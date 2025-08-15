KurseKategorien
VLO: Valero Energy Corporation

163.88 USD 0.19 (0.12%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VLO hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 160.37 bis zu einem Hoch von 164.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Valero Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
160.37 164.25
Jahresspanne
99.00 165.65
Vorheriger Schlusskurs
163.69
Eröffnung
163.80
Bid
163.88
Ask
164.18
Tief
160.37
Hoch
164.25
Volumen
4.621 K
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
7.64%
6-Monatsänderung
24.26%
Jahresänderung
22.91%
