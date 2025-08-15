通貨 / VLO
VLO: Valero Energy Corporation
163.88 USD 0.19 (0.12%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VLOの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり160.37の安値と164.25の高値で取引されました。
Valero Energy Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
160.37 164.25
1年のレンジ
99.00 165.65
- 以前の終値
- 163.69
- 始値
- 163.80
- 買値
- 163.88
- 買値
- 164.18
- 安値
- 160.37
- 高値
- 164.25
- 出来高
- 4.621 K
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 7.64%
- 6ヶ月の変化
- 24.26%
- 1年の変化
- 22.91%
