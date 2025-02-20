КотировкиРазделы
TX: Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr

35.37 USD 0.52 (1.49%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TX за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.72, а максимальная — 35.48.

Следите за динамикой Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
34.72 35.48
Годовой диапазон
24.00 37.98
Предыдущее закрытие
34.85
Open
34.91
Bid
35.37
Ask
35.67
Low
34.72
High
35.48
Объем
132
Дневное изменение
1.49%
Месячное изменение
8.76%
6-месячное изменение
13.22%
Годовое изменение
-4.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.