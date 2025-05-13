SinaisSeções
Djamil Karim

ACCURATE

Djamil Karim
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
5 / 7.1K USD
crescimento desde 2025 320%
Exness-Real17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 006
Negociações com lucro:
1 425 (71.03%)
Negociações com perda:
581 (28.96%)
Melhor negociação:
88.13 USD
Pior negociação:
-103.79 USD
Lucro bruto:
9 989.49 USD (5 809 068 pips)
Perda bruta:
-8 140.91 USD (4 633 949 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (153.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
177.33 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
29.97%
Depósito máximo carregado:
9.66%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.35
Negociações longas:
1 632 (81.36%)
Negociações curtas:
374 (18.64%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.92 USD
Lucro médio:
7.01 USD
Perda média:
-14.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-244.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-244.05 USD (6)
Crescimento mensal:
17.54%
Previsão anual:
214.28%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
424.82 USD (17.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.33% (424.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.70% (76.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2005
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.9K
AUDCAD -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.2M
AUDCAD 4
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +88.13 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +153.39 USD
Máxima perda consecutiva: -244.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real16
0.62 × 754
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real17
1.39 × 259
Exness-Real18
3.40 × 55
VTMarkets-Live 8
5.00 × 1
Axi-US06-Live
6.00 × 1
FxPro.com-Real05
7.25 × 16
Exness-Real9
9.42 × 121
VantageInternational-Live 3
9.78 × 9
VTMarkets-Live
15.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
15.29 × 14
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
UltimaMarkets-Live 2
25.00 × 1
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
Trade gold in grid max 4 position. Stoploss usd 80.
Sem comentários
2025.11.27 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 20:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 13:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 01:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 05:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 17:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 07:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 20:31
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.84% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 18:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 17:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
