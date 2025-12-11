- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5 341
Negociações com lucro:
3 916 (73.31%)
Negociações com perda:
1 425 (26.68%)
Melhor negociação:
111.36 USD
Pior negociação:
-109.64 USD
Lucro bruto:
12 599.84 USD (583 406 pips)
Perda bruta:
-7 903.88 USD (436 133 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (38.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
185.32 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
2.67%
Depósito máximo carregado:
1.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
28.82
Negociações longas:
2 658 (49.77%)
Negociações curtas:
2 683 (50.23%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
3.22 USD
Perda média:
-5.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-8.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-162.95 USD (2)
Crescimento mensal:
5.49%
Previsão anual:
66.65%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.30 USD
Máximo:
162.95 USD (4.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.26% (162.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.57% (29.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3882
|XAUUSD
|1400
|US30+
|59
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|3.6K
|XAUUSD
|1.1K
|US30+
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|90K
|XAUUSD
|16K
|US30+
|41K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +111.36 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +38.06 USD
Máxima perda consecutiva: -8.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
30 USD por mês
599%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
73
99%
5 341
73%
3%
1.59
0.88
USD
USD
5%
1:500