Jian Tu

Lucky Cat

Jian Tu
0 comentários
Confiabilidade
49 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 154%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
614
Negociações com lucro:
381 (62.05%)
Negociações com perda:
233 (37.95%)
Melhor negociação:
48.95 USD
Pior negociação:
-44.95 USD
Lucro bruto:
1 916.92 USD (194 813 pips)
Perda bruta:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (85.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
124.89 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
2.47%
Depósito máximo carregado:
8.84%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.75
Negociações longas:
378 (61.56%)
Negociações curtas:
236 (38.44%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
1.25 USD
Lucro médio:
5.03 USD
Perda média:
-4.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-17.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-96.13 USD (7)
Crescimento mensal:
28.34%
Previsão anual:
343.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.08 USD
Máximo:
161.94 USD (55.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.44% (41.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.58% (70.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 604
AUDUSD 4
USDCHF 4
AUDCAD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 807
AUDUSD -16
USDCHF -21
AUDCAD -2
EURGBP 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 86K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -1.9K
AUDCAD -261
EURGBP 157
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +48.95 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +85.07 USD
Máxima perda consecutiva: -17.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FxPro.com-Real08
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.04 × 50
Tickmill-Live10
0.09 × 11
OxSecurities-Live
0.10 × 62
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 106
VantageInternational-Live 9
0.15 × 165
ICTrading-Live29
0.16 × 320
BlueberryMarkets-Live
0.17 × 6
VantageInternational-Live 22
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.26 × 148
Exness-Real7
0.27 × 30
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1273
ECMarkets-Live02
0.29 × 65
RoboForex-ECN-3
0.30 × 383
78 mais ...
New trading strategy starts on May 20, 2025

A safe and stable trading strategy for gold, avoiding any risky trading methods: no grid trading, no martingale strategy, etc. All orders are managed with stop-loss and take-profit to achieve better risk control.


Sem comentários
Copiar

