- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13 692
Negociações com lucro:
6 506 (47.51%)
Negociações com perda:
7 186 (52.48%)
Melhor negociação:
1 071.36 USD
Pior negociação:
-440.64 USD
Lucro bruto:
266 716.49 USD (1 532 934 pips)
Perda bruta:
-186 539.47 USD (1 441 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (2 202.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 589.08 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
7.45%
Depósito máximo carregado:
5.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
22.14
Negociações longas:
6 807 (49.72%)
Negociações curtas:
6 885 (50.28%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
5.86 USD
Lucro médio:
41.00 USD
Perda média:
-25.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
121 (-382.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 769.77 USD (5)
Crescimento mensal:
10.52%
Previsão anual:
127.57%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 105.28 USD
Máximo:
3 621.46 USD (8.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.06% (2 094.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.99% (807.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4686
|XAUUSD
|3949
|GBPUSD
|1876
|USDJPY
|1133
|AUDUSD
|639
|EURJPY
|576
|USDCHF
|483
|EURAUD
|255
|EURCAD
|94
|BTCUSD
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|13K
|XAUUSD
|56K
|GBPUSD
|3.4K
|USDJPY
|9.7K
|AUDUSD
|-785
|EURJPY
|166
|USDCHF
|-394
|EURAUD
|-658
|EURCAD
|-87
|BTCUSD
|1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-11K
|XAUUSD
|167K
|GBPUSD
|3.8K
|USDJPY
|24K
|AUDUSD
|-64K
|EURJPY
|45K
|USDCHF
|-23K
|EURAUD
|-42K
|EURCAD
|-6.3K
|BTCUSD
|15
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 071.36 USD
Pior negociação: -441 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +2 202.81 USD
Máxima perda consecutiva: -382.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CPTMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-Live06
|0.75 × 4
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
Tickmill-Live08
|1.46 × 39
FusionMarkets-Live 2
|1.89 × 38
ICTrading-Live29
|2.25 × 4
Valutrades-Real-HK
|2.35 × 23
Tickmill-Live09
|2.40 × 5
ICMarketsSC-Live08
|2.74 × 69
ICMarketsSC-Live04
|2.75 × 4
xChief-Demo
|3.33 × 48
UltimaMarkets-Live 2
|3.33 × 30
DooPrime-Live 4
|3.67 × 3
RoboForex-ECN-3
|4.40 × 5
Exness-Real33
|4.78 × 9
TitanFX-06
|5.00 × 33
RoboForex-ProCent-6
|5.25 × 4
Capital.com-Real
|6.00 × 10
Axi-US888-Live
|6.25 × 4
Darwinex-Live
|6.33 × 6
FPMarketsLLC-Live2
|6.75 × 4
Tickmill-Live04
|7.02 × 56
Pepperstone-Edge01
|7.33 × 3
Exness-Real
|7.50 × 4
Pepperstone-Edge12
|7.50 × 6
ICMarketsSC-Live25
|8.39 × 123
11 mais ...
يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر
If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.
Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.
is 60% growth Too much woooww?
You would have grown by 5-15% at most.
We can work with you on small accounts.