kukhan kim

MetatraderTH

kukhan kim
0 comentários
Confiabilidade
202 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 2 274%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11 346
Negociações com lucro:
7 882 (69.46%)
Negociações com perda:
3 464 (30.53%)
Melhor negociação:
2 279.42 USD
Pior negociação:
-481.47 USD
Lucro bruto:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
Perda bruta:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (201.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 904.69 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.32%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
6.65
Negociações longas:
6 749 (59.48%)
Negociações curtas:
4 597 (40.52%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
1.56 USD
Lucro médio:
6.18 USD
Perda média:
-8.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2 664.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 664.27 USD (11)
Crescimento mensal:
1.60%
Previsão anual:
19.43%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.12 USD
Máximo:
2 664.27 USD (22.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.14% (248.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.46% (47.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 4504
GBPUSD 3933
EURUSD 2851
EURJPY 11
AUDUSD 9
GBPJPY 9
NZDUSD 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 8K
GBPUSD 6.1K
EURUSD 3.6K
EURJPY -5
AUDUSD 16
GBPJPY -35
NZDUSD 15
USDCHF 6
USDCAD 8
EURGBP 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -21K
GBPUSD 31K
EURUSD -5.4K
EURJPY -548
AUDUSD 1.6K
GBPJPY -4K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 626
USDCAD 1.1K
EURGBP 842
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 279.42 USD
Pior negociação: -481 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +201.77 USD
Máxima perda consecutiva: -2 664.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZeroMarkets-Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
90 mais ...
It's my private trading bot.

Do not subscribe.

Sem comentários
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.