Qi Kai Fan

BTC ICMarkets 50 high risk

Qi Kai Fan
0 comentários
Confiabilidade
102 semanas
1 / 1K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 1 065%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
952
Negociações com lucro:
428 (44.95%)
Negociações com perda:
524 (55.04%)
Melhor negociação:
56.30 USD
Pior negociação:
-48.40 USD
Lucro bruto:
2 867.63 USD (9 021 566 pips)
Perda bruta:
-2 447.72 USD (6 937 318 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (106.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
119.86 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
2.53%
Depósito máximo carregado:
60.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
1.70
Negociações longas:
533 (55.99%)
Negociações curtas:
419 (44.01%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
6.70 USD
Perda média:
-4.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-40.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-158.74 USD (8)
Crescimento mensal:
10.73%
Previsão anual:
132.14%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
84.27 USD
Máximo:
247.17 USD (32.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.29% (247.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.99% (20.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 867
XAUUSD 48
GBPUSD 8
EURUSD 7
GBPCAD 7
USDJPY 6
AUDUSD 4
EURSGD 4
ETHUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 342
XAUUSD 100
GBPUSD -10
EURUSD -27
GBPCAD 6
USDJPY 16
AUDUSD -8
EURSGD -1
ETHUSD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 2.1M
XAUUSD 10K
GBPUSD -141
EURUSD -313
GBPCAD 339
USDJPY 95
AUDUSD -184
EURSGD -40
ETHUSD 3.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +56.30 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +106.42 USD
Máxima perda consecutiva: -40.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 4
CMTrading-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 15
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.11 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.32 × 69
ICMarketsSC-Live10
0.44 × 39
TMGM.TradeMax-Live5
0.50 × 2
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
94 mais ...
BTC breakout scalper system . 

10% risk (max) per order with sl , no Martingale, no Grid.

@2025-11, I ever planned to run portfolio copied from my IC MT5 account, but there is a problem on its MT5 to MT4,as it maybe can not copy well,  so I am back to its original BTC system.


 Pairs ： BTC 


Note: IC markets supports weekend trading on BTC,  if you follow the signal, plz use broker also supports weekend  trading and low spread. And plz set balance not less than 100 usd.

better to use same Broker,  IC sign up link : click me.


Some Rules :

1/ Plz use your free money , which can run the system long time for compound interest.

2/ Need to be very patient.



Sem comentários
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 04:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.09 18:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 22:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 00:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.03 15:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.10 14:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.06 16:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.25 04:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.24 20:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.21 16:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.10 05:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.07 00:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.04 02:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.03 10:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
