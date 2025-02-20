Валюты / TX
TX: Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr
35.37 USD 0.52 (1.49%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TX за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.72, а максимальная — 35.48.
Следите за динамикой Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
34.72 35.48
Годовой диапазон
24.00 37.98
- Предыдущее закрытие
- 34.85
- Open
- 34.91
- Bid
- 35.37
- Ask
- 35.67
- Low
- 34.72
- High
- 35.48
- Объем
- 132
- Дневное изменение
- 1.49%
- Месячное изменение
- 8.76%
- 6-месячное изменение
- 13.22%
- Годовое изменение
- -4.61%
