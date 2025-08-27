SinaisSeções
Wei Chen

TP TRADER

Wei Chen
4 comentários
Confiabilidade
315 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2019 1 068%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13 692
Negociações com lucro:
6 506 (47.51%)
Negociações com perda:
7 186 (52.48%)
Melhor negociação:
1 071.36 USD
Pior negociação:
-440.64 USD
Lucro bruto:
266 716.49 USD (1 532 934 pips)
Perda bruta:
-186 539.47 USD (1 441 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (2 202.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 589.08 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
7.45%
Depósito máximo carregado:
5.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
22.14
Negociações longas:
6 807 (49.72%)
Negociações curtas:
6 885 (50.28%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
5.86 USD
Lucro médio:
41.00 USD
Perda média:
-25.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
121 (-382.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 769.77 USD (5)
Crescimento mensal:
10.52%
Previsão anual:
127.57%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 105.28 USD
Máximo:
3 621.46 USD (8.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.06% (2 094.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.99% (807.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 4686
XAUUSD 3949
GBPUSD 1876
USDJPY 1133
AUDUSD 639
EURJPY 576
USDCHF 483
EURAUD 255
EURCAD 94
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 13K
XAUUSD 56K
GBPUSD 3.4K
USDJPY 9.7K
AUDUSD -785
EURJPY 166
USDCHF -394
EURAUD -658
EURCAD -87
BTCUSD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -11K
XAUUSD 167K
GBPUSD 3.8K
USDJPY 24K
AUDUSD -64K
EURJPY 45K
USDCHF -23K
EURAUD -42K
EURCAD -6.3K
BTCUSD 15
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 071.36 USD
Pior negociação: -441 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +2 202.81 USD
Máxima perda consecutiva: -382.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CPTMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live06
0.75 × 4
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
Tickmill-Live08
1.46 × 39
FusionMarkets-Live 2
1.89 × 38
ICTrading-Live29
2.25 × 4
Valutrades-Real-HK
2.35 × 23
Tickmill-Live09
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live08
2.74 × 69
ICMarketsSC-Live04
2.75 × 4
xChief-Demo
3.33 × 48
UltimaMarkets-Live 2
3.33 × 30
DooPrime-Live 4
3.67 × 3
RoboForex-ECN-3
4.40 × 5
Exness-Real33
4.78 × 9
TitanFX-06
5.00 × 33
RoboForex-ProCent-6
5.25 × 4
Capital.com-Real
6.00 × 10
Axi-US888-Live
6.25 × 4
Darwinex-Live
6.33 × 6
FPMarketsLLC-Live2
6.75 × 4
Tickmill-Live04
7.02 × 56
Pepperstone-Edge01
7.33 × 3
Exness-Real
7.50 × 4
Pepperstone-Edge12
7.50 × 6
ICMarketsSC-Live25
8.39 × 123
11 mais ...
Classificação Média:
Saleh Alghanem
1425
Saleh Alghanem 2025.08.27 08:54  (modificado 2025.08.27 08:54) 
 

يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر

Robert Carmona
384
Robert Carmona 2025.08.19 12:12 
 

If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.

Ng Siu Kwai
646
Ng Siu Kwai 2025.07.17 03:34 
 

Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.

Sam Loc
123
Sam Loc 2025.06.26 04:28 
 

is 60% growth Too much woooww?

You would have grown by 5-15% at most.

We can work with you on small accounts.

2023.04.22 12:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.41% of days out of 1220 days of the signal's entire lifetime.
