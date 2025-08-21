Divisas / VLO
VLO: Valero Energy Corporation
163.69 USD 1.06 (0.65%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VLO de hoy ha cambiado un 0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 161.70, mientras que el máximo ha alcanzado 165.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Valero Energy Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLO News
- Can Phillips 66 Dethrone Valero Energy? A Seismic Acquisition Could Help The Company
- Las acciones de Valero Energy alcanzan un máximo de 52 semanas a 163,05 dólares
- How a Texas refinery turns Amazon-destroying cattle into ’green’ jet fuel
- Piper Sandler eleva el precio objetivo de Valero Energy a 200 dólares por fuertes márgenes
- Valero Energy (VLO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Carl Icahn Favorite, And IBD's Stock Of The Day, Breaks Out On Israel-Qatar Strike, Wider 'Crack'
- Here's Why Investors Should Retain Delek US Holdings Stock
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Valero Energy stock hits 52-week high at 155.69 USD
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- Amazon, Netflix, MPLX And An Energy Stock On CNBC's 'Final Trades' - MPLX (NYSE:MPLX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Valero Energy stock rating upgraded to Buy at BofA on wider crude spreads
- Goldman adds four new stocks to September Directors Cut conviction list
- Valero Energy (VLO) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Phillips 66 Begins Phased Closure of LA Refinery in 2025
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- California sets aside penalties for high refinery profits
- Lockheed Martin, Alphabet, Valero Energy And More: CNBC's 'Final Trades' - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Who benefits the most from rate cuts?
- Valero Energy: Balance Sheet And Buybacks Support Further Upside (NYSE:VLO)
Rango diario
161.70 165.65
Rango anual
99.00 165.65
- Cierres anteriores
- 162.63
- Open
- 162.11
- Bid
- 163.69
- Ask
- 163.99
- Low
- 161.70
- High
- 165.65
- Volumen
- 4.532 K
- Cambio diario
- 0.65%
- Cambio mensual
- 7.51%
- Cambio a 6 meses
- 24.12%
- Cambio anual
- 22.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B