество оценок функции. Напомним условия, указанных нами ранее относительно сценариев, которые могли бы привести к остановке оптимизации. Хотя мы можем попробовать увеличить количество допустимых итераций, это не гарантирует повышения производительности.

Можно видеть клавиша fun, который указывает на оптимальный результат, достигнутый алгоритмом из функции. Далее следует клавиша x, показывающая значения x, которые привели к оптимальному результату.



Кроме того, мы можем наблюдать клавишу nit, которая сообщает количество итераций, выполненных функцией. Наконец, клавиша nfev указывает на количество раз, которое алгоритм вызывал целевую функцию для оценки ее результата. Напомним, что наша целевая функция выполнила 5-кратную перекрестную проверку и вернула среднюю частоту повторения ошибок. Это значит, что всякий раз, вызывая функцию один раз, мы подгоняем нашу нейросеть 5 раз. Поэтому 600 оценок функции означают, что мы подгоняем нашу нейросеть 3000 раз!

Теперь сравним модель по умолчанию и построенную нами оптимизированную под определенные требования модель.

#Let us compare our customised model and the defualt model custom_model = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=( 5 , 2 ),alpha=result.x[ 0 ],early_stopping=True,shuffle=False,learning_rate_init=result.x[ 1 ],tol=result.x[ 2 ]) #Default model default_model = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=( 5 , 2 ))

Подготовим объект разбиения тайм-серии.



#Define the time series split parameters splits = 10 gap = look_ahead #Create the time series split object tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=splits,gap=gap) #Create a dataframe to store our accuracy model_error_rate = pd.DataFrame(index = np.arange( 0 ,splits),columns=[ "Default Model" , "Custom Model" ])

Теперь проведем перекрестную проверку каждой модели.

#Now we will cross validate the model for i,(train,test) in enumerate(tscv.split(brent)): #The data X_train = brent.loc[train[ 0 ]:train[- 1 ],predictors] y_train = brent.loc[train[ 0 ]:train[- 1 ],target] X_test = brent.loc[test[ 0 ]:test[- 1 ],predictors] y_test = brent.loc[test[ 0 ]:test[- 1 ],target] #Our model model = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=( 5 , 2 ),alpha=result.x[ 0 ],early_stopping=True,shuffle=False,learning_rate_init=result.x[ 1 ],tol=result.x[ 2 ]) #Train the model model.fit(X_train,y_train) #Measure the RMSE model_error_rate.iloc[i, 1 ] = root_mean_squared_error(y_test,model.predict(X_test))

Посмотрим на показатели ошибок.

model_error_rate

Модель по умолчанию

Оптимизированная модель

0.153904

0.550214

0.113818

0.501043

82.188345

0.52897

0.114108

0.117466

0.114718

0.112892

77.508403

0.258558

0.109191

0.304262

0.142143

0.363774

0.163161

0.153202

0.120068

2.20102



Кроме того, визуализируем результаты.

model_error_rate[ "Default Model" ].plot(legend=True) model_error_rate[ "Custom Model" ].plot(legend=True)





Рис. 5. Визуализация производительности нашей оптимизированной модели

Как можно видеть, настроенная нами модель превзошла модель по умолчанию. Однако наш тест был бы убедительнее, если бы мы использовали отдельные наборы данных для обучения моделей и оценки их точности. Использование одного и того же набора данных для обеих целей — не идеальная процедура.



Затем подготовимся к преобразованию нашей глубокой нейросети в представление в виде ONNX. ONNX (аббревиатура от Open Neural Network Exchange — открытый обмен нейросетями) — это стандартизированный формат, позволяющий использовать в различных программах ИИ-модели, обученные в любой совместимой среде. Например, ONNX позволяет обучать ИИ-модель на языке Python, а потом использовать на MQL5 или даже в программе Java (при условии, что Java API поддерживает ONNX).

Сначала импортируем нужные нам библиотеки.

#Now we will prepare to export our neural network into ONNX format from skl2onnx.common.data_types import FloatTensorType from skl2onnx import convert_sklearn import onnxruntime as ort import netron

Определим для нашей модели форму входных данных, не забывая, что наша модель принимает данные на 4 входа.

