VLO: Valero Energy Corporation

162.63 USD 1.25 (0.76%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VLO fiyatı bugün -0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 161.10 ve Yüksek fiyatı olarak 163.73 aralığında işlem gördü.

Valero Energy Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
161.10 163.73
Yıllık aralık
99.00 165.65
Önceki kapanış
163.88
Açılış
163.73
Satış
162.63
Alış
162.93
Düşük
161.10
Yüksek
163.73
Hacim
6.414 K
Günlük değişim
-0.76%
Aylık değişim
6.82%
6 aylık değişim
23.32%
Yıllık değişim
21.98%
21 Eylül, Pazar