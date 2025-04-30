Moedas / WNC
WNC: Wabash National Corporation
11.42 USD 0.43 (3.91%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WNC para hoje mudou para 3.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.09 e o mais alto foi 11.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Wabash National Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WNC Notícias
Faixa diária
11.09 11.48
Faixa anual
6.78 20.63
- Fechamento anterior
- 10.99
- Open
- 11.13
- Bid
- 11.42
- Ask
- 11.72
- Low
- 11.09
- High
- 11.48
- Volume
- 106
- Mudança diária
- 3.91%
- Mudança mensal
- 3.25%
- Mudança de 6 meses
- 3.91%
- Mudança anual
- -39.70%
