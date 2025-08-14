货币 / VLO
VLO: Valero Energy Corporation
164.79 USD 2.16 (1.33%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VLO汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点161.70和高点164.85进行交易。
关注Valero Energy Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VLO新闻
- Valero Energy股票触及52周高点163.05美元
- Valero Energy stock hits 52-week high at $163.05
- How a Texas refinery turns Amazon-destroying cattle into ’green’ jet fuel
- Piper Sandler上调Valero Energy股票目标价至200美元，因强劲利润率
- Piper Sandler raises Valero Energy stock price target to $200 on strong margins
- Valero Energy (VLO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Carl Icahn Favorite, And IBD's Stock Of The Day, Breaks Out On Israel-Qatar Strike, Wider 'Crack'
- Here's Why Investors Should Retain Delek US Holdings Stock
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Valero Energy stock hits 52-week high at 155.69 USD
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- Amazon, Netflix, MPLX And An Energy Stock On CNBC's 'Final Trades' - MPLX (NYSE:MPLX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Valero Energy stock rating upgraded to Buy at BofA on wider crude spreads
- Goldman adds four new stocks to September Directors Cut conviction list
- Valero Energy (VLO) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Phillips 66 Begins Phased Closure of LA Refinery in 2025
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- California sets aside penalties for high refinery profits
- Lockheed Martin, Alphabet, Valero Energy And More: CNBC's 'Final Trades' - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Who benefits the most from rate cuts?
- Valero Energy: Balance Sheet And Buybacks Support Further Upside (NYSE:VLO)
- Chevron Resumes Venezuela Oil Exports Amid Shifting U.S. Sanctions
- First two Venezuelan oil cargoes by Chevron after license depart to US
- Cheniere Energy Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y
日范围
161.70 164.85
年范围
99.00 164.85
- 前一天收盘价
- 162.63
- 开盘价
- 162.11
- 卖价
- 164.79
- 买价
- 165.09
- 最低价
- 161.70
- 最高价
- 164.85
- 交易量
- 411
- 日变化
- 1.33%
- 月变化
- 8.24%
- 6个月变化
- 24.95%
- 年变化
- 23.60%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值