VLO
VLO: Valero Energy Corporation

163.69 USD 1.06 (0.65%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VLO de hoy ha cambiado un 0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 161.70, mientras que el máximo ha alcanzado 165.65.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Valero Energy Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
161.70 165.65
Rango anual
99.00 165.65
Cierres anteriores
162.63
Open
162.11
Bid
163.69
Ask
163.99
Low
161.70
High
165.65
Volumen
4.532 K
Cambio diario
0.65%
Cambio mensual
7.51%
Cambio a 6 meses
24.12%
Cambio anual
22.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B