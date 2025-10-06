- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
614
Negociações com lucro:
381 (62.05%)
Negociações com perda:
233 (37.95%)
Melhor negociação:
48.95 USD
Pior negociação:
-44.95 USD
Lucro bruto:
1 916.92 USD (194 813 pips)
Perda bruta:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (85.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
124.89 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
2.47%
Depósito máximo carregado:
8.84%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.75
Negociações longas:
378 (61.56%)
Negociações curtas:
236 (38.44%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
1.25 USD
Lucro médio:
5.03 USD
Perda média:
-4.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-17.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-96.13 USD (7)
Crescimento mensal:
28.34%
Previsão anual:
343.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.08 USD
Máximo:
161.94 USD (55.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.44% (41.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.58% (70.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|604
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|807
|AUDUSD
|-16
|USDCHF
|-21
|AUDCAD
|-2
|EURGBP
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|86K
|AUDUSD
|-1.6K
|USDCHF
|-1.9K
|AUDCAD
|-261
|EURGBP
|157
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +48.95 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +85.07 USD
Máxima perda consecutiva: -17.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.04 × 50
|
Tickmill-Live10
|0.09 × 11
|
OxSecurities-Live
|0.10 × 62
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 106
|
VantageInternational-Live 9
|0.15 × 165
|
ICTrading-Live29
|0.16 × 320
|
BlueberryMarkets-Live
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.26 × 148
|
Exness-Real7
|0.27 × 30
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1273
|
ECMarkets-Live02
|0.29 × 65
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 383
New trading strategy starts on May 20, 2025A safe and stable trading strategy for gold, avoiding any risky trading methods: no grid trading, no martingale strategy, etc. All orders are managed with stop-loss and take-profit to achieve better risk control.
Sem comentários
