- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
205
Negociações com lucro:
118 (57.56%)
Negociações com perda:
87 (42.44%)
Melhor negociação:
91.99 USD
Pior negociação:
-41.33 USD
Lucro bruto:
2 199.48 USD (222 344 pips)
Perda bruta:
-784.01 USD (78 056 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (254.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
301.35 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
12.10%
Depósito máximo carregado:
10.38%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
7.65
Negociações longas:
174 (84.88%)
Negociações curtas:
31 (15.12%)
Fator de lucro:
2.81
Valor esperado:
6.90 USD
Lucro médio:
18.64 USD
Perda média:
-9.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-133.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-176.52 USD (7)
Crescimento mensal:
17.44%
Previsão anual:
211.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.38 USD
Máximo:
185.07 USD (10.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.82% (133.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.40% (82.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|144K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +91.99 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +254.78 USD
Máxima perda consecutiva: -133.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
GoldBot One EA
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
458%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
49
100%
205
57%
12%
2.80
6.90
USD
USD
20%
1:500