- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
433
Negociações com lucro:
273 (63.04%)
Negociações com perda:
160 (36.95%)
Melhor negociação:
121.50 USD
Pior negociação:
-41.21 USD
Lucro bruto:
2 590.22 USD (251 117 pips)
Perda bruta:
-1 217.93 USD (118 373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (320.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
320.73 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
13.41%
Depósito máximo carregado:
19.49%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
4.41
Negociações longas:
291 (67.21%)
Negociações curtas:
142 (32.79%)
Fator de lucro:
2.13
Valor esperado:
3.17 USD
Lucro médio:
9.49 USD
Perda média:
-7.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-199.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-199.75 USD (18)
Crescimento mensal:
20.55%
Previsão anual:
249.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
311.25 USD (28.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.88% (311.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.07% (48.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|391
|NASUSD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.3K
|NASUSD
|47
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|132K
|NASUSD
|1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +121.50 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +320.73 USD
Máxima perda consecutiva: -199.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Fyntura-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Fyntura-Demo
|12.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|12.90 × 40
|
Coinexx-Live
|13.19 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|15.00 × 1
Minimum Deposit: $300
High Risk: $300
Medium Risk: $600
Low Risk: $1,000
No Martingale!!!
No Grid!!!
No Hedging!!!
Steady Long Term Profit!!!
If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
776%
1
5.4K
USD
USD
1.4K
USD
USD
35
100%
433
63%
13%
2.12
3.17
USD
USD
28%
1:500
I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.