Negociações:
11 346
Negociações com lucro:
7 882 (69.46%)
Negociações com perda:
3 464 (30.53%)
Melhor negociação:
2 279.42 USD
Pior negociação:
-481.47 USD
Lucro bruto:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
Perda bruta:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (201.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 904.69 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.32%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
6.65
Negociações longas:
6 749 (59.48%)
Negociações curtas:
4 597 (40.52%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
1.56 USD
Lucro médio:
6.18 USD
Perda média:
-8.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2 664.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 664.27 USD (11)
Crescimento mensal:
1.60%
Previsão anual:
19.43%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.12 USD
Máximo:
2 664.27 USD (22.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.14% (248.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.46% (47.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4504
|GBPUSD
|3933
|EURUSD
|2851
|EURJPY
|11
|AUDUSD
|9
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|8K
|GBPUSD
|6.1K
|EURUSD
|3.6K
|EURJPY
|-5
|AUDUSD
|16
|GBPJPY
|-35
|NZDUSD
|15
|USDCHF
|6
|USDCAD
|8
|EURGBP
|11
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-21K
|GBPUSD
|31K
|EURUSD
|-5.4K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-4K
|NZDUSD
|1.5K
|USDCHF
|626
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|842
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 279.42 USD
Pior negociação: -481 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +201.77 USD
Máxima perda consecutiva: -2 664.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZeroMarkets-Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.39 × 1106
It's my private trading bot.
Do not subscribe.
Sem comentários
