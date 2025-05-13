- Crescimento
Negociações:
2 006
Negociações com lucro:
1 425 (71.03%)
Negociações com perda:
581 (28.96%)
Melhor negociação:
88.13 USD
Pior negociação:
-103.79 USD
Lucro bruto:
9 989.49 USD (5 809 068 pips)
Perda bruta:
-8 140.91 USD (4 633 949 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (153.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
177.33 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
29.97%
Depósito máximo carregado:
9.66%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.35
Negociações longas:
1 632 (81.36%)
Negociações curtas:
374 (18.64%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.92 USD
Lucro médio:
7.01 USD
Perda média:
-14.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-244.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-244.05 USD (6)
Crescimento mensal:
17.54%
Previsão anual:
214.28%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
424.82 USD (17.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.33% (424.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.70% (76.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2005
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.9K
|AUDCAD
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.2M
|AUDCAD
|4
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +88.13 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +153.39 USD
Máxima perda consecutiva: -244.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.62 × 754
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real17
|1.39 × 259
|
Exness-Real18
|3.40 × 55
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|15.29 × 14
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
Trade gold in grid max 4 position. Stoploss usd 80.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
320%
5
7.1K
USD
USD
1.1K
USD
USD
36
99%
2 006
71%
30%
1.22
0.92
USD
USD
24%
1:500