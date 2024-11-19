SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Multi Trend Strategy
You Ming Xing

Multi Trend Strategy

You Ming Xing
0 comentários
Confiabilidade
62 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2024 479%
ICMarkets-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 861
Negociações com lucro:
3 517 (51.26%)
Negociações com perda:
3 344 (48.74%)
Melhor negociação:
273.86 USD
Pior negociação:
-141.25 USD
Lucro bruto:
24 068.69 USD (3 329 312 pips)
Perda bruta:
-18 707.94 USD (3 485 829 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (308.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
434.32 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
97.32%
Depósito máximo carregado:
48.54%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
96
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
7.42
Negociações longas:
4 513 (65.78%)
Negociações curtas:
2 348 (34.22%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
6.84 USD
Perda média:
-5.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-102.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-252.96 USD (2)
Crescimento mensal:
45.12%
Previsão anual:
547.40%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
383.73 USD
Máximo:
722.51 USD (26.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.95% (627.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.52% (318.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 1765
XAUUSD 1242
GBPJPY 914
EURJPY 861
EURUSD 623
GBPUSD 595
CADJPY 323
XAUJPY 306
EURGBP 197
BTCUSD 33
AUDUSD 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 8
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -200
EURJPY -193
EURUSD 258
GBPUSD 26
CADJPY -104
XAUJPY 2.2K
EURGBP 4
BTCUSD -156
AUDUSD 1
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 11K
XAUUSD 345K
GBPJPY -25K
EURJPY -19K
EURUSD 34K
GBPUSD 4.9K
CADJPY -11K
XAUJPY 347K
EURGBP 2.5K
BTCUSD -844K
AUDUSD 124
NZDUSD 68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +273.86 USD
Pior negociação: -141 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +308.15 USD
Máxima perda consecutiva: -102.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarkets-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LMAXNZ2-LIVE
0.00 × 4
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
RusdavLtd-Live
0.00 × 12
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
CapitalPointTrading-Live29
0.31 × 1131
AdmiralMarkets-Live2
0.37 × 19
ICMarkets-Live02
0.38 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.45 × 11
ECMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 679
FusionMarkets-Live 2
0.60 × 10
ICMarkets-Live20
0.79 × 52
ICMarkets-Live08
0.84 × 1992
ICMarketsSC-Live08
0.87 × 10303
Exness-Real9
0.90 × 1016
ICMarketsSC-Live04
0.91 × 348
Pepperstone-Edge04
1.00 × 4
XMTrading-Real 34
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.03 × 7634
ICMarkets-Live19
1.12 × 174
GlobalFinInterflow-Asia 1
1.13 × 110
ICMarkets-Live14
1.15 × 71
ILQAu-A1 Live
1.16 × 50
171 mais ...
Sem comentários
2025.11.20 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.30 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 16:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 10:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.03 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.03 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 10:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Multi Trend Strategy
49 USD por mês
479%
0
0
USD
3.2K
USD
62
99%
6 861
51%
97%
1.28
0.78
USD
28%
1:500
Copiar

