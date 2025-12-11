SinaisSeções
NES Technology

Axis Alpha Capital

NES Technology
Confiabilidade
73 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 599%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 341
Negociações com lucro:
3 916 (73.31%)
Negociações com perda:
1 425 (26.68%)
Melhor negociação:
111.36 USD
Pior negociação:
-109.64 USD
Lucro bruto:
12 599.84 USD (583 406 pips)
Perda bruta:
-7 903.88 USD (436 133 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (38.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
185.32 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
2.67%
Depósito máximo carregado:
1.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
28.82
Negociações longas:
2 658 (49.77%)
Negociações curtas:
2 683 (50.23%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
3.22 USD
Perda média:
-5.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-8.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-162.95 USD (2)
Crescimento mensal:
5.49%
Previsão anual:
66.65%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.30 USD
Máximo:
162.95 USD (4.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.26% (162.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.57% (29.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 3882
XAUUSD 1400
US30+ 59
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 3.6K
XAUUSD 1.1K
US30+ 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 90K
XAUUSD 16K
US30+ 41K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +111.36 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +38.06 USD
Máxima perda consecutiva: -8.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 03:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
