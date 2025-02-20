通貨 / TX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TX: Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each repr
35.20 USD 0.24 (0.68%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TXの今日の為替レートは、-0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり35.04の安値と35.48の高値で取引されました。
Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each reprダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TX News
- Earnings call transcript: Ternium Q2 2025 earnings beat expectations
- Ternium shares jump after Q2 earnings beat expectations
- Ternium ADR earnings beat by $0.63, revenue fell short of estimates
- Ternium Stock: Can Regional Barriers Keep Margins Safe? (NYSE:TX)
- Morgan Stanley downgrades Ternium stock to Equalweight on limited upside
- Steelmaker Ternium pushes for stronger USMCA trade pact in face of tariffs
- Steelmaker Ternium pushes for stronger USMCA trade pact in face of tariffs
- Ternium: Odd Choice Of Dividends When The Company Is Selling For 50% Book Value (NYSE:TX)
- Ternium Stock: Latin Steelmaker Betting Big On Nearshoring - And It's Dirt Cheap (NYSE:TX)
- Ternium: A Value Opportunity In The Regional Steel Industry (NYSE:TX)
- Ternium: Strong Buy Based On Deep Value And Market Pessimism (NYSE:TX)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Ternium Stock: Upgrading To Buy Despite Bad Q4 Results (NYSE:TX)
- Ternium S.A. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TX)
1日のレンジ
35.04 35.48
1年のレンジ
24.00 37.98
- 以前の終値
- 35.44
- 始値
- 35.12
- 買値
- 35.20
- 買値
- 35.50
- 安値
- 35.04
- 高値
- 35.48
- 出来高
- 292
- 1日の変化
- -0.68%
- 1ヶ月の変化
- 8.24%
- 6ヶ月の変化
- 12.68%
- 1年の変化
- -5.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K