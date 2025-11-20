SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Jossgrowthh
Andri Husman

Jossgrowthh

Andri Husman
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 466%
JustMarkets-Live6
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 162
Negociações com lucro:
905 (77.88%)
Negociações com perda:
257 (22.12%)
Melhor negociação:
58.35 USD
Pior negociação:
-44.27 USD
Lucro bruto:
2 874.23 USD (257 416 pips)
Perda bruta:
-1 003.78 USD (97 749 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (31.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
201.60 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
7.72%
Depósito máximo carregado:
6.82%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
172
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
24.60
Negociações longas:
838 (72.12%)
Negociações curtas:
324 (27.88%)
Fator de lucro:
2.86
Valor esperado:
1.61 USD
Lucro médio:
3.18 USD
Perda média:
-3.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-67.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.05 USD (7)
Crescimento mensal:
19.01%
Previsão anual:
230.69%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
76.05 USD (5.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.89% (76.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.39% (42.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 1162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 1.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 160K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +58.35 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +31.66 USD
Máxima perda consecutiva: -67.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JustMarkets-Live6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Smart traders rely on verified data.

This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.

Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD. 
Sem comentários
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 04:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Jossgrowthh
30 USD por mês
466%
0
0
USD
1.1K
USD
22
99%
1 162
77%
8%
2.86
1.61
USD
7%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.