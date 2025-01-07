SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Turtle One
Dany Wardiyanto

Turtle One

Dany Wardiyanto
0 comentários
Confiabilidade
51 semanas
7 / 7.1K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 276%
Exness-Real16
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
328
Negociações com lucro:
264 (80.48%)
Negociações com perda:
64 (19.51%)
Melhor negociação:
30.11 USD
Pior negociação:
-13.00 USD
Lucro bruto:
693.48 USD (536 383 pips)
Perda bruta:
-427.85 USD (351 355 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (52.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.49 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
17.77%
Depósito máximo carregado:
10.90%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
5.78
Negociações longas:
196 (59.76%)
Negociações curtas:
132 (40.24%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
2.63 USD
Perda média:
-6.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-3.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.40 USD (3)
Crescimento mensal:
30.23%
Previsão anual:
366.79%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.63 USD
Máximo:
45.94 USD (11.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.88% (42.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.40% (16.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 199
GBPUSD 126
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 176
GBPUSD 93
GBPCAD -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 176K
GBPUSD 9.2K
GBPCAD -498
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.11 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +52.52 USD
Máxima perda consecutiva: -3.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Axi-US06-Live
0.08 × 52
ICMarketsSC-Live26
0.16 × 31
VantageInternational-Live 3
0.75 × 12
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live4
1.10 × 42
ICMarketsSC-Live22
1.15 × 68
TradeMaxGlobal-Live10
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
1.38 × 39
Exness-Real6
1.64 × 61
Exness-Real4
1.75 × 20
TMGM.TradeMax-Live10
1.80 × 40
VantageInternational-Live 22
2.00 × 4
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Exness-Real29
2.26 × 239
Exness-Real16
2.82 × 255
Ava-Real 6
3.00 × 1
ECMarkets-Live05
3.73 × 37
Exness-Real
4.12 × 26
9 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden

Note

[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany



Sem comentários
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.83% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 18:31
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 02:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 18:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.31 18:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.08 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 11:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.07 11:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Turtle One
30 USD por mês
276%
7
7.1K
USD
307
USD
51
99%
328
80%
18%
1.62
0.81
USD
19%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.