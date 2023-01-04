SinaisSeções
Raita Miyaji

ClockwiseTrader

Raita Miyaji
1 comentário
Confiabilidade
209 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2021 354%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
515
Negociações com lucro:
281 (54.56%)
Negociações com perda:
234 (45.44%)
Melhor negociação:
615 978.00 JPY
Pior negociação:
-181 256.00 JPY
Lucro bruto:
7 001 972.00 JPY (87 276 pips)
Perda bruta:
-4 615 931.00 JPY (61 379 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (481 154.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
799 200.00 JPY (4)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
13.10%
Depósito máximo carregado:
40.77%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
3.85
Negociações longas:
237 (46.02%)
Negociações curtas:
278 (53.98%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
4 633.09 JPY
Lucro médio:
24 918.05 JPY
Perda média:
-19 726.20 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-251 288.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-251 288.00 JPY (5)
Crescimento mensal:
8.72%
Previsão anual:
105.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 JPY
Máximo:
618 977.00 JPY (24.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.54% (618 977.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
8.53% (106 406.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 515
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +615 978.00 JPY
Pior negociação: -181 256 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +481 154.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -251 288.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-S2-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 mais ...
<p>↓Experts Advisor↓</p>
Classificação Média:
Shumini8 请添加微信
1619
Shumini8 请添加微信 2023.01.04 03:55 
 

好！

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ClockwiseTrader
30 USD por mês
354%
0
0
USD
1.9M
JPY
209
100%
515
54%
13%
1.51
4 633.09
JPY
29%
1:25
Copiar

