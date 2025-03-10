SinaisSeções
Papada Pitchayachananon

Eightcap 491

Papada Pitchayachananon
0 comentários
Confiabilidade
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 490%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
192
Negociações com lucro:
110 (57.29%)
Negociações com perda:
82 (42.71%)
Melhor negociação:
92.00 USD
Pior negociação:
-41.44 USD
Lucro bruto:
2 152.76 USD (217 255 pips)
Perda bruta:
-806.56 USD (90 534 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (201.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
296.61 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
9.45%
Depósito máximo carregado:
10.63%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
7.15
Negociações longas:
161 (83.85%)
Negociações curtas:
31 (16.15%)
Fator de lucro:
2.67
Valor esperado:
7.01 USD
Lucro médio:
19.57 USD
Perda média:
-9.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-62.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-176.96 USD (7)
Crescimento mensal:
27.85%
Previsão anual:
338.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
71.03 USD
Máximo:
188.18 USD (11.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.87% (134.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.35% (101.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 190
NDX100 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.4K
NDX100 -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 138K
NDX100 -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +92.00 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +201.08 USD
Máxima perda consecutiva: -62.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
EightcapLtd-Real-4
3.86 × 2667
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Sem comentários
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
