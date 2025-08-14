КотировкиРазделы
Валюты / VLO
VLO: Valero Energy Corporation

162.63 USD 5.06 (3.21%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VLO за сегодня изменился на 3.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 158.65, а максимальная — 163.33.

Следите за динамикой Valero Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
158.65 163.33
Годовой диапазон
99.00 163.33
Предыдущее закрытие
157.57
Open
159.00
Bid
162.63
Ask
162.93
Low
158.65
High
163.33
Объем
5.033 K
Дневное изменение
3.21%
Месячное изменение
6.82%
6-месячное изменение
23.32%
Годовое изменение
21.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.