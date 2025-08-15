Währungen / VLO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VLO: Valero Energy Corporation
163.88 USD 0.19 (0.12%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VLO hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 160.37 bis zu einem Hoch von 164.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Valero Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLO News
- Can Phillips 66 Dethrone Valero Energy? A Seismic Acquisition Could Help The Company
- Valero Energy: Aktie markiert neues 52-Wochen-Hoch bei 163,05 US-Dollar
- Valero Energy stock hits 52-week high at $163.05
- How a Texas refinery turns Amazon-destroying cattle into ’green’ jet fuel
- Valero Energy: Piper Sandler hebt Kursziel wegen starker Margen auf 200 US-Dollar an
- Piper Sandler raises Valero Energy stock price target to $200 on strong margins
- Valero Energy (VLO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Carl Icahn Favorite, And IBD's Stock Of The Day, Breaks Out On Israel-Qatar Strike, Wider 'Crack'
- Here's Why Investors Should Retain Delek US Holdings Stock
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Valero Energy stock hits 52-week high at 155.69 USD
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- Amazon, Netflix, MPLX And An Energy Stock On CNBC's 'Final Trades' - MPLX (NYSE:MPLX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Valero Energy stock rating upgraded to Buy at BofA on wider crude spreads
- Goldman adds four new stocks to September Directors Cut conviction list
- Valero Energy (VLO) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Phillips 66 Begins Phased Closure of LA Refinery in 2025
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- California sets aside penalties for high refinery profits
- Lockheed Martin, Alphabet, Valero Energy And More: CNBC's 'Final Trades' - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Who benefits the most from rate cuts?
- Valero Energy: Balance Sheet And Buybacks Support Further Upside (NYSE:VLO)
- Chevron Resumes Venezuela Oil Exports Amid Shifting U.S. Sanctions
- First two Venezuelan oil cargoes by Chevron after license depart to US
Tagesspanne
160.37 164.25
Jahresspanne
99.00 165.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 163.69
- Eröffnung
- 163.80
- Bid
- 163.88
- Ask
- 164.18
- Tief
- 160.37
- Hoch
- 164.25
- Volumen
- 4.621 K
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 7.64%
- 6-Monatsänderung
- 24.26%
- Jahresänderung
- 22.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K