VLO: Valero Energy Corporation
163.69 USD 1.06 (0.65%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VLO para hoje mudou para 0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 161.70 e o mais alto foi 165.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Valero Energy Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VLO Notícias
- Can Phillips 66 Dethrone Valero Energy? A Seismic Acquisition Could Help The Company
- Ações da Valero Energy atingem máxima de 52 semanas a US$ 163,05
- Valero Energy stock hits 52-week high at $163.05
- ESPECIAL-Como refinaria dos EUA transforma gado de área desmatada da Amazônia em combustível de aviação "verde"
- How a Texas refinery turns Amazon-destroying cattle into ’green’ jet fuel
- Piper Sandler raises Valero Energy stock price target to $200 on strong margins
- Valero Energy (VLO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Carl Icahn Favorite, And IBD's Stock Of The Day, Breaks Out On Israel-Qatar Strike, Wider 'Crack'
- Here's Why Investors Should Retain Delek US Holdings Stock
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Valero Energy stock hits 52-week high at 155.69 USD
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- Amazon, Netflix, MPLX And An Energy Stock On CNBC's 'Final Trades' - MPLX (NYSE:MPLX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Valero Energy stock rating upgraded to Buy at BofA on wider crude spreads
- Goldman adds four new stocks to September Directors Cut conviction list
- Valero Energy (VLO) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Phillips 66 Begins Phased Closure of LA Refinery in 2025
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- California sets aside penalties for high refinery profits
- Lockheed Martin, Alphabet, Valero Energy And More: CNBC's 'Final Trades' - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Who benefits the most from rate cuts?
- Valero Energy: Balance Sheet And Buybacks Support Further Upside (NYSE:VLO)
- Chevron Resumes Venezuela Oil Exports Amid Shifting U.S. Sanctions
- First two Venezuelan oil cargoes by Chevron after license depart to US
Faixa diária
161.70 165.65
Faixa anual
99.00 165.65
- Fechamento anterior
- 162.63
- Open
- 162.11
- Bid
- 163.69
- Ask
- 163.99
- Low
- 161.70
- High
- 165.65
- Volume
- 4.532 K
- Mudança diária
- 0.65%
- Mudança mensal
- 7.51%
- Mudança de 6 meses
- 24.12%
- Mudança anual
- 22.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh