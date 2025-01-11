SinaisSeções
Adul Tanthuvanit

GoldBot1

Adul Tanthuvanit
Confiabilidade
49 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 458%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
205
Negociações com lucro:
118 (57.56%)
Negociações com perda:
87 (42.44%)
Melhor negociação:
91.99 USD
Pior negociação:
-41.33 USD
Lucro bruto:
2 199.48 USD (222 344 pips)
Perda bruta:
-784.01 USD (78 056 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (254.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
301.35 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
12.10%
Depósito máximo carregado:
10.38%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
7.65
Negociações longas:
174 (84.88%)
Negociações curtas:
31 (15.12%)
Fator de lucro:
2.81
Valor esperado:
6.90 USD
Lucro médio:
18.64 USD
Perda média:
-9.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-133.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-176.52 USD (7)
Crescimento mensal:
17.44%
Previsão anual:
211.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.38 USD
Máximo:
185.07 USD (10.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.82% (133.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.40% (82.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 205
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 144K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +91.99 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +254.78 USD
Máxima perda consecutiva: -133.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
GoldBot One EA
2025.12.22 23:47
Share of trading days is too low
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