#Define the input types initial_type = [( "float_input" ,FloatTensorType([ 1 , 4 ]))]

Подгонка оптимизированной нами модели.

#Fit our custom model custom_model.fit(brent.loc[:,[ "Open" , "High" , "Low" , "Close" ]],brent.loc[:, "Target" ])

Создание ONNX-представления нашей глубокой нейросети стало проще благодаря библиотеке skl2onnx.



#Create the onnx represantation onnx = convert_sklearn(custom_model,initial_types=initial_type,target_opset= 12 )

Определим имя файла ONNX.

#The name of our ONNX file onnx_filename = "Brent_M1.onnx"

Теперь запишем файл ONNX.

#Write out the ONNX file with open(onnx_filename, "wb" ) as f: f.write(onnx.SerializeToString())

Рассмотрим параметры нашей ONNX-модели.

#Now let us inspect our ONNX model onnx_session = ort.InferenceSession(onnx_filename) input_name = onnx_session.get_inputs()[ 0 ].name output_name = onnx_session.get_outputs()[ 0 ].name

Посмотрим на форму входных данных.

for i, input_tensor in enumerate(onnx_session.get_inputs()): print(f "{i + 1}. Имя: {input_tensor.name}, Тип данных: {input_tensor.type}, Форма: {input_tensor.shape}" )

1. Имя: float_input, Тип данных: tensor(float), Форма: [1, 4]



Обратите внимание на форму результата работы нашей модели.

for i, output_tensor in enumerate(onnx_session.get_outputs()): print(f "{i + 1}. Имя: {output_tensor.name}, Тип данных: {output_tensor.type}, Форма: {output_tensor.shape}" )

1. Имя: variable, Тип данных: tensor(float), Форма: [1, 1]



Теперь можно получить визуальное представление о нашей модели с помощью Netron. Эти действия помогают обеспечивать соответствие входных и выходных форм ONNX нашим ожиданиям.



#We can also inspect our model visually using netron. netron.start(onnx_filename)

Рис. 6. ONNX-представление нашей нейросети





Рис. 7. Метаданные нашей ONNX-модели

Netron — библиотека Python с открытым исходным кодом, позволяющая визуально оценивать ONNX-модели, проверять их параметры и анализировать метаданные. Для заинтересованных в более глубоком изучении использования ONNX-моделей в MetaTrader 5 доступно множество хорошо написанных статей. Один из моих любимых авторов, пишущих на эту тему, — Omega.





Реализация средствами MQL5



Завершив конфигурирование нашей ONNX-модели, можем приступить к созданию советника на языке MQL5.





Рис. 8. План-схема нашего советника

Для генерации сигналов входа наш советник будет использовать оптимизированную ONNX-модель. Однако все грамотные трейдеры проявляют осторожность, не исполняя каждый полученный сигнал на вход. Для внедрения такого поведения в наш советник, запрограммируем его на ожидание перед открытием позиции подтверждения от технических индикаторов.



Эти технические индикаторы помогут нам эффективно рассчитать время входа. После открытия позиций за их закрытие будут отвечать заданные пользователем уровни стоп-лосса. Первый шаг — указать в качестве ресурса для нашего приложения ONNX-модель.



#property copyright "Gamuchirai Zororo Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #resource "\\Files\\Brent_M1.onnx" as const uchar ModelBuffer[];

Затем загрузим торговую библиотеку, которая необходима для управления позициями.



#include <Trade/Trade.mqh> CTrade Trade;

Теперь можно перейти к созданию глобальных переменных для нашей программы.

long model; vector forecast = vector ::Zeros( 1 ); const int states = 3 ; vector state = vector ::Zeros(states); int mfi_handler,wpr_handler; vector mfi_reading,wpr_reading; double minimum_volume, trading_volume; double ask_price, bid_price;

Определим пользовательские входные данные, которые позволят изменять поведение советника.

input int mfi_period = 20 ; input int wpr_period = 30 ; input int lot_multiple = 20 ; input double sl_width = 2 ; input double max_profit = 10 ; input double max_loss = 10 ;

Нашему приложению для выполнения определенных процедур требуются вспомогательные функции. Начнем с определения функции, управляющей состоянием приложения. У этого приложения будет три состояния: состояние 0 подразумевает отсутствие позиций, а состояния 1 и 2 означают позицию на покупку или продажу соответственно.



