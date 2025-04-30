Dövizler / WNC
WNC: Wabash National Corporation
10.89 USD 0.62 (5.39%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WNC fiyatı bugün -5.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.85 ve Yüksek fiyatı olarak 11.69 aralığında işlem gördü.
Wabash National Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WNC haberleri
- DA Davidson, nakliye zorlukları arasında Wabash National hissesi için Nötr notunu tekrarlıyor
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Wabash National stock amid freight challenges
- Wabash declares quarterly dividend of $0.08 per share
- DA Davidson reiterates neutral rating on Wabash National stock
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Wabash National stock amid freight challenges
- Earnings call transcript: Wabash National beats Q2 2025 forecasts, shares dip
- Wabash National Q2 2025 slides: losses continue as company cuts full-year outlook
- Wabash National Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WNC)
- Wabash Posts 17% Revenue Drop in Q2
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Wabash National shares tumble 6% as full-year guidance disappoints
- Wabash National earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- CVS and Archer-Daniels-Midland Look Good on This Ratio
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Wabash National stock
- DA Davidson raises Wabash National price target to $9.50 amid trailer market challenges
- Wabash Recognizes Outstanding Suppliers for 2024
- Wabash National: Buying This Bloodbath Is Worth Considering (WNC)
- DA Davidson holds Wabash stock Neutral with $7.50 target
- Wabash National Corp. credit rating downgraded at S&P due to weaker cash flows
- Wabash announces quarterly dividend of $0.08 per share
- Wabash national corporation ratings downgraded by Moody’s
- Dow Gains Over 100 Points On Wednesday But Records Loss For Third Straight Month: Greed Index Remains In 'Fear' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Crude Oil Falls Over 3%; Regulus Therapeutics Shares Spike Higher - INVO Fertility (NASDAQ:IVF), Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
Günlük aralık
10.85 11.69
Yıllık aralık
6.78 20.63
- Önceki kapanış
- 11.51
- Açılış
- 11.53
- Satış
- 10.89
- Alış
- 11.19
- Düşük
- 10.85
- Yüksek
- 11.69
- Hacim
- 483
- Günlük değişim
- -5.39%
- Aylık değişim
- -1.54%
- 6 aylık değişim
- -0.91%
- Yıllık değişim
- -42.50%
21 Eylül, Pazar