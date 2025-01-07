- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
328
Negociações com lucro:
264 (80.48%)
Negociações com perda:
64 (19.51%)
Melhor negociação:
30.11 USD
Pior negociação:
-13.00 USD
Lucro bruto:
693.48 USD (536 383 pips)
Perda bruta:
-427.85 USD (351 355 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (52.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.49 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
17.77%
Depósito máximo carregado:
10.90%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
5.78
Negociações longas:
196 (59.76%)
Negociações curtas:
132 (40.24%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
2.63 USD
Perda média:
-6.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-3.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.40 USD (3)
Crescimento mensal:
30.23%
Previsão anual:
366.79%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.63 USD
Máximo:
45.94 USD (11.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.88% (42.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.40% (16.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|GBPUSD
|126
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|176
|GBPUSD
|93
|GBPCAD
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|176K
|GBPUSD
|9.2K
|GBPCAD
|-498
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.11 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +52.52 USD
Máxima perda consecutiva: -3.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|0.08 × 52
|
ICMarketsSC-Live26
|0.16 × 31
|
VantageInternational-Live 3
|0.75 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live4
|1.10 × 42
|
ICMarketsSC-Live22
|1.15 × 68
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|1.38 × 39
|
Exness-Real6
|1.64 × 61
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.80 × 40
|
VantageInternational-Live 22
|2.00 × 4
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.26 × 239
|
Exness-Real16
|2.82 × 255
|
Ava-Real 6
|3.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|3.73 × 37
|
Exness-Real
|4.12 × 26
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany
Sem comentários
