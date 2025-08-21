Dövizler / VLO
VLO: Valero Energy Corporation
162.63 USD 1.25 (0.76%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VLO fiyatı bugün -0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 161.10 ve Yüksek fiyatı olarak 163.73 aralığında işlem gördü.
Valero Energy Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
161.10 163.73
Yıllık aralık
99.00 165.65
- Önceki kapanış
- 163.88
- Açılış
- 163.73
- Satış
- 162.63
- Alış
- 162.93
- Düşük
- 161.10
- Yüksek
- 163.73
- Hacim
- 6.414 K
- Günlük değişim
- -0.76%
- Aylık değişim
- 6.82%
- 6 aylık değişim
- 23.32%
- Yıllık değişim
- 21.98%
21 Eylül, Pazar