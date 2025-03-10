- Crescimento
Negociações:
192
Negociações com lucro:
110 (57.29%)
Negociações com perda:
82 (42.71%)
Melhor negociação:
92.00 USD
Pior negociação:
-41.44 USD
Lucro bruto:
2 152.76 USD (217 255 pips)
Perda bruta:
-806.56 USD (90 534 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (201.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
296.61 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
9.45%
Depósito máximo carregado:
10.63%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
7.15
Negociações longas:
161 (83.85%)
Negociações curtas:
31 (16.15%)
Fator de lucro:
2.67
Valor esperado:
7.01 USD
Lucro médio:
19.57 USD
Perda média:
-9.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-62.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-176.96 USD (7)
Crescimento mensal:
27.85%
Previsão anual:
338.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
71.03 USD
Máximo:
188.18 USD (11.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.87% (134.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.35% (101.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|NDX100
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.4K
|NDX100
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|138K
|NDX100
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +92.00 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +201.08 USD
Máxima perda consecutiva: -62.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
EightcapLtd-Real-4
|3.86 × 2667
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
Sem comentários
