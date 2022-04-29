SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BTC Portfolio
Kai Fung Leung

BTC Portfolio

Kai Fung Leung
0 comentários
Confiabilidade
195 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 38 USD por mês
crescimento desde 2022 1 893%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 190
Negociações com lucro:
2 512 (59.95%)
Negociações com perda:
1 678 (40.05%)
Melhor negociação:
67 967.57 HKD
Pior negociação:
-25 916.80 HKD
Lucro bruto:
6 380 843.72 HKD (81 286 073 pips)
Perda bruta:
-5 395 358.49 HKD (68 044 807 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (2 816.37 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
272 718.27 HKD (11)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
69.85%
Depósito máximo carregado:
102.04%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
2.41
Negociações longas:
1 966 (46.92%)
Negociações curtas:
2 224 (53.08%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
235.20 HKD
Lucro médio:
2 540.14 HKD
Perda média:
-3 215.35 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-25 045.55 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-206 606.33 HKD (15)
Crescimento mensal:
-5.13%
Previsão anual:
-62.27%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 727.81 HKD
Máximo:
408 808.47 HKD (29.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.40% (134 295.96 HKD)
Pelo Capital Líquido:
29.85% (23 402.64 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 1322
AUDCAD 574
NZDCAD 493
EURUSD 440
AUDNZD 407
GBPUSD 353
ETHUSD 312
GBPCHF 66
USDCAD 48
NZDUSD 47
EURNZD 34
EURGBP 34
GBPCAD 17
EURAUD 15
GBPAUD 9
EURCAD 6
USDCHF 6
USDJPY 6
XAUUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 61K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 3.3K
EURUSD -628
AUDNZD 484
GBPUSD -2.1K
ETHUSD 59K
GBPCHF 542
USDCAD 299
NZDUSD 557
EURNZD 405
EURGBP 161
GBPCAD -416
EURAUD 122
GBPAUD 227
EURCAD -6
USDCHF -99
USDJPY 44
XAUUSD -58
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 13M
AUDCAD 19K
NZDCAD 18K
EURUSD -293
AUDNZD 5.9K
GBPUSD -7.1K
ETHUSD 503K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 3.6K
NZDUSD -2.4K
EURNZD 1K
EURGBP 429
GBPCAD -776
EURAUD 540
GBPAUD 607
EURCAD 72
USDCHF -123
USDJPY 255
XAUUSD -98
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +67 967.57 HKD
Pior negociação: -25 917 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +2 816.37 HKD
Máxima perda consecutiva: -25 045.55 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
FBS-Real-12
0.00 × 19
Axi-US02-Live
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Weltrade-Live
0.11 × 377
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.23 × 159
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 271
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1666
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.86 × 7
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
47 mais ...
Sem comentários
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BTC Portfolio
38 USD por mês
1 893%
0
0
USD
531K
HKD
195
99%
4 190
59%
70%
1.18
235.20
HKD
45%
1:500
Copiar

