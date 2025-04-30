Валюты / WNC
WNC: Wabash National Corporation
11.37 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WNC за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.24, а максимальная — 11.50.
Следите за динамикой Wabash National Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WNC
- DA Davidson подтверждает нейтральный рейтинг акций Wabash National на фоне проблем с грузоперевозками
- Wabash declares quarterly dividend of $0.08 per share
- DA Davidson reiterates neutral rating on Wabash National stock
- Earnings call transcript: Wabash National beats Q2 2025 forecasts, shares dip
- Wabash National Q2 2025 slides: losses continue as company cuts full-year outlook
- Wabash National Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WNC)
- Wabash Posts 17% Revenue Drop in Q2
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Wabash National shares tumble 6% as full-year guidance disappoints
- Wabash National earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- CVS and Archer-Daniels-Midland Look Good on This Ratio
- DA Davidson raises Wabash National price target to $9.50 amid trailer market challenges
- Wabash Recognizes Outstanding Suppliers for 2024
- Wabash National: Buying This Bloodbath Is Worth Considering (WNC)
- DA Davidson holds Wabash stock Neutral with $7.50 target
- Wabash National Corp. credit rating downgraded at S&P due to weaker cash flows
- Wabash announces quarterly dividend of $0.08 per share
- Wabash national corporation ratings downgraded by Moody’s
- Dow Gains Over 100 Points On Wednesday But Records Loss For Third Straight Month: Greed Index Remains In 'Fear' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Crude Oil Falls Over 3%; Regulus Therapeutics Shares Spike Higher - INVO Fertility (NASDAQ:IVF), Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
Дневной диапазон
11.24 11.50
Годовой диапазон
6.78 20.63
- Предыдущее закрытие
- 11.38
- Open
- 11.36
- Bid
- 11.37
- Ask
- 11.67
- Low
- 11.24
- High
- 11.50
- Объем
- 321
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 2.80%
- 6-месячное изменение
- 3.46%
- Годовое изменение
- -39.97%