В зависимости от текущего состояния приложение будет иметь доступ к разным функциям.

void update_state( int index) { state = vector ::Zeros(states); state[index] = 1 ; }

Далее нам нужна функция, ответственная за проверку данных, введенных пользователем при запуске приложения. Например, эта функция будет обеспечивать, чтобы все периоды технических индикаторов были больше 0.

bool valid_inputs( void ) { return ((mfi_period > 0 )&&(wpr_period > 0 ) && (max_profit >= 0 ) && (max_loss >= 0 ) && (lot_multiple >= 0 ) && (sl_width >= 0 )); }

Наш советник будет непрерывно проверять, соответствуют ли уровни прибыли указанным пользователем входным данным. Например, если пользователь установит значение максимальной целевой прибыли 1 доллар, то позиция будет автоматически закрыта, как только достигнет прибыли в 1 доллар, даже в случае недостижения уровня тейк-профита. Та же логика применяется к стоп-лоссу: позиция будет закрыта в зависимости от того, какой порог будет достигнут первым — уровень стоп-лосса или максимальный уровень убытка. Эта функция предназначена для обеспечения гибкости при определении приемлемых уровней риска.

void check_profit_level( void ) { if (max_loss > 0 || max_profit > 0 ) { if (( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ) > max_profit) || ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ) < (max_loss * - 1 ))) { Trade.PositionClose( Symbol ()); } } }

Поскольку у нас имеется система на основе ИИ, создадим функцию для проверки, прогнозирует ли наша модель движение рынка, которое может быть неблагоприятным для нашей открытой позиции. Такие сигналы могут служить ранними признаками изменения настроений на рынке.



void find_reversal( void ) { if (((state[ 1 ] == 1 ) && (forecast[ 0 ] < iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ))) || ((state[ 2 ] == 1 ) && (forecast[ 0 ] > iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 )))) { Trade.PositionClose( Symbol ()); } }

Затем определим функцию для проверки действующих сигналов на вход. Сигнал на вход считается действующим, если он соответствует двум условиям: первое — его должны подтверждать изменения уровня цен на более высоких таймфреймах; второй — наша ИИ-модель должна прогнозировать движение цены, соответствующее этому более высокому тренду. Если оба условия выполнены, проверим технические индикаторы, чтобы получить окончательный уровень подтверждения.

void find_entry( void ) { double higher_time_frame_trend = iClose ( Symbol (), PERIOD_W1 , 16 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_W1 , 0 ); if (higher_time_frame_trend < 0 ) { if (forecast[ 0 ] > iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 )) { bullish_sentiment(); } } if (higher_time_frame_trend > 0 ) { if (forecast[ 0 ] < iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 )) { bearish_sentiment(); } } }

Теперь мы добрались до функции, которая отвечает за интерпретацию наших технических индикаторов. Есть разные способы интерпретации этих индикаторов; тем не менее, я предпочитаю центрировать их вокруг значения 50. При этом значения выше 50 подтверждают бычьи настроения, а значения ниже 50 указывают на медвежьи. Воспользуемся индикатором Money Flow Index (MFI, индекс денежного потока) в качестве индикатора объема, а Williams Percent Range (WPR, Williams %R, процентный диапазон Уильямса) — в качестве индикатора силы тренда.

