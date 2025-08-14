Валюты / VLO
VLO: Valero Energy Corporation
162.63 USD 5.06 (3.21%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VLO за сегодня изменился на 3.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 158.65, а максимальная — 163.33.
Следите за динамикой Valero Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VLO
Дневной диапазон
158.65 163.33
Годовой диапазон
99.00 163.33
- Предыдущее закрытие
- 157.57
- Open
- 159.00
- Bid
- 162.63
- Ask
- 162.93
- Low
- 158.65
- High
- 163.33
- Объем
- 5.033 K
- Дневное изменение
- 3.21%
- Месячное изменение
- 6.82%
- 6-месячное изменение
- 23.32%
- Годовое изменение
- 21.98%
