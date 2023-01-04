- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
515
Negociações com lucro:
281 (54.56%)
Negociações com perda:
234 (45.44%)
Melhor negociação:
615 978.00 JPY
Pior negociação:
-181 256.00 JPY
Lucro bruto:
7 001 972.00 JPY (87 276 pips)
Perda bruta:
-4 615 931.00 JPY (61 379 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (481 154.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
799 200.00 JPY (4)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
13.10%
Depósito máximo carregado:
40.77%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
3.85
Negociações longas:
237 (46.02%)
Negociações curtas:
278 (53.98%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
4 633.09 JPY
Lucro médio:
24 918.05 JPY
Perda média:
-19 726.20 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-251 288.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-251 288.00 JPY (5)
Crescimento mensal:
8.72%
Previsão anual:
105.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 JPY
Máximo:
618 977.00 JPY (24.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.54% (618 977.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
8.53% (106 406.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-S2-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
<p>↓Experts Advisor↓</p>
<p><a href="https://www.mql5.com/ja/market/product/90050" target="_blank">https://www.mql5.com/ja/market/product/90050</a></p>
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
354%
0
0
USD
USD
1.9M
JPY
JPY
209
100%
515
54%
13%
1.51
4 633.09
JPY
JPY
29%
1:25
