통화 / VLO
VLO: Valero Energy Corporation
162.63 USD 1.25 (0.76%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VLO 환율이 오늘 -0.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 161.10이고 고가는 163.73이었습니다.
Valero Energy Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
161.10 163.73
년간 변동
99.00 165.65
- 이전 종가
- 163.88
- 시가
- 163.73
- Bid
- 162.63
- Ask
- 162.93
- 저가
- 161.10
- 고가
- 163.73
- 볼륨
- 6.414 K
- 일일 변동
- -0.76%
- 월 변동
- 6.82%
- 6개월 변동
- 23.32%
- 년간 변동율
- 21.98%
