- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 424
Negociações com lucro:
780 (54.77%)
Negociações com perda:
644 (45.22%)
Melhor negociação:
199.69 USD
Pior negociação:
-303.98 USD
Lucro bruto:
19 662.00 USD (349 729 pips)
Perda bruta:
-16 744.86 USD (268 663 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (281.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
308.08 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
93.82%
Depósito máximo carregado:
100.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
2.41
Negociações longas:
1 093 (76.76%)
Negociações curtas:
331 (23.24%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
2.05 USD
Lucro médio:
25.21 USD
Perda média:
-26.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-490.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-490.98 USD (22)
Crescimento mensal:
14.95%
Previsão anual:
181.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 210.97 USD (37.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.83% (502.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.18% (401.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BRENT
|344
|.US500Cash
|333
|USDJPY
|175
|USDCAD
|163
|XAUUSD
|158
|XAGUSD
|80
|AUDUSD
|47
|NZDUSD
|44
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|27
|EURCHF
|9
|WTI
|3
|USDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BRENT
|-185
|.US500Cash
|925
|USDJPY
|112
|USDCAD
|501
|XAUUSD
|1.2K
|XAGUSD
|422
|AUDUSD
|-325
|NZDUSD
|310
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|-196
|EURCHF
|1
|WTI
|74
|USDCHF
|32
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BRENT
|-4.7K
|.US500Cash
|5.5K
|USDJPY
|-4.2K
|USDCAD
|1.2K
|XAUUSD
|79K
|XAGUSD
|5.8K
|AUDUSD
|-2.7K
|NZDUSD
|1.8K
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|-2.6K
|EURCHF
|159
|WTI
|210
|USDCHF
|295
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +199.69 USD
Pior negociação: -304 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +281.30 USD
Máxima perda consecutiva: -490.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 28
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 330
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.96 × 102
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
Sem comentários
