- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 487
Negociações com lucro:
1 174 (78.95%)
Negociações com perda:
313 (21.05%)
Melhor negociação:
58.50 USD
Pior negociação:
-48.56 USD
Lucro bruto:
3 536.55 USD (313 079 pips)
Perda bruta:
-1 211.97 USD (118 534 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (36.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
163.40 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
4.08%
Depósito máximo carregado:
2.51%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
172
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
30.20
Negociações longas:
1 071 (72.02%)
Negociações curtas:
416 (27.98%)
Fator de lucro:
2.92
Valor esperado:
1.56 USD
Lucro médio:
3.01 USD
Perda média:
-3.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-67.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.98 USD (6)
Crescimento mensal:
18.66%
Previsão anual:
226.45%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.20 USD
Máximo:
76.98 USD (3.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.89% (76.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.43% (57.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1487
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|195K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +58.50 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +36.29 USD
Máxima perda consecutiva: -67.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JustMarkets-Live6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading. Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets to 1000 USD weekly.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
796%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
24
99%
1 487
78%
4%
2.91
1.56
USD
USD
7%
1:500