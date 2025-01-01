Sinais / Samurai AI
Infelizmente o sinal Samurai AI está desativado ou indisponível
O provedor desativou este sinal. No entanto, uma grande base de dados de outros sinais ativos e provedores permanecem à sua disposição. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as operações de negócios automaticamente.Selecione um novo sinal
Você pode verificar outros sinais MetaTrader 4
- Crescimento
- 1 088%
- Assinantes
- 10
- Semanas
- 111
- Negociações
- 324
- Vitória
- 54%
- Fator de lucro
- 1.55
- Max Rebaixamento
- 35%
- Crescimento
- 16 663%
- Assinantes
- 0
- Semanas
- 147
- Negociações
- 1268
- Vitória
- 88%
- Fator de lucro
- 2.23
- Max Rebaixamento
- 39%
- Crescimento
- 538%
- Assinantes
- 12
- Semanas
- 102
- Negociações
- 921
- Vitória
- 74%
- Fator de lucro
- 2.06
- Max Rebaixamento
- 28%
- Crescimento
- 2 393%
- Assinantes
- 1
- Semanas
- 229
- Negociações
- 1000
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 3.44
- Max Rebaixamento
- 30%
- Crescimento
- 4 337%
- Assinantes
- 33
- Semanas
- 44
- Negociações
- 924
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 1.84
- Max Rebaixamento
- 52%
- Crescimento
- 501%
- Assinantes
- 8
- Semanas
- 39
- Negociações
- 785
- Vitória
- 90%
- Fator de lucro
- 2.56
- Max Rebaixamento
- 16%
- Crescimento
- 968%
- Assinantes
- 8
- Semanas
- 78
- Negociações
- 3295
- Vitória
- 82%
- Fator de lucro
- 3.77
- Max Rebaixamento
- 41%
- Crescimento
- 6 180%
- Assinantes
- 2
- Semanas
- 332
- Negociações
- 2069
- Vitória
- 72%
- Fator de lucro
- 1.91
- Max Rebaixamento
- 38%
- Crescimento
- 3 255%
- Assinantes
- 78
- Semanas
- 66
- Negociações
- 306
- Vitória
- 88%
- Fator de lucro
- 6.12
- Max Rebaixamento
- 35%
- Crescimento
- 5 102%
- Assinantes
- 1
- Semanas
- 245
- Negociações
- 7910
- Vitória
- 76%
- Fator de lucro
- 1.55
- Max Rebaixamento
- 28%
O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.