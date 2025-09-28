SinaisSeções
Hui Bin Su

Irenyun

Hui Bin Su
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 542%
Exness-Real7
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 863
Negociações com lucro:
1 430 (76.75%)
Negociações com perda:
433 (23.24%)
Melhor negociação:
351.90 USD
Pior negociação:
-377.72 USD
Lucro bruto:
13 661.63 USD (8 594 495 pips)
Perda bruta:
-8 982.11 USD (5 983 347 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (313.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
565.10 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
19.38%
Depósito máximo carregado:
34.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
2.70
Negociações longas:
975 (52.33%)
Negociações curtas:
888 (47.67%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
2.51 USD
Lucro médio:
9.55 USD
Perda média:
-20.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-137.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 106.88 USD (7)
Crescimento mensal:
10.72%
Previsão anual:
130.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.17 USD
Máximo:
1 735.20 USD (28.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.03% (1 735.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.93% (940.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 1670
BTCUSDm 172
USOILm 20
NZDUSDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 4.4K
BTCUSDm 286
USOILm 23
NZDUSDm 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 1.3M
BTCUSDm 1.3M
USOILm 1.5K
NZDUSDm 14
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

黄金原油比特币，纯手动，短线
Sem comentários
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 13:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
