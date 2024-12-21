SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Apache MHL
Paulo Roberto Da Costa

Apache MHL

Paulo Roberto Da Costa
0 comentários
Confiabilidade
53 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD por mês
crescimento desde 2024 10 324%
XMGlobal-Real 30
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 966
Negociações com lucro:
3 924 (79.01%)
Negociações com perda:
1 042 (20.98%)
Melhor negociação:
1 127.68 USD
Pior negociação:
-198.40 USD
Lucro bruto:
16 717.50 USD (601 578 pips)
Perda bruta:
-11 555.66 USD (724 046 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (69.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 191.18 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
7.77%
Depósito máximo carregado:
36.04%
Último negócio:
14 minutos atrás
Negociações por semana:
218
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
6.49
Negociações longas:
2 877 (57.93%)
Negociações curtas:
2 089 (42.07%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
1.04 USD
Lucro médio:
4.26 USD
Perda média:
-11.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-551.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-551.84 USD (5)
Crescimento mensal:
11.02%
Previsão anual:
133.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
795.14 USD (18.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.14% (795.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.03% (9.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 4966
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -122K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 127.68 USD
Pior negociação: -198 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +69.32 USD
Máxima perda consecutiva: -551.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 30" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor ou simplesmente "Apache MHL" é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale.

Ele combina múltiplas médias móveis para identificar potenciais pontos de rompimento no mercado. O robô verifica as condições de preço e, ao detectar rompimentos para cima ou para baixo, abre ordens de compra ou venda automaticamente, sempre respeitando os parâmetros de distanciamento definidos pelo usuário.

Principais Funcionalidades e Benefícios: Médias Móveis e Estratégias de Distanciamentos e Rompimentos:

    • Utiliza médias móveis simples (SMA) baseadas em máximas e mínimas de preço para identificar oportunidades de scalper;
    • Executa ordens quando os preços ultrapassam os níveis das médias móveis com uma margem predefinida (distância em pontos).

  • Gestão de Risco com Martingale:

    • Implementa uma estratégia de Martingale que aumenta o tamanho do lote em ordens subsequentes após perdas, limitado por um número máximo configurável de repetições;
    • Os Martingales são aplicados com base em distâncias específicas e multiplicadores do tamanho do lote inicial.

  • Fechamento por Lucro Acumulado:

    • Monitora o lucro total das ordens abertas pelo robô e fecha automaticamente todas as posições quando o lucro acumulado atinge o objetivo configurado.

  • Configurações Flexíveis:

    • Alto nível de controle pelo usuário, dispondo de parâmetros ajustáveis, como multiplicador do lote, períodos das médias móveis, horários de negociação, limitador de quantidade de ordens, distâncias para rompimento e Martingale, take profit, stop loss, indicador de RSI e número máximo de Martingales.

  • Informações no Gráfico:

    • Exibe no gráfico informações úteis, como o número de negociações abertas e detalhes do status operacional do robô.

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor foi projetado para simplificar operações no mercado de ouro, aproveitando a alta volatilidade do ativo GOLD/XAUUSD enquanto adota métodos consistentes de gestão de risco e de lucros. É ideal para traders que buscam automatizar suas estratégias de rompimento com um toque de Martingale e utilização de Grid nas ordens.

No setup padrão configurado para o GOLD (XAUUSD), o distanciamento foi calibrado para filtrar a volatilidade natural do ativo, utilizando uma escala progressiva que começa em 100 pontos e se estende até 700 pontos conforme a relevância dos timeframes definidos pelo usuário. Essa estratégia de "camadas" garante que o robô só execute a ordem principal quando o preço rompe uma barreira técnica significativa em várias janelas temporais ao mesmo tempo. No que diz respeito à recuperação, o sistema utiliza um gerenciamento de até 10 níveis de Martingale, com um fator multiplicador de 2.0 e um distanciamento fixo de 700 pontos entre as ordens de correção. Essa combinação permite que o ponto de saída da operação seja ajustado rapidamente para mais perto do preço atual, visando encerrar os ciclos de negociação com lucro acumulado mesmo em pequenas correções do ouro (o alvo nesse setup padrão está buscando 100 pontos, e no caso de martingale agrupando as ordens, apenas 10 pontos). Ocasionalmente o setup padrão pode ser levemente ajustado para trabalhar com algumas distâncias um pouco maiores, como por exemplos distanciamentos de 700 ou 800 pontos rem relação às médias e preçoes de operação.

Nota Importante: Embora o Apache MHL tenha condições técnicas de apresentar alta taxa de acerto, trata-se de uma ferramenta de automação e o intuito deste material não é oferecer um setup predefinido ou garantia de lucros. Cada investidor deve buscar aliar a tecnologia às suas próprias operações e análises manuais. É fundamental que o uso do software seja feito de forma consciente, baseada em estudos prévios e em uma gestão de risco rigorosa, respeitando sempre os limites individuais de tolerância à exposição do mercado.

Aviso: Como todo robô de negociação, o uso do Apache MHL Moving Average é recomendável a execução de testes rigorosos em contas demo antes de ser aplicado em contas reais. A gestão de risco é de inteira responsabilidade do usuário deve ser prioridade para evitar perdas significativas.

Ressaltamos que o sinal de operações disponível na MQL5/MetaQuotes funciona exclusivamente como um mostruário técnico, com o objetivo de evidenciar a consistência e a eficácia das estratégias do robô em tempo real. O intuito principal não é a gestão ou o monitoramento de sinais pela plataforma, mas sim fornecer uma base técnica sólida e relatórios detalhados que comprovem a efetividade do sistema no mercado de Ouro (XAUUSD).Entretanto, o sinal ficará disponível, devendo o usuário tomar sua própria decisão de utilizá-lo ou não, inclusive levando em consideração a existência de derrapagens e lentidão de servidores.

Dessa forma, as negociações para aquisição, licenciamento ou parcerias devem ser tratadas diretamente via mensagem particular com o desenvolvedor ou seus representantes oficiais. Nosso foco é oferecer suporte técnico especializado e fornecer os dados necessários para que o investidor tenha total segurança e apoio em suas operações no mercado Forex. Portanto, a recomendação principal é a aquisição do robô para que o próprio usuário configure suas estratégias.

Desenvolvedor e Representante autorizado a atuar como suporte: Jose Sandro Oliveira - jsoliveiraa - Perfil do Trader - MQL5 Algo Trading community


Desde já agradecemos pelo interesse e desejamos sucesso nas negociações!


Atenciosamente,

Paulo Roberto Da Costa - pacosta - Perfil do Trader - MQL5 Algo Trading community


Sem comentários
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 22:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 23:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 15:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 13:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 13:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.09 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.05 23:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 22:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.07 22:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.08 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.08 15:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Apache MHL
33 USD por mês
10 324%
0
0
USD
5.2K
USD
53
100%
4 966
79%
8%
1.44
1.04
USD
18%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.