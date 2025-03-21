- Crescimento
Negociações:
188
Negociações com lucro:
158 (84.04%)
Negociações com perda:
30 (15.96%)
Melhor negociação:
12.84 USD
Pior negociação:
-29.50 USD
Lucro bruto:
739.02 USD (74 818 pips)
Perda bruta:
-631.49 USD (63 324 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (129.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
129.07 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
17.24%
Depósito máximo carregado:
6.74%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
102 (54.26%)
Negociações curtas:
86 (45.74%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.57 USD
Lucro médio:
4.68 USD
Perda média:
-21.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-104.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-104.09 USD (4)
Crescimento mensal:
-8.26%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
181.00 USD (42.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.00% (181.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.94% (49.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|157
|NZDCAD#
|12
|AUDCAD#
|11
|AUDNZD#
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|90
|NZDCAD#
|8
|AUDCAD#
|6
|AUDNZD#
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|8.9K
|NZDCAD#
|1K
|AUDCAD#
|814
|AUDNZD#
|710
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.84 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +129.07 USD
Máxima perda consecutiva: -104.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
