TX: Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr
35.25 USD 0.19 (0.54%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TX para hoje mudou para -0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.05 e o mais alto foi 35.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
35.05 35.45
Faixa anual
24.00 37.98
- Fechamento anterior
- 35.44
- Open
- 35.12
- Bid
- 35.25
- Ask
- 35.55
- Low
- 35.05
- High
- 35.45
- Volume
- 78
- Mudança diária
- -0.54%
- Mudança mensal
- 8.39%
- Mudança de 6 meses
- 12.84%
- Mudança anual
- -4.94%
