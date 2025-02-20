FiyatlarBölümler
TX: Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr

35.19 USD 0.01 (0.03%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TX fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.74 ve Yüksek fiyatı olarak 35.52 aralığında işlem gördü.

Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TX haberleri

Günlük aralık
34.74 35.52
Yıllık aralık
24.00 37.98
Önceki kapanış
35.20
Açılış
35.49
Satış
35.19
Alış
35.49
Düşük
34.74
Yüksek
35.52
Hacim
772
Günlük değişim
-0.03%
Aylık değişim
8.21%
6 aylık değişim
12.64%
Yıllık değişim
-5.10%
21 Eylül, Pazar