- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
404
Negociações com lucro:
210 (51.98%)
Negociações com perda:
194 (48.02%)
Melhor negociação:
59.19 USD
Pior negociação:
-11.47 USD
Lucro bruto:
2 358.96 USD (235 784 pips)
Perda bruta:
-1 956.46 USD (195 595 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (117.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.56 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
34.76%
Depósito máximo carregado:
3.66%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
2.12
Negociações longas:
232 (57.43%)
Negociações curtas:
172 (42.57%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
11.23 USD
Perda média:
-10.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-111.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111.06 USD (11)
Crescimento mensal:
14.43%
Previsão anual:
175.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.59 USD
Máximo:
190.25 USD (36.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.81% (190.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.90% (9.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|403
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|40K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +59.19 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +117.56 USD
Máxima perda consecutiva: -111.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GoDo-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.08 × 12
|
OctaFX-Real10
|1.46 × 13
|
OctaFX-Real8
|1.52 × 25
|
OctaFX-Real7
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|4.41 × 49
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
435%
0
0
USD
USD
495
USD
USD
92
100%
404
51%
35%
1.20
1.00
USD
USD
37%
1:500