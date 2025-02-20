クォートセクション
通貨 / TX
TX: Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr

35.20 USD 0.24 (0.68%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TXの今日の為替レートは、-0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり35.04の安値と35.48の高値で取引されました。

Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each reprダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.04 35.48
1年のレンジ
24.00 37.98
以前の終値
35.44
始値
35.12
買値
35.20
買値
35.50
安値
35.04
高値
35.48
出来高
292
1日の変化
-0.68%
1ヶ月の変化
8.24%
6ヶ月の変化
12.68%
1年の変化
-5.07%
