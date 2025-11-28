SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Kenni Trades Gold Breakout
Ken Rmah

Kenni Trades Gold Breakout

Ken Rmah
Confiabilidade
35 semanas
1 / 5.4K USD
crescimento desde 2025 776%
Fyntura-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
433
Negociações com lucro:
273 (63.04%)
Negociações com perda:
160 (36.95%)
Melhor negociação:
121.50 USD
Pior negociação:
-41.21 USD
Lucro bruto:
2 590.22 USD (251 117 pips)
Perda bruta:
-1 217.93 USD (118 373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (320.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
320.73 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
13.41%
Depósito máximo carregado:
19.49%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
4.41
Negociações longas:
291 (67.21%)
Negociações curtas:
142 (32.79%)
Fator de lucro:
2.13
Valor esperado:
3.17 USD
Lucro médio:
9.49 USD
Perda média:
-7.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-199.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-199.75 USD (18)
Crescimento mensal:
20.55%
Previsão anual:
249.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
311.25 USD (28.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.88% (311.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.07% (48.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 391
NASUSD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.3K
NASUSD 47
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 132K
NASUSD 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +121.50 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +320.73 USD
Máxima perda consecutiva: -199.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Fyntura-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
ICMarketsSC-Live05
15.00 × 1
Minimum Deposit: $300

High Risk: $300

Medium Risk: $600

Low Risk: $1,000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.

Classificação Média:
narasimhanbs
71
narasimhanbs 2025.11.28 13:08 
 

I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Kenni Trades Gold Breakout
30 USD por mês
776%
1
5.4K
USD
1.4K
USD
35
100%
433
63%
13%
2.12
3.17
USD
28%
1:500