void bullish_sentiment( void ) { wpr_reading.CopyIndicatorBuffer(wpr_handler, 0 , 0 , 1 ); mfi_reading.CopyIndicatorBuffer(mfi_handler, 0 , 0 , 1 ); if ((wpr_reading[ 0 ] > - 50 ) && (mfi_reading[ 0 ] > 50 )) { ask_price = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); if ( PositionsTotal () == 0 ) Trade.Buy(trading_volume, Symbol (),ask_price,(ask_price - sl_width),(ask_price + sl_width), "Custom Deep Neural Network" ); update_state( 1 ); } } void bearish_sentiment( void ) { wpr_reading.CopyIndicatorBuffer(wpr_handler, 0 , 0 , 1 ); mfi_reading.CopyIndicatorBuffer(mfi_handler, 0 , 0 , 1 ); if ((wpr_reading[ 0 ] < - 50 ) && (mfi_reading[ 0 ] < 50 )) { bid_price = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); if ( PositionsTotal () == 0 ) Trade.Sell(trading_volume, Symbol (),bid_price,(bid_price + sl_width),(bid_price - sl_width), "Custom Deep Neural Network" ); update_state( 2 ); } }

Теперь сосредоточимся на получении прогнозов с помощью нашей ONNX-модели. Не забывайте, что наша модель ожидает входные данные формы [1,4] и возвращает результаты в форме [1,1]. Определяем векторы для соответствующего хранения входных и выходных данных, а затем используем функцию OnnxRun для получения прогноза модели.



void model_predict( void ) { vector input_data = { iOpen ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ), iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ), iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ), iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 )}; if (! OnnxRun (model, ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ,input_data,forecast)) { Comment ( "Failed to obtain a forecast from the model: " , GetLastError ()); forecast[ 0 ] = 0 ; return ; } Comment ( "Model forecast: " ,forecast[ 0 ]); }

Теперь можно приступить к созданию обработчика событий для нашего приложения, который будет вызываться после инициализации советника. Наша процедура сначала проверит введенные пользователем входные данные, а затем задать формы входных и выходных данных нашей ONNX-модели. Затем настроим наши технические индикаторы, получим рыночные данные и, наконец, установим состояние нашей системы равным 0.



int OnInit () { if (!valid_inputs()) { Comment ( "Invalid inputs were passed to the application." ); return ( INIT_FAILED ); } model = OnnxCreateFromBuffer (ModelBuffer, ONNX_DEFAULT ); if (model == INVALID_HANDLE ) { Comment ( "[ERROR] Failed to create the ONNX model from the buffer: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } ulong input_shape[] = { 1 , 4 }; if (! OnnxSetInputShape (model, 0 ,input_shape)) { Comment ( "[ERROR] Failed to set the ONNX model input shape: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } ulong output_shape[] = { 1 , 1 }; if (! OnnxSetOutputShape (model, 0 ,output_shape)) { Comment ( "[ERROR] Failed to set the ONNX model output shape: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } wpr_handler = iWPR ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,wpr_period); mfi_handler = iMFI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,mfi_period, VOLUME_TICK ); minimum_volume = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN ); trading_volume = minimum_volume * lot_multiple; update_state( 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Важным элементом нашего приложения является процедура деинициализации. В этом обработчике событий освободим все ресурсы, которые будут больше не нужны, если советник не будет использоваться.

void OnDeinit ( const int reason) { OnnxRelease (model); IndicatorRelease (wpr_handler); IndicatorRelease (mfi_handler); ExpertRemove (); }

Наконец, нам нужно определить обработчик событий OnTick. Принимаемые меры будут зависеть от состояния системы. Если у нас не будет открытых позиций (состояние 0), приоритетом будут получение прогноза от нашей модели и определение потенциальной точки входа. Если у нас будет открытая позиция (состояние 1 для длинной или состояние 2 для короткой), наше внимание переключится на управление позицией. Сюда входят мониторинг потенциальных разворотов и проверка уровней риска, целевых показателей прибыли и максимальных уровней прибыли.



void OnTick () { if (state[ 0 ] == 1 ) { model_predict(); find_entry(); } if ((state[ 1 ] == 1 ) || (state[ 2 ] == 1 )) { model_predict(); find_reversal(); check_profit_level(); } }





Рис. 9. Тестирование нашего советника



Заключение

В этой статье представлено краткое введение в использование алгоритмов оптимизации для выбора гиперпараметров модели. В последующих статьях мы выберем более устойчивую методологию, используя два специальных набора данных: один — для оптимизации модели, а другой — для перекрестной проверки и сравнения ее производительности с моделью, использующей настройки по умолчанию.