Divisas / WNC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WNC: Wabash National Corporation
10.99 USD 0.38 (3.34%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WNC de hoy ha cambiado un -3.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.99, mientras que el máximo ha alcanzado 11.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wabash National Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WNC News
- DA Davidson reitera calificación Neutral para Wabash National ante desafíos de carga
- DA Davidson mantiene calificación Neutral para Wabash National ante desafíos del sector
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Wabash National stock amid freight challenges
- Wabash declares quarterly dividend of $0.08 per share
- DA Davidson reiterates neutral rating on Wabash National stock
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Wabash National stock amid freight challenges
- Earnings call transcript: Wabash National beats Q2 2025 forecasts, shares dip
- Wabash National Q2 2025 slides: losses continue as company cuts full-year outlook
- Wabash National Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WNC)
- Wabash Posts 17% Revenue Drop in Q2
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Wabash National shares tumble 6% as full-year guidance disappoints
- Wabash National earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- CVS and Archer-Daniels-Midland Look Good on This Ratio
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Wabash National stock
- DA Davidson raises Wabash National price target to $9.50 amid trailer market challenges
- Wabash Recognizes Outstanding Suppliers for 2024
- Wabash National: Buying This Bloodbath Is Worth Considering (WNC)
- DA Davidson holds Wabash stock Neutral with $7.50 target
- Wabash National Corp. credit rating downgraded at S&P due to weaker cash flows
- Wabash announces quarterly dividend of $0.08 per share
- Wabash national corporation ratings downgraded by Moody’s
- Dow Gains Over 100 Points On Wednesday But Records Loss For Third Straight Month: Greed Index Remains In 'Fear' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
Rango diario
10.99 11.72
Rango anual
6.78 20.63
- Cierres anteriores
- 11.37
- Open
- 11.22
- Bid
- 10.99
- Ask
- 11.29
- Low
- 10.99
- High
- 11.72
- Volumen
- 362
- Cambio diario
- -3.34%
- Cambio mensual
- -0.63%
- Cambio a 6 meses
- 0.00%
- Cambio anual
- -41.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B