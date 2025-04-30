Währungen / WNC
WNC: Wabash National Corporation
11.51 USD 0.52 (4.73%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WNC hat sich für heute um 4.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.09 bis zu einem Hoch von 11.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wabash National Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WNC News
- DA Davidson bleibt bei "Neutral"-Einstufung für Wabash National angesichts schwierigem Frachtmarkt
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Wabash National stock amid freight challenges
- Wabash declares quarterly dividend of $0.08 per share
- DA Davidson reiterates neutral rating on Wabash National stock
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Wabash National stock amid freight challenges
- Earnings call transcript: Wabash National beats Q2 2025 forecasts, shares dip
- Wabash National Q2 2025 slides: losses continue as company cuts full-year outlook
- Wabash National Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WNC)
- Wabash Posts 17% Revenue Drop in Q2
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Wabash National shares tumble 6% as full-year guidance disappoints
- Wabash National earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- CVS and Archer-Daniels-Midland Look Good on This Ratio
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Wabash National stock
- DA Davidson raises Wabash National price target to $9.50 amid trailer market challenges
- Wabash Recognizes Outstanding Suppliers for 2024
- Wabash National: Buying This Bloodbath Is Worth Considering (WNC)
- DA Davidson holds Wabash stock Neutral with $7.50 target
- Wabash National Corp. credit rating downgraded at S&P due to weaker cash flows
- Wabash announces quarterly dividend of $0.08 per share
- Wabash national corporation ratings downgraded by Moody’s
- Dow Gains Over 100 Points On Wednesday But Records Loss For Third Straight Month: Greed Index Remains In 'Fear' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Crude Oil Falls Over 3%; Regulus Therapeutics Shares Spike Higher - INVO Fertility (NASDAQ:IVF), Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
Tagesspanne
11.09 11.54
Jahresspanne
6.78 20.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.99
- Eröffnung
- 11.13
- Bid
- 11.51
- Ask
- 11.81
- Tief
- 11.09
- Hoch
- 11.54
- Volumen
- 402
- Tagesänderung
- 4.73%
- Monatsänderung
- 4.07%
- 6-Monatsänderung
- 4.73%
- Jahresänderung
- -39.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K