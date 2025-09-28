- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 863
Negociações com lucro:
1 430 (76.75%)
Negociações com perda:
433 (23.24%)
Melhor negociação:
351.90 USD
Pior negociação:
-377.72 USD
Lucro bruto:
13 661.63 USD (8 594 495 pips)
Perda bruta:
-8 982.11 USD (5 983 347 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (313.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
565.10 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
19.38%
Depósito máximo carregado:
34.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
2.70
Negociações longas:
975 (52.33%)
Negociações curtas:
888 (47.67%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
2.51 USD
Lucro médio:
9.55 USD
Perda média:
-20.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-137.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 106.88 USD (7)
Crescimento mensal:
10.72%
Previsão anual:
130.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.17 USD
Máximo:
1 735.20 USD (28.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.03% (1 735.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.93% (940.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1670
|BTCUSDm
|172
|USOILm
|20
|NZDUSDm
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|4.4K
|BTCUSDm
|286
|USOILm
|23
|NZDUSDm
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|1.3M
|BTCUSDm
|1.3M
|USOILm
|1.5K
|NZDUSDm
|14
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +351.90 USD
Pior negociação: -378 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +313.52 USD
Máxima perda consecutiva: -137.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
黄金原油比特币，纯手动，短线
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
542%
0
0
USD
USD
665
USD
USD
18
0%
1 863
76%
19%
1.52
2.51
USD
USD
46%
1:400